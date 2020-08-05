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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і 10 областей України не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і 10 областей України не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 5 серпня Київ і 10 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, який передбачає послаблення карантину, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передачею вірусу, рівень можливостей лікувальної мережі, установ епідеміологічного профілю та системи охорони здоров'я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дозволяють контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Отже, до ослаблення карантинних заходів не готові: Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Миколаївська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області, а також м. Київ.

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Київ і 10 областей України не готові до помякшення карантину, - МОЗ 01

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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От же ж пороблєма у Нашої Епідемії: у десяти областей немає підстав для послаблення, а в решти немає ні бажання, ні ресурсів для посилення... А їй же ще на пік видетися треба.
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05.08.2020 17:16 Відповісти
кто эти критерии предложил?и разработал?
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05.08.2020 17:24 Відповісти
это как при сезонной эпидемии грипа - мальчик у вас ОРВ, а не грип...идите отсюда и не портите нам статистику. вот только наоборот
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05.08.2020 17:34 Відповісти
Така страшна пандемія, шо аж народ має за власний кошт тести робити, шоб на планове лікування потрапити, наприклад, а екстренно можна і без тестів. ><
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05.08.2020 17:53 Відповісти
 
 