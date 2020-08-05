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Новини
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Суд заарештував терориста Карімова на два місяці без права внесення застави

Суд заарештував терориста Карімова на два місяці без права внесення застави

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Сухробу Карімову, який 3 серпня погрожував підірвати банківське відділення в центрі Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

Суд вирішив, що Карімов не зможе вийти під заставу.

Зазначають, що на сьогоднішньому засіданні Карімов поводився дуже спокійно.

Учора терориста Карімова не змогли відправити під арешт.

Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію. Через кілька годин Карімова було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що в нього не було при собі вибухівки.

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арешт (2538) суд (11748) Сухроб Карімов (8)


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так психа или террориста? Он случайно не с 95 квартала, а то идет копия ботоксного и батька перед выборами.
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05.08.2020 17:25 Відповісти
Що вже почав розуміти українську мову ??))
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05.08.2020 17:27 Відповісти
Та нє, квартальні вже скинулися на свого юродівого з кварталу95. Он просто случайно узбєком оказался...( А то шо, чєлюсть узбэкоязычна, так то Авакян с зебенемойским рыхтувалы, как могли!)
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05.08.2020 17:37 Відповісти
Как заявляют психиатры, олигофрения поддаётся коррекции музыкальной терапией и массажем.
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05.08.2020 17:38 Відповісти
У него лицо прирожденного юмориста, как у одного небесталанного комика из 95 квартала... Жаль, он почему-то пропал с шоу...(
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05.08.2020 18:33 Відповісти
В українській тюрмі напевне краще житеметься як в "солнєчном Узбекистане". І чого він сюди поперся ? Лєнь матушка, не хотів у масквабаді вулиці підмітати
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05.08.2020 23:21 Відповісти
 
 