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Офіс Президента про скандал в ОАСК: Зеленський у хід розслідування НАБУ не втручається. Ліквідація суду можлива лише за наявності законних підстав

Офіс Президента про скандал в ОАСК: Зеленський у хід розслідування НАБУ не втручається. Ліквідація суду можлива лише за наявності законних підстав

В Офісі Президента прокоментували заклики громадськості ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "НВ" із посиланням на відповідь ОП.

У Зеленського нагадали, які є передбачені законодавчі підстави для ліквідації суду - "зміна визначеної законом системи судоустрою, необхідність забезпечення доступності правосуддя, оптимізації витрат держбюджету, зміна адміністративно-територіального устрою".

Жодних інших підстав для ліквідації немає, зазначили в ОП.

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Водночас додають, що спільно з представниками судової гілки і Верховної Ради опрацьовують питання "вдосконалення роботи судової системи", а рішення про ліквідацію ОАСК буде ухвалюватися виключно за наявності законних підстав.

Також на Банковій зазначили, що глава ОАСК Павло Вовк і підлеглі судді не перебувають у статусі обвинувачуваних, а Зеленський і ОП не втручаються в хід досудового розслідування.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Восьми суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

Вища рада правосуддя закликала НАБУ не брати участь в "інформаційній кампанії", яка "підриває авторитет правосуддя". Через те, що трьох членів ВСП викликали на допит у справі ОАСК, Вища рада правосуддя звернулася до Офісу генпрокурора.

Автор: 

Вовк Павло (300) Офіс Президента (2033) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+27
Не понял ? Получается, что нынешний преЗедент на стадионе безосновательно обвинял другого кандидата ?
Т.е. на дела Свинарчуков, Кати Гандзюк и т.п.......Порошенко не мог влиять!?
П.С. Недоделанный криворожский юрЫст прозрел!
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05.08.2020 12:55 Відповісти
+24
а когда ты на брифинге МВД назвал преступниками без суда и следствия патриотов Украины ты вмешивался в ход расследования?

после иска вовка о незаконности регистрации СН (что фактически является ультиматумом) бедосик прогнулся.
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05.08.2020 13:03 Відповісти
+23
Это если бы они были бы патриотами и воевали за Украину, вот тогда эта зелёная мразь вмешалась бы.
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05.08.2020 12:50 Відповісти
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Это если бы они были бы патриотами и воевали за Украину, вот тогда эта зелёная мразь вмешалась бы.
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05.08.2020 12:50 Відповісти
Зеленський показує що не хоче боротись з корупцією! Зеленського все влаштовує! Реформатора Зеленського швидко розчинила в собі липка та роз'їдаюча КОРУПЦІЯ! Тепер немає реформатора Зеленського, тепер є корупціонер Зеленський який кришує суддівську мафію! Швидко здався Зеленський, я думав його хоч на 3-4 роки вистачить, а вийшло що за рік мафія перемолола нову людину без принципів та моралі і зробила частиною мафіозної системи!
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05.08.2020 12:55 Відповісти
Ігорьоша, чого ти на свого вибранця-кумира батон крошиш? Ти ж своїм вибором гордишся:Igor L ответил на ваш комментарий в теме В Украине зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 271 новый случай, умерли 24 человека, всего - 75 490 инфицированных
Мені за цю владу не соромно, вона краща за попередню! Був би порошенко, було б ще гірше
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05.08.2020 14:08 Відповісти
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05.08.2020 15:40 Відповісти
"Мені за цю владу не соромно, вона краща за попередню! Був би порошенко, було б ще гірше" - Ростиславе, ти або ідіот, кінчений, або ворог України, запеклий. ВибирайТЕ! свій варіант.
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05.08.2020 17:03 Відповісти
Прочитайте мій пост від початку до кінця і включіться. Це я привів цитату такого собі Ігоря Л. Будьте уважні перш ніж робити висновки.
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05.08.2020 17:18 Відповісти
Ви напевне тут або недавно, або випадково і тому не знаєте, про що йде ься Ігорьоша завжди топив проти Порошенка і відповідно за Зєлєнского. Тепер я спостерігаю, як він перевзуватися. Одне взуття вже скинув, але інше ще не одягнув. 😁
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05.08.2020 17:44 Відповісти
"Якась" Curva з ГПУ блокує розслідування справи ОАСК.
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05.08.2020 13:10 Відповісти
Кудись зникла кнопка "Лайк". Ставлю !
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05.08.2020 13:12 Відповісти
Офис президента о скандале в ОАСК: Зеленский в ход расследования НАБУ не вмешивается. Ликвидация суда возможна только при наличии законных оснований - Цензор.НЕТ 5331
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05.08.2020 12:52 Відповісти
Даже в Израиле говорятhttps://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 , что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
Офіс Президента про скандал в ОАСК: Зеленський у хід розслідування НАБУ не втручається. Ліквідація суду можлива лише за наявності законних підстав - Цензор.НЕТ 1085
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05.08.2020 15:57 Відповісти
👏👏👏👏👏😁
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05.08.2020 17:45 Відповісти
Не понял ? Получается, что нынешний преЗедент на стадионе безосновательно обвинял другого кандидата ?
Т.е. на дела Свинарчуков, Кати Гандзюк и т.п.......Порошенко не мог влиять!?
П.С. Недоделанный криворожский юрЫст прозрел!
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05.08.2020 12:55 Відповісти
Брехня.
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05.08.2020 12:59 Відповісти
а когда ты на брифинге МВД назвал преступниками без суда и следствия патриотов Украины ты вмешивался в ход расследования?

