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Фокін ще не вирішив, чи буде він входити в українську делегацію в ТКГ, - прессекретар Єрмака Зарівна

Фокін ще не вирішив, чи буде він входити в українську делегацію в ТКГ, - прессекретар Єрмака Зарівна

Перший прем'єр-міністр України (1990-1992) Вітольд Фокін зустрівся з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про це повідомила прес-секретар Єрмака Дарина Зарівна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За її словами, Фокін визначиться зі своєю можливою участю в роботі делегації України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі до кінця цього тижня. Такий підсумок зустрічі Фокіна з головою ОП Андрієм Єрмаком.

Нагадаємо, раніше новий голова української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ.

4 серпня стало відомо, що 87-річний Фокін погодився увійти до складу делегації України в ТКГ.

Також на Цензор.НЕТ: Фокін налагоджуватиме комунікацію між мешканцями ОРДЛО і переселенцями, - Кравчук. ВIДЕО

Фокін Вітольд (98) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1384)


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Топ коментарі
+7
Навіть Кучма, який би він не був, не захотів розповідати про "громадянську війну" на Донбассі, а стареча мразота фокін робить це давно та із задоволенням.
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05.08.2020 16:33 Відповісти
+6
А что у завхоза еще и пресс секретарь есть? Рожа не треснет??
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05.08.2020 16:26 Відповісти
+5
Фокин еще не решил, входить ли в украинскую делегацию в ТКГ, - пресс-секретарь Ермака Заривная - Цензор.НЕТ 8999
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05.08.2020 16:20 Відповісти
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Фокин еще не решил, входить ли в украинскую делегацию в ТКГ, - пресс-секретарь Ермака Заривная - Цензор.НЕТ 8999
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05.08.2020 16:20 Відповісти
А что у завхоза еще и пресс секретарь есть? Рожа не треснет??
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05.08.2020 16:26 Відповісти
Это завхоз пасёт сами знаете кого.
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05.08.2020 20:06 Відповісти
Это медведчук еще путину не доложил а не он не решил !!!
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05.08.2020 16:38 Відповісти
В Кремле не упустят свой шанс, пока нашей страной руководит сладкая парочка «Зеленский-Ермак».

