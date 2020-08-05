Вибух у Бейруті: 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд

Надпотужний вибух, що стався 4 серпня в Бейруті, завдав пошкодження будівлям на половині міської території.

Про це повідомив у середу губернатор ліванської столиці Марван Абуд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

"Я думаю, що зараз від 250 000 до 300 000 осіб залишилися без оселі", - сказав Абуд, додавши, що за попередніми оцінками збитки від вибуху у вівторок становили від 3 до 5 млрд доларів.

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Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван запросив міжнародну допомогу.