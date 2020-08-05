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Новини Агресія Росії проти України
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Україна передасть Італії інформацію про 20 найманців, які воюють на Донбасі, - Аваков

Україна передасть Італії інформацію про 20 найманців, які воюють на Донбасі, - Аваков

Уже 3 громадянина Італії отримали реальні терміни ув'язнення за участь у незаконних збройних формуваннях на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив глава відомства Арсен Аваков під час зустрічі з міністром внутрішніх справ Італійської Республіки Лучаною Ламорджезе в Римі.

Сторони обговорили посилення співпраці між двома країнами, зокрема, в питаннях кіберзагроз, боротьби з транснаціональною злочинністю, і нелегальною міграцією.

Зазначається, що Аваков подякував Італії за чітку позицію щодо італійських найманців, які воюють на боці російських незаконних збройних формувань на сході України.

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"Вже 3 італійці отримали реальні терміни ув’язнення за участь на Донбасі в проросійських незаконних збройних формуваннях, і ще понад 20 громадян Італії, за нашою інформацією, брали участь у таких НЗФ. Сподіваюся, справедливий вирок отримають й інші учасники терористичних організацій, не залежно від країни перебування", - підкреслив Аваков.

Також глава МВС наголосив на неприпустимості діяльності так званих представництв "ДНР/ЛНР" на території Італійської Республіки.

За його словами, такі громадські організації, які не мають і не можуть мати жодного офіційного дипломатичного статусу, можуть бути залучені до незаконної та терористичної діяльності. Зокрема, до вербування радикальних бойовиків для участі у НЗФ на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, Аваков у Twitter повідомив, що Україна передасть Італії інформацію про 20 найманців, які воюють на Донбасі.

Автор: 

Аваков Арсен (2191) Італія (1587) МВС (3513) Донбас (22358) найманці рф (2066)


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І їм можливо заборонять вїзд в Італію?
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05.08.2020 13:42 Відповісти
А коли повернуть і звільнять Марківа?
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05.08.2020 13:46 Відповісти
Что то подсказывает что он один из тех уже троих
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05.08.2020 13:52 Відповісти
После рассмотра апелляции возможно понизят срок.
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05.08.2020 14:00 Відповісти
Ну есть за что похвалить министра. так і Марківа дело пересмотрят
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05.08.2020 13:56 Відповісти
 
 