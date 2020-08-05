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Новини
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Росіянин Гречушкін, селітра якого вибухнула в Бейруті, 7 років тому кинув судно з екіпажем у порту

Росіянин Гречушкін, селітра якого вибухнула в Бейруті, 7 років тому кинув судно з екіпажем у порту

Колишній капітан судна "Росус", вантаж з якого вибухнув у порту Бейрута, розповів, як селітра опинилася на складі.

Про це колишній капітан "Росуса", житель Одеси з громадянством РФ Борис Прокошев розповів виданню "Сибирь.Реалии", інформує Цензор.НЕТ.

Прокошев каже, що найнявся капітаном на судно "Росус", яке ходило під прапором Молдови, в 2013 році. Селітру на судно завантажили в Туреччині і мали доставити звідти через Грецію і Ліван в Мозамбік. Але в Бейруті плавзасіб заарештували за несплату портових зборів.

"З Бейрута нас не випустили. Частина команди змогла покинути Ліван, а мене, старшого механіка, третього механіка і боцмана відмовилися випускати. І ми там стирчали 11 місяців! Ні копійки нам не платили. І продукти він нам навіть не купував. Можна сказати, залишив нас у свідомо небезпечній ситуації, прирік на голод. Годував нас порт", - розповів екскапітан.

Росіянин Гречушкін, селітра якого вибухнула в Бейруті, 7 років тому кинув судно з екіпажем у порту 01

Колишній капітан "Росуса" Борис Прокошев

Сам Гречушкін, уродженець Хабаровська, в той час вже жив на Кіпрі і ніяк не допомагав заарештованим морякам.

"У підсумку ми самі продали паливо і найняли адвоката. Він подав до суду на владу Лівану, вони ж не мали права нас тримати, у нас навіть і контракти вже закінчилися. І через суд нам дозволили виїхати", - розповів Прокошев.

Також читайте: "Бездіяльність і халатність" - попередні причини вибуху в Бейруті, - Reuters

Росіянин Гречушкін, селітра якого вибухнула в Бейруті, 7 років тому кинув судно з екіпажем у порту 02

Моряки "Росуса" вимагають від влади Лівану відпустити їх додому

Судно залишилося в порту Бейрута. Селітру з нього перенесли на склад. Сам "Росус" через кілька років затонув.

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу.

У зв'язку з трагедією Ліван запросив міжнародну допомогу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу Лівану.

Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих в 2014 році з судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".

Автор: 

вибух (4527) Ліван (122) росія (66175)


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Топ коментарі
+43
Без кацапа нема жодного вибуху на всій земній кулі. Хотят лі рускіє війни?
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05.08.2020 17:12 Відповісти
+34
"Россиянин Гречушкин....."

я так і знав! Щоб смерті і без кацапа.....
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05.08.2020 17:10 Відповісти
+31
капитан "Рососа", житель Одессы с гражданством РФ,под флагом Молдовы - и вот такие дебилы у нас голосуют и расказывают про хороших кацапов.Рабы,мля...
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05.08.2020 17:20 Відповісти
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"Россиянин Гречушкин....."

я так і знав! Щоб смерті і без кацапа.....
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05.08.2020 17:10 Відповісти
и росос в воду! рососиян скоро ждёт этот же конец )
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05.08.2020 17:11 Відповісти
Без кацапа нема жодного вибуху на всій земній кулі. Хотят лі рускіє війни?
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05.08.2020 17:12 Відповісти
Соберите крохи оставшейся дряни и запихните ему в зад
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05.08.2020 17:14 Відповісти
Одним словом - кацап! Далі не треба розказувати Шо вони кідали...
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05.08.2020 17:14 Відповісти
Русские своих не "бросают"... четкий пример
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05.08.2020 17:18 Відповісти
там вообще-то 3 названных им члена экипажа - украинцы. Они долго жаловались в посольство Украины но тоже как бы им не особо помогали.
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05.08.2020 18:54 Відповісти
Рюзьге своих не бросают
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05.08.2020 17:18 Відповісти
Сам "Росос" через несколько лет затонул.

