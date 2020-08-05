Україна передасть Італії інформацію про 20 найманців, які воюють на Донбасі, - Аваков

Уже 3 громадянина Італії отримали реальні терміни ув'язнення за участь у незаконних збройних формуваннях на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив глава відомства Арсен Аваков під час зустрічі з міністром внутрішніх справ Італійської Республіки Лучаною Ламорджезе в Римі.

Сторони обговорили посилення співпраці між двома країнами, зокрема, в питаннях кіберзагроз, боротьби з транснаціональною злочинністю, і нелегальною міграцією.

Зазначається, що Аваков подякував Італії за чітку позицію щодо італійських найманців, які воюють на боці російських незаконних збройних формувань на сході України.

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"Вже 3 італійці отримали реальні терміни ув’язнення за участь на Донбасі в проросійських незаконних збройних формуваннях, і ще понад 20 громадян Італії, за нашою інформацією, брали участь у таких НЗФ. Сподіваюся, справедливий вирок отримають й інші учасники терористичних організацій, не залежно від країни перебування", - підкреслив Аваков.

Також глава МВС наголосив на неприпустимості діяльності так званих представництв "ДНР/ЛНР" на території Італійської Республіки.

За його словами, такі громадські організації, які не мають і не можуть мати жодного офіційного дипломатичного статусу, можуть бути залучені до незаконної та терористичної діяльності. Зокрема, до вербування радикальних бойовиків для участі у НЗФ на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, Аваков у Twitter повідомив, що Україна передасть Італії інформацію про 20 найманців, які воюють на Донбасі.