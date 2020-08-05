УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13831 відвідувач онлайн
Новини
10 947 47

Державна ОГХК відправила продукцію в Крим

Ільменіт виробництва Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) відвантажується на адресу ПрАТ "Кримський ТИТАН" в анексованому Криму.

Про це йдеться в публікації сайту "Миротворець".

Відправка законспірована і здійснюється за маршрутом Одеса-Хопу-Феодосія-Армянськ двома суднами - грецьким VENTO і сирійським SOURIA. Останнє перебуває в списку санкцій фінансової розвідки США, як таке, що неодноразово порушувало заборону на вхід у територіальні води Криму.

На сайті порталу "Дело" зазначено, що судна доставляють іршанський ільменіт ОГХК об'ємом 24 тис. тонн і вартістю EUR 3,7млн. Він придбаний у ОГХК за контрактом німецької ITS (International Trade & Sourcing GmbH & Co). Її директор - Олег Цюра уклав угоду з керівником ОГХК Пітером Девісом на поставку цих обсягів 17 червня.

Державна ОГХК відправила продукцію в Крим 01

Експерти стверджують, що контракт Девіса і Цюри вельми незвичний для ринку. "Він передбачає розрахунок у євро, а котирування на ринку, як правило, в доларовому еквіваленті. Припускаю, що це допоможе уникнути доларового комплаенса і не потрапити в халепу з американськими правоохоронцями. По-друге, контракт не передбачає поставку зразків продукції, які можна було б протестувати, а саме так роблять трейдери або переробники, які вперше мають справу з титановою сировиною (ITS у цьому бізнесі раніше помічена не була). По-третє, - трейдер готовий взяти відразу великий обсяг продукції - 24 тис. т, не протестувавши його" , - аналізує директор ІА "Інфоіндустрія" Дмитро Гордейчук. Очевидно, вважає експерт, покупець знає, що бере. Саме ільменіт Іршанського ГЗК забезпечував "Кримський Титан" до 2014 року. "Перевірений ільменіт не потрібно тестувати, а відтоді Іршанський ГЗК не змінював технологію виробництва", - каже Гордейчук.

Ільменіт ОГХК відвантажується в Крим за сприяння керівництва ОГХК і Фонду держмайна. Про це розповіли виданню портовики. "З боку ОГХК за забезпечення угоди відповідав член правління Юрій Соловей, близький до екскерівника Адміністрації морських портів України Юрія Васькова. Саме вони, за словами працівників порту, "пушили" завантаження VENTO без визначеного порту вивантаження. А коли митники затримали відправку, в процес втрутився голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Відвантаження ще триває. 3 серпня судно SOURIA затарюють другою партією ільменіту в турецькому порту Hopa (Хопу). Це видно з портових звітів "Миротворця".

Об'єднана гірничо-хімічна компанія створена в серпні 2014 року. Управляє Іршанським гірничо-збагачувальним комбінатом і Вільногірським гірничо-металургійним комбінатом. 2018 рік завершила з чистим прибутком 114,9 млн грн. Вартість активів становить 3,4 млрд грн. У лютому 2020 року Фонд держмайна змінив керівництво компанії. З квітня ОГХК керує Пітер Девіс. Підприємство виставлено на приватизацію в 2020 р.

Автор: 

