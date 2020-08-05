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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський нагородив загиблих на Донбасі воїнів Вівчаренка, Журавля, Іліна, Золіна і Красногрудя, - указ

Зеленський нагородив загиблих на Донбасі воїнів Вівчаренка, Журавля, Іліна, Золіна і Красногрудя, - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про відзначення державними нагородами України", відповідно до якого орденом "За мужність" III ступеня нагороджені військовослужбовці, які загинули в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, посмертно нагороджені старший солдат Ігор Вівчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Мікола Ілін, сержант Олексій Золін та лейтенант Дмитро Красногрудь.

"Імена героїв, які віддали життя за територіальну цілісність і незалежність України, назавжди залишаться в пам’яті поколінь українців. Їхній подвиг, непереборну силу та любов до Батьківщини неможливо виміряти жодними нагородами. Дякуємо кожному військовому, який захищає Україну та кордони нашої держави", – наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Лукашенку: Сподіваюся на передачу нам всіх підозрюваних у тероризмі на території України

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) нагорода (1280) військовослужбовці (4813) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+42
вершина цинізму...
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05.08.2020 15:11 Відповісти
+27
отцу Журавля сам Зеля вручать будет?
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05.08.2020 15:16 Відповісти
+21
Вони звісно заслужили, але я не знаю, як із рук цієї мерзоти український воїн, чи його родичі можуть отримувати нагороди...
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05.08.2020 15:13 Відповісти
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Это правильно . Семьям тоже надо помочь .
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05.08.2020 15:10 Відповісти
від 35 до 40 відсотків прожиткового минімуму - что-то около 1000 гривен


Зеленский только прожирал и просерал на госдаче на такую сумму каждый день, когда умирал сержант Журавель
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05.08.2020 15:38 Відповісти
1000 гривен в месяц (чек похода в супермаркет) родителям погибшего Воина

ровно столько стоит "контроль" жизни ЗЕсранью !
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05.08.2020 15:44 Відповісти
вершина цинізму...
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05.08.2020 15:11 Відповісти
отцу Журавля сам Зеля вручать будет?
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05.08.2020 15:16 Відповісти
хотелось бы видеть,
но засцит
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05.08.2020 15:20 Відповісти
Ото і все що воно взяло га контроль?
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05.08.2020 15:12 Відповісти
Вони звісно заслужили, але я не знаю, як із рук цієї мерзоти український воїн, чи його родичі можуть отримувати нагороди...
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05.08.2020 15:13 Відповісти
брать нельзя однозначно...
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05.08.2020 15:17 Відповісти
Наградил , и хорошо . Как бы нас не пучило , а он наш президент .
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05.08.2020 15:15 Відповісти
че тебя пучит то? это твой президент, не наш.
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05.08.2020 15:17 Відповісти
Он - президент Украины . Спать надо было меньше на выборах . Всем умным было лень голосовать , теперь какашками кидаются . Глупое занятие .
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05.08.2020 15:21 Відповісти
А Ви за кого голосували ?
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06.08.2020 01:12 Відповісти
За Петю . Жадных на смешных глупо менять во время войны ?
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06.08.2020 18:34 Відповісти
А кто твой президент? Великий Пу? Мр@зь!
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05.08.2020 23:59 Відповісти
твой презик...
для меня пустое место ..
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05.08.2020 15:21 Відповісти
Яник теж був нашим президентом, і шо?
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05.08.2020 15:23 Відповісти
Наша лень , бабушкина активность . Я не прав ?
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05.08.2020 15:26 Відповісти
Батько Журавля тебе вже нагородив, ушльопок.
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05.08.2020 15:16 Відповісти
Дай , Боже , щоб справдилося 🙏 . Амінь .
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05.08.2020 18:56 Відповісти
Простите за откровенный вопрос ..
А за что конкретно ?
В чем было проявление - мужества ?
С медиком - согласен, он хоть не верно действовал, но мужественно ! А остальные ?
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05.08.2020 15:19 Відповісти
Их смерти - трагичны, но не мужественны...
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05.08.2020 15:20 Відповісти
Это распространенная практика во многих армия мира, награждать в случае ранения или смерти.В этом есть психологическая составляющая для других бойцов и членов семей погибших! Замечу, что Красногрудь шел в головном дозоре, где риск ранения или смерти достаточно высок, не всякий согласится. Тоже и Журавель.
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05.08.2020 16:03 Відповісти
Он командир, это было его решение, кстати сказать - не верное... И результат это лишь доказал...
Командир развед группы - как правило - не ходит первым... Его задача в другом...
Ведь, будь он "не первым", возможно его группа вытянула первого подорвавшегося... А так она осталась обезглавленной (именно поэтому - командир не ходит первым !) - и дальше произошло то, что произошло...
Извините, но это тоже не причина - для награждения...

