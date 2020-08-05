Зеленський - на 100% проукраїнський. Він хоче бачити Україну сильною і здатною, коли потрібно, дати по зубах, - Кулеба
Президент Володимир Зеленський виступає за європейську та євроатлантичну організацію, але в нього є питання як до Європейського Союзу, так і до НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Главкому" розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"За час свого перебування на посаді віцепрем’єра у мене не було жодного приводу думати, що президент не підтримує європейську чи євроатлантичну інтеграцію України. У нього є абсолютно справедливі питання до ЄС і до НАТО, які, якщо просто сказати, полягають у тому, чому вони не беруть нас у члени прямо зараз чи хоча би пообіцяли членство. Але ці питання є і у простого громадянина України", - сказав міністр.
Крім того, Кулеба зазначив, що за час спільної роботи з главою держави у нього "не було жодної підозри про якусь "проросійськість" президента Зеленського": "Він на 100% проукраїнський. Він хоче бачити Україну не просто сильною у світі, а й здатною, коли потрібно, обійняти (когось), а також, коли потрібно, дати по зубах. Мені цей стиль імпонує".
"Все, що відбувається у внутрішньополітичному дискурсі, добрий він чи поганий, – це все нормально. Це усе політика в демократичній країні", - додав глава МЗС.
Як повідомлялося раніше, 12 червня Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому міняє бойових офіцерів на лизунів...
Тому забороняє армії оборонятись...
Тому зупинив реформу годування армії...
Тому сцить назвати ім'я агресора...
Тому пропихує старого пєрдуна та маразматика кравчука, з формулою швайнмаєра...
Посмішило.
Друга приставка ... Першу сплавили кудись, тепер це ...
А то я не поняла ,это"шутка юмора "такая??