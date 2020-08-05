Фокін ще не вирішив, чи буде він входити в українську делегацію в ТКГ, - прессекретар Єрмака Зарівна

Перший прем'єр-міністр України (1990-1992) Вітольд Фокін зустрівся з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про це повідомила прес-секретар Єрмака Дарина Зарівна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За її словами, Фокін визначиться зі своєю можливою участю в роботі делегації України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі до кінця цього тижня. Такий підсумок зустрічі Фокіна з головою ОП Андрієм Єрмаком.

Нагадаємо, раніше новий голова української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ.

4 серпня стало відомо, що 87-річний Фокін погодився увійти до складу делегації України в ТКГ.

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