Рада Церков - Степанову: Не звинувачуйте релігійні громади в поширенні COVID-19, а впроваджуйте ефективні заходи для захисту від вірусу
Всеукраїнська Рада Церков відреагувала на звинувачення міністра охорони здоров'я України Максима Степанова про нібито поширення COVID-19 в західних областях України через діяльність релігійних громад.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву ВРЦіРО.
"Від початку карантину в Україні Церкви і релігійні організації в цілому вживають необхідних заходів щодо безпечного проведення богослужінь, інших релігійних заходів та своєї соціальної діяльності. Багато релігійних громад організували онлайн-трансляції своїх богослужінь, а допуск віруючих у храми і молитовні будинки відбувається за умови наявності захисної маски, з дотриманням рекомендованої урядом дистанції та використанням антисептичних засобів", - йдеться в повідомленні.
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає керівництво МОЗ України припинити практику узагальнених звинувачень на адресу всієї релігійної спільноти, натомість зосередивши увагу на впроваджені більш ефективних заходів, щоби зменшити ризики інфікування наших співгромадян у місцях найбільш активних соціальних контактів - у громадському транспорті, закладах торгівлі, банківських і державних установах, у розважальних закладах і інших місцях скупчення людей.
"ВРЦіРО відкрита до діалогу з МОЗ заради того, щоби в подальшому не вживалися узагальнені публічні звинувачення щодо релігійної спільноти, а ризики усувалися шляхом ефективної практичної взаємодії. Релігійні діячі різних конфесій також запевняють, що продовжують молитися за подолання епідемії COVID-19 та за здоров'я лікарів, які перебувають на передовій цієї боротьби. Переконані, що лише у порозумінні та взаємодії українське суспільство здатне ефективно протистояти виклику пандемії", - додали в Раді Церков.
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забыл ссылку поставить. )))
Степанов - Рады Церков: На все воля Божа!
Не має держава цяцкатись з прислужниками давніх культів.
Тільки научні погляди заслуловують на підтримку.
не будут бараны ходить в церковь, не будет бабла у попов ))) а за что жить попам? )))
Доходы от Ковида в цифрах.
https://www.youtube.com/watch?v=wY4G-jfsi2o&t=3s
а как перестанут - мало не покажется, заскриньте
Источник: https://censor.net/n3212091
гуляй рванина, от гривны и выше))