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Вибух у Бейруті: 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд

Вибух у Бейруті: 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд

Надпотужний вибух, що стався 4 серпня в Бейруті, завдав пошкодження будівлям на половині міської території.

Про це повідомив у середу губернатор ліванської столиці Марван Абуд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

"Я думаю, що зараз від 250 000 до 300 000 осіб залишилися без оселі", - сказав Абуд, додавши, що за попередніми оцінками збитки від вибуху у вівторок становили від 3 до 5 млрд доларів.

Також читайте: Вибух у Бейруті відчули на Кіпрі - за понад 200 км від епіцентру

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван запросив міжнародну допомогу.

Автор: 

вибух (4527) Ліван (122)


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Топ коментарі
+15
"Та *****!"(с) Тут два старых гомосека в ТКГ реальную херню готовят - это для меня важно. А Бейрут...
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05.08.2020 13:31 Відповісти
+14
Раздолбай Игорь Гречушкин из Хабаровска, живущий на Кипре, в 2014 году решил на своём корабле Rhosus перевезти из Грузии в Африку 2750 тонн аммиачной селитры. Корабль у раздолбая был в раздолбайском состоянии и сломался, поэтому ему пришлось причалить в Бейруте для ремонта. Раздолбай задолжал кредиторам кучу денег, поэтому корабль арестовали власти Ливана и конфисковали груз. Кредиторы были раздолбаями, они не захотели заморачиваться с конфискованной селитрой, и положили на неё болт. Власти Ливана тоже были раздолбаями, они сгрузили селитру на склад в порту, и положили на неё не только болт, а ещё кучу разного барахла, среди которого был груз петард и возможно какие-то боеприпасы. Селитра лежала на складе шесть лет, пока склад у раздолбаев не проржавел, ему видимо требовался ремонт и раздолбаи вызвали сварщиков. Сварщики тоже были раздолбаями, они начали сварочные работы и не позаботились о безопасности. Петарды загорелись и разлетелись по складу, весь раздолбайский склад загорелся, а потом взорвались 2750 тонн раздолбайской селитры и разнесло половину Бейрута.

мордокнига
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05.08.2020 13:41 Відповісти
+9
Співчуття постраждалим..
І питання, як можна було зберігати АС, яка при певних умовах може здетонувати, безпосередньо біля житлових кварталів міста?
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05.08.2020 13:30 Відповісти
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Диверсія.
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05.08.2020 13:29 Відповісти
диверсия, не диверсия возможно узнаем. у меня сейчас другой вопрос, как можно было хранить такое количество взрывчатых веществ в черте города, практически в центре!?
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05.08.2020 14:02 Відповісти
А у нас як? В інституті Патона на Глевасі зберігається до 25т вибухівки. Так котеджі повиростали вже впритул до паркану, а місцева влада за хабарі вже виділяє землю на території інституту...
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05.08.2020 14:04 Відповісти
По ідеї сама селітра не повинна здетонувати.
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05.08.2020 14:14 Відповісти
к сожалению могла здетонировать.
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05.08.2020 14:34 Відповісти
Вчи хімію. Клас 8, здається. Вона повинна бути в суміші з любою займистою речовиною не менше 15%.
Сама по собі селітра, та ще й аміачна при високій температурі може лише розкладатись і виділяти кисень (по новому оксиген) , та сполуки азоту.

Навіть в перших порохах використовували лише калійну селітру, у якої менше побічних газів що зменшують швидкість займання суміші (вибух).
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05.08.2020 16:00 Відповісти
Для вибуху селітри її достатньо підігріти. Це не перший такий випадок. Погугліть *Гранкан* Техас-Сіті 1947р.
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05.08.2020 15:50 Відповісти
Почитай вище і вчи хімію. В іно і не таке покажуть!
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05.08.2020 16:01 Відповісти
Селітра горить і вибухає. Не сперечайся. Надзвичайно небезпечна речовина.
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05.08.2020 16:28 Відповісти
Сперечатись не збираюсь....Хімічна формула: NH4NO3
Аміачна селітра - сильний окислювач, у сухому вигляді вибухає від детонаторів(мікровибух). До механічних впливів (удар, тертя) не чутлива. При дії вогню та іскри на аміачну селітру загоряння не відбувається. При пожежах вона розкладається, виділяючи кисень, що підсилює горіння легкозаймистих предметів.

