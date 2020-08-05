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Богуслаєв, син якого прикупив острів в Італії, в 2011-му хотів "лизати доріжку" в Москву і кляв українців, які відправляють своїх дітей у Європу, - Казанський

Богуслаєв, син якого прикупив острів в Італії, в 2011-му хотів

Глава "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв виступав на підтримку Митного союзу, відносин з РФ і засуджував європейські устремління українців. Однак це не завадило його синові купити цілий острів Італії.

Про це пише журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"У 2011-му Богуслаєв заявляв, що Україна рано чи пізно вступить до Митного союзу і стверджував, що "готовий лизати доріжку до Москви", якщо Росія надасть його заводу товарний кредит.

В інтерв'ю "Українській правді" він говорив: "Одна Україна працює на країну, працює над законами, в промисловості, в аграрному секторі. А друга половина гуляє. Ось ця друга половина хоче в Європу. Тому що туди вони готують відправити своїх дітей, і самі готові виїхати сьогодні ж. А ми - наша частина України, яка працює - ми не виїжджаємо в Європу"", - цитує Казанський Богуслаєва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Син глави "Мотор Січ" Богуслаєва купив острів із замком в Італії за $10 млн, - журналіст Бігус. ФОТО

Богуслаєв, син якого прикупив острів в Італії, в 2011-му хотів лизати доріжку в Москву і кляв українців, які відправляють своїх дітей у Європу, - Казанський 01

Богуслаєв, син якого прикупив острів в Італії, в 2011-му хотів лизати доріжку в Москву і кляв українців, які відправляють своїх дітей у Європу, - Казанський 02

"Але пройшло трохи часу, і виявилося, що полум'яний любитель Росії і Митного союзу сам в цьому смітнику жити не хоче. І замість ділянки на Валдаї вважав за краще купити синові острів у країні НАТО і ЄС", - робить висновок блогер.

Богуслаєв, син якого прикупив острів в Італії, в 2011-му хотів лизати доріжку в Москву і кляв українців, які відправляють своїх дітей у Європу, - Казанський 03

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (143) острів (31) Казанський Денис (308)


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Топ коментарі
+25
"Крепкий совковый хозяйственник", все украли и смылись за границу...
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05.08.2020 14:03 Відповісти
+17
Типічний рашист
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05.08.2020 13:56 Відповісти
+15
Ось такі богуслаєви та інші підрахуї і споганили звання Героя України.
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05.08.2020 14:08 Відповісти
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Типічний рашист
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05.08.2020 13:56 Відповісти
"Крепкий совковый хозяйственник", все украли и смылись за границу...
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05.08.2020 14:03 Відповісти
между прочим, отлично таких понимаю - смылись заграницу, и не очень хотят, чтобы другие (за чей счет они туда смылись) вдруг там оказались ... а то ж придется отвечать на вопросы, отдавать что-то, возможно даже сидеть, в европейских тюрьмах, но они даже от таких давно отвыкли.
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05.08.2020 15:34 Відповісти
При наших СБУ, МВД и ГПУ, им ничего не грозит...
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05.08.2020 19:16 Відповісти
Поражает то , что он герой Украины , хотя хохлом все равно, я не прав ? 😂😂😂
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05.08.2020 14:02 Відповісти
Смотря что вы вкладываете в это понятие. У нас и Бойко и Засуха такое звание имеет.
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05.08.2020 14:04 Відповісти
Тебя не поражает, что Кадыров Герой России, хотя кацапам все равно, а некроторые даже подрачивают на него, и время от времени прощения просят.
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05.08.2020 17:39 Відповісти
...лучше отследите куда ентот Херой отправлял движки и филиалы в 2014 году
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05.08.2020 14:03 Відповісти
И об этом...Китай по договорённости с Московией тайно на Дальнем востоке России ,разместили концлагеря,где китайские и российские заключённые в лагерях изготавливают продукцию ,которая идёт на экспорт в страны ЕС и др.
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05.08.2020 14:06 Відповісти
Они и сейчас эти занимаются - промывают мозг украинцам сказками о выгоде дружбы с Россией и вреде Европы. И многие украинцы, судя по рейтингам ОПЗЖ, верят.
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05.08.2020 14:07 Відповісти
Просто в ЕС нет такого количества лохов,на которых можно ТАК зарабатывать.
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05.08.2020 15:02 Відповісти
Ось такі богуслаєви та інші підрахуї і споганили звання Героя України.
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05.08.2020 14:08 Відповісти
Клиновидная рожа. Типичный мокша.
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05.08.2020 14:08 Відповісти
Классический пдрс
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05.08.2020 14:15 Відповісти
Типа без этой статьи никто не знал,что богуслаев-ватная мразь.
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05.08.2020 14:15 Відповісти
Хотите свой остров на Лазурном берегу?
Ну вы поняли, что нужно делать.
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05.08.2020 14:37 Відповісти
Чувак походу талантливее Маска.Заработать в наблюдательном совете на остров...куме.
-Так.Цiкаво за чем вiн спостерегав куме?
-Як за чем?!Як другие працюють.А за этим можно долго наблюдать.А ще як,що за це гроши платят,то взагалi красота.
-А а а... зрозумiв.Мрiя вертухая?
-Так.
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05.08.2020 14:42 Відповісти
Рыг обыкновенный.
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05.08.2020 14:59 Відповісти
Для лохов "низабудимнипрастим", "мышебратья" и "скрепы", для себя остров в Италии. Всё по классике кацапских бояр.
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05.08.2020 15:13 Відповісти
Вот с чем согласен с Богуслаевым, так это с тем, что российское руководство - дебилы. Все что они делают в отношении Украины - полнейший кретинизм...
Ну а сам Богуслаев всегда был комунякой, как и многие другие. Че уж тут удивляться???
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05.08.2020 15:38 Відповісти
да это ж готовый премьер министр!!!!!
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05.08.2020 15:58 Відповісти
красный директор, типичная мразь. на шару приватизировала завод не вложивши в него ни копейки. сколько таких у нас прихватизаторов? валом и все с баблом и при делах.
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05.08.2020 16:04 Відповісти
Кто трахнет гнилое яблоко об гнилое дерево? Это в любом государстве, кроме.... Позор!!!
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05.08.2020 17:57 Відповісти
Ленка Бандаренка тоже аж пищит за Расею, а сама отправила дочь в штаты еще 3 года назад, где и сейчас живет да еще и выдала замуж в 18 лет за нацмена-араба.
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05.08.2020 22:11 Відповісти
 
 