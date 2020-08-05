У пікові години на станції метро "Вокзальна" може бути встановлено обмеження на вхід з 6 до 26 серпня через ремонт ескалатора

Із 6 до 26 серпня на станції "Вокзальна" буде проводитися позаплановий ремонт одного з трьох ескалаторів. У зв'язку з цим в пікові години можливе обмеження (закриття) станції на вхід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київського метрополітену" в Facebook.

"Такий механізм дозволить вивезти пасажирів, які прибули на станцію, та уникнути скупчень людей на платформі з міркувань безпеки.

Перепрошуємо за тимчасові незручності! Розраховуємо на ваше розуміння!

Довідково: загалом у Київському метрополітені працює 122 ескалатори. Планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, перебирається, проводиться заміна зношених запчастин, тощо) проводяться орієнтовно раз у 6-8 років після пробігу до 150 тис. км".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля станції метро "Лук'янівська" у Києві виявлено підозрілий предмет, - "Київпастранс"





