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Новини Оборона
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Збитки "Укроборонпрому" в 1-му кварталі 2020 року становлять 681 млн грн, а заборгованість із зарплати зросла на 68 млн грн за рік

Збитки

Державний концерн "Укроборонпром" офіційно закінчив 1-й квартал 2020 року зі збитком у 681 млн грн.

Про це свідчать документи, які опинилися в розпорядженні Цензор.НЕТ.

Згідно з даними, держконцерн закінчив 2018 рік з прибутком у 3,58 млрд грн, водночас 1-й квартал нинішнього року підприємство закінчило зі збитками в 681 млн грн.

Ситуація із заборгованістю із зарплати також демонструє невтішні результати.

Борги із заробітної плати в 1-му кварталі 2019 року становили 413 млн грн, а вже через рік, в першому кварталі 2020 року, сума заборгованості зросла до 481 млн. Таким чином, протягом року борги перед працівниками зросли на 68 млн грн.

В "Укроборонпромі" також спостерігається зменшення кількості працівників. Якщо в 2018 році на держконцерні працювали 69 943 особи, то за підсумками 1-го кварталу 2020 року їхня кількість зменшилася майже на 5 тис. - 64 961.

При цьому варто зазначити, що витрати на утримання державного концерну заплановані на рівні 450 млн грн.

Детальніше про ситуацію в держконцерні читайте в блозі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Збитки "Укроборонпрому", провал держоборонзамовлення і хаос в оборонній промисловості". Зокрема, він зауважує, що ситуація критична і потребує негайних оперативних рішень для порятунку підприємств "Укроборонпрому".

Також читайте: Гендиректор "Укроборонпрому" Абромавичус повідомив про можливу зміну посади

Автор: 

оборона (4837) збитки (1443) Укроборонпром (1739)


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Топ коментарі
+29
А "свинарчуків" там вже немаэ? Дивно...
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05.08.2020 15:04 Відповісти
+19
Так тому і сидять зебіли запхавши язики до дупи...
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05.08.2020 15:05 Відповісти
+19
Как там Найом поживает?
Ему зарплату вовремя плотют?
И за что плотют - за развал Укроборонпрома?
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05.08.2020 15:07 Відповісти
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Затобезбарыг.
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05.08.2020 15:09 Відповісти
С помощью полезных идиотов расея убирает конкурентов.
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05.08.2020 15:11 Відповісти
Зелохи, так кто там мародеры на крови?
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05.08.2020 15:12 Відповісти
что там очко-лизатель Кулеба писал несколькими ветками ниже про патриота Зеленского, который 100% про-украинский?
Зе-чмо разрушитель государственности и обороноспособности страны...
Работает вместе Ермаком, Шифером, Мендель и остальным Кагалом на путина...
А порошенко на отдыхе в Турции жопу греет....
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05.08.2020 15:12 Відповісти
Порошенко свое отпахал. Поднял армию, экономика росла, возродил Церковь, дал направление в ЕС и НАТО, безвиз и еще куча ништяков. А вам, идиотам, захотелось "хуже не будет". А сейчас ты снова Порошенко обвиняешь. Мозги у тебя есть?
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05.08.2020 15:27 Відповісти
Все,что нужно знать о правлении Верховного потерпевшего?
Дотят ли Украина до следующих выборов и кого "лишь бы не Порошенко",выберет Одичалая отара 73%?
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05.08.2020 15:13 Відповісти
Бойко...под лозунгом только не Зеленский и хуже не будет
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05.08.2020 15:15 Відповісти
Убытки. Да вы смеетсь. Ну **** гниды.
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05.08.2020 15:13 Відповісти
це ж, звісно, ніяк не пов'язано з появою там пуштунів та литовців?
просто так співпало?
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05.08.2020 15:14 Відповісти
Война и позор с эпидемией. Зато тварям весело
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05.08.2020 15:14 Відповісти
https://censor.net/news/3210948/razoblachena_shema_postavok_tovarov_voennogo_naznacheniya_ukrainskogo_proizvodstva_v_rf_sbu_fotoreportaj/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74303379
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05.08.2020 15:14 Відповісти
Нє, не криворукі безмозклі ідіоти а саботажники і злочинці.
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05.08.2020 15:14 Відповісти
Вольдемар, пора на стадион и объяснять снова про свынарчукив.
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05.08.2020 15:16 Відповісти
Все идет к тому, что совсем скоро место «Укроборонпрома» на международном рынке займут российский ВПК и наши дельцы
Можно уже констатировать, что закупки стратегических видов вооружений, в частности ракет «Вильха» и «Нептун» не осуществлены. Также сорваны закупки боеприпасов - ни одного контракта.
Приносящий ранее прибыль «Укроборонпром» сегодня приносит убытки и системно разваливается.
Заинтересованы в этом не только наши враги и конкуренты за пределами Украины, но и те, кто хочет в результате развала отрасли подмять под себя отдельные производства
Второй - оборонно-промышленный комплекс Украины не интересен руководству Украины. Не интересен, несмотря на потенциальные возможности наполнять бюджет и несмотря на продолжающуюся войну России против Украины. Это не видеоролики, не перерезание ленточек и не деньги на дороги из фонда на борьбу с коронавирусом, которые можно распилить без тендеров на Прозорро.
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05.08.2020 15:16 Відповісти
Это как при свтнарчуках всё было но они воровали, сейчас мальчик честный и такие долги. Золохи жду оправданий. Или просто вы настоящие ЛОХИ.
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05.08.2020 15:17 Відповісти
Лучше б они были просто лохами, а так они уже вырисовываются в настоящих, крутых мародеров, которын планомерно присваивают себе всю Украину
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05.08.2020 15:29 Відповісти
при злочинній владі такої ху...ні було...от що нова пречесна робить
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05.08.2020 15:17 Відповісти
Ублюдки зелёные
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05.08.2020 15:18 Відповісти
Збитки "Укроборонпрому" в 1-му кварталі 2020 року становлять 681 млн грн, а заборгованість із зарплати зросла на 68 млн грн за рік - Цензор.НЕТ 8859
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05.08.2020 15:21 Відповісти

