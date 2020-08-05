У Держекоінспекції з початку тижня вже два затримання на хабарі, але реакції заявника про прозорість керівництва немає, - Фірсов

Ексглава Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомляє, що у відомстві два дні поспіль затримують хабарників, а керівництво ніяк на це не реагує.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, наприклад представники СБУ за хабар затримали заступника керівника інспекції у Сумській області. Чиновник вимагав 50 тис. з цементного виробництва. Підприємство не пішло на оборудку і повідомило правоохоронців. У понеділок на хабарі затримали ще одного інспектора ДЕІ, це було у Житомирській області. Там з підприємця вимагали 30 тис.", - пише Фірсов.

За його словами, в інспекції щось пішло не так.

"Спочатку на роботу стали повертати "досвідчених керівників", яких я з надвеликими зусиллями позбувся, а тепер ось такі новини. Цікаво, чому немає реакції з боку керівництва, адже було стільки гучних заяв про продовження курсу на чесність і прозорість. Можливо хтось почав ловити рибу у мутній воді?" - зазначає Фірсов, додаючи, що керівництву держави потрібно звернути увагу на те, що зараз відбувається в ДЕІ.

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