после иска вовка о незаконности регистрации СН (что фактически является ультиматумом) бедосик прогнулся.
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05.08.2020 13:03 Відповісти
Стрелок, мне на всех насрать. Но , за беспредел по Анрею Антоненко ("Рифмастер", иой очень близкий товарищ), и по Кузьменко они ответят по полной. Я стакрый опер - мудрый опер. Да и звание, заслуги позволяют выеживаться. Зеленое чмо еще в школу ходило, а я уже был УБД.
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05.08.2020 14:37 Відповісти
Офіс Президента про скандал в ОАСК: Зеленський у хід розслідування НАБУ не втручається. Ліквідація суду можлива лише за наявності законних підстав - Цензор.НЕТ 2290
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05.08.2020 13:06 Відповісти
Вау! Тут вже рік верещать, що це провина Порошенко, що «недореформував» суди!
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05.08.2020 13:06 Відповісти
а зачем же, это зеленое уё со своим цирков, вмешалось в расследование по делам пороха и убийству шеремета.
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05.08.2020 13:08 Відповісти
Офіс Президента про скандал в ОАСК: Зеленський у хід розслідування НАБУ не втручається. Ліквідація суду можлива лише за наявності законних підстав - Цензор.НЕТ 6769
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05.08.2020 13:11 Відповісти
Позорище !!!!Все это Зелёное говнище во главе с Верховным потерпевшим-позорище.Чем можно было думать,голосуя за этих дегенератов?
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05.08.2020 13:20 Відповісти
ЗЕЛЕНий взагалі ні в що "не втручається", він там - НУЛЬ, ЗЕро! Все під кривавим чекістом дьЄРМАКОМ!!!
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05.08.2020 13:41 Відповісти
я не я и корова не моя. так и докатились до ручки с судами уже
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05.08.2020 14:06 Відповісти
А то, что судьи ОАСК это откровенная организованная преступная группировка (ОПГ), захватившая власть в так называемой "судебной системе" и не только, не есть достаточное основания для роспуска этого так называемого "суда" и привлечение к ответственности так называемых "судей"
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05.08.2020 14:11 Відповісти
крім брехні зеля не може більш нічого,
його акціонери вже влаштувалися для викачування ресурсів,
бабло потекло,
який нафіг там суд
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05.08.2020 14:16 Відповісти
"усовершенствования работы судебной системы", .....будет разогнать к чертям эту судейскую банду созданную Портновым и самого его посадить. Нужно ввести суд присяжных, народ должен отправлять правосудие.
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05.08.2020 14:18 Відповісти
Президент у нас какой-то позорный!
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05.08.2020 15:30 Відповісти
Зате гідний своїх виборців.
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05.08.2020 19:27 Відповісти
Вот это да. Выборцы ж такого хотели? Не?
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06.08.2020 06:54 Відповісти
"Офис президента о скандале в ОАСК: Зеленский в ход расследования НАБУ не вмешивается." - Коломойский напрямую указания даёт, минуя Зеленского?
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05.08.2020 15:41 Відповісти
Кто бы сомневался, что зеля будет в этот скандал вмешиваться. Он же не пойдет против своих дружков подонков. Главное только сделать ударение для непонятных, что эти подонки дружки не находятся в статусе обвиняемых.......НЕ НАХОДЯТСЯ В СТАТУСЕ ОБВИНЯЕМЫХ......нет, он не вмешивается........он знает, что его вассалы сделают точно так как ему надо.....сам бубочка очень занят устранением с политической арены Порошенко и запрещением трансляции канала "Прямой"..... идея фикс для президента страны......
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05.08.2020 17:24 Відповісти
Як Зеленський не втручається ми знаємо, просто зараз він це не робить публічно, але хто йому вірить крім the cattle.
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05.08.2020 19:23 Відповісти
Да то бы сомневался, что судейская мафия зеленую соплю разотрет об асфальт.
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05.08.2020 20:35 Відповісти
Ну пока что они с ним заодно и Портной сверху
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06.08.2020 06:58 Відповісти
 
 