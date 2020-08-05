Із початку доби зафіксовано 1 ворожий обстріл із підствольного гранатомета, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 1 обстріл з боку супротивника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, серед ночі поодинокі постріли з підствольного гранатомета ворог здійснив біля Шумів. На всіх ділянках фронту режим припинення вогню зберігався в повній мірі. Військовослужбовці Об'єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогню у відповідь не відкривали.

"Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Зеленський нагородив загиблих на Донбасі воїнів Вівчаренка, Журавля, Іліна, Золіна і Красногрудя, - указ

Підсумки за минулу добу

4 серпня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Ворожі гранатометні провокації зафіксовано в районі населених пунктів Піски, Майорськ і Луганськ. Поодинокі неприцільні обстріли не становили загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогню у відповідь не відкривали. Втрат унаслідок ворожих обстрілів немає.

За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил виявлено 98 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6 375 транспортних засобів та 5 079 осіб. Також були затримані 6 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибули 1 154 особи. У зворотному напрямку - 849 осіб. Через КПВВ "Мар'їнка" в обидві сторони пройшли по одній людині. З вини окупантів КПВВ "Новотроїцьке" не функціонувало.

Читайте також: Сьогодні на Донбасі без обстрілів, за тиждень їх зафіксували 14, - штаб ООС