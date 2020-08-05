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УЗ проводить службове розслідування, щоб "вивернути назовні" вертикаль поборів із безквиткових пасажирів, - Лещенко. ДОКУМЕНТ

УЗ проводить службове розслідування, щоб

"Укрзалізниця" проводить службове розслідування з метою знайти того, хто "кришує" у компанії схему з безквитковими пасажирами.

Про це повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз відбувається службове розслідування дій керівника філії "Пасажирська компанія" Максима Міняйла щодо корупції, викритої під час обшуків СБУ та НАБУ. Мною як членом наглядової ради ініційовано перед оновленим підрозділом економічної безпеки УЗ вивернути назовні всю вертикаль поборів з безбілетних пасажирів, та встановити, хто стоїть на вершині цієї корупційної піраміди", - написав він.

Так, Лещенко оприлюднив своє звернення до директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" Дмитру Ярмаку, в якому просить перевірити інформацію про можливі порушення в роботі філії в рамках службового розслідування і повідомити про результати перевірки.

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УЗ проводить службове розслідування, щоб вивернути назовні вертикаль поборів із безквиткових пасажирів, - Лещенко 01

"Окремо звертаю увагу на те, що нині в публічному просторі циркулює версія, згідно з якою інцидент з нападом і спробою зґвалтування пасажирки потягу Маріуполь - Київ 1 серпня сталася за участю особи, яка нібито самовільно проникла в поїзд, не маючи при цьому квитка", - зазначив член наглядової ради в зверненні.

Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.

УЗ проводить службове розслідування, щоб вивернути назовні вертикаль поборів із безквиткових пасажирів, - Лещенко 02

Автор: 

квитки (449) Лещенко Сергій (505) розслідування (2280) Укрзалізниця (6908)


