Шмигаль проведе селекторну нараду з мерами міст щодо заходів адаптивного карантину
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував проведення селекторної наради з мерами міст з питання ситуації з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, роз'яснення нових правил заходів адаптивного карантину, спрямованих на стримування епідемії коронавірусу.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Прошу організувати селекторну нараду з мерами міст, де ми зможемо обговорити і зняти всі проблемні питання", - звернувся до міністрів прем'єр.
Він додав, що головними завданнями адаптивного карантину є не допустити поширення епідемії і дозволити нормально працювати економіці.
Шмигаль наголосив на важливості комунікування з керівниками районів та міст.
Топ коментарі
+2 Van-Basten Van-Basten
показати весь коментар05.08.2020 14:41 Відповісти Посилання
+1 Vova Vladimir
показати весь коментар05.08.2020 14:42 Відповісти Посилання
+1 Valery Greff
показати весь коментар05.08.2020 14:43 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
де вся верхушка подівалася?..в країні війна, а вони прохлаждаються..
чи війна в голові закінчилась і україна ігнорує обстріли, як каже мендель
запитую: а що би ти сказав адептам світового заколоту під назвою: "ніяікого вірусу не існує"?
відповідає: нехай попросяться попрацювати волонтерами практично в любу лікарню і їхній ідіотизм вилікується меньш ніж за тиждень
а нецелевое использование денег, выделенных на борьбу с коронавирусом, тоже будет на повестке?
2. Деление на зоны не объективное, так как количество коек в больницах и пропускная способность диагностических лабораторий в регионах различные.
3. Предлагаемые меры не соответствуют классическому понятию действий при карантине. Это только визуальное изображение псевдо борьбы бесполезными масками и санитайзерами. На самом деле это перевод ответственности медчиновников с себя на людей. Всегда можно сказать, что виноват народ не носящий маски и не умывающийся санитайзерами, а не неадекватные действия медсистемы.
https://www.facebook.com/humirov#_blank https://www.facebook.com/humirov