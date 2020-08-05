Шмигаль проведе селекторну нараду з мерами міст щодо заходів адаптивного карантину

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував проведення селекторної наради з мерами міст з питання ситуації з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, роз'яснення нових правил заходів адаптивного карантину, спрямованих на стримування епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Прошу організувати селекторну нараду з мерами міст, де ми зможемо обговорити і зняти всі проблемні питання", - звернувся до міністрів прем'єр.

Він додав, що головними завданнями адаптивного карантину є не допустити поширення епідемії і дозволити нормально працювати економіці.

Шмигаль наголосив на важливості комунікування з керівниками районів та міст.

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