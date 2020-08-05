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Вибух у Бейруті відчули на Кіпрі - за понад 200 км від епіцентру

Вибух у Бейруті відчули на Кіпрі - за понад 200 км від епіцентру

Вибух, що прогримів у вівторок у районі порту в Бейруті, відчули на Кіпрі, який розташований за понад 200 км від столиці Лівану.

Про це повідомляє Al Alarabiya, передає Цензор.НЕТ.

Так, багато жителів острова почули гуркіт, у деяких у будинках почали трястися стекла. Вибух відчули жителі столиці острова Нікосії і його передмість, в районі міста Лімассол, а також на гірському масиві Троодос.

Крім того, дим від вибуху можна було побачити в Долині Бекаа в Лівані. Відстань між нею і Бейрутом - 85 кілометрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух у Лівані стався через конфісковану в російського бізнесмена Гречушкіна аміачну селітру, що зберігалася на складі, - ЗМІ

Вибух у Бейруті відчули на Кіпрі - за понад 200 км від епіцентру 01

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван запросив міжнародну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух у Лівані: понад 100 загиблих, Бейрут оголошено зоною лиха, в місті запроваджено режим НС

Автор: 

вибух (4527) Кіпр (246) Ліван (122)


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Оце бімба!
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05.08.2020 13:06 Відповісти
взято из тырнетов..
"установлена настоящая причина взрыва в Бейруте. На складе в порту шесть лет хранилось 2750 тонн аммиачной селитры, выгруженной с арестованного судна. Некий Игорь Гречушкин из Хабаровска, живущий на Кипре, в 2014 году решил на своём корабле Rhosus перевезти из Грузии в Африку 2750 тонн аммиачной селитры. Корабль находилося в ужасающем состоянии с кучей долгов, вследствие чего в Бейруте был арестован. Селитра была выгружена в порту, кредиторам она оказалась не нужна. Хранилась селитра без соблюдения норм ТБ. Вместе с ней на складе находились просроченные петарды. Причиной взрыва могли стать сварочные работы на этом же складе.

Аммиачная селитра взрывоопасна, хотя детонировать может с большим трудом. Склонность к детонации повышается при увеличении влажности и температурных перепадах, способствующих ее перекристаллизации. Детонационный взрыв приводит к образованию азота и воды при разложении селитры, но образуется и некоторое количество окислов азота (I), (II) и (IV), что и могло дать буро-оранжевый дым, который наблюдался при взрыве.

Результат налицо. Тротиловый эквивалент взрыва селитры составляет примерно 0,7-0,8. Это означает, что взрыв был эквивалентен примерно 2 килотоннам тротила."
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05.08.2020 13:07 Відповісти
Гексоген и аммиачная селитра 2 700 тонн, это вам не дома в Москве и Волгодонске с Буйнакском
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05.08.2020 13:08 Відповісти
оказывается уже был подобный случай https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8 Взрыв в Тексас-Сити
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05.08.2020 13:24 Відповісти
Почти как в Галифаксе бумкнуло в своё время.
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05.08.2020 13:22 Відповісти
как раз песню включил Ландсера - Bombe.
и это круто, таки зная кто щас смеется над коментами тут. (пейсы то не жмут)
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05.08.2020 13:24 Відповісти
а, ну людей жаль - но кто и что сделает?
это не мы, как и "кое-кто" грит всегда то
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05.08.2020 13:25 Відповісти
 
 