Крим (14192) ОГХК (182)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+39
де відрубані руки зенарчуків?
показати весь коментар
05.08.2020 14:30 Відповісти
+22
Зупиніть хтось Пороха вже нарешті!
показати весь коментар
05.08.2020 14:30 Відповісти
+21
это уже торговля на крови или нет
показати весь коментар
05.08.2020 14:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
де відрубані руки зенарчуків?
показати весь коментар
05.08.2020 14:30 Відповісти
Головы!
показати весь коментар
05.08.2020 14:47 Відповісти
Державна ОГХК відправила продукцію в Крим - Цензор.НЕТ 5005
показати весь коментар
05.08.2020 14:59 Відповісти
Державна ОГХК відправила продукцію в Крим - Цензор.НЕТ 2924
показати весь коментар
05.08.2020 15:08 Відповісти
а хіба олігархи самі собі руки рубають? Не для того вони владу в 1990 році взяли ......щоб тепер самі собі руки рубати....пора вже це зрозуміти, чи туго доходить?
показати весь коментар
05.08.2020 23:17 Відповісти
Зупиніть хтось Пороха вже нарешті!
показати весь коментар
05.08.2020 14:30 Відповісти
ну и при порошенко Титан снабжали все время...
Вы что не в курсе...?
показати весь коментар
05.08.2020 14:32 Відповісти
Юродивий, читай коментарі нижче.
показати весь коментар
05.08.2020 14:35 Відповісти
він не юродивий , він лишайний ...
показати весь коментар
05.08.2020 14:47 Відповісти
Пример можно ,как выше с печатями? Или памперсы смени,зедебил.
показати весь коментар
05.08.2020 14:39 Відповісти
Льоня, ти ж хотів тоді розправи над Порошенком за це?
А зараз що змінилося, пулум'яний борець за щастя трудящих?
показати весь коментар
05.08.2020 14:39 Відповісти
Державна ОГХК відправила продукцію в Крим - Цензор.НЕТ 1277
показати весь коментар
05.08.2020 14:57 Відповісти
👏👏👏👏👏
показати весь коментар
05.08.2020 15:50 Відповісти
Барига, торговля на крові і всьо такое...
показати весь коментар
05.08.2020 14:31 Відповісти
йдіть в сраку
показати весь коментар
05.08.2020 15:02 Відповісти
это уже торговля на крови или нет
показати весь коментар
05.08.2020 14:32 Відповісти
барыги зеленые
показати весь коментар
05.08.2020 14:34 Відповісти
Баржу селитры туда, как давеча в Бейруте...
показати весь коментар
05.08.2020 14:34 Відповісти
Селитру уже не впустят! Давайте отправим им баржу нитрита аммония...
показати весь коментар
05.08.2020 14:36 Відповісти
Огни просили камней с неба, но сгодится и нитрит аммония...
показати весь коментар
05.08.2020 14:45 Відповісти
Теперь понятно почему кошмарили прежнее руководство компании.....
показати весь коментар
05.08.2020 14:34 Відповісти
100% и Зеленский и Баканов в курсе этого.. а теперь это большой скандал!
что бы перебить этот скандал, завтра-послезавтра в Киеве организуют очередной липовый теракт ,который отвлечет внимание СМИ и общества от торговли с оккупантами..
показати весь коментар
05.08.2020 14:35 Відповісти
Автобус, начальник угрозыска и банк уже снимали... Пора брать в заложники нардепов, много и разных, особенно кого не жалко - брата добкина, киву и долженкова, юзика с иванисовым, плюс парочку корабельных сосен!
Террористом должен быть "нацик" из Западной Украины!
П.С. Сценаристы - Шефир и Ермак, режиссер - Аваков.
показати весь коментар
05.08.2020 15:05 Відповісти
Титан снабжается все годы оккупации.
показати весь коментар
05.08.2020 14:35 Відповісти
але Порошенка за це треба повісити, а зюзю - нагородити?
ну, ти просто гігант думки!
власне, як і всі зебіли
показати весь коментар
05.08.2020 14:42 Відповісти
https://censor.net/user/217254 - послушай!, - а где он написал что Зе нужно наградить?