Что касается " распространенная практика во многих армия мира, награждать в случае ранения или смерти" - в разных странах эта награда разная...
А вам не кажется, что наградив просто раненого или погибшего - лишь за ранение и за гибель - не справедливо обходят выживших ? Они ведь тоже к тем событиям причастны ... Как с этим ?
В нашем случае- это был бы вообще трешь... Задание не выполнено, все трусливо разбежались, своих бросили и отказались потом туда возвращаться...
А в результате еще есть и награжденные... - ВЕЛИКОЛЕПНО !
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05.08.2020 16:12 Відповісти
Ход твоих мыслей мне нравится... Рекомендую книжечку одну: Е. И. Мартынов. "Из печального опыта русско-японской войны". Там много интересного по изложенным тобой вопросам... И о сути награждений - тоже... (У меня своя, но я её встречал и в Интернет)...
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05.08.2020 16:22 Відповісти
Спасибо
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05.08.2020 19:27 Відповісти
Нема за що...
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05.08.2020 19:42 Відповісти
Во-первых боевые действия это не производственный процесс по выпуску табуреток и не уборочная компания. Досконально спланировать и реализовать невозможно. Тут и собственные ошибки и контр-действия противника. Соответственно человек проливший кровь за Родину(при выполнении БЗ), особенно, достоин награды! Не раненые тоже награждаются, но приоритет все же пострадавшим. Неповрежденным уже награда их целостность. Командир идет там где считает нужным. В вышеописанном случае, значит, у него не было достаточно опытного разведчика, чтобы идти в БД. Мы его мотивацию не знаем, а она, думаю, была. И на закуску: "Медалью «Пурпурное сердце» могут быть награждены любые служащие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Вооружённых сил США , погибшие или получившие ранение в результате действия сил противника. С https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1984 года медаль вручается также военнослужащим, погибшим или раненым в результате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC террористических акций , произошедших не в ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F боевых действий ."
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05.08.2020 16:36 Відповісти
"Пурпурное сердце" это вот вроде нашивки за ранение. Не более того.
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05.08.2020 17:23 Відповісти
"Во-первых боевые действия это не производственный процесс" - ну как бы существует боевой устав... И "генеральный замысел" - который нужно достичь !

И любой "провал" - это "ПРОВАЛ", чем бы он не обьяснялся.
Только за один - нужно еще наказать,
а за другой - посочувствовать - но НИ ОДИН НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ к награждению !


В данной истории СЛИШКОМ МНОГО нарушений, непредусмотрительности, не профессионализма, трусости и т.д. непосредственниыми участниками этих событий, в том числе и погибшими - что за это нужно наказывать, а не награждать !

"Неповрежденным уже награда их целостность" - извините НЕТ ! Выжившие, обычно - это признак профессионализма , более чем у погибших ! И они заслуживают почета в большей степени ! Так как именно они дошли до конца операции и выполнили. И они продолжают служить дальше.... Но всё индивидуально !

А погибнуть и получить ранения - можно и бесславно... - так что - тоже награждать !?

Этот случай уже подробно разбирался здесь на Цензоре.
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05.08.2020 19:21 Відповісти
Если существует пример проявления ЛИЧНОГО мужества, даже при проваленной операции - он должен быть ДЕТАЛЬНО описан ! Иначе - это фикция !
 То, что человек будучи раненым - полз в свою сторону - это не мужество, а самовыживание !
Мужество, это когда превозмогая боль человек уничтожает противника или продолжает выполнять поставленную задачу... А в нашем случае - это нет... Просто человек совершал ЕСТЕСТВЕННЫЕ действия что бы выжить... и не более. Они не были направлены, на продолжение выполнения задания или на уничтожения противника...
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05.08.2020 19:26 Відповісти
Подобными награждениями - награды ДАВНО лично для меня просто железки. Так как большинство их носящих - не совершили ничего из того, за что можно награждать !
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05.08.2020 19:33 Відповісти
Для меня, как профессионального разведчика - данное событие (с морпехами) - это позор !
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05.08.2020 19:37 Відповісти
Я вас удивлю "в головном дозоре" - риск погибнуть меньше, чем у основной группе... А риск попасть в плен - выше...
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05.08.2020 19:54 Відповісти
воевать за свою страну уже мужество, но тебе кацап этого не понять
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05.08.2020 15:20 Відповісти
Ну так нужно этим орденом наградить ВСЕХ участников АТО и ООС - и живых и павших !
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05.08.2020 15:22 Відповісти
Журавель, стікаючи кров'ю, проповз кількасот метрів... Якщо це не мужність, то що?
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05.08.2020 15:24 Відповісти
Это обовьязок, а не мужество !
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06.08.2020 13:59 Відповісти
Бесполезно им объяснять.
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06.08.2020 09:44 Відповісти
"Блазень" не "нагородив"... Він просто "відкупився"... "залізячкою" красивою...
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05.08.2020 15:23 Відповісти
А твоя свята свиня не відкуплялася так?
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05.08.2020 15:26 Відповісти
За свого ж2 месію поплач.
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05.08.2020 15:32 Відповісти
Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенко видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі.https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/5/7261887/ Зеленський обговорив з Лукашенком видачу бойовиків ''Вагнера'' Україні | Українська правда
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05.08.2020 15:29 Відповісти
"Это Война, Детка!"
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05.08.2020 15:29 Відповісти
от тільки ця муйня тобі не допоможе. скільки не відпочивай в гуті, чи на косі
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05.08.2020 15:29 Відповісти
...ну, і ви говорітє
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05.08.2020 15:29 Відповісти
Откупиться хочет
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05.08.2020 15:32 Відповісти
Собі теж медальку повісь за Журавля. Проконтролював же особисто, щоб не вижив.
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05.08.2020 15:48 Відповісти
Плять всі такі *херої *
...А під кулі х...полізуть !
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05.08.2020 15:50 Відповісти
Перемирие лопнуло, как пузырь?»: Москва направила боевикам «ЛДНР» колонны бронетехники, оружие и военных. Видимо будет наступление


