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Новини Коронавірус і карантин
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Рада Церков - Степанову: Не звинувачуйте релігійні громади в поширенні COVID-19, а впроваджуйте ефективні заходи для захисту від вірусу

Рада Церков - Степанову: Не звинувачуйте релігійні громади в поширенні COVID-19, а впроваджуйте ефективні заходи для захисту від вірусу

Всеукраїнська Рада Церков відреагувала на звинувачення міністра охорони здоров'я України Максима Степанова про нібито поширення COVID-19 в західних областях України через діяльність релігійних громад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву ВРЦіРО.

"Від початку карантину в Україні Церкви і релігійні організації в цілому вживають необхідних заходів щодо безпечного проведення богослужінь, інших релігійних заходів та своєї соціальної діяльності. Багато релігійних громад організували онлайн-трансляції своїх богослужінь, а допуск віруючих у храми і молитовні будинки відбувається за умови наявності захисної маски, з дотриманням рекомендованої урядом дистанції та використанням антисептичних засобів", - йдеться в повідомленні.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає керівництво МОЗ України припинити практику узагальнених звинувачень на адресу всієї релігійної спільноти, натомість зосередивши увагу на впроваджені більш ефективних заходів, щоби зменшити ризики інфікування наших співгромадян у місцях найбільш активних соціальних контактів - у громадському транспорті, закладах торгівлі, банківських і державних установах, у розважальних закладах і інших місцях скупчення людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідемія COVID-19 в Україні набирає обертів уже пів місяця

"ВРЦіРО відкрита до діалогу з МОЗ заради того, щоби в подальшому не вживалися узагальнені публічні звинувачення щодо релігійної спільноти, а ризики усувалися шляхом ефективної практичної взаємодії. Релігійні діячі різних конфесій також запевняють, що продовжують молитися за подолання епідемії COVID-19 та за здоров'я лікарів, які перебувають на передовій цієї боротьби. Переконані, що лише у порозумінні та взаємодії українське суспільство здатне ефективно протистояти виклику пандемії", - додали в Раді Церков.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) релігія (387) церква (701) Рада церков (47) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
какие вам еще эффективные меры против бацилы ковиловой? все ждут вакцину, вы могли бы просто провести разъяснительную работу среди верующих, что бы они не целовали поочереди все, что у вас там принято, Богу молитсья не обязательно в церьковь идти и иконы целовать (в библия кстати говорит, что это идолопоклоннечество).
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05.08.2020 16:26 Відповісти
+8
Меня это тоже покоробило до крику...Служители культа как красные комиссары умеют говорить много и правильно, но не понятно о чем. Из известного науке следующая мера -это повсеместное ношение КЗИ с противогазом..А не ходить в храмы прихожанам нельзя - все свечные заводики за ненадобностью остановятся. И это недопустимо.
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05.08.2020 16:38 Відповісти
+8
Тільки Епіцентр Герео Степанові чомусь не помічає ні в Західній Україні, ні в Східній. Невже у магазинах "Епіцентр", "Нова лінія", "Сільпо", АТБ людей менше? А чому Швеція поборола КОВІД - 19, не вводячи карантин них обмежень? Може тому, що там при владі професіонали?
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05.08.2020 16:54 Відповісти
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05.08.2020 16:23 Відповісти
какие вам еще эффективные меры против бацилы ковиловой? все ждут вакцину, вы могли бы просто провести разъяснительную работу среди верующих, что бы они не целовали поочереди все, что у вас там принято, Богу молитсья не обязательно в церьковь идти и иконы целовать (в библия кстати говорит, что это идолопоклоннечество).
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05.08.2020 16:26 Відповісти
Меня это тоже покоробило до крику...Служители культа как красные комиссары умеют говорить много и правильно, но не понятно о чем. Из известного науке следующая мера -это повсеместное ношение КЗИ с противогазом..А не ходить в храмы прихожанам нельзя - все свечные заводики за ненадобностью остановятся. И это недопустимо.
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05.08.2020 16:38 Відповісти
У МП священников на местах содержит община, т.е. прихожане. Нет прихожан в церквях и их подаяний -- нету денег.
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05.08.2020 16:42 Відповісти
пускай прихожане на карту переводят пожертвования.
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05.08.2020 16:46 Відповісти
хотя о чем это я, кто же захочет светить суммами.
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05.08.2020 16:49 Відповісти
Потом с этой суммы священник еще должен отдать оброк наверх.
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05.08.2020 16:58 Відповісти
Нету обрядов, т.е. проделанной "работы" -- нету денег.
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05.08.2020 16:57 Відповісти
Иди ты лесом, ты, ковидопоклонник непонятного вероисповедания, Еще ты не указывал, как нам молиться и как веровать. Ты можешь молиться где твоя вера рекомендует. Я буду молиться в храме Божием. Кстати, в синагогах эти степашкины рекомендации выполняют? Степашка, организуй онлайн - трансляцию, а то уже у нас подозрение, что ты тайком посещаешь синагогу.
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05.08.2020 17:52 Відповісти
нетоварищь, библию хоть признаешь? если да, напиши пожалуйста ссылку из библии, где приветствуется покланение иконам, спасибо.
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05.08.2020 18:58 Відповісти
Про стояние в маске в храме в библии тоже ничего не сказано )))
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05.08.2020 19:03 Відповісти
это понятно, там и про огнестрельное оружие тоже не сказано, но это не значит, что можно из него убивать людей, просто потому, что тебе так захотелось.
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05.08.2020 19:06 Відповісти
В синагах не выполняют...для этого приходит полиция Израиля и пшикает их как пруссаков дихлофосом
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05.08.2020 20:46 Відповісти
https://censor.net/ua/user/233999, ты ошибаешься, вакцину ждут не все. Свою вакцину я подарю тебе, уколись дважды.
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05.08.2020 19:00 Відповісти
ты можешь делать все, что хочешь, своей вакциной сам колись, главное других не заражай.
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05.08.2020 19:03 Відповісти
Ты и без меня свою заразу найдешь. Вакцина тебе в помощь.
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05.08.2020 19:28 Відповісти
если с таким как ты, в очереди в магазине постоять, то да, велика вероятность заразиться.
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05.08.2020 19:36 Відповісти
Ты медик ?
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05.08.2020 19:53 Відповісти
нет, а это имеет значение?
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05.08.2020 20:11 Відповісти
Когда , будет вторая волна, будешь надеяться на свой здравый смысл или на нашу медицину ?
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05.08.2020 20:18 Відповісти
точно не на нашу медицину, хотя вот в европах и америках вроде медецина продвинутая, но ситуация там еще хуже. Так как моя родственница умерла от ковидлы, знакомый болел в тяжелой форме, то я вполне серьезно отношусь к этой заразе, надеятся в данном случае можно только на то, что повезет не встретиться тесно с человеком, который не верит в ковидлу и не соблюдает никаких норм карантина.
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05.08.2020 20:24 Відповісти
Эту бабу --да видел ? В Раде куролесит.))). Она тоже в ковидлу не верит.
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05.08.2020 20:34 Відповісти
https://i.simpalsmedia.com/point.md/news/600x315/52d83031978f77d6696870efd4ccff3a.jpg

