Офіс Президента про скандал в ОАСК: Зеленський у хід розслідування НАБУ не втручається. Ліквідація суду можлива лише за наявності законних підстав

В Офісі Президента прокоментували заклики громадськості ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "НВ" із посиланням на відповідь ОП.

У Зеленського нагадали, які є передбачені законодавчі підстави для ліквідації суду - "зміна визначеної законом системи судоустрою, необхідність забезпечення доступності правосуддя, оптимізації витрат держбюджету, зміна адміністративно-територіального устрою".

Жодних інших підстав для ліквідації немає, зазначили в ОП.

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Водночас додають, що спільно з представниками судової гілки і Верховної Ради опрацьовують питання "вдосконалення роботи судової системи", а рішення про ліквідацію ОАСК буде ухвалюватися виключно за наявності законних підстав.

Також на Банковій зазначили, що глава ОАСК Павло Вовк і підлеглі судді не перебувають у статусі обвинувачуваних, а Зеленський і ОП не втручаються в хід досудового розслідування.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Восьми суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

Вища рада правосуддя закликала НАБУ не брати участь в "інформаційній кампанії", яка "підриває авторитет правосуддя". Через те, що трьох членів ВСП викликали на допит у справі ОАСК, Вища рада правосуддя звернулася до Офісу генпрокурора.