У добривах у вигляді кристалогідрату NH4NO3 - 5H2O
https://www.youtube.com/watch?v=TtnprnBGQFQ
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05.08.2020 18:41 Відповісти
А ви думаєте там прямо була ідеально чиста селітра без домішок? В Техас-Сіті, наприклад, вистачило паперових мішків в які було все це упаковано.
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05.08.2020 19:08 Відповісти
Якщо це просто мішок, то не здетонує сама по собі. А коли 2700 тонн, то під власним грузом є тиск і під час пожежі (я так зрозумів, що спочатку сталась пожежа піротехніки поруч), то як бачимо знесло пів міста.
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05.08.2020 17:59 Відповісти
Для такого ефекту повинна загрітись в усій масі одночасно і повинна бути перемішана з горючою речовиною. Сама по собі селітра тільки плавиться з розкладанням.
ось тут те, що скоро буде озвучено більш масштабно
https://www.youtube.com/watch?v=TtnprnBGQFQ
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05.08.2020 18:23 Відповісти
Співчуття постраждалим..
І питання, як можна було зберігати АС, яка при певних умовах може здетонувати, безпосередньо біля житлових кварталів міста?
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05.08.2020 13:30 Відповісти
Це правда - така кількість вибухівки в густонаселеному районі!!!...
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05.08.2020 13:53 Відповісти
але АС вибухає тільки за певних умов - наявності первинного джерела детонації. Вогонь або іскра тут ні до чого. Тому є усі ознаки теракту
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06.08.2020 10:18 Відповісти
М-да, от і зберігай протерміновані добрива...
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05.08.2020 13:30 Відповісти
В конце 19 века помниться похожая ерунда случилась в Германии, свалили жужмом ту селитру порядка сотни тонн, прошли дожди, и стала селитряная гора. Ну, и стали понемногу дробить местными взрывами. Не учатся технике безопасности люди.
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05.08.2020 13:38 Відповісти
Тобто ти пам'ятаєш кінець 19 сторіччя у Німеччині.
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05.08.2020 13:52 Відповісти
Предмет такой есть, история химии. Не знаю, учат ли сейчас, но нам на первом курсе читали в своё время. Расширяли ткскзть кругозор будущим инженерам. Хотя говорить про это тебе?Нонсенс.
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05.08.2020 14:04 Відповісти
Мені можна говорити, але тобі треба знову в школу, щоб правиль писати про лжерело твоєї інформації. Хоча говорити тобі про це? Нонсенс.
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05.08.2020 14:07 Відповісти
Тебе то можно говорить, но говорить с тобой-ни ма-лей-ше-го желания у меня нет. Иди, ненавидь тихесенько где-то там у курточке Зеленского и не приставай ко мне с глупостями.
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05.08.2020 14:10 Відповісти
От і чудово. Чекаю, що ти більше не будеш мені писати і лайкати образам проти мене.
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05.08.2020 14:55 Відповісти
У меня даже скриншот сохранился твоего сообщения где ты обещал мне больше не писать, а теперь ожидаешь от меня такого же?Не хочешь-не пиши, more you piss-less you cry. А насчёт того, чтобы я пообещал не лайкать твоим оппонентам...это фантастическая наглость!
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05.08.2020 15:07 Відповісти
Взрыв на химическом заводе в Оппау - 1921