Министерство обороны Украины со ссылкой на разведку сообщает, что Москва направила боевикам Донбасса три десятка грузовиков с оружием и десять единиц бронетехники. Полученная от разведки информация говорит о том, что два армейских корпуса российско-оккупационных сил получили на свой баланс стрелковое оружие, боеприпасы, а также бронированную технику и горючее.

Цитата из сообщения Минобороны выглядит так: «В том числе, на минувшей неделе в соединения и части первого и второго АК (https://replyua.net/news/donetzk/ Донецк и https://replyua.net/news/lugansk/ Луганск соответственно) оперативной группировки российско-оккупационных войск были доставлены не менее десяти единиц боевой бронированной техники. Также им доставили порядка тридцати грузовых автомобилей со стрелковым оружием. В них были и боеприпасы, и
д аже тысяча тонн горючего»
. Также стало известно, что военные из России провели ротацию боевых подразделений российской армии, которые выполняют поставленные боевые задания на Донбассе вместе с боевиками самопровозглашенных псевдореспублик. Также разведка выяснила, что Россия перебросила на https://replyua.net/war/217906-v-donecke-aktivizirovalis-boeviki-chleny-nvf-zanimayut-novye-pozicii-pod-mariupolem.html Донбасс граждан РФ, участвующих в боевых действиях против ВСУ.
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05.08.2020 16:02 Відповісти
Ці вбиті хлопці результат зрадницької політики зеленського.
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05.08.2020 16:04 Відповісти
НЕТ!
Их смерти - их плата за собственный не профессионализм и не профессионалищм и трусосость их сослуживцев !
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05.08.2020 17:47 Відповісти
Обоснуй!
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06.08.2020 00:08 Відповісти
проще наградить посмертно чем отвлечься от отдыха и спасти
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05.08.2020 16:22 Відповісти
"Мерзко, когда в словах высокие убеждения, а в действиях - низкие поступки... " Отец Ярослава и украинцы ( а не малоросы и население) уже оценили деятельность этого Додика...
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05.08.2020 16:34 Відповісти
А своя прокурорша справу порушила за бездіяльність верховного головнокомандувача під час військових дій?
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05.08.2020 17:05 Відповісти
хуцпа
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05.08.2020 17:13 Відповісти
Воно ще і попіариться на своїй підлості.
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05.08.2020 19:44 Відповісти
ваЗЕлиновская сцикливая Падаль!!!!
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05.08.2020 20:08 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О награждении государственными наградами Украины", согласно которому орденом "За мужество" III степени награждены военнослужащие, погибшие в зоне проведения операции Объединенных сил. Источник: https://censor.net/n3212065

Зе - НАФІГ ЇМ ТВОЇ ОРДЕНИ, ХАЙ БИ ВОНИ ЖИЛИ І БОРОНИЛИ УКРАЇНУ І ДАЛІ
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05.08.2020 20:10 Відповісти
Кров українського бійця який гинув без допомоги у полі на РУКАХ У ЗЕ
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05.08.2020 20:11 Відповісти
И на руках его избирателей тоже
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05.08.2020 21:25 Відповісти
Прежде всего эта кровь на руках его трусслливых сослуживцев !
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05.08.2020 22:16 Відповісти
Бубочка в растєрянності...
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05.08.2020 23:15 Відповісти
Только из его рук никто награду не возьмет
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05.08.2020 23:36 Відповісти
 
 