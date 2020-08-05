Із початку доби зафіксовано 1 ворожий обстріл із підствольного гранатомета, втрат немає, - пресцентр ОС
Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 1 обстріл з боку супротивника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Зокрема, серед ночі поодинокі постріли з підствольного гранатомета ворог здійснив біля Шумів. На всіх ділянках фронту режим припинення вогню зберігався в повній мірі. Військовослужбовці Об'єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогню у відповідь не відкривали.
"Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.
Підсумки за минулу добу
4 серпня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Ворожі гранатометні провокації зафіксовано в районі населених пунктів Піски, Майорськ і Луганськ. Поодинокі неприцільні обстріли не становили загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогню у відповідь не відкривали. Втрат унаслідок ворожих обстрілів немає.
За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил виявлено 98 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6 375 транспортних засобів та 5 079 осіб. Також були затримані 6 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.
Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибули 1 154 особи. У зворотному напрямку - 849 осіб. Через КПВВ "Мар'їнка" в обидві сторони пройшли по одній людині. З вини окупантів КПВВ "Новотроїцьке" не функціонувало.
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05.08.2020 г.
Состоянием на 12-00 05.08.2020 г.
Обстрелов 7 ( 4- стрелковое оружие 1 - снайпер 2- АГС). Потерь нет
Ответный огонь 4 (3 стрелковое оружие. 1- снайпер ). На патрулирование воздушного пространства вдоль границы с РФ заступили экипажи ВВС 61-й истребительной авиационной базы ВС республики Беларусь. (Повідомлення ВК-Північ)
04.08.2020 г.
Состоянием на 16-00 04.08.2020 г.
Обстрелов 9 ( 5- стрелковое оружие 1 - снайпер 2- АГС, 1- миномет). Ранен -1
Ответный огонь 6 (6 стрелковое оружие ).
Места постоянной дислокации покидают части подразделений 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 103-й отдельной воздушно-десантной бригады, 5-й отдельной бригады специального назначения, 6-й отдельной механизированной бригады ВС республики Беларусь.
Линия перемещения по оперативному периметру границы с РФ. (Повідомлення ВК-Північ)
02.08.2020 г.
В точке с координатами 47 градусов 23' 38" N 37 градусов 56' 16" E зафиксирована радиотехническая активность подразделений в/ч 05525 (25-й отдельный полк специального назначения ВС РФ, мпд Ставрополь,РФ)
01.08.2020 г.
За период с 16 по 30 июля 2020 г. с территории Украины в учреждения госпитальной базы Южного военного округа ВС РФ перемещено 44 в\с ВС РФ. "200" - 10 "300" - 34 .
Достоверно установлено принадлежность
2 - "200" в/ч 48271 (200-й артиллерийской бригады, Забайкальский край)
1- "200"137-о отряда специального назначения противодиверсионных сил и средств (СнПДСС) Каспийской флотилии ВМС РФ (мпд Дагестан, РФ)
2 - "200" подразделений 45-й обрсн ( место постоянной дислокации - Кубинка, Московская область, РФ)
31.07.2020 г.
Члены НВФ ОРДЛО НИКУДА НЕ ПРОПУСКАЮТ миссию ОБСЕ кроме зон разведения Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Непосредственно в зоне разведения в районе н\п Станица Луганская находится 1 боевая группа, в зоне разведения в районе н\п Золотое - 3, в зоне разведения в районе н\п Петровское - 1. Принадлежность групп устанавливается.
30.07.2020 г.
28.07.2020 г. умер один из двоих раненых 27.07.2020 г. в\с ВСУ. При ранении он получил тяжелую контузию и умер на следующий день от отека мозга.
В карточке написали "Отек мозга неизвестной этиологии"На базу временной концентрации в районе н\п Переможное (вот Луганской области ) прибыло 8 грузовых машин. Характер и номенклатура груза выясняется.
28.07.2020 г.
В зоне разведения в районе н\п Золотое-4 находится не идентифицированная снайперская группа противника.
27.07.2020 г.
Минометный огонь по позициям украинских войск под Водяным велся с позиций 382-о отбат морской пехоты ВС РФ в районо н\м Заиченко (вот, Донецкая область, а не Уживка (Ленинское) как сообщала прес-служба ООС. Ранено -2
Шестой и седьмой обстрел Золотое - Станица Луганская - снайперский огонь .
Пятый обстрел Водяное из минометов со стороны Заиченко-Пикуз (точнее выясняется)
Состоянием на 12-00 4 обстрела (Гнутово, Лебединское, Авдеевка, Станица Луганская (пулеметы, гранатомет, снайпер)
Р-н н\п Павлополь
Фиксируется запуск разведывательного дрона со стороны противника.
Штабная группа "Рысь-3" (45-я отдельная бригада специального назначения ВС РФ , место постоянной дислокации Кубинка, Московской области) находится на позициях 120-й гв. артиллерийской бригады ВС РФ с координатами 48°34'46.55"С 38°34'57.12"В. Отличительные признаки 1 единица КШМ Р-142 и 1 единица Р-142НМР
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Состоянием на 12-00 05.08.2020 г. Обстрелов 7 ( 4- стрелковое оружие 1 - снайпер 2- АГС). Потерь нет Ответный огонь 4 (3 стрелковое оружие. 1- снайпер ). Повідомлення військової комісії tZe