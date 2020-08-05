Громадянина Білорусі, якого розшукує Інтерпол за розбещення неповнолітніх, затримали в Одесі, - МВС

Правоохоронці Одеської області затримали громадянина Республіки Білорусь Затовку Олександра Євгеновича, 1987 року народження, який розшукується Інтерполом за розбещення неповнолітніх.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначають, що чоловік перебував у міжнародному розшуку по базах даних Інтерполу за розбещення неповнолітніх. Відповідний запит на його затримання надійшов у Департамент міжнародного поліцейського співробітництва Interpol в Україні.

Зокрема, правоохоронні органи Білорусі підозрюють затриманого у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 167 (насильницькі дії сексуального характеру), ч.1 ст.169 (розпусні дії) і ч.3 ст. 343-1 (виготовлення і поширення порнографічних матеріалів або предметів порнографічного характеру із зображенням неповнолітнього) Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Чоловіка затримали, зараз вирішується питання про екстрадицію підозрюваного в Республіку Білорусь для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєні правопорушення.

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