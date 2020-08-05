Богуслаєв, син якого прикупив острів в Італії, в 2011-му хотів "лизати доріжку" в Москву і кляв українців, які відправляють своїх дітей у Європу, - Казанський
Глава "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв виступав на підтримку Митного союзу, відносин з РФ і засуджував європейські устремління українців. Однак це не завадило його синові купити цілий острів Італії.
Про це пише журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"У 2011-му Богуслаєв заявляв, що Україна рано чи пізно вступить до Митного союзу і стверджував, що "готовий лизати доріжку до Москви", якщо Росія надасть його заводу товарний кредит.
В інтерв'ю "Українській правді" він говорив: "Одна Україна працює на країну, працює над законами, в промисловості, в аграрному секторі. А друга половина гуляє. Ось ця друга половина хоче в Європу. Тому що туди вони готують відправити своїх дітей, і самі готові виїхати сьогодні ж. А ми - наша частина України, яка працює - ми не виїжджаємо в Європу"", - цитує Казанський Богуслаєва.
"Але пройшло трохи часу, і виявилося, що полум'яний любитель Росії і Митного союзу сам в цьому смітнику жити не хоче. І замість ділянки на Валдаї вважав за краще купити синові острів у країні НАТО і ЄС", - робить висновок блогер.
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Ну вы поняли, что нужно делать.
-Так.Цiкаво за чем вiн спостерегав куме?
-Як за чем?!Як другие працюють.А за этим можно долго наблюдать.А ще як,що за це гроши платят,то взагалi красота.
-А а а... зрозумiв.Мрiя вертухая?
-Так.
Ну а сам Богуслаев всегда был комунякой, как и многие другие. Че уж тут удивляться???