забыл ссылку поставить. )))
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05.08.2020 20:42 Відповісти
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05.08.2020 20:55 Відповісти
Вообще то, ковид --это вопрос знания, а не веры. Вера и знания в мозгу хранятся в разных шкафчиках. Проблема в том, что наш минздрав пытается переложить ковид из шкафчика знаний в шкафчик веры. И это вызывает сопротивление здравомыслящих людей. Я на китайских сайтах с переводчиком сидел с января. Фляги с антисептиками и мешок масок, перчатки и очки ( и даже бахилы) были закуплены в начале февраля. В феврале, еще до отмашки минздрава , я и моя семья начала носить маски. Сейчас не носим, потому что при ближайшем рассмотрении оказалось, что опасность сильно преувеличена. Только в магазин и в аптеку, там без масок не обслуживают.
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05.08.2020 21:20 Відповісти
да, сильно испугались все в начале, но когда поняли, что повального мора одномоментно не произошло, решили, что мол нас обманули, расходимся.. но опасность к сожалению реальная, и самое плохое, что ничем не сдержишь кроме карантина на который все забили.
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05.08.2020 21:33 Відповісти
Карантин не панацея. За всем не уследишь. Там тронешься, там зазеваешься, там в сотый или в тысячный раз руки не помоешь. Из - за прекращения контактов с бактериями и вирусами иммунная система атрофируется за ненадобностью. Навскидку, твое видение выхода из этого замкнутого круга ?
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05.08.2020 22:38 Відповісти
согласен, тут реально дело случая, можно до дыр ркуи мыть, но случайно выхватить где-то в общественном месте, не ходить же круглосуточно в химзащите с противогазом. Единственное, что в наших силах, что бы уберечь близких, постораться свести к минимуму контакты с людьми, стараться держать дистанцию, мыть естественно руки и все такое, пока не появится доступная вакцина, по крайней мере, если даже сами не уколимся, то за счет выработанного коллективного иммунитета можем проскочить..
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05.08.2020 23:27 Відповісти
Западниє області як кістка в горлі
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05.08.2020 16:26 Відповісти
знают откуда их смерть придет..
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05.08.2020 16:32 Відповісти
это шокирует, делают себе на пользу,а людям на зло
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05.08.2020 16:33 Відповісти
Тільки Епіцентр Герео Степанові чомусь не помічає ні в Західній Україні, ні в Східній. Невже у магазинах "Епіцентр", "Нова лінія", "Сільпо", АТБ людей менше? А чому Швеція поборола КОВІД - 19, не вводячи карантин них обмежень? Може тому, що там при владі професіонали?
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05.08.2020 16:54 Відповісти
какие меры?! Насильно одеть маски? Разгонять на социальную дистанцию? Каждому по личной иконе для поцелуев и ложку для причастий?
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05.08.2020 16:27 Відповісти
Для этого деньги тратить нужно. А зеленые все хотят пропетлять на шару, за счет средств местных советов. А бюджет попилить по карманам на "великой афере".
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05.08.2020 16:37 Відповісти
найефективніший засіб - закрити всі релігійні зібрання у приміщеннях
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05.08.2020 16:38 Відповісти
А заодно все рынки, магазины, сферу услуг, производство, транспорт, гостиницы и т.д. и т.п. А потом лечь и здоровеньким ждать смерти от голода.
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05.08.2020 16:40 Відповісти
Тебя закрыть в квартире и не выпускать, пока последний вирус не подохнет
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05.08.2020 17:54 Відповісти
Ряженые мошенники в женских платьях смеют открывать свои поповские морды.
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05.08.2020 16:42 Відповісти
Как причащать с одной ложечки за забором церкви, так можно. А как про єто говорить - так нельзя.
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05.08.2020 16:45 Відповісти
ну да, а то бараны и овцы перестанут свечечки покупать и лексус не за что будет купить
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05.08.2020 17:01 Відповісти
рамси попутали
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05.08.2020 17:08 Відповісти
Рада Церков - Степанову: Не звинувачуйте релігійні громади в поширенні COVID-19, а впроваджуйте ефективні заходи для захисту від вірусу!

