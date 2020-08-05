Росіянин Гречушкін, селітра якого вибухнула в Бейруті, 7 років тому кинув судно з екіпажем у порту

Колишній капітан судна "Росус", вантаж з якого вибухнув у порту Бейрута, розповів, як селітра опинилася на складі.

Про це колишній капітан "Росуса", житель Одеси з громадянством РФ Борис Прокошев розповів виданню "Сибирь.Реалии", інформує Цензор.НЕТ.

Прокошев каже, що найнявся капітаном на судно "Росус", яке ходило під прапором Молдови, в 2013 році. Селітру на судно завантажили в Туреччині і мали доставити звідти через Грецію і Ліван в Мозамбік. Але в Бейруті плавзасіб заарештували за несплату портових зборів.

"З Бейрута нас не випустили. Частина команди змогла покинути Ліван, а мене, старшого механіка, третього механіка і боцмана відмовилися випускати. І ми там стирчали 11 місяців! Ні копійки нам не платили. І продукти він нам навіть не купував. Можна сказати, залишив нас у свідомо небезпечній ситуації, прирік на голод. Годував нас порт", - розповів екскапітан.

Колишній капітан "Росуса" Борис Прокошев

Сам Гречушкін, уродженець Хабаровська, в той час вже жив на Кіпрі і ніяк не допомагав заарештованим морякам.

"У підсумку ми самі продали паливо і найняли адвоката. Він подав до суду на владу Лівану, вони ж не мали права нас тримати, у нас навіть і контракти вже закінчилися. І через суд нам дозволили виїхати", - розповів Прокошев.

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Судно залишилося в порту Бейрута. Селітру з нього перенесли на склад. Сам "Росус" через кілька років затонув.

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу.

У зв'язку з трагедією Ліван запросив міжнародну допомогу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу Лівану.

Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих в 2014 році з судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".