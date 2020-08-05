Вибух у Бейруті відчули на Кіпрі - за понад 200 км від епіцентру

Вибух, що прогримів у вівторок у районі порту в Бейруті, відчули на Кіпрі, який розташований за понад 200 км від столиці Лівану.

Про це повідомляє Al Alarabiya, передає Цензор.НЕТ.

Так, багато жителів острова почули гуркіт, у деяких у будинках почали трястися стекла. Вибух відчули жителі столиці острова Нікосії і його передмість, в районі міста Лімассол, а також на гірському масиві Троодос.

Крім того, дим від вибуху можна було побачити в Долині Бекаа в Лівані. Відстань між нею і Бейрутом - 85 кілометрів.

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Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван запросив міжнародну допомогу.

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