Взрывали планово и не первый раз, но заменили взрывчатку на подешевле.
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05.08.2020 14:02 Відповісти
тобто тоді був первиннйи вибух, а потім здетонувала уся маса АС..
Про яку "іскру" нам зараз розповідають? У Бейруті був навмисний підрив, тобто був невеликий вибух, який здетонував ту масу селітри
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06.08.2020 10:21 Відповісти
Правда-було подібне ЧП в Німеччинні в 1921 році!
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05.08.2020 14:09 Відповісти
Мокшано - ********** добрива...
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05.08.2020 13:58 Відповісти
"Та *****!"(с) Тут два старых гомосека в ТКГ реальную херню готовят - это для меня важно. А Бейрут...
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05.08.2020 13:31 Відповісти
Бейруту не привыкать. он вечно в полураздолбанном состоянии. откуда в этой нищете убытков на 5 млрд.?
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05.08.2020 15:15 Відповісти
А що ви хотіли? Всього в чотири рази меньше кілотон ніж в Хіросімі з Нагасакі...
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05.08.2020 13:31 Відповісти
З селітри мона зробити ядрьону бімбу.
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05.08.2020 13:33 Відповісти
В іквіваленті точно можна.
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05.08.2020 13:37 Відповісти
во-во. надо Кравчука переквалихвицировать в конструктора селитровых бимб. нехай отрабатывает.
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05.08.2020 13:38 Відповісти
це такі дні...дев,яте ава
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05.08.2020 13:34 Відповісти
Ну да, явно не детвора петарду взорвала
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05.08.2020 13:36 Відповісти
А що ти хотів, бовдур?
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05.08.2020 13:54 Відповісти
сейчас строительные фирмы со всего мира кинутся в Бейрут, а на рынке стройматериалов будет ажиотаж.. можно подумать, что взрыв был совершен в интересах бизнеса..
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05.08.2020 13:32 Відповісти
За гранавідсівом?
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05.08.2020 13:38 Відповісти
предупреждение одесскому припортовому с его аммиакопроводами
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05.08.2020 13:33 Відповісти
Надеюсь, Хезболле меньше отвалят. Так что все это событие - на пользу миру. Миру - мир
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05.08.2020 13:33 Відповісти
У нас всі президенти.(С)
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05.08.2020 13:36 Відповісти
За эти деньги им проще было починить ту рабсеянскую посудину, или построить несколько новых, и выпроводить их из порта с глаз долой.
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05.08.2020 13:34 Відповісти
подобный взрыв уже происходил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8 Взрыв в Тексас-Сити
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05.08.2020 13:34 Відповісти
Кажете добрива рванули? Ну-ну....
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05.08.2020 13:35 Відповісти
Егеж, добре рвонули.
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05.08.2020 13:37 Відповісти
Якщо у лайно кинути дріжжі - пройде теж детонація.)))
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05.08.2020 13:41 Відповісти
детонації таки не буде, але смердіти буде добре.
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05.08.2020 13:56 Відповісти
Фотографии Сирийского Алеппо разрушенного самолетами Путлера видели?Одинаково....Грозный 1995 года тоже ...один к одному...
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05.08.2020 13:35 Відповісти
хутлер и свои города разрушал, как и патлер
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05.08.2020 13:36 Відповісти
Гитлер был круче...
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05.08.2020 13:40 Відповісти
ясно шо не бомбил воронежи.
сравнить его и Сралина - так кто-то был солдатом, а не террорюгой то.
Гитлер был листоношей - оч. опасная должность, а Пуйло - тряпкой(очень безопасная)
но этот урод любит шоб его сравнивали с Адольфом - а это непорядок
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05.08.2020 13:47 Відповісти
казал Абуд, добавив, что по предварительным оценкам ущерб от взрыва во вторник составил от 3 до 5 млрд долларов. Источник: https://censor.net/n3212028