))))
А вот ещё прикольный анекдот - "Об этом бывший капитан "Рососа", житель Одессы с гражданством РФ Борис Прокошев рассказал изданию https://www.sibreal.org/a/30767538.html "Сибирь.Реалии"
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05.08.2020 17:20 Відповісти
Росіянин Гречушкін, селітра якого вибухнула в Бейруті, 7 років тому кинув судно з екіпажем у порту - Цензор.НЕТ 8442
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05.08.2020 17:32 Відповісти
******

""""А он (Владелец судна) в то время уже жил на Кипре.
Мне он( жителю Одессы с паспортом РФ Боге. П.) должен 60 тысяч долларов, старшему механику - 50 тысяч, третьему механику - около 20, боцману - около 10. Хотя заказчики из Мозамбика заплатили ему миллион долларов (я это знаю от предыдущего капитана «Росуса»). Он просто решил судно бросить, а миллион прикарманить.
Я сначала не волновался: думал, заказчики-то груз не оставят, они ведь только за перевозку миллион заплатили. Но они «никаких шевелений не проявляли вообще»
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05.08.2020 21:31 Відповісти
капитан "Рососа", житель Одессы с гражданством РФ,под флагом Молдовы - и вот такие дебилы у нас голосуют и расказывают про хороших кацапов.Рабы,мля...
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05.08.2020 17:20 Відповісти
...который рассказал изданию https://www.sibreal.org/a/30767538.html "Сибирь.Реалии" , информирует https://censor.net/.))
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05.08.2020 17:26 Відповісти
В першу чергу він кацап,і залишається ним де б не проживав. Кацап,це терор і насильство по всій планеті.
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05.08.2020 18:28 Відповісти
Такі дебіли з рузькими паспортами ходили на Кулікове поле зазивати рузький мір.
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05.08.2020 21:16 Відповісти
Я писав, що без кацапів не обійшлося))
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05.08.2020 17:20 Відповісти
ГРУ ГШ РФ, вміє грати у «довгу».
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05.08.2020 17:21 Відповісти
без кацапов не обошлось.... и ливанцы подложили под жопу себе ах какую мину... за 7 лет можно было все поля в ливане удобрить... и забыть.
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05.08.2020 17:27 Відповісти
Ціна на нафту на світових біржах підскочила, Пукін у виграші! Без руSSii там не обійшлося.
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05.08.2020 17:28 Відповісти
Все нефтедобывающие страны в выиграше
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05.08.2020 22:36 Відповісти
погибших будут сотни... завалов много...
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05.08.2020 17:28 Відповісти
После развала ссср дерьмо разлетелось по всему миру и если мир не займётся капитальной чисткой, то утонет в совковом дерьме.
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05.08.2020 17:29 Відповісти
А капитан живёт в Одессе, но гражданство у него российское.
Хитрожопый какой-то. Видел выгоду в этом.
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05.08.2020 17:30 Відповісти
Откуда инфа про гражданство?
Наши моряки плавают на всём, что плавает.
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05.08.2020 17:34 Відповісти
Статью прочитал.
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05.08.2020 17:38 Відповісти
Молодец!
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05.08.2020 17:40 Відповісти
Молодец за телегой бежит.
А я - умница.
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05.08.2020 17:41 Відповісти
Молодца!
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05.08.2020 17:44 Відповісти
О! "Россиянин". А кто сомневался в отсутствии вони кацапни? Пора давно смириться с фактом,что так или иначе,а дерьмо в мире происходит не без участия этого мразотного племени.
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05.08.2020 17:35 Відповісти
сім год мєдєтіровал в режиме нон-стоп,но такы отомстил...
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05.08.2020 17:36 Відповісти
кацапи страшні люди, скрізь сіють зло
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05.08.2020 17:40 Відповісти
Наивньіе ливанцьі.Бездействие?Халатность?Ага,счась!Серии террактов террориста №1 схвачены-за селитру заплачено-результат очевиден.
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05.08.2020 17:41 Відповісти
Разные способы завоза взрывчатки Хезбулле
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05.08.2020 17:43 Відповісти
Довго ж вони там ту іскру кресали...
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05.08.2020 17:43 Відповісти
Навіть не уявляєш-скільки там терактів зроблено в такий спосіб-погугли.
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05.08.2020 18:01 Відповісти
Уу. Майже як у вас у Галіфаксі сто років тому...
Тільки тепер фото тероризтів нагуглити можна.

Росіянин Гречушкін, селітра якого вибухнула в Бейруті, 7 років тому кинув судно з екіпажем у порту - Цензор.НЕТ 6171
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05.08.2020 18:34 Відповісти
У Миколаївському порту вже два роки зберігається 3200 тонн простроченої аміачної селітри. Це більше, https://zn.ua/WORLD/eto-ne-bylo-udobrenie-tipa-nitrata-ammonija-byvshij-rabotnik-tsru-o-vzryve-v-bejrute.html н іж у Бейруті...

