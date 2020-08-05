Фокін ще не вирішив, чи буде він входити в українську делегацію в ТКГ, - прессекретар Єрмака Зарівна
Перший прем'єр-міністр України (1990-1992) Вітольд Фокін зустрівся з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Про це повідомила прес-секретар Єрмака Дарина Зарівна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За її словами, Фокін визначиться зі своєю можливою участю в роботі делегації України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі до кінця цього тижня. Такий підсумок зустрічі Фокіна з головою ОП Андрієм Єрмаком.
Нагадаємо, раніше новий голова української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ.
4 серпня стало відомо, що 87-річний Фокін погодився увійти до складу делегації України в ТКГ.
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Леонид Кучма и Виктор Пинчук это уже прекрасно понимают. Поэтому второй президент вышел из ТКГ, и одновременно с этим они с зятем форсировали продажу активов в Украине.
буде чьотко!
врач улыбнулся я не буду
вам весь диагноз оглашать
он слишком длинный мало шансов
его дослушать до конца
88 годков...это вам не фунт изюму..
- Ну, шо? Как тебе та сторона? Нравится?
Колись хтось нарешті візьметься за штатно-посадовий розклад цього "важливого" додатку до посади Президента? Може якийсь чи то антикорупційний, чи то контролюючий орган, котрий рахує витрати державних коштів цими скаженими слугами, ще залишився в Україні і нарешті призупинить просирання податків?
Только продажному коммуняке кремлёвскому холую Краве.. ему предательство нипочём.
Заради интернационального коммбратства со старшим братом оккупантом он не только Украину а и мать родную продаст выродок Иуда.