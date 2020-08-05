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ПЦУ закликає владу України і міжнародну спільноту захистити Кримську єпархію від знищення окупантами, - заява

ПЦУ закликає владу України і міжнародну спільноту захистити Кримську єпархію від знищення окупантами, - заява

Київська митрополія Української православної церкви (ПЦУ) звертається до Української держави, міжнародним організаціям і демократичним країнам із закликом захистити кафедральний собор ПЦУ в Сімферополі, єпархію і релігійну громаду від знищення Росіією, яка анексувала Крим.

Про це йдеться в оприлюдненому в середу заяві пресслужби Київської митрополії ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

"Київська Митрополія УПЦ (ПЦУ) неодноразово звертала увагу на систематичне порушення окупаційною російською владою в Криму норм і зобов’язань з дотримання права на свободу совісті та віросповідання. У зв’язку з черговим актом гонінь на українську православну громаду в Криму звертаємося до Української держави, до міжнародних організацій та до демократичних країн із закликом захистити Кафедральний собор ПЦУ в Сімферополі, єпархію та релігійну громаду від знищення", - наголошується в тексті заяви.

Зокрема, в ПЦУ закликають Українську державу і міжнародних партнерів постійно порушувати питання захисту прав української православної громади в включеному Криму під час контактів з Російською Федерацією.

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"Ми також підтримуємо впровадження, подовження та розширення санкцій проти Російської Федерації як держави-окупанта і персонально проти співучасників релігійних гонінь – чиновників окупаційної адміністрацї, суддів, співробітників поліції, судовиконавців та інших", - йдеться в заяві.

Раніше в середу стало відомо, що Верховний суд Росії 4 серпня не знайшов підстав для розгляду касації кримського управління Православної церкви України (ПЦУ) на рішення трьох нижчих судів, які постановили розірвати договір оренди на  будівлю, яка використовувалося як собор у центральній частині Сімферополя.

Автор: 

Крим (14192) ПЦУ (796)


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Топ коментарі
+15
просто почніть знищувати мацковцьку церкву в Україні.
і кацапи митєво все зрозуміють!
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05.08.2020 17:34 Відповісти
+13
Закрить москальсько- гундяївський, гбешний пархат в У країні і вигнати з Лаври.Чемодан вокзал обмін на в"язнів.
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05.08.2020 17:35 Відповісти
+13
Відповідь має бути адекватною!! Всі ці МПешні філіі ФСБ в Україні мают бути знищинні !!!)))
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05.08.2020 17:37 Відповісти
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просто почніть знищувати мацковцьку церкву в Україні.
і кацапи митєво все зрозуміють!
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05.08.2020 17:34 Відповісти
православні шакали ви краще простих українців від кацапізму захищайте
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05.08.2020 17:35 Відповісти
Як можливо захистити людину для якої все акакаяразница !!))
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05.08.2020 17:39 Відповісти
Закрить москальсько- гундяївський, гбешний пархат в У країні і вигнати з Лаври.Чемодан вокзал обмін на в"язнів.
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05.08.2020 17:35 Відповісти
Відповідь має бути адекватною!! Всі ці МПешні філіі ФСБ в Україні мают бути знищинні !!!)))
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05.08.2020 17:37 Відповісти
Уже хрен поймёшь, где УПЦ, а где ПЦУ.
Во накруговертили...
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05.08.2020 17:43 Відповісти
УПЦ=МП,а ПЦУ=КП !!))
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05.08.2020 17:44 Відповісти
"Киевская митрополия УПЦ (ПЦУ)"
А це шо?
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05.08.2020 17:46 Відповісти
А ля презеденте Зе что?
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05.08.2020 17:44 Відповісти
Що треба, в бубочки маніакально-депресивний психоз !!))
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05.08.2020 17:46 Відповісти
А чего призывать то? Ватопеды понимают только язык силы и действий, а не слов.Завтра дать рапоряжение о передаче Почаевской и Печерской лавр от РПЦ в ПЦУ и назначить срок исполнения 1 месяц. Увидите, завтра ватопеды в Крыму не только церковь ПЦУ оставят, но ещё и пару соседних в придачу отдадут. Потому что для них потерять два крупных центра ФСБ в Украине дороже будет.
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05.08.2020 17:57 Відповісти
Только правящее в Украине "еврейское казачество" вряд ли на это решится, чтобы не разозлить Путина и ватопедов.
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05.08.2020 18:00 Відповісти
Ця влада не вмішується в церковні справ. За виключенням захисту гундяєвської секти від українських законів.
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05.08.2020 18:12 Відповісти
захистити елементарно просто!

Треба просто почати знищувати мацковцьку церкву в Україні.

Ніяких проблем... суто адекватність.
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05.08.2020 18:27 Відповісти
Ну вот ще раз...Веру принёс в Киев князь Володимир,коли на Мордоре,ще жаби квакали та и продовжують квакати в лице Захаровой и подпевал....Крестился он в Крыму,бога душу мать.....Какого хера вы москали,не имеющие никакого отношения ни к князю ни к крещению,закрываете церковь которой дал начало Володимир?Ви не понимаете,що ви дол.обы?Или понимаете и гордитесь этим установив памятник нашему князю у себя в Мордоре?
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05.08.2020 21:01 Відповісти
Я уже 4 года выслушиваю угрозы от следователей который помогают друзьям руководства горотдела полиции избежать наказание за преступление.
https://youtu.be/X78jc3zoO4Y
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10.01.2021 15:14 Відповісти
 
 