Росіянин Гречушкін, селітра якого вибухнула в Бейруті, 7 років тому кинув судно з екіпажем у порту - Цензор.НЕТ 5458
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/jak-v-bejruti-v-mikolajivskomu-portu-znajshli-3200-tonn-zaareshtovanoji-amiachnoji-selitri.html
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06.08.2020 00:59 Відповісти
Zalozyla raska bombu i uplyla domoj,teper imejem rezultat Bez raski nekak neobojtis,vot glavnyje vynovniki oni i jest
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05.08.2020 17:45 Відповісти
Это тупо троянский конь 🐎 от кремля
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05.08.2020 17:48 Відповісти
спецоперация фсб, все так и спланировано чтобы "селитра" осталась там до часа Х
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05.08.2020 17:50 Відповісти
Корабль затонул, 3 тысячи тонн брошенной селитры семь лет занимали склад, а потом угробили порт и людей. Дюже бесхозяйственные эти ливанцы.
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05.08.2020 17:51 Відповісти
мне одному кажется странным маршрут следования ? загрузились в Турции . затем через Грецию и Ливан в Мозамбик
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05.08.2020 17:53 Відповісти
Суэцкий канал - не, не слышал?
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05.08.2020 19:00 Відповісти
ты не поверишь слышал . в далеком 1991-ом даже проходил по каналу
только вопрос не в направлении а в том на хера эти метания . из Турции идти в Грецию а потом еще и в Ливан ? почему не идти в Порт-Саид ?
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05.08.2020 19:12 Відповісти
Ну так посмотри на карте, Турция это не только Анталия но и черноморское побережье. Могли загрузиться там, после Босфора зайти в Грецию не сворачивая практически никуда, и потом перед проходом Суэца заправиться в Ливане. Все по пути. Но конечно свидетелей теории всемирного заговора это не переубедит.
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05.08.2020 19:30 Відповісти
точно . именно так и ходят торгаши . им же груз доставить не нужно . туда заглянули . там постояли . ты этот парахед часом с круизым лайнером не путаешь ? а свидетель простоты и наивности ?
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05.08.2020 19:45 Відповісти
очевидно же любому патриоту - кговавое ФСБ путало следы.
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05.08.2020 21:14 Відповісти
не знаю . может и "кговавое" ФСБ . вам малоросам виднее
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05.08.2020 21:41 Відповісти
еге, і абандон вантажу селітри за млн бакинських... у великому порту Середнього Сходу

https://twitter.com/Zmey_Dnepr

https://twitter.com/Zmey_Dnepr Сухов +25% https://twitter.com/Zmey_Dnepr @Zmey_Dnepr https://twitter.com/Zmey_Dnepr/status/1290993319229743106 3 ч

Что-то цифра за перевозку какая-то совсем неадекватная.
Лям зелени за переход из Бейрута в Мозамбик с грузом в 3000 тонн? Что-то тут нечисто.
Я регулярно сталкиваюсь с фрахтом и готов поверить в цифру от 100 000 до 200 000 $, но лям - это перебор...
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05.08.2020 19:22 Відповісти
чекисти зробили подарунок ливанцям
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05.08.2020 19:47 Відповісти
Может это не сумма фрахта. А цена всего груза селитры. И еще бонусом rast basket под флагом Молдовы. Впридачу с бомжеватым капитаном,гражданином рашки.
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05.08.2020 20:36 Відповісти
Житель Одессы гражданин России...Лучше бы он в Бейруте с русской селитрой остался....и своим гражданством...Еще и интервью дает...
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05.08.2020 18:14 Відповісти
а он каким боком к той селитре и безголовым ливанцам ?
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05.08.2020 18:21 Відповісти
Вполне согласен с капитаном,жлобистым ливанцам урок на будущее.
- Они сами виноваты. Незачем было арестовывать это судно, от него надо было скорее избавиться! Когда просили выпустить, надо было сказать: идите уже, ничего с вас не надо! А они начали требовать, чтобы им долг вернули за портовый сбор, - и вот что получилось.
https://www.sibreal.org/a/30767538.html
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05.08.2020 21:55 Відповісти
Ущемляли рузкоизычных портовым сбором, ага
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08.08.2020 09:15 Відповісти
Угу,и в Одессе спрятался?Кацап тупо парашу отмазывает.Это явно селитровая бомба-каждый отморозок об этом знает.Где взять,куда доставить,кого подставить-азы промысла агрессора и оккупанта.
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05.08.2020 18:17 Відповісти
Вот как-то пихуй на этого козломордого. Мне больше интересно, что с нашими двумя судами и их экипажами, стоящими во время взрыва у того причала?
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05.08.2020 18:24 Відповісти
Так вы скажите: иск будет или не будет?
Ведь сколько то добра пропало, это же можно было на удобрение пустить,
сколько картохи с варениками можно было сварить...налицо упущенная выгода...
Вот так живеш себе возле порта, никого не трогаешь, а тут бац, опа, и прилетела конфетка...
а все, то пиротехника, пиротехника взорвалась...
Жаль убиенных и раненных
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05.08.2020 18:36 Відповісти
задание выполнил - ждет награду и очередное, нет, больше ( столько лет ) звание. Служу.....
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05.08.2020 18:37 Відповісти
Многоходовочка на 2 кроки та 6 років. Москалі грають в довгу.
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05.08.2020 18:41 Відповісти
громадянство в нього таке бо пенсію має російську ... А Бейрут виявляється був не таке бідне місце, раз там дармовий корабель з дармовим грузом нікому не потрібні. Чи може корупція не дала позбутися небезпечного вантажу...
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05.08.2020 19:05 Відповісти
Вообще то не его.....её у него конфисковали ... Олени, а утилизировать она себя сама должна.....
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05.08.2020 19:05 Відповісти
https://twitter.com/OtPobedyKPobede