ну ясно приврал, но взрыв вроде бы был кринжов. да и поделом - че вы не боретесь с Хизболлой то?
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05.08.2020 13:35 Відповісти
Після відомої війни в Лівані 1978 року Бейрут був відбудований. Цей раз теж все відновлять. Вибух у Бейруті: 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд - Цензор.НЕТ 223
1978 рік Бейрут.
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05.08.2020 13:38 Відповісти
Вибух у Бейруті: 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд - Цензор.НЕТ 2406
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05.08.2020 13:41 Відповісти
Уже проскочило что рванул амоний. Который был конфискован в 2014 у какого то российского бизнесмена. И хранился по сей день. Там было его валом. Арабы хоть и придумали цифры но дятлами остались. Хранить в центре города столько лет и такой вес взрывчатки по сути!
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05.08.2020 13:39 Відповісти
6 и 9 августа США бомбили Японию двумя ядренными бонбами...
Город Гамбург английские бомбаровщики превратили в руины...только детей в Гамбурге погибло 470 000.....
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05.08.2020 13:39 Відповісти
В Гамбургу загинуло всього близько 50 тис людей. І враховуючи скільки на той момент було знищено людей Гітлером та його військами дії англійців можна зрозуміти.
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05.08.2020 13:55 Відповісти
Хезбола тут конечно в сторонке ...
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05.08.2020 13:40 Відповісти
Пишут что у них там было бимбо хранилище...
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05.08.2020 13:43 Відповісти
Раздолбай Игорь Гречушкин из Хабаровска, живущий на Кипре, в 2014 году решил на своём корабле Rhosus перевезти из Грузии в Африку 2750 тонн аммиачной селитры. Корабль у раздолбая был в раздолбайском состоянии и сломался, поэтому ему пришлось причалить в Бейруте для ремонта. Раздолбай задолжал кредиторам кучу денег, поэтому корабль арестовали власти Ливана и конфисковали груз. Кредиторы были раздолбаями, они не захотели заморачиваться с конфискованной селитрой, и положили на неё болт. Власти Ливана тоже были раздолбаями, они сгрузили селитру на склад в порту, и положили на неё не только болт, а ещё кучу разного барахла, среди которого был груз петард и возможно какие-то боеприпасы. Селитра лежала на складе шесть лет, пока склад у раздолбаев не проржавел, ему видимо требовался ремонт и раздолбаи вызвали сварщиков. Сварщики тоже были раздолбаями, они начали сварочные работы и не позаботились о безопасности. Петарды загорелись и разлетелись по складу, весь раздолбайский склад загорелся, а потом взорвались 2750 тонн раздолбайской селитры и разнесло половину Бейрута.

мордокнига
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05.08.2020 13:41 Відповісти
Для селитры нужен...детонатор
От пожара он так не рванет
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05.08.2020 13:46 Відповісти
да конечно... "не рванет"
еще как рванет

от детонаторов взрываются аммиачно-селитровые ВВ (амониты и амоналы)
а чистый нитрат амония может рвануть и от температуры

Взрывы чистой аммиачной селитры могут быть вызваны, помимо воз-действия детонаторов, термическим разложением соли в замкнутом пространстве. При этом газообразные продукты разложения (NOg), по-видимому, служат катализаторами дальнейшего разложения, приводящего к взрыву. Взрывоопасность NH4NO3 возрастает в присутствии минеральных кислот и легко окисляющихся материалов и уменьшается при увеличении влажности соли. При содержании больше 3 % воды аммиачная селитра не взрывается даже при взрыве детонатора. Для предотвращения самопроизвольного разложения к ней добавляют стабилизаторы - вещества, связывающие образующуюся при разложении азотную кислоту и NOj или выделяющие при взаимодействии с NH4NO3 аммиак, который нейтрализует азотную кислоту и восстанавливает оксиды азота до элементарного азота. Стабилизаторами являются карбамид (0,05-0,1 % от массы селитры), карбонаты кальция и магния и др.
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05.08.2020 13:57 Відповісти
пиротехника в качестве детонатора.
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05.08.2020 13:57 Відповісти
нет, уже бьіли случаи , когда горение селитрьі переходит во взрьів, критическая масса от 2 тонн , у тротила критическая масса от 2 кг,
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05.08.2020 14:04 Відповісти
Август будет очень тяжелым месяцем для всего Мира....
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05.08.2020 13:41 Відповісти
Что-то на следующей неделе будет, сразу после белорусских выборов, рашка активизируется обязательно
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05.08.2020 18:58 Відповісти
Как говорил Анатолий Папанов достошно одной таблэтки....Гексогена на селитр воды...
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05.08.2020 13:45 Відповісти
расия, как виновник всего этого треша должна выплатить поностью всю компенсацию
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05.08.2020 13:50 Відповісти
Пише єврей - "Я уже писал в другом посте про очень серьезный политический и экономический кризис в Ливане. Кроме того ливанский суд вынес обвинительный приговор конкретным боевикам Хизбаллы (то есть шиитам) убившим (суннитского) премьера Рафика аль-Харири 15 лет назад. Так что при всем уважении к этому бизнесмену из Хабаровска, живущему на Кипре, слишком удивительный "тайминг" для этого потрясшего большой город и окрестности (и слышимый даже на Кипре) взрыва. Кстати, в разных СМИ уже говорят о как минимум 100 убитых и тысячах раненных.