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Топ коментарі
+5
Проблема не в том что проводники подсаживают безбилетников. Проблема в том что человек не может уехать, даже имея деньги. Потому что есть целая билетная мафия, которую не могут или не хотят побороть. Потому что билеты продаются повагонно, и надо в 8.00 сидеть и ловить вагон чтобы купить пожилому человеку нижнее место. Почему до сих пор не сделали например разницу в цене между нижними местами посредине вагона возле открывающегося окна - и верхней боковушкой у туалета.
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05.08.2020 16:47 Відповісти
+4
УЗ проводит служебное расследование, чтобы "вывернуть наружу" вертикаль поборов с безбилетных пассажиров, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4578
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05.08.2020 16:40 Відповісти
+4
серОжа...а что ты скажешь по поводу убытков УЗ в 7 миллиардов...которые твм появились ПОСЛЕ того как ты туда пришел..??
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05.08.2020 16:47 Відповісти
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УЗ проводит служебное расследование, чтобы "вывернуть наружу" вертикаль поборов с безбилетных пассажиров, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4578
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05.08.2020 16:40 Відповісти
возможно...
а там в левом углу **** Лукаш, да?
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05.08.2020 16:45 Відповісти
вижу... одним глазом косИт... она, зараза рыго-анальная.
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05.08.2020 17:01 Відповісти
Так это не по теме чувак.Если не улавлаваешь разницу самолета с поездом,то это печально.Тут даже доктор уже не поможет.
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05.08.2020 17:00 Відповісти
вывернуть наружу?маньячэлло скрытое?
мож и связи лещенко с григоришиным заодно вывернуть наружу?
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05.08.2020 16:44 Відповісти
не проще спровоцировать проводников и уволить попавшихся властелинов вагонов ?
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05.08.2020 16:46 Відповісти
Некому будет работать. Без "левых" денег, на голую зарплату никто там работать не будет.
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05.08.2020 18:44 Відповісти
Проблема не в том что проводники подсаживают безбилетников. Проблема в том что человек не может уехать, даже имея деньги. Потому что есть целая билетная мафия, которую не могут или не хотят побороть. Потому что билеты продаются повагонно, и надо в 8.00 сидеть и ловить вагон чтобы купить пожилому человеку нижнее место. Почему до сих пор не сделали например разницу в цене между нижними местами посредине вагона возле открывающегося окна - и верхней боковушкой у туалета.
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05.08.2020 16:47 Відповісти
потому, что мы вернулись в СССР, вернее, - мы ещё там во всех отраслях, кроме розничной торговли.
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05.08.2020 17:04 Відповісти
То так,отримали не аби яку спадщину,на богато років вистачить !!!)))
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05.08.2020 17:08 Відповісти
Пример из своего опыта прошлогоднего,поезд Ровно-Николаев прошлый год лето,за месяц пас билеты ( Киев-Николаев) все занято с понтом несколько разбитых по вагону мест в купе ( и так по всем вагонам по сайту на данный рейс) и то на верху,куда деватся взял два билета,садимся с женой ждем соседей с нижних мест соседей нету,поезд двигается как всегда заходит проводница с предложением чая,разговор туда сюда говорит спокойно отдыхайте на нижних местах вагон занят на 20 процентов и до Николаева подсадок не будет,на вопрос а по сайту Укрзализныци за месяц билетов уже типо нема последовал ответ нужные люди через керивництво заранее резервируют билеты на как она сказала жирные места далее через различные сайты перевозок заганяют их с не хилой маржой,разница соответственно идет куда надо или тот же барыга на вокзале ловит вас берет ваше ф.и.о идет в пригретую кассу и вам в двое или втрое дороже приносит билет на интересующий вас рейс хотя тариф в билете стоит стандартный как если бы брали в кассе,а на мой рейс просто из за зависа системы не успели вовремя скинуть билеты в систему.Вот так и ехали почти как в люксе
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05.08.2020 19:26 Відповісти
серОжа...а что ты скажешь по поводу убытков УЗ в 7 миллиардов...которые твм появились ПОСЛЕ того как ты туда пришел..??
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05.08.2020 16:47 Відповісти
Секрет Полишинеля. Человек с такой зарплатой не знает, что с проводником можно договорится о проезде без билета? Это верх некомпетентности. Таких нужно гнать и забирать всю ЗП, что была выдана.
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05.08.2020 16:48 Відповісти
серОжа в работе железной дороги разбирается как заяц в апельсинах..
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05.08.2020 16:51 Відповісти
Проте він добре тямить що до власної кишені !!!
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05.08.2020 16:57 Відповісти
Ну вот, а вам 500 000гр в месяц для Лещенко жалко.
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05.08.2020 16:58 Відповісти
удастся ли не знаю , безбилетчиков и сейчас хватает , надо сажать , это должностное преступление, иначе на них ничего не подействует
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05.08.2020 16:58 Відповісти
Починати треба з отаких наглядачів !!)))
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05.08.2020 17:01 Відповісти
Все все знают, но сделать ничего не могут. Сомневаюсь, что такая проблема есть заграницей.
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05.08.2020 16:59 Відповісти
"наглядова рада" заёрзала.
Гнать этих экс-пердов поганой метлой нужно!
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05.08.2020 17:15 Відповісти
Давай Лещь разбирайся.Получится,похвалим,а если нет,то ....На нет,суда нет.Визги и сопли петиной ботвы,не в счет.
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05.08.2020 17:03 Відповісти
привет лунатикам! опросите пассажиров купейных вагонов, которые ехали недели 3-4 назад из Одессы - все купе были заполнены полностью по 4 человека и билеты продавались в кассе вокзала. а теперь - хиракс, а мы не знали! мультики!
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05.08.2020 17:05 Відповісти
Когда верхушка УЗ выйдет на себя в этом расследовании, тогда оно сразу свернётся и прекратиться. Расследование.Для ЗЕбильного лохората, чтобы повизжали от радости за то что кого то наказали, то накажут ту проводницу, которая спасла пострадавшую и укрыла её и доложила об этом происшествии. Чтобы не выносила сор из избы. Остальные будут переведены с повышением. Так всегда делается в Украине. Такой уж менталитет.
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05.08.2020 17:09 Відповісти
Циркова вистава" Зелені кардинальні рехворми" триває !!!)))
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05.08.2020 17:13 Відповісти
Прозрела "наглядова рада".
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05.08.2020 17:16 Відповісти
Феерично... Типо никто не знает что проводники не от хорошей жизни берут безбилетных. На каждом направлении есть установленные таксы, который проводник должен отстегнуть бригадиру за поездку. Плюс планы на продажу чая, кондитерки, газировки и даже газет... Плюс если типо проверка, то вся бригада скидывается... И все несется по вертикали.
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05.08.2020 17:57 Відповісти
Когда-то был большой шухенр, связанный с выдаваемым бельём....
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05.08.2020 18:41 Відповісти
Зарплаты проводников копеечные. Если остановить "левые" заработки, то никто там работать не будет.
Чтобы там работали нормальные люди, надо поднимать зарплаты. Для этого надо поднимать стоимость билетов.
Другого способа нет.
А вообще, эти поезда со спальными местами надо заменять на такие как во всем мире - сидячие. Исключение - ночные маршруты, так же как в Европе - длинный ночной маршрут имеет вагоны со спальными местами.
И проводников в каждом вагоне не нужно в этом случае. Как в Европе - пару человек на весь поезд, потому что даже богатая Европа не може позволить держать столько людей на обслуживании поезда.
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05.08.2020 18:49 Відповісти
Что они ищут, если общеизвестно, что начальники поездов перед каждой поездкой получают план сколько они должны сдать налички при возвращении из поездки, наличка сдается доверенным лицам начальников пассажирских депо и в этом нет никаких секретов.
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05.08.2020 19:30 Відповісти
Го. Лещенко с этих поборов получает зарплату 600 тысяч гривен в месяц. Сидит себе тихо, и не вякает на маленькое зеленое, вот такие они - коррупционеры на зарплате
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05.08.2020 23:35 Відповісти
 
 