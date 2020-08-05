УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11985 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
4 236 8

На Сумщині затримано групу, яка займалася крадіжками в пасажирів у залізничному транспорті, - прокуратура

На Сумщині затримано групу, яка займалася крадіжками в пасажирів у залізничному транспорті, - прокуратура

Правоохоронці затримали групу з чотирьох осіб, які систематично обкрадали пасажирів у залізничному транспорті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Сумської області.

За даними слідства, злочинна група з чотирьох жителів м. Конотоп діяла по всій території України. Учасники заздалегідь планували і продумували свої дії. Зокрема, організатор на власному транспорті розвозив своїх спільників на залізничні вокзали невеликих населених пунктів, де вони сідали на міжміські або міжобласні поїзди. Квитки на залізничний транспорт чоловіки купували в мережі інтернет, використовуючи раніше викрадені документи. Перебуваючи в поїздах, зловмисники за допомогою ключа проникали в купе переважно в темний час доби та обкрадали пасажирів. Викрадене майно вони звозили в Конотоп в певне місце, а потім збували.

У середу, 5 серпня 2020 року, правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу "КОРД" затримали всіх чотирьох осіб. Зараз проводяться слідчі дії, перевіряється причетність затриманих до понад 25 епізодів розкрадання чужого майна в поїздах. Із метою виявлення та вилучення предметів і речей, отриманих злочинним шляхом, проведено 13 обшуків.

Також читайте: Уродженця Запоріжжя Рудзька, який напав на пасажирку в поїзді, заарештували на 60 діб, - Нацполіція. ФОТО

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу. Зараз вони затримані в порядку ст. 208 КПК України і перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

злодійство (395) залізниця (1525) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Сумська область (3900)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Циркова вистава"Зелені кардинальні рехворми" триває !! Ну нема ,поки що ,терористів , але є злодіі !!)))
показати весь коментар
05.08.2020 17:52 Відповісти
колысь поездное жульё называли майданниками...
показати весь коментар
05.08.2020 17:54 Відповісти
"Покуришь план ,идешь на бан и щиплешь пассажиров" !!))
показати весь коментар
05.08.2020 17:57 Відповісти
та да,высоцкий в курсах был..
показати весь коментар
05.08.2020 18:14 Відповісти
Шлэппэры овоща?🙄🙄🙄
показати весь коментар
05.08.2020 17:56 Відповісти
Зараз упороті зе-дебіли будуть кричати- апять фсьо падстроілі,мивамнівєрім,анінівінавати!!!
показати весь коментар
05.08.2020 20:20 Відповісти
Знову потрохобєцили будуть волати, що при потроху Мальдівському, всі злодії навіть Мертвечук, Ахметов та особистий кореш Потроха Алік Нарік сиділи у тюрмі.
показати весь коментар
05.08.2020 21:49 Відповісти
Что делается на зеленой Укрзалізниці
показати весь коментар
05.08.2020 23:33 Відповісти
 
 