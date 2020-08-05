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Маркевич відповів на критику Суркіса на адресу Блохіна: Нехай подивиться на себе збоку, "Блохін - гордість нації, а Суркіс - ніхто"

Маркевич відповів на критику Суркіса на адресу Блохіна: Нехай подивиться на себе збоку,

В останньому зі своїх інтерв'ю президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс критично відгукнувся про легендарного українського футболіста і тренера, володаря "Золотого м'яча" Олега Блохіна. Зазначив, що той нібито за "2 хвилини кинув" національну збірну, а заради посади тренера нібито змінював партії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф".

Український функціонер і тренер Мирон Маркевич відреагував на такі слова Суркіса, порадивши йому "подивитися на себе".

"Суркісу треба подивитися на себе збоку. Блохін - це гордість нації, а хто такі Суркіси? Не розумію. Не має він жодного ні морального, ні фізичного права таке говорити. Блохін - то гордість нації, Суркіс - ніхто", - зазначив Маркевич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екстренер "Шахтаря" Мірча Луческу очолив футбольний клуб "Динамо".

Также читайте: "Я колебался", - Суркис на встрече с фанатами объяснил, почему назначил Луческу главным тренером "Динамо"

Автор: 

Блохін Олег (38) Динамо (238) Маркевич (6) Суркіс (321)


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Топ коментарі
+27
По суркисам полностью согласен...но и из блохина делать икону не стоит....впрочем как и из любого другого спортсмена или артиста....
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05.08.2020 13:55 Відповісти
+15
Блохин-вата ватная.
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05.08.2020 13:55 Відповісти
+9
Блохін-ватний гівнюк. Тинявся по партіях від комуняк до мертвечука. Але якщо рівняти з суркіснею-звісно гордість нації. От з такими "авторитетами" і живемо.
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05.08.2020 14:08 Відповісти
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По суркисам полностью согласен...но и из блохина делать икону не стоит....впрочем как и из любого другого спортсмена или артиста....
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05.08.2020 13:55 Відповісти
- Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. (с)
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05.08.2020 14:06 Відповісти
Блохин (пишется с заглавной, кстати) уже "икона" в мире футбола. И так сложилось исторически и никто не в силах это изменить, другое дело что идеализировать его не нужно.
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05.08.2020 15:29 Відповісти
Як людину, звичайно, ні. Але його вміння ''з нічого'' забивати голи вражало.
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05.08.2020 20:39 Відповісти
Блохин-вата ватная.
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05.08.2020 13:55 Відповісти
патриотом Украины его назвать сложно, но его спортивные достижения факт! Да и сколько таких у нас? Тот же Бубка, например...Думаю их "ватничество" можно простить, ведь есть много абсолютно бесполезных и никчемных живущих в нашей стране с "ватой" в голове
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05.08.2020 15:31 Відповісти
Гарно сказав, гарно.
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05.08.2020 13:56 Відповісти
Маркевич також гордість нації ( не плутати із населенням ).

Суркісня не зробить нічого толкового, бо вони злодії.

Стали відомі джерела депозитів Суркісів у ПриватБанку - розслідування Kroll
Згідно з розслідуванням агенства Kroll, кошти на депозитах англійських компаній Суркісів виявилися кредитами, які ПриватБанк видав своїм пов'язаним особам у 2008−2010 році.
Американське видання https://chicagomorningstar.com/kroll-report-ukraine-kolomoiskiy-and-surkis-brothers-withdrew-money-from-privatbank-during-the-bail-in Chicago morning star опублікувало фрагмент розслідування агентства Kroll про те, як колишні власники ПриватБанку виводили з нього гроші.
Згідно з цією інформацією, у 2008−2010 роках ряд компаній, пов'язаних із Приватбанком отримав кредити від ПриватБанку Кіпру на загальну суму $361 млн

«Кредити на загальну суму 361 мільйон доларів США були згруповані частинами, в рамках яких видавалися з різницею в кілька хвилин, відразу після чого вони були спрямовані через мережу транзакцій між рахунками пов'язаних компаній, у яких немає очевидної комерційної мети», - йдеться у розслідуванні.
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05.08.2020 13:58 Відповісти
За версією слідства Kroll, ті ж кошти були згодом депоновані у Приватбанку.