дрочеры на порошенко такие же тупые, как и дрочеры на зеленского...
и Зе и По должны идти в тюрьму за государственную измену..
показати весь коментар
05.08.2020 14:46 Відповісти
загляни у методичку - побачиш, Льоня
в тебе ж така сама
показати весь коментар
05.08.2020 14:47 Відповісти
Государственная ОГХК отправила продукцию в Крым - Цензор.НЕТ 568
показати весь коментар
05.08.2020 14:52 Відповісти
Ниже задал ему те же вопросы. Он ловкий, но тупой манипулятор - типичный порохобот: либо ты за за Мальдивского, либо Зебот. Спроси его про поездку Пороха к Фирташу - говном изойдет.
показати весь коментар
06.08.2020 09:37 Відповісти
Где я такое сказал, Гундяй? Не додумывай за меня мои мысли - интеллект у тебя не тот. И с чего ты решил, что я зебил? Из-за того, что не люблю Педро? Так выбор политических пристрастий не ограничивается двумя кандидатами. И если ты сторонник Сывочелого, поясни - почему весь срок его президенства, несмотря на блокаду, предприятие Фирташа, находящееся на оккупированной территории, снабжалось сырьем? И заметь - это олигарх, выдачи которого добивается наш союзник США! С нетерпением жду ответа на вопросы.
показати весь коментар
06.08.2020 09:34 Відповісти
Если это Так , то что Титан и ракетная продукция , как вроде бы и Напали и торговля на Крови или фантом Порошенка все еще продолжает Торговать.Не заросла еще дорожка в Ростов.
показати весь коментар
05.08.2020 14:36 Відповісти
иду тока шо домой а навстречу бегут Семенченко с Соболевим.
Говорю, - Мужики ви куда?
- На редут, - отвечают.
показати весь коментар
05.08.2020 14:41 Відповісти
і з ними бєлий вошть зеБілецький?
показати весь коментар
05.08.2020 14:45 Відповісти
Та там целая толпа, думал не пережду.
А попереду Зеленський на лісапеді з листочка душевно так читав - "Чому не припинена торгівля на крові"
показати весь коментар
05.08.2020 14:50 Відповісти
а Єгорушка так і ходить у прапор замотаний?
показати весь коментар
05.08.2020 14:53 Відповісти
Государственная ОГХК отправила продукцию в Крым - Цензор.НЕТ 7532
показати весь коментар
05.08.2020 14:53 Відповісти
Американці накладають на судно санкції за захід в Крим, українська державна компанія вантажить його на Крим.. От нах... американцям писатись за таких ?
показати весь коментар
05.08.2020 14:42 Відповісти
Солдаты воюют, торговцы торгуют. Бизнес не знает границ ©
показати весь коментар
05.08.2020 14:45 Відповісти
Ха )!) Але в той же час всі інши краіни тре паскудити за бізнес з ворогом ! Скльк разів вже казав спочатку тре на себе дивитись а потім мати моральне право інших поливати, по руках давати за хандель з кацапами
показати весь коментар
05.08.2020 14:48 Відповісти
_Так-так... Итак! Руководимое зелёными кабминетом и ************ госпредприятие обеспечивает оккупантов стратегическим титановым сырьём для военной промышленности.
_У-би-ва-ть тварей! Государственная ОГХК отправила продукцию в Крым - Цензор.НЕТ 1966
показати весь коментар
05.08.2020 14:52 Відповісти
Государственная ОГХК отправила продукцию в Крым - Цензор.НЕТ 8205
показати весь коментар
05.08.2020 14:55 Відповісти
Вот же Порох негодяй, торгует и торгует на крови!
показати весь коментар
05.08.2020 14:56 Відповісти
Ничего нового , схема поставок украинского ильменита в Крьім через перегрузку в турецком порту работает с 2014г, спасибо другу Фирташа Порошенко. Нужно ее ломать , лучше поздно , чем никогда.
показати весь коментар
05.08.2020 16:41 Відповісти
слов нет - некому курок нажать? Объяви набор, я согласен, рука не дрогнет.
показати весь коментар
05.08.2020 17:48 Відповісти
Глава Фонда госимущества командует таможней. Как всё запутано
показати весь коментар
05.08.2020 22:20 Відповісти
 
 