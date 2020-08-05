Неподалік центру Львова два автомобілі на смерть збили жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. ФОТО
У Львові в результаті наїзду двох автомобілів загинула жінка. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 5 серпня о 7:10 на вулиці Замарстинівській.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
Як попередньо встановили правоохоронці, на жінку-пішохода, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу, скоїли наїзд два автомобілі - "Ніссан", за кермом якого перебував 49-річний іноземець, і мікроавтобус "Мерседес Спринтер", за кермом якого був 57-річний житель Львова. Від травм жінка померла.
Фото: сайт поліції
На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини наїзду.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
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Ну, відійди. Не стріляй».
Монєтізіровать ето дєло.
Задавив, напрімєр, водітєль пєшого, ну, тада должен отстєґнуть родакам 1000 баксов на похорон, мєнтам на оформлєніє, на то, сьо, і, єзжай дальше.
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