У арабов есть пословица "змея прячется под соломой" (тахт алькаши, или, атибен). Смысл в том, что опасность всегда находится совсем рядом. В этом плане, Ливан, с его разрозненностью, враждующими друг с другом конфессиями, это, как говорят русские, "пороховая бочка", и бородатые психи, которые там сейчас де-факто контролируют всю реальную власть не добавляют адекватности этой стране. Красивая, и некогда процветающая страна, с либеральным населением, роскошными клубами, и пр. стала уже давно "разменной монетой" в региональных играх (сегодня это борьба иранцев и их заклятых врагов саудитов). Во многом, исторически, усиление "бородатых" в Ливане это и ошибка израильтян. В 70-е годы нас больше всего интересовало убрать оттуда боевиков Арафата, которые были там "государство в государстве" и терроризировали нас. Папа нынешнего иорданского короля, вовремя почуствовав опасность для своего режима, вырезал их активистов вместе с десятками тысяч других палестинцев у себя в начале 70-х, и те кто выжили, компактно переместились, вместе с тяжёлым оружием, в слабый, и "вечно расслабленный" Ливан.
Первоначальный план, после того как Арафат с его основными силами эвакуировался в северную Африку, был на создание дружелюбного нам "христианского" государства в Ливане. Собственно, на наших "штыках" они его и провозгласили, когда наша армия была в Бейруте, и даже "вечный мирный договор" с радостью подписало с Израилем возглавленное христианами ливанское правительство. Там и сунниты, и друзы были (с их элитами никогда проблем у нас не было). Никаких территориальных претензий у нас к ним тоже не было. Но, потом, их лидера убили, а ливанские христиане, по жёстким законам Востока, отомстили, показательно вырезав палестинские лагеря беженцев. Израиль тогда понял что он "попал" в это чужое кровавое болото, и с каждым месяцем только больше будешь вязнуть в этом дерьме, наш премьер Бегин ушел в неадекват (я его не обвиняю, таких высоких моральных принципов у политика сегодня просто не найти, он очень скромно жил, и был по настоящему идеалистом), сотни тысячные демонстрации в Тель Авиве с требованиями немедленно уйти из этой кровавой мясорубки по формату "все против всех" (сегодня мы это видим много где в арабском мире, но тогда это было неожиданно), и т.д. Тогда, вместе с стратегией выхода, и была сделана ставка на новый баланс сил, и усиление там Хизбаллы. Им конечно активно непомогали, но, и, самое главное, немешали, попутно, иногда отмахивая их основных (наших старых) врагов в Ливане. Принцип тогда был выбран вполне логичный (особенно для этого региона). Враг твоего врага - если не твой друг, то по крайней мере тебе не враг. Но, никто не думал тогда что они станут такими монстрами, как для самого Ливана, так и для всех соседей (без них та же сирийская война давно бы закончилась сокрушительным поражением Асада), "накопят" сотни тысяч ракет которые в любой момент могут взорвать весь регион, и т.д.

