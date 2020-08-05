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Новини Агресія Росії проти України
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Із початку доби зафіксовано 1 ворожий обстріл із підствольного гранатомета, втрат немає, - пресцентр ОС

Із початку доби зафіксовано 1 ворожий обстріл із підствольного гранатомета, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 1 обстріл з боку супротивника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, серед ночі поодинокі постріли з підствольного гранатомета ворог здійснив біля Шумів. На всіх ділянках фронту режим припинення вогню зберігався в повній мірі. Військовослужбовці Об'єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогню у відповідь не відкривали.

"Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Зеленський нагородив загиблих на Донбасі воїнів Вівчаренка, Журавля, Іліна, Золіна і Красногрудя, - указ

Підсумки за минулу добу

4 серпня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Ворожі гранатометні провокації зафіксовано в районі населених пунктів Піски, Майорськ і Луганськ. Поодинокі неприцільні обстріли не становили загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогню у відповідь не відкривали. Втрат унаслідок ворожих обстрілів немає.

За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил виявлено 98 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6 375 транспортних засобів та 5 079 осіб. Також були затримані 6 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибули 1 154 особи. У зворотному напрямку - 849 осіб. Через КПВВ "Мар'їнка" в обидві сторони пройшли по одній людині. З вини окупантів КПВВ "Новотроїцьке" не функціонувало.

Читайте також: Сьогодні на Донбасі без обстрілів, за тиждень їх зафіксували 14, - штаб ООС

обстріл (29293) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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грубое нарушение конспирации! хто давал разрешение на "потерь нет"? только "в последние сутки никто смертельно не заболел". иначе "та сторона" может быть сильно озабочена.
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05.08.2020 18:17 Відповісти
Із початку доби зафіксовано 1 ворожий обстріл із підствольного гранатомета, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9682

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05.08.2020 18:40 Відповісти
"Постреливание" пліснявими не рахується.
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05.08.2020 18:45 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1764400647040306&id=100004111636825 Роман Ковальов 9 год · ІЛОВАЙСЬКА АВАНТЮРА Сьогодні, 5 серпня, річниця події, про яку не згадає в своєму черговому інтерв'ю Арсен Аваков, не напише патріотичну статтю в "Цензор.нет" Юрій Бутусов, а "1+1" не покаже про це сюжет. А, між тим, саме ця подія, яка відбулася в Днепропетровській ОДА 5 серпня 2014 року багато в чому визначила подальшу долю України. Отже, за повідомленнями самих учасників, 5 серпня 2014 року відбулась так звана "нарада" на який були присутні командири добровольчих батальйонів МВС та НГУ, а саме Андрій Білецький ("Азов"), Андрій Філоненко ("Шахтарськ"), Семен Семенченко ("Донбас") та Юрій Береза ("Дніпро 1") та їх заступники. Нарада проходила під керівництвом Генадія Корбана та Руслана Хомчака. Серед присутніх, також, був і "придворний борзопісець" Юрій Бутусов. За іншою інформацією, в цей же час в будівлі адміністрації також перебував і очильник ОДА Ігор Валерійович Коломойський, який в нараді участі не брав, але, як стверджували деякі учасники, вищезгаданих командирів таки приймав у себе в кабінеті .

Далі - тикаємо у текст і читаємо за посиланням...
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05.08.2020 18:50 Відповісти
Как -то не складывается у"уставших" с перемирием
05.08.2020 г.

Состоянием на 12-00 05.08.2020 г.

Обстрелов 7 ( 4- стрелковое оружие 1 - снайпер 2- АГС). Потерь нет

Ответный огонь 4 (3 стрелковое оружие. 1- снайпер ). На патрулирование воздушного пространства вдоль границы с РФ заступили экипажи ВВС 61-й истребительной авиационной базы ВС республики Беларусь. (Повідомлення ВК-Північ)

04.08.2020 г.

