Маркевич відповів на критику Суркіса на адресу Блохіна: Нехай подивиться на себе збоку, "Блохін - гордість нації, а Суркіс - ніхто"
В останньому зі своїх інтерв'ю президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс критично відгукнувся про легендарного українського футболіста і тренера, володаря "Золотого м'яча" Олега Блохіна. Зазначив, що той нібито за "2 хвилини кинув" національну збірну, а заради посади тренера нібито змінював партії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф".
Український функціонер і тренер Мирон Маркевич відреагував на такі слова Суркіса, порадивши йому "подивитися на себе".
"Суркісу треба подивитися на себе збоку. Блохін - це гордість нації, а хто такі Суркіси? Не розумію. Не має він жодного ні морального, ні фізичного права таке говорити. Блохін - то гордість нації, Суркіс - ніхто", - зазначив Маркевич.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екстренер "Шахтаря" Мірча Луческу очолив футбольний клуб "Динамо".
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Суркісня не зробить нічого толкового, бо вони злодії.
Стали відомі джерела депозитів Суркісів у ПриватБанку - розслідування Kroll
Згідно з розслідуванням агенства Kroll, кошти на депозитах англійських компаній Суркісів виявилися кредитами, які ПриватБанк видав своїм пов'язаним особам у 2008−2010 році.
Американське видання https://chicagomorningstar.com/kroll-report-ukraine-kolomoiskiy-and-surkis-brothers-withdrew-money-from-privatbank-during-the-bail-in Chicago morning star опублікувало фрагмент розслідування агентства Kroll про те, як колишні власники ПриватБанку виводили з нього гроші.
Згідно з цією інформацією, у 2008−2010 роках ряд компаній, пов'язаних із Приватбанком отримав кредити від ПриватБанку Кіпру на загальну суму $361 млн
«Кредити на загальну суму 361 мільйон доларів США були згруповані частинами, в рамках яких видавалися з різницею в кілька хвилин, відразу після чого вони були спрямовані через мережу транзакцій між рахунками пов'язаних компаній, у яких немає очевидної комерційної мети», - йдеться у розслідуванні.
Вони були спочатку депоновані на термін до двох років на момент внесення застави на низку рахунків, з яких пізніше перенаправили кошти на депозитні рахунки шести компаній: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments.
Всі вони були зареєстровані в один і той же день за однією і тією ж адресою і перебували в юрисдикції Британських Віргінських островів.
і білше ніякої львівської кави, тільки винниківську з термоса
А теперь я даю ТЕБЕ возможность проявить всю недюжинную мощь своего интеллекта и забросать меня стереотипными и банальными фразами. Начинай...
Ну а его спортивные достижения под сомнения никто не ставит, тут Маркевич верно сказал