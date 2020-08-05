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У Києві на півтора місяця частково обмежать рух на Південному мосту. КАРТА

У Києві на півтора місяця частково обмежать рух на Південному мосту. КАРТА

У Києві з 22:00 п'ятниці, 7 серпня, до 28 вересня на Південному мосту частково обмежать рух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"На Південному мосту починається оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів. Дорожники будуть працювати в напрямку Наддніпрянського шосе.

Під час робіт рух буде частково обмежено (крайньою правою смугою).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 6 по 14 серпня на Либідській площі в Києві частково обмежать рух транспорту через ремонт, - КМДА. КАРТА

У Києві на півтора місяця частково обмежать рух на Південному мосту 01

дороги (3076) КМДА (2380) Київ (19693) міст (1240) ремонт (2324)


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Они так за*бали с ремонтом Южного моста что лучше б уже обьявляли те праздничные дни когда там ограничений движения нет. И ленточку каждый раз чтоб пидалик резал на камеры.
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05.08.2020 16:47 Відповісти
Зато нельзя сказать, что веталя не экономный мер.
Зачем технику нанять по городу и жечь горючее?
Каждый год одну и ту же дорогу можно разрыть и ремонтировать по новой - это ж целесообразнее.
Что на южном, что на северном мосту
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05.08.2020 17:06 Відповісти
Мінімум по два рази на рік ремонтують теллові шви А боксерська груша вже торік - обіцяла, що зробила на десятиліття...
Ніякого контролю якості і відмивання бабла - на потоці!
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05.08.2020 19:57 Відповісти
"В Киеве с 22:00 пятницы, 7 августа, по 28 сентября на Южном мосту частично ограничат движение."
"В Киеве частично ограничат движение транспорта на проспекте Степана Бандеры. Ограничения продлятся с 00:00 1 августа до 23 августа."
Еще нужно ремонтировать мост Патона и Дарницкий мост. И непременно в эти-же дни. Иначе никак нельзя.
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05.08.2020 16:52 Відповісти
Как раз в самый напряженный месяц, когда дети идут в школу)
Перебраться на правый берег будет все равно что через ад перейти
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05.08.2020 17:00 Відповісти
Да задолбали ремонтировать. Пять лет там постоянно жопа, сколько ещё нужно?
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05.08.2020 17:03 Відповісти
Далеко не 5. А все 25. Уже второе поколение воров из бюджета города кормится на Ремонтах Южного моста. И Кичко их возглавляет уже 5 лет. Мы можем карандаши сточить- все равно команда мздоимцев будет наживатся на ремонте Южного моста. Еще не один год.
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05.08.2020 20:33 Відповісти
 
 