Состоянием на 16-00 04.08.2020 г.
Обстрелов 9 ( 5- стрелковое оружие 1 - снайпер 2- АГС, 1- миномет). Ранен -1

Ответный огонь 6 (6 стрелковое оружие ).
Места постоянной дислокации покидают части подразделений 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 103-й отдельной воздушно-десантной бригады, 5-й отдельной бригады специального назначения, 6-й отдельной механизированной бригады ВС республики Беларусь.
Линия перемещения по оперативному периметру границы с РФ. (Повідомлення ВК-Північ)
02.08.2020 г.

В точке с координатами 47 градусов 23' 38" N 37 градусов 56' 16" E зафиксирована радиотехническая активность подразделений в/ч 05525 (25-й отдельный полк специального назначения ВС РФ, мпд Ставрополь,РФ)
01.08.2020 г.
За период с 16 по 30 июля 2020 г. с территории Украины в учреждения госпитальной базы Южного военного округа ВС РФ перемещено 44 в\с ВС РФ. "200" - 10 "300" - 34 .
Достоверно установлено принадлежность
2 - "200" в/ч 48271 (200-й артиллерийской бригады, Забайкальский край)
1- "200"137-о отряда специального назначения противодиверсионных сил и средств (СнПДСС) Каспийской флотилии ВМС РФ (мпд Дагестан, РФ)
2 - "200" подразделений 45-й обрсн ( место постоянной дислокации - Кубинка, Московская область, РФ)

31.07.2020 г.
Члены НВФ ОРДЛО НИКУДА НЕ ПРОПУСКАЮТ миссию ОБСЕ кроме зон разведения Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Непосредственно в зоне разведения в районе н\п Станица Луганская находится 1 боевая группа, в зоне разведения в районе н\п Золотое - 3, в зоне разведения в районе н\п Петровское - 1. Принадлежность групп устанавливается.

30.07.2020 г.

28.07.2020 г. умер один из двоих раненых 27.07.2020 г. в\с ВСУ. При ранении он получил тяжелую контузию и умер на следующий день от отека мозга.

В карточке написали "Отек мозга неизвестной этиологии"На базу временной концентрации в районе н\п Переможное (вот Луганской области ) прибыло 8 грузовых машин. Характер и номенклатура груза выясняется.

28.07.2020 г.
В зоне разведения в районе н\п Золотое-4 находится не идентифицированная снайперская группа противника.
27.07.2020 г.

Минометный огонь по позициям украинских войск под Водяным велся с позиций 382-о отбат морской пехоты ВС РФ в районо н\м Заиченко (вот, Донецкая область, а не Уживка (Ленинское) как сообщала прес-служба ООС. Ранено -2

Шестой и седьмой обстрел Золотое - Станица Луганская - снайперский огонь .
Пятый обстрел Водяное из минометов со стороны Заиченко-Пикуз (точнее выясняется)
Состоянием на 12-00 4 обстрела (Гнутово, Лебединское, Авдеевка, Станица Луганская (пулеметы, гранатомет, снайпер)
Р-н н\п Павлополь
Фиксируется запуск разведывательного дрона со стороны противника.
Штабная группа "Рысь-3" (45-я отдельная бригада специального назначения ВС РФ , место постоянной дислокации Кубинка, Московской области) находится на позициях 120-й гв. артиллерийской бригады ВС РФ с координатами 48°34'46.55"С 38°34'57.12"В. Отличительные признаки 1 единица КШМ Р-142 и 1 единица Р-142НМР
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05.08.2020 18:52 Відповісти
один лиша постріл? І це з боку хворих? Та ну казки якісь
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05.08.2020 18:57 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform @tZEinform

https://twitter.com/tZEinform/status/1290988458933211139 4 год


Состоянием на 12-00 05.08.2020 г. Обстрелов 7 ( 4- стрелковое оружие 1 - снайпер 2- АГС). Потерь нет Ответный огонь 4 (3 стрелковое оружие. 1- снайпер ). Повідомлення військової комісії tZe
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05.08.2020 20:27 Відповісти
 
 