Леонид Кучма и Виктор Пинчук это уже прекрасно понимают. Поэтому второй президент вышел из ТКГ, и одновременно с этим они с зятем форсировали продажу активов в Украине.
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05.08.2020 16:21 Відповісти
Пінчук з Кучмою у тебе герої ...ти запитай у своїх батьків де поділися заводи -параходи де ядерна зброя що сталося з колгоспами ...звідки повилазили всі ці коломойські фірташі ахметови та решта глистів що знищили цю країну ...
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05.08.2020 16:30 Відповісти
Навіть Кучма, який би він не був, не захотів розповідати про "громадянську війну" на Донбассі, а стареча мразота фокін робить це давно та із задоволенням.
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05.08.2020 16:33 Відповісти
звикли "вибирати" поміж куч дерьма ...
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05.08.2020 16:38 Відповісти
А ви кого обираєте?
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05.08.2020 16:40 Відповісти
Трумпа, поди...
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05.08.2020 17:05 Відповісти
Як би там не було, при Кучмі стабільно росла економіка і зарплати, курс гривні роками був однаковий, у спорті були досягнення, а господарників калібру Кирпи у нас більше не було і немає. А кацапню навіть на маленьку Тузлу не підпустили.
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05.08.2020 17:35 Відповісти
тата спитай про стабільність ...я думаю крім матів ти про кучмо нічого від його не почуєш ...
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05.08.2020 17:42 Відповісти
Хлопчику, я ще при Брєжневі служив у армії. При Кучмі купляв нові автівки і квартиру, мав високу зарплату на двух роботах. А матюки почалися пізніше, Юрік.
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05.08.2020 18:03 Відповісти
при Брежневі твоєму татові твоя бабуся морозиво купувала й то навряд ...при кучмі він клянчив у твого діда тисяч сто а може й "мільйон" щоб піти на дискотеку ... а ти з'явився на світ коли вже чучма з пінчуками і ахметовими розграбавали і здали в металобрухт всю країну
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05.08.2020 21:02 Відповісти
В дурку інтернет провели? Зарікався з дурниками спорити. Все, хлопчику, бувайте...
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06.08.2020 15:06 Відповісти
кохай себе мовчки ...не відволікайся ...
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06.08.2020 15:43 Відповісти
Ну это не заслуга кучмы. Мир был спокойным - кацапы были в жопе, ни на кого не нападали. Надо вернуть нищету кацапам и опять будет спокойно на всей планете.
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05.08.2020 20:13 Відповісти
Не надо по зебильному передергивать комуняка. Заводы были отсталыми, куском гавна никому не нужным и не конкурентным. И кому достались? Тем же комунякам. А ворюги пинчук и кучма нос по ветру держат. Раз распродаются то ЖОПА.
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05.08.2020 20:10 Відповісти
та само собой...оно думало шо за лугандонию приглашают глорить..
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05.08.2020 16:21 Відповісти
наша галя балувана...но на гормошке зачетно рвет меха
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05.08.2020 16:21 Відповісти
Лучше не входить.Хотя какая разница.
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05.08.2020 16:21 Відповісти
та не ламайся, Фока, погоджуйся мерщій!
буде чьотко!
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05.08.2020 16:22 Відповісти
Ну пусть войдёт от кацапов.
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05.08.2020 16:23 Відповісти
Решай быстрей, а то...
врач улыбнулся я не буду
вам весь диагноз оглашать
он слишком длинный мало шансов
его дослушать до конца
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05.08.2020 16:23 Відповісти
От решала. Ему бы метраж под землю решать,а он дурью мается.
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05.08.2020 16:23 Відповісти
А Ваша Галя, тьфу, Витольд, балувана!
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05.08.2020 16:24 Відповісти
Багата запроданцями земля вкраїнська...та нічого у вас не вийде
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05.08.2020 16:24 Відповісти
Шелеста, Щербицького не пробували ще запросити?
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05.08.2020 16:24 Відповісти
Дайте спокійно старенькому грітися на сонечку й бульки пускати. Інших кандидатів нема, лише пенсіонери?
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05.08.2020 16:27 Відповісти
МАБУТЬ ЗРАДУ ДЕРЖАВИ ХОЧУТЬ СПИСАТЬ НА СТАРЕЧИЙ МАРАЗМ ФОКІНА І КРАВЧУКА.
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05.08.2020 20:41 Відповісти
Focke wulf 90
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05.08.2020 16:27 Відповісти
Ермак- це хто такий За тюркським «єрмек» або «ермек» - це вільний від родини чоловік, одинак, людина сама по собі. Чому ж якийсь азіят керує Зекраїною
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05.08.2020 16:30 Відповісти
Там одного зрадника вистачить .Два буде забагато навіть для пуйла.
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05.08.2020 16:36 Відповісти
нельзя решить мирные вопросы опытом старых мудрецов. Время дипломатии ушло, время воевать пришло, жаль, что только за зеленое правление и Армию деморализовали и вооружение не нарастили, под смертным контролем награждают. Кацапия слабая и истощенная. Чего балакать.
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05.08.2020 16:38 Відповісти
От тільки його там якраз і не вистачало. Як,власне,і Макаровича.Дідусям потрібно вже про душу думати,а не про дамбас.
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05.08.2020 16:48 Відповісти
Это какой-то кружок геронтологии...
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05.08.2020 16:49 Відповісти
А де ж "Молодим вєздє у нас дорога, старікам вєздє у нас почьот"?
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05.08.2020 16:54 Відповісти
Ему вечером говорят иди в ТКГ.....он соглашается...но к утру забывает...и так уже неделю...
88 годков...это вам не фунт изюму..
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05.08.2020 16:54 Відповісти
Просто ему сказали, что снимают ремейк "Золотого телёнка" и его роль - зицпредседатель Фунт...
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05.08.2020 17:17 Відповісти
да, через 2 мес. 88 годков!
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05.08.2020 21:44 Відповісти
Думка знайомого конспіролога така: -" Щоб уникнути майбутнього суду, за капітуляцію, перед Московією, навмисне вибрали дідусів, яким недовго залишилось брикати на галявині. Потім все звалять на них і не буде з кого питати за ганьбу.
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05.08.2020 16:58 Відповісти
трёхсторонняя контактная группа https://www.youtube.com/watch?v=ok-4hZJVMGo рассматривает вход фокина )
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05.08.2020 16:58 Відповісти
Дайтє вже тому хфокіну путьовку в гєронтологічний саноторій! Можна, як завжди, за рахунок працюючих українців. Я розумію, шо цей совковий цирк подобаєцця папє шурє нквдшному, крывороговому нащадку. Але, хто- небудь, позбавте мене цієі пліснявої маячні! Випустіть мене з того чьортова кварталу! Приберіть цих тарганів *уйловських! Бо мене це в натурє за*пало! І шось мені здаєцця, шо не тільки мене!)))
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05.08.2020 17:00 Відповісти
Эй ОП, берите старого комуняку в свою совковую команду, уже будет почти полный комплект, только ленина не хватает, но зато можно делать шоу 87+, и успех в кармане, можно 95 квартал.отправить на пенсию.
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05.08.2020 17:00 Відповісти
Прочистите ему сначала мозг: отключите все вато-сепарские каналы, повозите пару дней по госпиталям, покажите изувеченные тела молодых парней, потом неделю по передовой, пусть посидит и обо*рётся под обстрлелами, а потом спросите:
- Ну, шо? Как тебе та сторона? Нравится?
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05.08.2020 17:13 Відповісти
Уявляєте, наскільки важна та велична персона Ермака, що у нього є навіть пресслужба!!! А які ще ЗА НАШІ З ВАМИ КОШТИ служби є у цього вельмиповажного державного діяча при найвеличнішому лідеру ********** та і у решти секретарської гвардії?

