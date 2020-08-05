Росіянин Гречушкін, селітра якого вибухнула в Бейруті, 7 років тому кинув судно з екіпажем у порту
Колишній капітан судна "Росус", вантаж з якого вибухнув у порту Бейрута, розповів, як селітра опинилася на складі.
Про це колишній капітан "Росуса", житель Одеси з громадянством РФ Борис Прокошев розповів виданню "Сибирь.Реалии", інформує Цензор.НЕТ.
Прокошев каже, що найнявся капітаном на судно "Росус", яке ходило під прапором Молдови, в 2013 році. Селітру на судно завантажили в Туреччині і мали доставити звідти через Грецію і Ліван в Мозамбік. Але в Бейруті плавзасіб заарештували за несплату портових зборів.
"З Бейрута нас не випустили. Частина команди змогла покинути Ліван, а мене, старшого механіка, третього механіка і боцмана відмовилися випускати. І ми там стирчали 11 місяців! Ні копійки нам не платили. І продукти він нам навіть не купував. Можна сказати, залишив нас у свідомо небезпечній ситуації, прирік на голод. Годував нас порт", - розповів екскапітан.
Колишній капітан "Росуса" Борис Прокошев
Сам Гречушкін, уродженець Хабаровська, в той час вже жив на Кіпрі і ніяк не допомагав заарештованим морякам.
"У підсумку ми самі продали паливо і найняли адвоката. Він подав до суду на владу Лівану, вони ж не мали права нас тримати, у нас навіть і контракти вже закінчилися. І через суд нам дозволили виїхати", - розповів Прокошев.
Моряки "Росуса" вимагають від влади Лівану відпустити їх додому
Судно залишилося в порту Бейрута. Селітру з нього перенесли на склад. Сам "Росус" через кілька років затонув.
Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу.
У зв'язку з трагедією Ліван запросив міжнародну допомогу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу Лівану.
Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих в 2014 році з судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".
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я так і знав! Щоб смерті і без кацапа.....
))))
А вот ещё прикольный анекдот - "Об этом бывший капитан "Рососа", житель Одессы с гражданством РФ Борис Прокошев рассказал изданию https://www.sibreal.org/a/30767538.html "Сибирь.Реалии"
""""А он (Владелец судна) в то время уже жил на Кипре.
Мне он( жителю Одессы с паспортом РФ Боге. П.) должен 60 тысяч долларов, старшему механику - 50 тысяч, третьему механику - около 20, боцману - около 10. Хотя заказчики из Мозамбика заплатили ему миллион долларов (я это знаю от предыдущего капитана «Росуса»). Он просто решил судно бросить, а миллион прикарманить.
Я сначала не волновался: думал, заказчики-то груз не оставят, они ведь только за перевозку миллион заплатили. Но они «никаких шевелений не проявляли вообще»
Хитрожопый какой-то. Видел выгоду в этом.
Наши моряки плавают на всём, что плавает.
А я - умница.
Тільки тепер фото тероризтів нагуглити можна.
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/jak-v-bejruti-v-mikolajivskomu-portu-znajshli-3200-tonn-zaareshtovanoji-amiachnoji-selitri.html
только вопрос не в направлении а в том на хера эти метания . из Турции идти в Грецию а потом еще и в Ливан ? почему не идти в Порт-Саид ?
https://twitter.com/Zmey_Dnepr
https://twitter.com/Zmey_Dnepr Сухов +25% https://twitter.com/Zmey_Dnepr @Zmey_Dnepr https://twitter.com/Zmey_Dnepr/status/1290993319229743106 3 ч
Что-то цифра за перевозку какая-то совсем неадекватная.
Лям зелени за переход из Бейрута в Мозамбик с грузом в 3000 тонн? Что-то тут нечисто.
Я регулярно сталкиваюсь с фрахтом и готов поверить в цифру от 100 000 до 200 000 $, но лям - это перебор...
- Они сами виноваты. Незачем было арестовывать это судно, от него надо было скорее избавиться! Когда просили выпустить, надо было сказать: идите уже, ничего с вас не надо! А они начали требовать, чтобы им долг вернули за портовый сбор, - и вот что получилось.
https://www.sibreal.org/a/30767538.html
Ведь сколько то добра пропало, это же можно было на удобрение пустить,
сколько картохи с варениками можно было сварить...налицо упущенная выгода...
Вот так живеш себе возле порта, никого не трогаешь, а тут бац, опа, и прилетела конфетка...
а все, то пиротехника, пиротехника взорвалась...
Жаль убиенных и раненных
https://twitter.com/OtPobedyKPobede Голос Öппозиции https://twitter.com/OtPobedyKPobede @OtPobedyKPobede https://twitter.com/OtPobedyKPobede/status/1290968908514697216 5 ч
Он каждый день писал террористу Путину, который взрывал дома в Москве, что в центре Бейрута лежит 3 тысячи тонн взрывоопасной селитры. Ну, и Путин принял это к сведению.
- Вы в то время были гражданином какой страны?
- России. В Украине у меня был только вид на жительство.
- Вы обращались за помощью к российским властям?
- Я писал каждый месяц Путину. Писал, что состояние у нас хуже, чем у заключенных. Заключенный знает, когда он выйдет, а мы не знаем, когда нас выпустят! И отпустят ли вообще! Ответом была отписка: ваше обращение отправлено в МИД. Консульство мне сказало: что ты хочешь, чтобы Путин прислал спецназ, чтобы тебя тут боем освобождали? Они могли бы нанять адвоката, подать в суд. Но ничего не сделали. В итоге мы сами продали топливо и наняли адвоката. Он подал в суд на власти Ливана, они ведь не имели права нас держать, у нас даже и контракты уже закончились. И через суд нам разрешили уехать.
Совсем пообносился бедняга
виноват чиновник таможни и коррупция власти, а разгребать посполитым
я вообще удивляюсь, как оно раньше не *******.