P.S. Президент Трамп, кстати, в его стиле, утверждает что это была "атака" ("attack").
While speaking to reporters at the White House on Tuesday, Trump offered sympathy and assistance to the people of Lebanon after the explosion, which left dozens dead and thousands injured and he referred to the incident as a "terrible attack."

Edited at 2020-08-05 07:28 (UTC)
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05.08.2020 13:54 Відповісти
Цей ізраїльтянин забув про те, що Рафіка аль-Харірі по суті вбили сирійці. А ще багато ліванців не вважають себе арабами.
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05.08.2020 14:00 Відповісти
бегін терорист, та ще такий який світ не бачив.людина яка створила один із найпотужніших терористичних угрупувань бл.сходу, абсолютна цинічна людина. засновник блоку лікуд, герой національний в ізраїлі(терорист, вбивці- похєр, зате свій). щодо ліванського питання то ще в 1967 генштаб ізраїлю планував остаточне вирішення ліванського питання,шляхом створення маріонеткової держави(чи то друзів, чи то християн) і окупації іншої, був потрібен лише привід. саме ізраїль фінансував і озброював фалангістів, створив армію південого лівану((практично весь її склад втік в ізраїль,дехто звідти в європу та сша) побоючись помсти зі сторони співітчизиків)), керував секретними тюрмами( відомий кат на * мясник* бейруту втік до ізраїлю, звідти в сша. цього року був арештованний в лівані, та посмольство сша вдалося до погроз і жантажу, і він був вивезений американцями з ліану)і повністю причетний до різні в сабрі і шатілі(практично всі військові причетні до цього злочину втікли в ізраїль, де отримали захист і гомадянство). тому поменше казок про бідних і нещасних. британські архіви мають томи їх *хероїзму.*, на фоні яких хамас(позашлюбне диття єврейського терору) лише піонери
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05.08.2020 14:33 Відповісти
пи...ць! ліван пережив громадянську війну, пережив окупацію, переживе і людський **********!
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05.08.2020 14:22 Відповісти
какие 300тыс.? там всего населения около 400тыс.!!!
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05.08.2020 14:44 Відповісти
у них с 1932 года не было переписи. от 300т до 2 миллионов Википедия говорит.
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05.08.2020 21:35 Відповісти
википедия и такое вот говорит:НаселениеНаселение361 тыс (UN, 2007)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%82#cite_note-1 [1] человекПлотность18 050 чел./км²Агломерация1,9 млн
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05.08.2020 22:54 Відповісти
я о том же. Переписи у них не было мы не знаем сколько там людей живут. Ну учитывая что в Азии людей до фига. Миллион вполне реален там.
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05.08.2020 23:06 Відповісти
Шло второе полугодие 2020 ...
2020 год - год Палача, начало самого справедливого года на Земле.
Начало очень большой чистки от всего ненужного и негативного во Вселенной, которое продлится пять лет. Будет большая смертность ... Для темных людей - этот год будет последним или началом конца. Для светлых и духовных людей - это год большого взлета и раскрытия новых возможностей.
Это написано 5.12.2019г.
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05.08.2020 14:48 Відповісти
Во все года много всякой херни пишут. Но когда год не задался написанное становится "пророчеством".
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05.08.2020 14:59 Відповісти
не было ли это все зарание спланировано нашим "миролюбивым" соседом, доставка и отказ от груза и ожидание удачного момента?
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05.08.2020 15:01 Відповісти
https://zvidusil.in.ua/oppau/ Подібна катастрофі вже була у 1921 році
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05.08.2020 15:20 Відповісти
Однозначно був заряд. Сама по собі аміачна селітра не вибухне, якшо на 15 -30% не була перемішана з легкозаймистою речовиною. Тим більше пролежала стільки років, однозначно кристалізувалась, жаркий клімат ні до чого, вона дуже гігроскопічна. Це в свою чергу збільшує кількість негорючих газів при нагріванні.
все інше від "лукавого" московита...
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05.08.2020 16:06 Відповісти
Долб...***! 6лет хранить бочку с порохом у себя под жопой!!!...
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06.08.2020 00:02 Відповісти
 
 