Степанов - Рады Церков: На все воля Божа!
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05.08.2020 17:26 Відповісти
богохульствуешь, многогрешный
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06.08.2020 01:18 Відповісти
И какую **** на Бога я возвел?
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06.08.2020 07:59 Відповісти
Антип, Степанов ходит в синагогу. Отсюда и требования прекратить христианские богослужения и закрыть храмы.
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05.08.2020 17:56 Відповісти
Ахаха. Цензор долго и упорно пытался повесить вину за эпидемию на московский пархат. Не выгорело.
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05.08.2020 17:57 Відповісти
Это их бог покарал - плохо молятся, заповеди нарушают и вообще безбожники в душе...)))
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05.08.2020 18:05 Відповісти
Закрити всіх, якщо не розуміють слово.
Не має держава цяцкатись з прислужниками давніх культів.
Тільки научні погляди заслуловують на підтримку.
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05.08.2020 18:06 Відповісти
те особенно, что от мартышек и орангутангов тебя произвели
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06.08.2020 01:20 Відповісти
Научные взгляды такие немощные, что требуют поддержки ?
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05.08.2020 18:27 Відповісти
религия - опиум для народа ))))) по чем опиум для народа, попы?)))

не будут бараны ходить в церковь, не будет бабла у попов ))) а за что жить попам? )))
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05.08.2020 19:33 Відповісти
воинствующий безбожник?
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06.08.2020 01:22 Відповісти
Медицина - опиум в энной степени. По чем опиум для народа, Минздрав ? Не будут бараны ходить в больнички и отовариваться в ваших аптеках, с голоду передохнете. И кстати, Минздравовский опиум вполне можно сосчитать.
Доходы от Ковида в цифрах.
https://www.youtube.com/watch?v=wY4G-jfsi2o&t=3s
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05.08.2020 20:02 Відповісти
Вирус и церковь.Уже смешно.Бо эти две сущности никогда не договорятся
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05.08.2020 20:23 Відповісти
Зато медицина и вирус вступили в преступный сговор ))). Ковид для медицины - это коллондайк.
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05.08.2020 20:36 Відповісти
Ты про рептилоидов?Есть одна,мышами в Китае занималась,потом,щось буровила,що не виновата она
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05.08.2020 20:41 Відповісти
Внедрить невнедряемое, элементрные вещи - маска,расстояние,гигиена рук соблюдают в Харькове 10%жителей, остальным похрен, и это при том , что скорая не забирает на госпитализацию, причина - МЕСТ НЕТ!
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05.08.2020 21:08 Відповісти
продолжают молиться за преодоление эпидемии COVID-19 и за здоровье врачей
а как перестанут - мало не покажется, заскриньте
Источник: https://censor.net/n3212091
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06.08.2020 01:24 Відповісти
нафиг те врачи ,попы кадилом помашут , окропят святой водой иковиду все))))
гуляй рванина, от гривны и выше))
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06.08.2020 09:49 Відповісти
 
 