У Києві на півтора місяця частково обмежать рух на Південному мосту. КАРТА

У Києві з 22:00 п'ятниці, 7 серпня, до 28 вересня на Південному мосту частково обмежать рух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"На Південному мосту починається оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів. Дорожники будуть працювати в напрямку Наддніпрянського шосе.

Під час робіт рух буде частково обмежено (крайньою правою смугою).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 6 по 14 серпня на Либідській площі в Києві частково обмежать рух транспорту через ремонт, - КМДА. КАРТА