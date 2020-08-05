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Україна готова надати Лівану допомогу для ліквідації наслідків вибуху в Бейруті, - Шмигаль

Україна готова надати Лівану допомогу для ліквідації наслідків вибуху в Бейруті, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна готова надати Лівану допомогу у зв'язку з вибухом у Бейруті, зокрема направити рятувальників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава уряду сказав на засіданні Кабінету Міністрів.

"За потреби ми готові надавати всю необхідну допомогу. Україна вже звернулася до Ліванської Республіки з пропозиціями про надання необхідної допомоги нашими рятувальниками. Відповідний загін готовий вилетіти в будь-який час", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван запросив міжнародну допомогу.

Також читайте: Вибух у Бейруті: 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд

Автор: 

вибух (4527) Ліван (122) допомога (8457) Шмигаль Денис (4652)


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Топ коментарі
+20
что там на западной в зоне паводков? уже все восстановили, построили, наладили? помогатели херовы
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05.08.2020 14:01 Відповісти
+13
Украина готова предоставить Ливану помощь для ликвидации последствий взрыва в Бейруте, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5661
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05.08.2020 14:01 Відповісти
+12
а з карпатськими паводками вже всьо решено, забили на наслідки?
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05.08.2020 14:04 Відповісти
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Золотому-4 Україна ні чого не хоче "прєдаставіць"?
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05.08.2020 14:00 Відповісти
- Это грабеж! - завизжал Паниковский. Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича!(с)
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05.08.2020 14:03 Відповісти
а з карпатськими паводками вже всьо решено, забили на наслідки?
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05.08.2020 14:04 Відповісти
Золоте-4 - це і є тасама бідна Україна, яка мала б допомагати Лівану з легкої руки Шмигаля. Україна, яка сама потребує допомоги. Виглядає на те, що Шмигаль живе в іншій, багатій версії України.
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05.08.2020 14:11 Відповісти
Украина готова предоставить Ливану помощь для ликвидации последствий взрыва в Бейруте, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5661
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05.08.2020 14:01 Відповісти
что там на западной в зоне паводков? уже все восстановили, построили, наладили? помогатели херовы
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05.08.2020 14:01 Відповісти
Каанєчьна! Гідрант все на власному контролі тримає... коли не спить.
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05.08.2020 14:06 Відповісти
Ща подымут лошкопедам цену на газ...и сразу помогут Бейрут)
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05.08.2020 14:04 Відповісти
а Ливан оказывал Украине какую нибудь помощь?
у нас же миллионы беженцев без жилья и в бедности...
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05.08.2020 14:04 Відповісти
в ліван всих їстівних биків повивозили
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05.08.2020 14:06 Відповісти
Несколько фактов.
Весной Ливан объявил дефолт по внешним долгам.
Премьер Ливана поддерживается террористами Хезболла.
Союзник Ливана - Иран.
Враги - США, Израиль.
"А тому ли я дала?" (с)
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05.08.2020 14:32 Відповісти
ляпнув, не подумав...нехай краще подоляк і кулєба за нього мовлять
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05.08.2020 14:44 Відповісти
Шутовская власть на подпевках олигархов єтот балаган уже просто уродлив
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05.08.2020 14:04 Відповісти
Шмигаль організує в Лівані філіал партії слуга народу?
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05.08.2020 14:05 Відповісти
Снимут там очередной сезончик СВАТОВ...
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05.08.2020 14:07 Відповісти
А чем Шмыгло может помочь ,коррупционеров подкинет ,так там своих хватает😅😂🙄🤫
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05.08.2020 14:05 Відповісти
я так понял, лишние деньги появились от "покращення"?
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05.08.2020 14:05 Відповісти
Клованы они во всем КЛОВАНЫ)
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05.08.2020 14:05 Відповісти
Спасибо Ливану за помощь и спасение с наводнениями на западной Украине,неговоря что офиц лица Ливана официально пособолезновали Украине,а ещё спасибо китайцам за то что мы дали безвиз а они и не думали
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05.08.2020 14:06 Відповісти
Где деньги, Зин?
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05.08.2020 14:06 Відповісти
друкують
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05.08.2020 14:46 Відповісти
Можна дати трохи грошей з Фонду по боротьбі з пандемією - пару лярдів, а чо.
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05.08.2020 14:06 Відповісти
Шмыгаль помог уже всем в Украине: малому, среднему, пятистам тысячам безработным, энергетическому сектору, дыре в бюджете, падению ВВП. Осталось только Ливану помочь и наступит благодать.
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05.08.2020 14:06 Відповісти
Зебильно. Хайп - наше увсе
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05.08.2020 14:07 Відповісти
А какой в Ливане национальный музыкальный инструмент?
ЗЕня в поддержку народа Ливана на нем побренчит без штанов...
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05.08.2020 14:09 Відповісти
тамбурін, нехай постучить
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05.08.2020 14:47 Відповісти
Ты скот со своего кармана готов дать?? Так давай...А из моего не надо...
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05.08.2020 14:07 Відповісти
Шморкли не могут отселить семьи из разрушенных авариями домов.
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05.08.2020 14:08 Відповісти
Можно выделить деньги с 40%-го роста нашего ВВП.
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05.08.2020 14:08 Відповісти
Я знаю хто вони - КЛОУНИ!
https://www.youtube.com/watch?v=8NlPFcl5Xjw
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05.08.2020 14:08 Відповісти
Украина готова предоставить Ливану помощь для ликвидации последствий взрыва в Бейруте, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4950 у нас неплохие скажу есть спасатели!
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05.08.2020 14:08 Відповісти
Все необходимую помощь ,это дать Ливану 5 лярдов $🤔😂
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05.08.2020 14:08 Відповісти
А на шесть согласятся?
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05.08.2020 14:09 Відповісти
А якщо буде потім нестача коштів в держбюджеті...
Украина готова предоставить Ливану помощь для ликвидации последствий взрыва в Бейруте, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6354
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05.08.2020 14:10 Відповісти
И на селитру.
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05.08.2020 14:11 Відповісти
Это будут те 500000 рабочих мест которые Денис обещаль?
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05.08.2020 14:10 Відповісти
Я не вдуплился. А что, ливан нам очень помогал в связи с агрессией рашкостана? В марте 2014 в ООН они вообще проигнорировали голосование по Украине.
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05.08.2020 14:10 Відповісти
Їх у 2014 році кацапи підкупили селітрою.)
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05.08.2020 14:13 Відповісти
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05.08.2020 15:10 Відповісти
Хотя, волноваться не стоит: Шмыгаль программу помощи Ливану будет писать года 3, а потом еще 2 года утверждать, причем безуспешно.
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05.08.2020 14:10 Відповісти
Схема тут как тут .
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05.08.2020 14:18 Відповісти
пля - а кто сомневался...
Україна готова надати Лівану допомогу для ліквідації наслідків вибуху в Бейруті, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5170
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05.08.2020 15:15 Відповісти
У себя в стране все супер? Что деньги лишние есть.
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05.08.2020 15:16 Відповісти
Допоможе відновити втрачені запаси селітри?
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05.08.2020 15:37 Відповісти
За даними LBCI, під час зварювання сталася детонація феєрверків, що зберігалися на складі, а потім від них здетонувала аміачна селітра. На мій погляд це правдоподібна версія.
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05.08.2020 16:00 Відповісти
А зачем?
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05.08.2020 16:44 Відповісти
Там всю жизнь рашка паслась. А кто тебе поможет? Мозги не ушли?
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05.08.2020 17:52 Відповісти
чем?бананами и арбузами
нам бы кто помог
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05.08.2020 18:10 Відповісти
 
 