30 років стояла без ремонту: незабаром відкриють оновлену магістраль по швидкісному трамваю у Києві, – Кличко

Наприкінці цього тижня завершать капремонт дороги на проспекті Любомира Гузара.

Відео про те, як працювали дорожники минулої ночі, мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Столичні дорожники вийшли на фінальну стадію капітального ремонту проспекту Любомира Гузара. Минулої ночі там розпочали "чистове" асфальтування. І вже наприкінці цього тижня повністю оновлена дорога на проспекті буде відкрита", – повідомив Віталій Кличко.

За словами мера Києва, інтенсивність трафіку на цій магістралі доволі висока, тому асфальтування там здійснюватимуть тільки вночі.

На проспекті Любомира Гузара, як і на більшості доріг, що сьогодні ремонтують у місті, використовують високоякісний щебенево-мастиковий асфальтобетон. Це – міцне покриття, яке витримує великі навантаження. За словами фахівців, нова дорога слугуватиме щонайменше 10 років.

"Паралельно на проспекті тривають роботи з облаштування пішохідних тротуарів та велодоріжок. Також встановимо нове LED-освітлення. Хочу зазначити, що останнього разу цю магістраль ремонтували 30 років тому", – зазначив Віталій Кличко.