https://twitter.com/OtPobedyKPobede Голос Öппозиции https://twitter.com/OtPobedyKPobede @OtPobedyKPobede https://twitter.com/OtPobedyKPobede/status/1290968908514697216 5 ч

Он каждый день писал террористу Путину, который взрывал дома в Москве, что в центре Бейрута лежит 3 тысячи тонн взрывоопасной селитры. Ну, и Путин принял это к сведению.

- Вы в то время были гражданином какой страны?
- России. В Украине у меня был только вид на жительство.
- Вы обращались за помощью к российским властям?
- Я писал каждый месяц Путину. Писал, что состояние у нас хуже, чем у заключенных. Заключенный знает, когда он выйдет, а мы не знаем, когда нас выпустят! И отпустят ли вообще! Ответом была отписка: ваше обращение отправлено в МИД. Консульство мне сказало: что ты хочешь, чтобы Путин прислал спецназ, чтобы тебя тут боем освобождали? Они могли бы нанять адвоката, подать в суд. Но ничего не сделали. В итоге мы сами продали топливо и наняли адвоката. Он подал в суд на власти Ливана, они ведь не имели права нас держать, у нас даже и контракты уже закончились. И через суд нам разрешили уехать.
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05.08.2020 19:14 Відповісти
я назвал это спецоперацией фсб, 3 раза цензор удалил мой коментарий, на кого работаем господа?
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05.08.2020 19:37 Відповісти
Рашенский капитан не нашел, куда присобачить свои капитанские погоны, кроме как на зимний свитер , в августе в Одессе.
Совсем пообносился бедняга
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05.08.2020 20:43 Відповісти
"І ми там стирчали 11 місяців! Ні копійки нам не платили. І продукти він нам навіть не купував. Можна сказати, залишив нас у свідомо небезпечній ситуації, прирік на голод." який ДУХОСКРЕПНИЙ власник судна!!!! Яскравий приклад "ВЕЛИКОРОСА"!!! "руССкіє сваіх нє брасают"
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05.08.2020 20:45 Відповісти
По москалям морское право плачет.Шо значит бросил судно с экипажем на борту?Ну,по человечески,бросить судно и экипаж будуючи капитаном-это тупо пи.дор или доставил груз и отвалил
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05.08.2020 20:54 Відповісти
Гдетолько появляется россиянин - там беда.кровь, Когда уже до людей на планете дойдет,что РФ опаснее любого вируса? - нужен суровый карантин от всего, что "руссью пахнет".
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05.08.2020 22:34 Відповісти
Долго думал над своим шедевром?
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05.08.2020 22:44 Відповісти
скорее всего, не договорился с таможней ливанской о мзде неправедной, вот и тормознули
виноват чиновник таможни и коррупция власти, а разгребать посполитым
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06.08.2020 01:14 Відповісти
"В чистом виде аммиачная селитра значительно уступает большинству взрывчатых веществ по энергии взрыва, однако её взрывоопасность должна учитываться при транспортировке и хранении. Взрывоопасность гранулированной селитры повышается с ростом её влажности и при температурных перепадах, приводящих к перекристаллизации"
я вообще удивляюсь, как оно раньше не *******.
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06.08.2020 08:20 Відповісти
 
 