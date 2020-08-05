Суд заарештував терориста Карімова на два місяці без права внесення застави

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Сухробу Карімову, який 3 серпня погрожував підірвати банківське відділення в центрі Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

Суд вирішив, що Карімов не зможе вийти під заставу.

Зазначають, що на сьогоднішньому засіданні Карімов поводився дуже спокійно.

Учора терориста Карімова не змогли відправити під арешт.

Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію. Через кілька годин Карімова було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що в нього не було при собі вибухівки.

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