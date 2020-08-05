Офіс Президента про скандал в ОАСК: Зеленський у хід розслідування НАБУ не втручається. Ліквідація суду можлива лише за наявності законних підстав
В Офісі Президента прокоментували заклики громадськості ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "НВ" із посиланням на відповідь ОП.
У Зеленського нагадали, які є передбачені законодавчі підстави для ліквідації суду - "зміна визначеної законом системи судоустрою, необхідність забезпечення доступності правосуддя, оптимізації витрат держбюджету, зміна адміністративно-територіального устрою".
Жодних інших підстав для ліквідації немає, зазначили в ОП.
Водночас додають, що спільно з представниками судової гілки і Верховної Ради опрацьовують питання "вдосконалення роботи судової системи", а рішення про ліквідацію ОАСК буде ухвалюватися виключно за наявності законних підстав.
Також на Банковій зазначили, що глава ОАСК Павло Вовк і підлеглі судді не перебувають у статусі обвинувачуваних, а Зеленський і ОП не втручаються в хід досудового розслідування.
Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.
21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.
Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО
Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.
Восьми суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.
Вища рада правосуддя закликала НАБУ не брати участь в "інформаційній кампанії", яка "підриває авторитет правосуддя". Через те, що трьох членів ВСП викликали на допит у справі ОАСК, Вища рада правосуддя звернулася до Офісу генпрокурора.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мені за цю владу не соромно, вона краща за попередню! Був би порошенко, було б ще гірше
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
Т.е. на дела Свинарчуков, Кати Гандзюк и т.п.......Порошенко не мог влиять!?
П.С. Недоделанный криворожский юрЫст прозрел!
после иска вовка о незаконности регистрации СН (что фактически является ультиматумом) бедосик прогнулся.
його акціонери вже влаштувалися для викачування ресурсів,
бабло потекло,
який нафіг там суд