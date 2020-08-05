У пікові години на станції метро "Вокзальна" може бути встановлено обмеження на вхід з 6 до 26 серпня через ремонт ескалатора
Із 6 до 26 серпня на станції "Вокзальна" буде проводитися позаплановий ремонт одного з трьох ескалаторів. У зв'язку з цим в пікові години можливе обмеження (закриття) станції на вхід.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київського метрополітену" в Facebook.
"Такий механізм дозволить вивезти пасажирів, які прибули на станцію, та уникнути скупчень людей на платформі з міркувань безпеки.
Перепрошуємо за тимчасові незручності! Розраховуємо на ваше розуміння!
Довідково: загалом у Київському метрополітені працює 122 ескалатори. Планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, перебирається, проводиться заміна зношених запчастин, тощо) проводяться орієнтовно раз у 6-8 років після пробігу до 150 тис. км".
Будь ласка, зачекайте...
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Вчера выступал Мирошниченко.
С пеной у рта критиковал все то, что они с педаликом за 6 лет натворили.
Призывал опять за них голосовать.
Обещал непримиримо со всем этим бороться.