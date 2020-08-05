Зеленський - на 100% проукраїнський. Він хоче бачити Україну сильною і здатною, коли потрібно, дати по зубах, - Кулеба

Президент Володимир Зеленський виступає за європейську та євроатлантичну організацію, але в нього є питання як до Європейського Союзу, так і до НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Главкому" розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"За час свого перебування на посаді віцепрем’єра у мене не було жодного приводу думати, що президент не підтримує європейську чи євроатлантичну інтеграцію України. У нього є абсолютно справедливі питання до ЄС і до НАТО, які, якщо просто сказати, полягають у тому, чому вони не беруть нас у члени прямо зараз чи хоча би пообіцяли членство. Але ці питання є і у простого громадянина України", - сказав міністр.

Крім того, Кулеба зазначив, що за час спільної роботи з главою держави у нього "не було жодної підозри про якусь "проросійськість" президента Зеленського": "Він на 100% проукраїнський. Він хоче бачити Україну не просто сильною у світі, а й здатною, коли потрібно, обійняти (когось), а також, коли потрібно, дати по зубах. Мені цей стиль імпонує".

"Все, що відбувається у внутрішньополітичному дискурсі, добрий він чи поганий, – це все нормально. Це усе політика в демократичній країні", - додав глава МЗС.

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Як повідомлялося раніше, 12 червня Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.