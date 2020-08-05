Збитки "Укроборонпрому" в 1-му кварталі 2020 року становлять 681 млн грн, а заборгованість із зарплати зросла на 68 млн грн за рік
Державний концерн "Укроборонпром" офіційно закінчив 1-й квартал 2020 року зі збитком у 681 млн грн.
Про це свідчать документи, які опинилися в розпорядженні Цензор.НЕТ.
Згідно з даними, держконцерн закінчив 2018 рік з прибутком у 3,58 млрд грн, водночас 1-й квартал нинішнього року підприємство закінчило зі збитками в 681 млн грн.
Ситуація із заборгованістю із зарплати також демонструє невтішні результати.
Борги із заробітної плати в 1-му кварталі 2019 року становили 413 млн грн, а вже через рік, в першому кварталі 2020 року, сума заборгованості зросла до 481 млн. Таким чином, протягом року борги перед працівниками зросли на 68 млн грн.
В "Укроборонпромі" також спостерігається зменшення кількості працівників. Якщо в 2018 році на держконцерні працювали 69 943 особи, то за підсумками 1-го кварталу 2020 року їхня кількість зменшилася майже на 5 тис. - 64 961.
При цьому варто зазначити, що витрати на утримання державного концерну заплановані на рівні 450 млн грн.
Детальніше про ситуацію в держконцерні читайте в блозі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Збитки "Укроборонпрому", провал держоборонзамовлення і хаос в оборонній промисловості". Зокрема, він зауважує, що ситуація критична і потребує негайних оперативних рішень для порятунку підприємств "Укроборонпрому".
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Зе-чмо разрушитель государственности и обороноспособности страны...
Работает вместе Ермаком, Шифером, Мендель и остальным Кагалом на путина...
А порошенко на отдыхе в Турции жопу греет....
Дотят ли Украина до следующих выборов и кого "лишь бы не Порошенко",выберет Одичалая отара 73%?
просто так співпало?
Можно уже констатировать, что закупки стратегических видов вооружений, в частности ракет «Вильха» и «Нептун» не осуществлены. Также сорваны закупки боеприпасов - ни одного контракта.
Приносящий ранее прибыль «Укроборонпром» сегодня приносит убытки и системно разваливается.
Заинтересованы в этом не только наши враги и конкуренты за пределами Украины, но и те, кто хочет в результате развала отрасли подмять под себя отдельные производства
Второй - оборонно-промышленный комплекс Украины не интересен руководству Украины. Не интересен, несмотря на потенциальные возможности наполнять бюджет и несмотря на продолжающуюся войну России против Украины. Это не видеоролики, не перерезание ленточек и не деньги на дороги из фонда на борьбу с коронавирусом, которые можно распилить без тендеров на Прозорро.
Тут, як то кажуть - коментарі зайві.
1. Госконцерн "Укроборонпрома" закончил 2018 год с доходом в 3,58 млрд. грн.
2. Госконцерн "Укроборонпрома" закончил 1-й квартал 2020 года с убытком в 681 млн грн.
При зюзях Укроборонпром стал убыточным. И на ЖД сплошные проблеммы.
Но Сирожы с Найомами при делах и зарплаты получают. Причем нехилые.
Это ж как надо руководить, чтобы при Свинарчуках концерн приносил государству прибыль, а сейчас-убытки.
Что ж оно теперь молчит?
Кто и сколько ему заплатил за его "работу"?