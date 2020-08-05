Зеленський нагородив загиблих на Донбасі воїнів Вівчаренка, Журавля, Іліна, Золіна і Красногрудя, - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про відзначення державними нагородами України", відповідно до якого орденом "За мужність" III ступеня нагороджені військовослужбовці, які загинули в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, посмертно нагороджені старший солдат Ігор Вівчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Мікола Ілін, сержант Олексій Золін та лейтенант Дмитро Красногрудь.

"Імена героїв, які віддали життя за територіальну цілісність і незалежність України, назавжди залишаться в пам’яті поколінь українців. Їхній подвиг, непереборну силу та любов до Батьківщини неможливо виміряти жодними нагородами. Дякуємо кожному військовому, який захищає Україну та кордони нашої держави", – наголосив Зеленський.

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