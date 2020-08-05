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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби найманці РФ один раз порушили режим тиші поблизу н.п. Шуми, втрат немає, - Міноборони

Від початку доби найманці РФ один раз порушили режим тиші поблизу н.п. Шуми, втрат немає, - Міноборони

Від початку доби російські найманці один раз порушили режим тиші на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Від початку поточної доби до опівдня збройні формування РФ один раз вдалися до вогневої провокації, здійснивши два постріли з підствольного гранатомета поблизу населеного пункту Шуми. Вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що об'єднані сили в районі проведення операції продовжують здійснювати заходи, спрямовані на допомогу місцевому населенню та покращення якості життя людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу найманці РФ тричі порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

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Міноборони (7490) обстріл (29293) Донбас (22358)


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а мендель игнорирует нарушения тихого часа оккупантами
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05.08.2020 13:47 Відповісти
Оце так і буде надалі. Ні миру, ні війни.
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05.08.2020 13:53 Відповісти
Від початку доби найманці РФ один раз порушили режим тиші поблизу н.п. Шуми, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7597
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05.08.2020 14:05 Відповісти
 
 