Колись хтось нарешті візьметься за штатно-посадовий розклад цього "важливого" додатку до посади Президента? Може якийсь чи то антикорупційний, чи то контролюючий орган, котрий рахує витрати державних коштів цими скаженими слугами, ще залишився в Україні і нарешті призупинить просирання податків?
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05.08.2020 17:31 Відповісти
"входить ли в украинскую делегацию" - а що, він може увійти у кацапо-лугандонську делегацію? При клоунах все може бути!
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05.08.2020 17:37 Відповісти
...кажется, я понял, в чем их фишка...
Фокін ще не вирішив, чи буде він входити в українську делегацію в ТКГ, - прессекретар Єрмака Зарівна - Цензор.НЕТ 2341
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05.08.2020 17:48 Відповісти
нуу..- просто смысл вопроса до человека фокина пока еще только доходит, но не совсем еще дошел...)))
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05.08.2020 18:43 Відповісти
И что такого мудрого и умного мог сделать для Украины этот козломордый, пророссийский хрен фокин?? Пробывший на должность премьер -министра девять месяцев!! Девять месяцев!! И ни хрена не сделал, ни для Украины, ни для украинцев!! Заработали (считай крали у народа украины) вместе с Кравчуком, на маленьку хатынку в швейцарии и сбежали!!Зато гонору, зато спесь какая российская, как у Собакевича из известного романа!! Если эти два маразматика такие умные, то почему позволили российскому сбербанку в 1991 году вывезти из оборота украины, все советские рубли из Украины и втянуть Украину в экономический хаос и сдать в аренду севастополь?? Коммуняка -это не значит что они это хорошие специалисты-экономисты!! Разве это не предательство интересов Украины, если не сказать большего!! За это их надо судит, а не выдвигать на какие-то политические должности!!
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05.08.2020 19:00 Відповісти
Невже розум переміг?
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05.08.2020 19:21 Відповісти
Сивохо Old
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05.08.2020 19:43 Відповісти
Навіщо завхозу прессекретар?
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05.08.2020 20:07 Відповісти
У меня только один вопрос: у агентов ФСБ, прессекретари тоже агенты ФСБ?
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05.08.2020 20:08 Відповісти
Обязательно. Согласно штатному расписанию легальной резидентуры. Там все агенты, вплоть до последней суки (в смысле собаки)...
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05.08.2020 22:40 Відповісти
Уже и Фока.. не хочет мараться на преступной капитуляции а потом и уничтожении Украины как державы в анти-украинских сговорах с оккупантами и терористами в Минске.
Только продажному коммуняке кремлёвскому холую Краве.. ему предательство нипочём.
Заради интернационального коммбратства со старшим братом оккупантом он не только Украину а и мать родную продаст выродок Иуда.
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06.08.2020 07:39 Відповісти
 
 