Вони були спочатку депоновані на термін до двох років на момент внесення застави на низку рахунків, з яких пізніше перенаправили кошти на депозитні рахунки шести компаній: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments.

Всі вони були зареєстровані в один і той же день за однією і тією ж адресою і перебували в юрисдикції Британських Віргінських островів.
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05.08.2020 13:59 Відповісти
"..перебували в юрисдикції Британських Віргінських островів."
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05.08.2020 14:03 Відповісти
мирон богданович, бережись..їж тільки приготоване жінкою...
і білше ніякої львівської кави, тільки винниківську з термоса
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05.08.2020 14:00 Відповісти
Мирон Богданович - молодець! У прозі годі краще сказати!
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05.08.2020 14:04 Відповісти
Блохін-ватний гівнюк. Тинявся по партіях від комуняк до мертвечука. Але якщо рівняти з суркіснею-звісно гордість нації. От з такими "авторитетами" і живемо.
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05.08.2020 14:08 Відповісти
Маркевич мав на увазі футбол та нічого іншого.
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05.08.2020 19:03 Відповісти
Тобто,суркісня ніхто в футболі? Але так чи інакше вони мають вплив на футбол. І позитивні моменти "Динамо" пов'язані з їх грошима,хоч і опосередковано. Тому,я думаю Маркевич мав на увазі скоріше моральний аспект.
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05.08.2020 19:10 Відповісти
МБМ красавчик!
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05.08.2020 14:09 Відповісти
+++
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05.08.2020 14:24 Відповісти
При нормальной власти эти два маланца давно должны сидеть! Одна надежда на Американцев ,которые раскручивают дела бени и суркисов.
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05.08.2020 14:11 Відповісти
Сурки ушатали клуб и футбол в целом.
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05.08.2020 14:14 Відповісти
Ага...и про депутана от партии Королевской футболиста и тренера сборной Шевченко хотелось бы услышать Который задекларировал 30 тыс. гр. доходов в 2011 г.
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05.08.2020 14:14 Відповісти
Блоха - ватан, а эти двое - еще хуже. Не хочу материться.
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05.08.2020 14:16 Відповісти
Почему же никто? Суркиси - воры нации...вот только какой...нации?
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05.08.2020 14:37 Відповісти
так никто ж и не спорит, что как спортсмен он гордость нации, но быть мудаком натуральным как человек это не мешает.
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05.08.2020 14:46 Відповісти
Гораздо хуже , чем никто .
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05.08.2020 14:55 Відповісти
Золоті слова!
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05.08.2020 14:59 Відповісти
прекрасний футболіст, поганий тренер і гівно-людина
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05.08.2020 15:05 Відповісти
Блохин тот еще ватник. Да и как человек довольно неприятный.
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05.08.2020 15:23 Відповісти
знаешь его лично?
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05.08.2020 15:32 Відповісти
Подтекст вопроса понятен, как, впрочем, и возможная реакция на мой вполне прогнозируемый ответ. Но я все же отвечу: нет, не знаю.

А теперь я даю ТЕБЕ возможность проявить всю недюжинную мощь своего интеллекта и забросать меня стереотипными и банальными фразами. Начинай...
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05.08.2020 15:42 Відповісти
за слабительным иди в аптеку, для меня же достаточно было увидеть односложный ответ
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05.08.2020 16:11 Відповісти
Сам факт того что Суркис льет дерьмо на другого человека характеризует его как последнее *овно!
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05.08.2020 15:33 Відповісти
Ну да, Блохин конечно ватник еще тот, ну а что мы хотим, рожден и воспитан СССР.
Ну а его спортивные достижения под сомнения никто не ставит, тут Маркевич верно сказал
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05.08.2020 15:53 Відповісти
Суркис поставил Блохина на место совершенно по делу - надо просто прочитать интервью.То, что он был великим футболистом, не отрицает никто. Но речь ведь не об этом.
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05.08.2020 16:19 Відповісти
На личности перешёл. А по существу?
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05.08.2020 22:26 Відповісти
 
 