Зеленський - Лукашенку: Сподіваюся на передачу нам всіх підозрюваних у тероризмі на території України
Президент України Володимир Зеленський детально обговорив з президентом Білорусі Олександром Лукашенком питання, пов'язані із затриманням на території Білорусі в кінці липня групи осіб, яка належить до приватної військової компанії Вагнера.
Про це повідомляється на офіційному сайті глави української держави в середу, передає Цензор.НЕТ.
В ході телефонної розмови Зеленський висловив переконання, що причетним до дій незаконних формувань на Донбасі не вдасться уникнути справедливого покарання. "Сподіваюся, що всі підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами", – сказав він.
Глави держав відзначили важливість подальшого ефективного взаємодії компетентних органів України та Білорусі, зокрема в контексті передачі Україні осіб, підозрюваних у терористичній діяльності на території нашої держави.
Крім того, сторони приділили увагу питанням підготовки до Третього форуму регіонів України і Білорусі восени поточного року.
Зеленський висловив особисту подяку Президенту Республіки Білорусь за надану в липні гуманітарну допомогу населенню західних регіонів України, постраждалих від повені. "Цей жест справжньої дружби Білорусі вкотре наголошує на цінності партнерства між нашими країнами", – зазначив Глава держави.
Також президенти обговорили ситуацію з поширенням і подоланням наслідків коронавірусної інфекції COVID-19 на території обох держав.
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В открытом письме, которое адресовано Владимиру Путину и "братьям-россиянам", политик просит не подставлять в очередной раз плечо Александру Лукашенко, но "поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую беларуским режимом антинародную и антироссийскую политику".
"Наши народы объединяют общее культурно-историческое наследие и тесные родственные связи, наши граждане одинаково понимают идеи демократии и свободы и хотят выбирать себе власть", - написал Цепкало.
Повідомляє сайт цензорунет.