Неподалік центру Львова два автомобілі на смерть збили жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. ФОТО

У Львові в результаті наїзду двох автомобілів загинула жінка. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 5 серпня о 7:10 на вулиці Замарстинівській.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, на жінку-пішохода, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу, скоїли наїзд два автомобілі - "Ніссан", за кермом якого перебував 49-річний іноземець, і мікроавтобус "Мерседес Спринтер", за кермом якого був 57-річний житель Львова. Від травм жінка померла.

Фото: сайт поліції

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини наїзду.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.