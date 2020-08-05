Київ і 10 областей України не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 5 серпня Київ і 10 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, який передбачає послаблення карантину, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передачею вірусу, рівень можливостей лікувальної мережі, установ епідеміологічного профілю та системи охорони здоров'я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дозволяють контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Отже, до ослаблення карантинних заходів не готові: Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Миколаївська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області, а також м. Київ.

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