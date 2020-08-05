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Зеленський - на 100% проукраїнський. Він хоче бачити Україну сильною і здатною, коли потрібно, дати по зубах, - Кулеба

Зеленський - на 100% проукраїнський. Він хоче бачити Україну сильною і здатною, коли потрібно, дати по зубах, - Кулеба

Президент Володимир Зеленський виступає за європейську та євроатлантичну організацію, але в нього є питання як до Європейського Союзу, так і до НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Главкому" розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"За час свого перебування на посаді віцепрем’єра у мене не було жодного приводу думати, що президент не підтримує європейську чи євроатлантичну інтеграцію України. У нього є абсолютно справедливі питання до ЄС і до НАТО, які, якщо просто сказати, полягають у тому, чому вони не беруть нас у члени прямо зараз чи хоча би пообіцяли членство. Але ці питання є і у простого громадянина України", - сказав міністр.

Крім того, Кулеба зазначив, що за час спільної роботи з главою держави у нього "не було жодної підозри про якусь "проросійськість" президента Зеленського": "Він на 100% проукраїнський. Він хоче бачити Україну не просто сильною у світі, а й здатною, коли потрібно, обійняти (когось), а також, коли потрібно, дати по зубах. Мені цей стиль імпонує".

"Все, що відбувається у внутрішньополітичному дискурсі, добрий він чи поганий, – це все нормально. Це усе політика в демократичній країні", - додав глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба і глава МЗС Ірану Заріф обговорили наступний раунд переговорів про компенсації за збитий літак МАУ

Як повідомлялося раніше, 12 червня Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) МЗС (4183) НАТО (6566) Євросоюз (13697) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+83
Зеленский - на 100% проукраинский. Он хочет видеть Украину сильной и способной, когда нужно, дать по зубам, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5915
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05.08.2020 14:11 Відповісти
+55
про какого то знакомого Кулебы....
мы его не знаем..
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05.08.2020 14:09 Відповісти
+44
Проукраїнський кинув помирати морпіха 4 дні?
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05.08.2020 14:10 Відповісти
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Ддя балансу. «Кабы чиво не вышло».
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05.08.2020 21:23 Відповісти
Что имеется ввиду под словом проукраинский, пусть расшифруют.
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05.08.2020 19:01 Відповісти
Реальность говорит об обратном.
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05.08.2020 19:10 Відповісти
Назначения двух пердунов в ТКГ в минске, как раз и показывает противоположное!!Прокацапский этот жидяра зеленский!!!!
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05.08.2020 19:21 Відповісти
Тому скорочує армію...
Тому міняє бойових офіцерів на лизунів...
Тому забороняє армії оборонятись...
Тому зупинив реформу годування армії...
Тому сцить назвати ім'я агресора...
Тому пропихує старого пєрдуна та маразматика кравчука, з формулою швайнмаєра...
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05.08.2020 20:06 Відповісти
... но у него есть вопросы как к Европейскому Союзу, так и к НАТО.

Посмішило.
Друга приставка ... Першу сплавили кудись, тепер це ...
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05.08.2020 20:26 Відповісти
Яка має значення оцінка президента його підлеглим мзс? Тим більше в зебанді. Можна чекати чогось, окрім діфірамбів? Жураналісти абсолютно не вміють брати інтерв'ю. Дивуюсь Главкому.
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05.08.2020 20:28 Відповісти
Не смішіть мої тапочки про проукраїнського президенти бубочку.
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05.08.2020 21:06 Відповісти
Хочеться вірити, та немає підстав.
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05.08.2020 21:19 Відповісти
Кравчук любитель повыступать на шоу "60 Минут", также тав выступают: Гордон, Шарий, Савченко, Кива...
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05.08.2020 22:08 Відповісти
Він, напевно, по п'яній це ляпнув...
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05.08.2020 22:09 Відповісти
Что-то в последнее время много разъяснителей рассказывают о том, какой Зеля хороший. Видно причиной тому сильно упавший рейтинг и скорые выборы. Но, как говорится, сколько не говори "мед", во рту слаще не станет.
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05.08.2020 23:53 Відповісти
думаю, смешно такое читать не одному мне
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06.08.2020 08:39 Відповісти
ідіоте, я звик вірити своїм очам, а ні твоїм казкам
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06.08.2020 10:27 Відповісти
Однако хочется надеяться, но...
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06.08.2020 10:40 Відповісти
СМЕЯТЬСЯ УЖЕ МОЖНО??
А то я не поняла ,это"шутка юмора "такая??
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06.09.2020 03:19 Відповісти
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