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Новини ДТП
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Неподалік центру Львова два автомобілі на смерть збили жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. ФОТО

У Львові в результаті наїзду двох автомобілів загинула жінка. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 5 серпня о 7:10 на вулиці Замарстинівській.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, на жінку-пішохода, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу, скоїли наїзд два автомобілі - "Ніссан", за кермом якого перебував 49-річний іноземець, і мікроавтобус "Мерседес Спринтер", за кермом якого був 57-річний житель Львова. Від травм жінка померла.

Неподалік центру Львова два автомобілі на смерть збили жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу 01

Фото: сайт поліції

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини наїзду.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Автор: 

ДТП (4483) Львів (3093) Нацполіція (15287)


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Топ коментарі
+8
давлять українців виродки. колись водій була професія. - 4 роки автошколи. Сьогодні біпікалка в кожного бомжа - права 400 баксів.
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05.08.2020 13:22 Відповісти
+8
Такое ощущение, что эти уроды уже гоняются за прохожими.
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05.08.2020 13:25 Відповісти
+4
Повылазило? Сволочи! На нары их!, от 15 лет, с возмещением морального потерпевшим в размере 1000000 грн каждому, как в США. Может хоть тогда к остальным водятлам зрение вернётся и мозг начнет работать.
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05.08.2020 14:01 Відповісти
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Вже давно кажу що збивають не "зебри" та світлофори, а машини. Пропусти дурня, а потім іди.
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05.08.2020 13:22 Відповісти
Типу: «Ну пруться кацапи на Сході. Стріляють.
Ну, відійди. Не стріляй».
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05.08.2020 13:50 Відповісти
Сбивают водители в автомобилях. Такое впечатление, что продолжается бесконечная синема одушествленных машин.
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05.08.2020 13:55 Відповісти
давлять українців виродки. колись водій була професія. - 4 роки автошколи. Сьогодні біпікалка в кожного бомжа - права 400 баксів.
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05.08.2020 13:22 Відповісти
Та оно ж Малюська подав ценную ідею.
Монєтізіровать ето дєло.
Задавив, напрімєр, водітєль пєшого, ну, тада должен отстєґнуть родакам 1000 баксов на похорон, мєнтам на оформлєніє, на то, сьо, і, єзжай дальше.
Осталось проголосовать в Радє.
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05.08.2020 16:29 Відповісти
Такое ощущение, что эти уроды уже гоняются за прохожими.
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05.08.2020 13:25 Відповісти
7:10... В інший час там точно не розжененшся...
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05.08.2020 13:26 Відповісти
Кожен день там проїзджаю і по декілька разів. Можливо трамвай загородив пішохода, але водія це не виправдовує. Під друге авто, я так зрозумів іі відкинуло вже потім.
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05.08.2020 13:28 Відповісти
фото чого? Спрінтера?
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05.08.2020 13:31 Відповісти
Вбито людину.
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05.08.2020 13:52 Відповісти
🥀🥀😢
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05.08.2020 14:02 Відповісти
а у мене на фото - ні?!
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05.08.2020 14:09 Відповісти
називаю пішохідний переход "ПЄРЄЄЗД ПЄШЄХОДОВ"
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05.08.2020 13:56 Відповісти
На папалам...
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05.08.2020 13:59 Відповісти
Повылазило? Сволочи! На нары их!, от 15 лет, с возмещением морального потерпевшим в размере 1000000 грн каждому, как в США. Может хоть тогда к остальным водятлам зрение вернётся и мозг начнет работать.
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05.08.2020 14:01 Відповісти
21 век, как минимум можно было давно в больших городах всем машинам жпс трекеры поставить, если научить водить по правилам тяжело. хоть бабла бы подняли.
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05.08.2020 15:40 Відповісти
Вот и подумаешь сто раз, переходить на "зебре" на светофоре или просто где придется, но что бы рядом не было машин. ( т.е. нарушая правила).
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05.08.2020 17:02 Відповісти
 
 