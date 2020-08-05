Збитки "Укроборонпрому" в 1-му кварталі 2020 року становлять 681 млн грн, а заборгованість із зарплати зросла на 68 млн грн за рік

Державний концерн "Укроборонпром" офіційно закінчив 1-й квартал 2020 року зі збитком у 681 млн грн.

Про це свідчать документи, які опинилися в розпорядженні Цензор.НЕТ.

Згідно з даними, держконцерн закінчив 2018 рік з прибутком у 3,58 млрд грн, водночас 1-й квартал нинішнього року підприємство закінчило зі збитками в 681 млн грн.

Ситуація із заборгованістю із зарплати також демонструє невтішні результати.

Борги із заробітної плати в 1-му кварталі 2019 року становили 413 млн грн, а вже через рік, в першому кварталі 2020 року, сума заборгованості зросла до 481 млн. Таким чином, протягом року борги перед працівниками зросли на 68 млн грн.

В "Укроборонпромі" також спостерігається зменшення кількості працівників. Якщо в 2018 році на держконцерні працювали 69 943 особи, то за підсумками 1-го кварталу 2020 року їхня кількість зменшилася майже на 5 тис. - 64 961.

При цьому варто зазначити, що витрати на утримання державного концерну заплановані на рівні 450 млн грн.

Детальніше про ситуацію в держконцерні читайте в блозі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Збитки "Укроборонпрому", провал держоборонзамовлення і хаос в оборонній промисловості". Зокрема, він зауважує, що ситуація критична і потребує негайних оперативних рішень для порятунку підприємств "Укроборонпрому".

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