Україна готова надати Лівану допомогу для ліквідації наслідків вибуху в Бейруті, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна готова надати Лівану допомогу у зв'язку з вибухом у Бейруті, зокрема направити рятувальників.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава уряду сказав на засіданні Кабінету Міністрів.
"За потреби ми готові надавати всю необхідну допомогу. Україна вже звернулася до Ліванської Республіки з пропозиціями про надання необхідної допомоги нашими рятувальниками. Відповідний загін готовий вилетіти в будь-який час", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван запросив міжнародну допомогу.
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нам бы кто помог