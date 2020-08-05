"Філіп Морріс Україна" подає апеляційну скаргу на рішення про стягнення штрафу АМКУ

5 серпня 2020 року Господарський суд міста Києва, без участі представників ПрАТ "Філіп Морріс Україна" та ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн" (далі – ФМУ), що є порушення права ФМУ на доступ до правосуддя, відмовив у задоволенні позову ФМУ щодо неправомірності накладення Антимонопольним комітетом України (АМКУ) штрафу за, начебто, вчинення антиконкурентних узгоджених дій.

У пресрелізі компанії зазначають:

"Ми не погоджуємось із рішенням суду першої інстанції і подаємо апеляційну скаргу на нього. Вважаємо звинувачення Антимонопольного комітету України безпідставними, а рішення Господарського суду м. Києва – необґрунтованим. Ми розчаровані тим, що Господарський суд міста Києва не надав належної оцінки діям АМКУ, а також проігнорував грубі порушення АМКУ процесуальних норм. Таке рішення суду негативно впливає на інвестиційний імідж України та підриває віру іноземних інвесторів у справедливість системи.

Консолідація бізнесу дистрибуції сигарет в руках одного дистриб'ютора є безпосереднім результатом дій АМКУ. У 2010-2011 роках АМКУ погодив серію угод про злиття та поглинання. Більш того, комітет затвердив угоди про неконкуренцію, що унеможливили конкуренцію на ринку дистрибуції сигарет. За словами самого АМКУ, угоди про неконкуренцію "встановили постійні та тривалі (до 23 листопада 2021 року) бар'єри виходу на монополізований ринок для потенційних конкурентів – і вони продовжують існувати".

Вважаємо несправедливим та необґрунтованим застосування АМКУ штрафу до ФМУ за те, що ми прийняли структуру ринку дистрибуції сигарет, яка сформувалась внаслідок, власне, дій самого АМКУ. Комітет надав усі відповідні дозволи без консультацій з ФМУ та, вірогідно, без консультацій з будь-якими іншими виробниками сигарет. AMКУ не залишив виробникам нічого іншого, як працювати з одним дистриб’ютором та прийняти нову структуру ринку".

У компанії зазначають, що під час ухвалення рішень АМКУ не дотримався стандартів справедливого процесу, важливість якого визнано ЄС та Україною в Угоді про асоціацію. Зокрема, комітет не надав ФМУ можливості ознайомитися та надати коментарі та заперечення щодо доказів, на яких ґрунтуються звинувачення АМКУ.

Виключно з метою уникнення нарахування ФМУ щоденної пені з прострочення оплати штрафу, яка відповідно до статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" дорівнює 1,5% (півтора відсотка) від суми штрафу, ФМУ сплатить штраф в обсязі 1,18 млрд грн та продовжить подальше оскарження рішення АМКУ".

У компанії переконані, що, якщо рішення АМКУ не буде скасоване, це негативно вплине на інвестиційний клімат України. Це покаже міжнародним інвесторам, що ведення бізнесу в Україні не є безпечним. Більше того, це засвідчить, що чітке дотримання інвесторами правил, що прийняті державними органами, може ставити під загрозу їхні інвестиції. Це створює непередбачуваний, непрозорий та нестабільний інвестиційний клімат.

"Ми впевнені у своїй позиції та будемо використовувати всі юридичні засоби для захисту нашої репутації та відміни рішення АМКУ", - сказано в повідомленні.

Про компанію:

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" спільно з ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн" є афілійованими компаніями Philip Morris International (PMI). З 1994 року PMI інвестувала більше 370 млн доларів США у виробництво та дистрибуцію сигарет і комерціалізацію в Україні продукції зі зниженим ризиком. У 2016 році Україна стала сьомим ринком, на якому Філіп Морріс запустив IQOS, революційний продукт, який діє на базі інноваційної технології нагрівання тютюну. Сума податків та зборів, сплачених афілійованими компаніями PMI в бюджет України на всіх рівнях у 2019 році, дорівнювала 20,6 млрд грн. ПрАТ "Філіп Моріс Україна" був третім найбільшим платником податків у 2019 році. Обидві афілійовані компанії забезпечують роботою понад 1300 осіб.