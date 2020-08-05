Кулеба про "Люблінський трикутник": Зможемо ефективно протистояти агресивній політиці РФ, і не тільки у військовому вимірі

Створення нового формату "Люблінський трикутник" між Польщею, Литвою та Україною дозволить протистояти агресивній російській політиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Главкому" розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Цей формат взаємодії наших трьох країн Центральної Європи важливий тим, що на відміну від попередніх часів, коли Україна, здебільшого, прагнула приєднатися до якихось вже існуючих форматів, тут ми виступаємо в активній, лідерській, провідній ролі. Ми разом з Польщею та Литвою створюємо об’єднання, в рамках якого зможемо, просувати власний порядок денний, ефективно захищати національні інтереси, реалізовувати втрьох наше спільне бачення майбутнього регіону. Ми також зможемо ефективно протистояти агресивній російській політиці, адже всі три країни не мають ілюзій щодо дій та намірів Кремля. Не лише у військовому вимірі, але й у вимірі дезінформації та всіх супутніх методів агресії", - сказав він.

Також Кулеба повідомив, що одна з ідей, яку він озвучив на зустрічі з польським та литовським колегами - системне протистояння Люблінського трикутника дезінформації Росії: "Наш досвід може бути цікавий іншим країнам".

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"Окремий блок взаємодії – це торгівля, інвестиції та інфраструктурні проєкти. Три країни, які мають вихід до трьох морів, 83 мільйони населення, майже $770 млрд сукупного ВВП та 981 тис квадратних кілометрів території, мають величезний економічний та політичний потенціал. Крім того, нас вже об’єднують асамблея трьох парламентів і спільний військовий підрозділ, Литполукрбриг на 3,5 тис військовослужбовців. Простіше кажучи, "Люблінський трикутник" – це не чергова політична декларація для красного слівця. І зараз ми працюємо, щоб максимально наповнити нашу взаємодію. Вже восени відбудеться зустріч "Люблінського трикутника" в Києві", - повідомив міністр.

Також Кулеба додав, що з української точки зору, взаємодія в цьому форматі буде сприяти також більш ефективній інтеграції в ЄС і НАТО і наближенню до членства в цих організаціях, оскільки дві інші країни трикутника є їхніми членами.

"Наша спільна декларація дуже недвозначно і чіткою мовою демонструє їхнє ставлення до нашої євроатлантичної інтеграції. Тобто відповідь "Люблінського трикутника" на екзистенційне українське питання тверда та однозначна: Україна буде членом ЄС і НАТО. Зокрема, в Люблінській декларації чітко йдеться про необхідність надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО", - зазначив він.

"У регіональному вимірі "Люблінський трикутник" має значний потенціал м’якої сили у контексті тих сигналів та меседжів, які ми проєктуємо на країни-сусіди, з якими ділимо кордон. І ми плануємо у різних форматах залучати їх до діяльності трикутника. Мета в тому, щоб нарешті перестати прибіднятися. Україна – повноправний гравець та важлива країна регіону Центральної Європи", - додав глава МЗС.

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