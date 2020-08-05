Зеленський - Лукашенку: Сподіваюся на передачу нам всіх підозрюваних у тероризмі на території України

Президент України Володимир Зеленський детально обговорив з президентом Білорусі Олександром Лукашенком питання, пов'язані із затриманням на території Білорусі в кінці липня групи осіб, яка належить до приватної військової компанії Вагнера.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави української держави в середу, передає Цензор.НЕТ.

В ході телефонної розмови Зеленський висловив переконання, що причетним до дій незаконних формувань на Донбасі не вдасться уникнути справедливого покарання. "Сподіваюся, що всі підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами", – сказав він.

Глави держав відзначили важливість подальшого ефективного взаємодії компетентних органів України та Білорусі, зокрема в контексті передачі Україні осіб, підозрюваних у терористичній діяльності на території нашої держави.

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Крім того, сторони приділили увагу питанням підготовки до Третього форуму регіонів України і Білорусі восени поточного року.

Зеленський висловив особисту подяку Президенту Республіки Білорусь за надану в липні гуманітарну допомогу населенню західних регіонів України, постраждалих від повені. "Цей жест справжньої дружби Білорусі вкотре наголошує на цінності партнерства між нашими країнами", – зазначив Глава держави.

Також президенти обговорили ситуацію з поширенням і подоланням наслідків коронавірусної інфекції COVID-19 на території обох держав.