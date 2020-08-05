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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль проведе селекторну нараду з мерами міст щодо заходів адаптивного карантину

Шмигаль проведе селекторну нараду з мерами міст щодо заходів адаптивного карантину

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував проведення селекторної наради з мерами міст з питання ситуації з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, роз'яснення нових правил заходів адаптивного карантину, спрямованих на стримування епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Прошу організувати селекторну нараду з мерами міст, де ми зможемо обговорити і зняти всі проблемні питання", - звернувся до міністрів прем'єр.

Він додав, що головними завданнями адаптивного карантину є не допустити поширення епідемії і дозволити нормально працювати економіці.

Шмигаль наголосив на важливості комунікування з керівниками районів та міст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з COVID-19 у Харкові дуже напружена, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4652) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Шмыгаль проведет селекторное совещание с мэрами городов по мерам адаптивного карантина - Цензор.НЕТ 7135
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05.08.2020 14:41 Відповісти
+1
в Украине 460 городов і як цей селектор буде виглядати, він живе ще у 20 столітті .- динозавр
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05.08.2020 14:42 Відповісти
+1
Если это и верхушка, то из тех, что одевают ж@пой на ёлку...
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05.08.2020 14:43 Відповісти
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Шмыгаль проведет селекторное совещание с мэрами городов по мерам адаптивного карантина - Цензор.НЕТ 3631
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05.08.2020 14:33 Відповісти
ось нарешті з,явився шмигаль...а за зеленського і єрмака поки що говорять кулєба і подоляк...
де вся верхушка подівалася?..в країні війна, а вони прохлаждаються..
чи війна в голові закінчилась і україна ігнорує обстріли, як каже мендель
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05.08.2020 14:39 Відповісти
Если это и верхушка, то из тех, что одевают ж@пой на ёлку...
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05.08.2020 14:43 Відповісти
...мерам по мерам...
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05.08.2020 14:34 Відповісти
Шмыг значит "скок, бряк, ляп". А Шмыгой называли летуна, шатуна, шлёндру. С тем же значением употребляли слова шмыгун, шмыгуха. Ясно, что такие прозвания получали люди проворные, умеющие уйти (шмыгнуть) быстро, внезапно и незаметно. Прозвища стали фамилиями: Шмыга, Шмыгин, Шмыгаль, Шмыганов, Шмыгановцев, Шмыгунов, Шмыгуха.
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05.08.2020 14:37 Відповісти
Бубочка и Шмыга...Лелик и Болик...
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05.08.2020 14:38 Відповісти
Да чего там проводить , они зеленую гвардию и в болт не ставят.
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05.08.2020 14:39 Відповісти
Шмыгаль проведет селекторное совещание с мэрами городов по мерам адаптивного карантина - Цензор.НЕТ 7135
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05.08.2020 14:41 Відповісти
Прикольно было бы это совещание наживо послушать ))
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05.08.2020 14:41 Відповісти
та там понты... в духе совка
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05.08.2020 14:48 Відповісти
в Украине 460 городов і як цей селектор буде виглядати, він живе ще у 20 столітті .- динозавр
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05.08.2020 14:42 Відповісти
розмовляв з одним лікарем
запитую: а що би ти сказав адептам світового заколоту під назвою: "ніяікого вірусу не існує"?
відповідає: нехай попросяться попрацювати волонтерами практично в любу лікарню і їхній ідіотизм вилікується меньш ніж за тиждень
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05.08.2020 14:46 Відповісти
В больницу с туберкулезниками и онкологией в терминальной стадии этого "одного врача" тоже полезно отправить поработать. На сегодня в мире от туберкулеза умерло уже более 1,5 млн. человек, По оценке ВОЗ, каждый день от него умирает почти 4,5 тысячи человек, а почти 30 тысяч человек заболевают.
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05.08.2020 15:15 Відповісти
т.е. думаете за пол года они не разобрались с вашей... адаптацией ???
а нецелевое использование денег, выделенных на борьбу с коронавирусом, тоже будет на повестке?
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05.08.2020 14:46 Відповісти
Шмыглу пора на выход ,шила в мешке не утаишь ,как говорил следак Шмыглу в фильме Дело Румянцева ...
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05.08.2020 14:58 Відповісти
1. Понятие "адаптивный карантин" антинаучное и бессмысленное. Любой правильно проведенный карантин всегда является, по определению, адаптивным к ситуации. Правильные карантины, например, были в Финляндии и Норвегии где купировали ковид без принуждения населения к обязательному ношению масок и не ограничивали работу городского транспорта.
2. Деление на зоны не объективное, так как количество коек в больницах и пропускная способность диагностических лабораторий в регионах различные.
3. Предлагаемые меры не соответствуют классическому понятию действий при карантине. Это только визуальное изображение псевдо борьбы бесполезными масками и санитайзерами. На самом деле это перевод ответственности медчиновников с себя на людей. Всегда можно сказать, что виноват народ не носящий маски и не умывающийся санитайзерами, а не неадекватные действия медсистемы.
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05.08.2020 14:59 Відповісти
«Если соблюдать карантин - заболеваемость максимальная (пример - Киев), если плевать на карантин - заболеваемость минимальная (пример - Одесса). Это всё, что нужно знать, о "разумности" карантина и украинского правительства в целом. Гнать их, саботажников, в шею грязным веником» - Александр Гумиров, юрист-правовед.
https://www.facebook.com/humirov#_blank https://www.facebook.com/humirov
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05.08.2020 15:01 Відповісти
😂🌷××
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05.08.2020 15:12 Відповісти
 
 