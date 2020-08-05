Вибух у Бейруті відчули на Кіпрі - за понад 200 км від епіцентру
Вибух, що прогримів у вівторок у районі порту в Бейруті, відчули на Кіпрі, який розташований за понад 200 км від столиці Лівану.
Про це повідомляє Al Alarabiya, передає Цензор.НЕТ.
Так, багато жителів острова почули гуркіт, у деяких у будинках почали трястися стекла. Вибух відчули жителі столиці острова Нікосії і його передмість, в районі міста Лімассол, а також на гірському масиві Троодос.
Крім того, дим від вибуху можна було побачити в Долині Бекаа в Лівані. Відстань між нею і Бейрутом - 85 кілометрів.
Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван запросив міжнародну допомогу.
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"установлена настоящая причина взрыва в Бейруте. На складе в порту шесть лет хранилось 2750 тонн аммиачной селитры, выгруженной с арестованного судна. Некий Игорь Гречушкин из Хабаровска, живущий на Кипре, в 2014 году решил на своём корабле Rhosus перевезти из Грузии в Африку 2750 тонн аммиачной селитры. Корабль находилося в ужасающем состоянии с кучей долгов, вследствие чего в Бейруте был арестован. Селитра была выгружена в порту, кредиторам она оказалась не нужна. Хранилась селитра без соблюдения норм ТБ. Вместе с ней на складе находились просроченные петарды. Причиной взрыва могли стать сварочные работы на этом же складе.
Аммиачная селитра взрывоопасна, хотя детонировать может с большим трудом. Склонность к детонации повышается при увеличении влажности и температурных перепадах, способствующих ее перекристаллизации. Детонационный взрыв приводит к образованию азота и воды при разложении селитры, но образуется и некоторое количество окислов азота (I), (II) и (IV), что и могло дать буро-оранжевый дым, который наблюдался при взрыве.
Результат налицо. Тротиловый эквивалент взрыва селитры составляет примерно 0,7-0,8. Это означает, что взрыв был эквивалентен примерно 2 килотоннам тротила."
и это круто, таки зная кто щас смеется над коментами тут. (пейсы то не жмут)
это не мы, как и "кое-кто" грит всегда то