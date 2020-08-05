На Сумщині затримано групу, яка займалася крадіжками в пасажирів у залізничному транспорті, - прокуратура

Правоохоронці затримали групу з чотирьох осіб, які систематично обкрадали пасажирів у залізничному транспорті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Сумської області.

За даними слідства, злочинна група з чотирьох жителів м. Конотоп діяла по всій території України. Учасники заздалегідь планували і продумували свої дії. Зокрема, організатор на власному транспорті розвозив своїх спільників на залізничні вокзали невеликих населених пунктів, де вони сідали на міжміські або міжобласні поїзди. Квитки на залізничний транспорт чоловіки купували в мережі інтернет, використовуючи раніше викрадені документи. Перебуваючи в поїздах, зловмисники за допомогою ключа проникали в купе переважно в темний час доби та обкрадали пасажирів. Викрадене майно вони звозили в Конотоп в певне місце, а потім збували.

У середу, 5 серпня 2020 року, правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу "КОРД" затримали всіх чотирьох осіб. Зараз проводяться слідчі дії, перевіряється причетність затриманих до понад 25 епізодів розкрадання чужого майна в поїздах. Із метою виявлення та вилучення предметів і речей, отриманих злочинним шляхом, проведено 13 обшуків.

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Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу. Зараз вони затримані в порядку ст. 208 КПК України і перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.