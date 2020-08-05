ПЦУ закликає владу України і міжнародну спільноту захистити Кримську єпархію від знищення окупантами, - заява

Київська митрополія Української православної церкви (ПЦУ) звертається до Української держави, міжнародним організаціям і демократичним країнам із закликом захистити кафедральний собор ПЦУ в Сімферополі, єпархію і релігійну громаду від знищення Росіією, яка анексувала Крим.

Про це йдеться в оприлюдненому в середу заяві пресслужби Київської митрополії ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

"Київська Митрополія УПЦ (ПЦУ) неодноразово звертала увагу на систематичне порушення окупаційною російською владою в Криму норм і зобов’язань з дотримання права на свободу совісті та віросповідання. У зв’язку з черговим актом гонінь на українську православну громаду в Криму звертаємося до Української держави, до міжнародних організацій та до демократичних країн із закликом захистити Кафедральний собор ПЦУ в Сімферополі, єпархію та релігійну громаду від знищення", - наголошується в тексті заяви.

Зокрема, в ПЦУ закликають Українську державу і міжнародних партнерів постійно порушувати питання захисту прав української православної громади в включеному Криму під час контактів з Російською Федерацією.

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"Ми також підтримуємо впровадження, подовження та розширення санкцій проти Російської Федерації як держави-окупанта і персонально проти співучасників релігійних гонінь – чиновників окупаційної адміністрацї, суддів, співробітників поліції, судовиконавців та інших", - йдеться в заяві.

Раніше в середу стало відомо, що Верховний суд Росії 4 серпня не знайшов підстав для розгляду касації кримського управління Православної церкви України (ПЦУ) на рішення трьох нижчих судів, які постановили розірвати договір оренди на будівлю, яка використовувалося як собор у центральній частині Сімферополя.