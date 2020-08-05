Маркевич відповів на критику Суркіса на адресу Блохіна: Нехай подивиться на себе збоку, "Блохін - гордість нації, а Суркіс - ніхто"

В останньому зі своїх інтерв'ю президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс критично відгукнувся про легендарного українського футболіста і тренера, володаря "Золотого м'яча" Олега Блохіна. Зазначив, що той нібито за "2 хвилини кинув" національну збірну, а заради посади тренера нібито змінював партії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф".

Український функціонер і тренер Мирон Маркевич відреагував на такі слова Суркіса, порадивши йому "подивитися на себе".

"Суркісу треба подивитися на себе збоку. Блохін - це гордість нації, а хто такі Суркіси? Не розумію. Не має він жодного ні морального, ні фізичного права таке говорити. Блохін - то гордість нації, Суркіс - ніхто", - зазначив Маркевич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екстренер "Шахтаря" Мірча Луческу очолив футбольний клуб "Динамо".

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