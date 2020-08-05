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Новини
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У пікові години на станції метро "Вокзальна" може бути встановлено обмеження на вхід з 6 до 26 серпня через ремонт ескалатора

У пікові години на станції метро

Із 6 до 26 серпня на станції "Вокзальна" буде проводитися позаплановий ремонт одного з трьох ескалаторів. У зв'язку з цим в пікові години можливе обмеження (закриття) станції на вхід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київського метрополітену" в Facebook.

"Такий механізм дозволить вивезти пасажирів, які прибули на станцію, та уникнути скупчень людей на платформі з міркувань безпеки.
Перепрошуємо за тимчасові незручності! Розраховуємо на ваше розуміння!

Довідково: загалом у Київському метрополітені працює 122 ескалатори. Планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, перебирається, проводиться заміна зношених запчастин, тощо) проводяться орієнтовно раз у 6-8 років після пробігу до 150 тис. км".

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У пікові години на станції метро Вокзальна може бути встановлено обмеження на вхід з 6 до 26 серпня через ремонт ескалатора 01

Автор: 

Київ (19693) Метрополітен (1422) ремонт (2324)


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Капитальный ремонт был в 2016-ом году.
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05.08.2020 14:23 Відповісти
Ну, дык папередныки все равно виноваты.
Вчера выступал Мирошниченко.
С пеной у рта критиковал все то, что они с педаликом за 6 лет натворили.
Призывал опять за них голосовать.
Обещал непримиримо со всем этим бороться.
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05.08.2020 14:35 Відповісти
Чим займалися коли метро не працювало під час карантину
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05.08.2020 14:23 Відповісти
Сколько лет ещё ждать второго входа?
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05.08.2020 15:02 Відповісти
 
 