УЗ проводить службове розслідування, щоб "вивернути назовні" вертикаль поборів із безквиткових пасажирів, - Лещенко. ДОКУМЕНТ
"Укрзалізниця" проводить службове розслідування з метою знайти того, хто "кришує" у компанії схему з безквитковими пасажирами.
Про це повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз відбувається службове розслідування дій керівника філії "Пасажирська компанія" Максима Міняйла щодо корупції, викритої під час обшуків СБУ та НАБУ. Мною як членом наглядової ради ініційовано перед оновленим підрозділом економічної безпеки УЗ вивернути назовні всю вертикаль поборів з безбілетних пасажирів, та встановити, хто стоїть на вершині цієї корупційної піраміди", - написав він.
Так, Лещенко оприлюднив своє звернення до директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" Дмитру Ярмаку, в якому просить перевірити інформацію про можливі порушення в роботі філії в рамках службового розслідування і повідомити про результати перевірки.
"Окремо звертаю увагу на те, що нині в публічному просторі циркулює версія, згідно з якою інцидент з нападом і спробою зґвалтування пасажирки потягу Маріуполь - Київ 1 серпня сталася за участю особи, яка нібито самовільно проникла в поїзд, не маючи при цьому квитка", - зазначив член наглядової ради в зверненні.
Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.
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а там в левом углу **** Лукаш, да?
мож и связи лещенко с григоришиным заодно вывернуть наружу?
Гнать этих экс-пердов поганой метлой нужно!
Чтобы там работали нормальные люди, надо поднимать зарплаты. Для этого надо поднимать стоимость билетов.
Другого способа нет.
А вообще, эти поезда со спальными местами надо заменять на такие как во всем мире - сидячие. Исключение - ночные маршруты, так же как в Европе - длинный ночной маршрут имеет вагоны со спальными местами.
И проводников в каждом вагоне не нужно в этом случае. Как в Европе - пару человек на весь поезд, потому что даже богатая Европа не може позволить держать столько людей на обслуживании поезда.