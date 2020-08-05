У Києві на півтора місяця частково обмежать рух на Південному мосту. КАРТА
У Києві з 22:00 п'ятниці, 7 серпня, до 28 вересня на Південному мосту частково обмежать рух.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"На Південному мосту починається оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів. Дорожники будуть працювати в напрямку Наддніпрянського шосе.
Під час робіт рух буде частково обмежено (крайньою правою смугою).
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Зачем технику нанять по городу и жечь горючее?
Каждый год одну и ту же дорогу можно разрыть и ремонтировать по новой - это ж целесообразнее.
Что на южном, что на северном мосту
Ніякого контролю якості і відмивання бабла - на потоці!
"В Киеве частично ограничат движение транспорта на проспекте Степана Бандеры. Ограничения продлятся с 00:00 1 августа до 23 августа."
Еще нужно ремонтировать мост Патона и Дарницкий мост. И непременно в эти-же дни. Иначе никак нельзя.
Перебраться на правый берег будет все равно что через ад перейти