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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський - Лукашенку: Сподіваюся на передачу нам всіх підозрюваних у тероризмі на території України

Зеленський - Лукашенку: Сподіваюся на передачу нам всіх підозрюваних у тероризмі на території України

Президент України Володимир Зеленський детально обговорив з президентом Білорусі Олександром Лукашенком питання, пов'язані із затриманням на території Білорусі в кінці липня групи осіб, яка належить до приватної військової компанії Вагнера.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави української держави в середу, передає Цензор.НЕТ.

В ході телефонної розмови Зеленський висловив переконання, що причетним до дій незаконних формувань на Донбасі не вдасться уникнути справедливого покарання. "Сподіваюся, що всі підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами", – сказав він.

Глави держав відзначили важливість подальшого ефективного взаємодії компетентних органів України та Білорусі, зокрема в контексті передачі Україні осіб, підозрюваних у терористичній діяльності на території нашої держави.

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Крім того, сторони приділили увагу питанням підготовки до Третього форуму регіонів України і Білорусі восени поточного року.

Зеленський висловив особисту подяку Президенту Республіки Білорусь за надану в липні гуманітарну допомогу населенню західних регіонів України, постраждалих від повені. "Цей жест справжньої дружби Білорусі вкотре наголошує на цінності партнерства між нашими країнами", – зазначив Глава держави.

Також президенти обговорили ситуацію з поширенням і подоланням наслідків коронавірусної інфекції COVID-19 на території обох держав.

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) Лукашенко Олександр (2661) екстрадиція (437) ПВК Вагнер (1542)


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Топ коментарі
+46
Для чергового обміну на маршруточників?
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05.08.2020 14:47 Відповісти
+21
что бы поменять на таксистов с ОРДЛО...
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05.08.2020 14:48 Відповісти
+13
Вава ,тебе даже Ленка не дает, а ты говоришь что бы бацька отдал террористов с "той стороны"
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05.08.2020 14:50 Відповісти
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Хрен он от батьки получит. Батька не такой дурак чтобы с Путлером ссорится из-за нашего недоумка.
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05.08.2020 19:26 Відповісти
Даю прогноз: никакой передачи убийц украинцев из ЧВК "Вагнер" Украине не будет, всю это для пиара делается. Лучше бы, если бы Зеленский предоставил полную расшифровку своего разговора по телефону с Путиным на кануне "перемирия".Я думаю мы узнали бы много интересного, "вагнеровцы" покажутся детским лепетом.
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05.08.2020 19:39 Відповісти
А що ви там хочете почути в тій розмові ????Звичайні ізвінітє і прастіте гаспадін путін
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05.08.2020 21:47 Відповісти
Бежавший в Украину "кремлевский ставленник", Экс-претендент на пост президента Беларуси, Валерий Цепкало написал письмо Путину, в котором призвал поддержать проведение в стране свободных выборов и осудить "проводимую беларуским режимом антинародную и антироссийскую политику".

В открытом письме, которое адресовано Владимиру Путину и "братьям-россиянам", политик просит не подставлять в очередной раз плечо Александру Лукашенко, но "поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую беларуским режимом антинародную и антироссийскую политику".

"Наши народы объединяют общее культурно-историческое наследие и тесные родственные связи, наши граждане одинаково понимают идеи демократии и свободы и хотят выбирать себе власть", - написал Цепкало.

Повідомляє сайт цензорунет.
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05.08.2020 20:07 Відповісти
ЛУКАШ зробив найгірше, що можна зробити з ПУКІНОМ-ШЕЛОМОВИМ - забрав в нього ВЛАДУ!!!! в чекістів агонія....
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05.08.2020 20:34 Відповісти
Белорусы не отдавайте кацапскому прихвостню этих ублюдков, они сразу же поедут домой безнаказанно
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05.08.2020 20:40 Відповісти
понты
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05.08.2020 23:17 Відповісти
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