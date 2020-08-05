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Новини
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Громадянина Білорусі, якого розшукує Інтерпол за розбещення неповнолітніх, затримали в Одесі, - МВС

Громадянина Білорусі, якого розшукує Інтерпол за розбещення неповнолітніх, затримали в Одесі, - МВС

Правоохоронці Одеської області затримали громадянина Республіки Білорусь Затовку Олександра Євгеновича, 1987 року народження, який розшукується Інтерполом за розбещення неповнолітніх.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначають, що чоловік перебував у міжнародному розшуку по базах даних Інтерполу за розбещення неповнолітніх. Відповідний запит на його затримання надійшов у Департамент міжнародного поліцейського співробітництва Interpol в Україні.

Зокрема, правоохоронні органи Білорусі підозрюють затриманого у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 167 (насильницькі дії сексуального характеру), ч.1 ст.169 (розпусні дії) і ч.3 ст. 343-1 (виготовлення і поширення порнографічних матеріалів або предметів порнографічного характеру із зображенням неповнолітнього) Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Чоловіка затримали, зараз вирішується питання про екстрадицію підозрюваного в Республіку Білорусь для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєні правопорушення.

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Білорусь (7971) Інтерпол (376) МВС (3513) педофіл (158)


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Топ коментарі
+4
Спасибо, что задержали. Ещё этой мрази у нас не хватало.
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05.08.2020 17:04 Відповісти
+3
мне больше интересно, что делает в Киеве один несостоявшийся белорус, нуждающейся в помощи ботоксного.
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05.08.2020 17:03 Відповісти
+1
Йому на вибори треба,а він по Одесі гуляє без петлі на шиї.
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05.08.2020 17:07 Відповісти
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мне больше интересно, что делает в Киеве один несостоявшийся белорус, нуждающейся в помощи ботоксного.
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05.08.2020 17:03 Відповісти
Спасибо, что задержали. Ещё этой мрази у нас не хватало.
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05.08.2020 17:04 Відповісти
ты против секаса на море??фу
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05.08.2020 18:18 Відповісти
Йому на вибори треба,а він по Одесі гуляє без петлі на шиї.
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05.08.2020 17:07 Відповісти
Да, Баловка, теперь тебе баловку устроят на родине, готовь булки, извращенец.
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05.08.2020 17:08 Відповісти
Затовка т.е. Кстати, так даже смешнее выходит.
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05.08.2020 17:09 Відповісти
Отдайте придурка местным путанам. Онивмомент отобьют охоту заглядываться на девочек
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05.08.2020 17:16 Відповісти
Можна обміняти з лукою на вагнерівців...
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05.08.2020 17:40 Відповісти
А если замотать его в триколор то и у Х ла можно выменять на кого то
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05.08.2020 18:28 Відповісти
Його й мотать не треба,він пуйлівський прихвостень.
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05.08.2020 18:32 Відповісти
 
 