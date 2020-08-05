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Новини
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30 років стояла без ремонту: незабаром відкриють оновлену магістраль по швидкісному трамваю у Києві, – Кличко

30 років стояла без ремонту: незабаром відкриють оновлену магістраль по швидкісному трамваю у Києві, – Кличко

Наприкінці цього тижня завершать капремонт дороги на проспекті Любомира Гузара.

Відео про те, як працювали дорожники минулої ночі, мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Столичні дорожники вийшли на фінальну стадію капітального ремонту проспекту Любомира Гузара. Минулої ночі там розпочали "чистове" асфальтування. І вже наприкінці цього тижня повністю оновлена дорога на проспекті буде відкрита", – повідомив Віталій Кличко.

За словами мера Києва, інтенсивність трафіку на цій магістралі доволі висока, тому асфальтування там здійснюватимуть тільки вночі.

На проспекті Любомира Гузара, як і на більшості доріг, що сьогодні ремонтують у місті, використовують високоякісний щебенево-мастиковий асфальтобетон. Це – міцне покриття, яке витримує великі навантаження. За словами фахівців, нова дорога слугуватиме щонайменше 10 років.

"Паралельно на проспекті тривають роботи з облаштування пішохідних тротуарів та велодоріжок. Також встановимо нове LED-освітлення. Хочу зазначити, що останнього разу цю магістраль ремонтували 30 років тому", – зазначив Віталій Кличко.

Автор: 

дороги (3076) Київ (19693) Кличко Віталій (3531)


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Топ коментарі
+9
А ты откуда зедебил это название выучил? Какой он тебе виталя оборванец.
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05.08.2020 15:58 Відповісти
+8
Виталя молоток!!!
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05.08.2020 15:41 Відповісти
+5
Оборванец ,мер Кличко может себе и в Сантропе улицу купить,он честно заработал. Однако здесь не про эту тему писали.Ты хочешь заслуженного человека ,уважаемого во всем мире выставить ,не очень умным? Так ты сам дебил причем 100% и еще и ватный наверняка.
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05.08.2020 16:31 Відповісти
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Чего ж стояла? Ездило по не всё - аж дома тряслись вдоль дороги.
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05.08.2020 15:36 Відповісти
Вот скорость там как раз в пределах, определенных современными ПДД. Так что не надо свистеть.
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05.08.2020 15:41 Відповісти
А что, там рядом нет плакатика "Большая стройка"? У нас разве что на заборах строек частных домов такие пока не висят, и то, думаю, что только пока...
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05.08.2020 15:41 Відповісти
Виталя молоток!!!
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05.08.2020 15:41 Відповісти
причем отбойный!
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05.08.2020 16:16 Відповісти
Пускай по Милославской проедется от Бальзака до Лыскивской, это мрак полный.
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05.08.2020 15:42 Відповісти
Мы не местные. Веталя думет, что Бальзака - улица в Сантропе.
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05.08.2020 15:52 Відповісти
А ты откуда зедебил это название выучил? Какой он тебе виталя оборванец.
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05.08.2020 15:58 Відповісти
Кабы мухосранским рагулям слово не давали.
Валяй себе памятник обнуленному из навоза и не вякай.
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05.08.2020 16:22 Відповісти
Оборванец ,мер Кличко может себе и в Сантропе улицу купить,он честно заработал. Однако здесь не про эту тему писали.Ты хочешь заслуженного человека ,уважаемого во всем мире выставить ,не очень умным? Так ты сам дебил причем 100% и еще и ватный наверняка.
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05.08.2020 16:31 Відповісти
А з яких це пір по Гавела швидкісний трамвай ходить?? По Гавела звичайний трамвай №14 і 15 ходить...
Швидкісний трамвай ходить по Комарова і Курбаса під мостом Гавела!
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05.08.2020 16:33 Відповісти
О ещё один знаток заявился.
Там было хоть одно слово про Гавела, где ты грузил мебель?
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05.08.2020 16:43 Відповісти
Как ето скоросной трамвай не ремонтировали? А последние 15 лет выделяли деньги начиная с первого пришествия Лени Космоса, к которому почему то до сих пор ниукого нет никаких притензий?
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05.08.2020 16:46 Відповісти
Трамвай - скоростной, вагоновожатый - Шумахер.
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05.08.2020 17:42 Відповісти
Украина как человек который 30 лет назад ушел в запой, забросил и пропил все хозяйство.
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05.08.2020 18:06 Відповісти
Аха ха ха LoL Кличко...
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05.08.2020 18:14 Відповісти
Зебилы, шариесосы, кацапы, - сосать! Киевляне голосуют за Кличко!
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05.08.2020 18:23 Відповісти
Аккуратно со скоростным трамваем: больше 200 не гоняйте.
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05.08.2020 23:24 Відповісти
какие еще 30 лет? Брехня.. Разворовывание денег на ремонте скоростного трамвая -одна из любимых тем Черновецкого ...тоhttps://cripo.com.ua/scandals/?p=112231/ гда 9 лет назад на "реконструкцию" 420 миллионов угрохали
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05.08.2020 23:34 Відповісти
Еще Попов на нем пиарился и зарабатывал. На трамвае воровали ВСЕ! https://kp.ua/kiev/299669-skorostnoi-tramvai-sdaly-pochty "Маршрут скоростного трамвая давно стал для киевлян образцом долгостроя и разворовывания денег. Его закрыли на ремонт летом 2007-го, а открыли только спустя три года, прошлой осенью. Да и то лишь пять остановок, остальные - достраивали черепашьими темпами. Обещанное открытие всего маршрута 1 марта сорвалось, а в начале прошлой недели у Александра Попова лопнуло терпение. На совещании он заявил главе "Киевпастранса" Николаю Ламбуцкому: " Если мы 5 сентября не сдадим его (скоростной трамвай. - Авт.) в эксплуатацию, придите и напишите заявление".
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05.08.2020 23:38 Відповісти
И снова хотят воровать, как воруют на всем...Видимо Кличко не хочет вкладывать свои бабки на выборы, а будет использовать бюджет?))
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05.08.2020 23:40 Відповісти
 
 