Тут, як то кажуть - коментарі зайві.

1. Госконцерн "Укроборонпрома" закончил 2018 год с доходом в 3,58 млрд. грн.
2. Госконцерн "Укроборонпрома" закончил 1-й квартал 2020 года с убытком в 681 млн грн.
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05.08.2020 15:22 Відповісти
Спасибо за инфу. Только зебилам это не поможет. Надо чтобы лично каждый зебил попал под сокращение штатов. Тогда дойдет.
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05.08.2020 15:29 Відповісти
Все эти цифры приведены в статье (отмечено красным и синим цветом):
Збитки "Укроборонпрому" в 1-му кварталі 2020 року становлять 681 млн грн, а заборгованість із зарплати зросла на 68 млн грн за рік - Цензор.НЕТ 789
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05.08.2020 15:35 Відповісти
От така муйня, малята. Против цифр не попрешь!
При зюзях Укроборонпром стал убыточным. И на ЖД сплошные проблеммы.
Но Сирожы с Найомами при делах и зарплаты получают. Причем нехилые.
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05.08.2020 15:33 Відповісти
Где Нацкорпус, чего не бегает за Зеленским? Не проплачено?)
Это ж как надо руководить, чтобы при Свинарчуках концерн приносил государству прибыль, а сейчас-убытки.
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05.08.2020 15:29 Відповісти
А давайте все поможем Нацкорпусу и отправим им (м. Київ, вул. Зої Гайдай, 9/8) Кермитов, чтобы они могли бегать за Зеленским:

Збитки "Укроборонпрому" в 1-му кварталі 2020 року становлять 681 млн грн, а заборгованість із зарплати зросла на 68 млн грн за рік - Цензор.НЕТ 3966
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05.08.2020 15:37 Відповісти
Там лабус-бибус абрам-авичус рулит.
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05.08.2020 15:30 Відповісти
Хотелось бы услышать Бигуса
Что ж оно теперь молчит?
Кто и сколько ему заплатил за его "работу"?
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05.08.2020 15:35 Відповісти
В 1 квартал 2019 Укроборонпром увійшов з прибутком в 645 млн. грн.
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05.08.2020 17:01 Відповісти
поэтому на фронте, собаки велели молчать?
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05.08.2020 17:28 Відповісти
Ой, як невдобно получається. Скрізь у нової влади та нових ліц провали, зашквари, збитки. А Порошенко, бачиш, лежебока, на пляжах відлежується! Ну, бачиш, не хоче бубочці плече підставити. Ну хотя би, добровільно пішов та сів у тюрму. Все ж таки бубочці стало би легше. Отриманий результат це наслідок голосування кінчених ідіотів та запеклих ворогів України. Тут приведено лише два варіанти, а їх безліч..., а потрібен ОДИН - ПОРОШЕНКО!
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05.08.2020 17:41 Відповісти
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