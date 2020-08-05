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Новини Місцеві вибори-2020
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Обговорення нардепом Дубінським із президентом України можливих передвиборчих кримінальних справ має всі ознаки політичної корупції, - КВУ

Обговорення нардепом Дубінським із президентом України можливих передвиборчих кримінальних справ має всі ознаки політичної корупції, - КВУ

Обговорення народним депутатом Дубінським і президентом України можливих передвиборчих кримінальних справ має всі ознаки використання адміністративного ресурсу або політичної корупції.

Про це заявив сьогодні на пресконференції в "Інтерфакс-Україна" генеральний директор КВУ Олексій Кошель, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив Кошель, КВУ закликає владу і правоохоронні органи відмовитися від практики порушення кримінальних проваджень напередодні виборчої кампанії.

"Коли з'являється відео, де народний депутат обговорює з президентом можливості обнулення рейтингу через кримінальні справи - це нагадує мені радше пізнього Віктора Януковича. Тому ми привертаємо увагу до цього факту. Ми застерігаємо, що обговорення народним депутатом України з президентом України можливих передвиборчих кримінальних справ - це історія, яка має всі ознаки використання адміністративного ресурсу або політичної корупції", - зазначив Кошель.

У КВУ зазначили, що є досить неприємні ризики, якщо зазначена технологія буде використовуватися під час виборів "по повній" і на неї звернуть увагу міжнародні організації. Загалом є факти, які свідчать про системність її застосування.

Як повідомляли раніше, народний депутат Олександр Дубінський, виступаючи 16 липня на внутрішньопартійних "праймеріз", де обирався кандидат у мери Києва від "Слуги народу", згадав про обговорення з президентом Володимиром Зеленським використання кримінальних справ проти оточення чинного столичного мера Віталія Кличка в боротьбі за цю посаду.

Читайте: Дубінський створює групу впливу в Київоблраді в інтересах Коломойського, - експерт

Зеленський Володимир (24409) КВУ (135) корупція (4711) місцеві вибори (1366) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+25
Зелені слуги народу програють усі вибори і.... настане відповідальність

І Зеленський і Дубинський, і Портнов і вся зелена команда будуть відповідати перед судом.
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05.08.2020 18:19 Відповісти
+25
Обсуждение нардепа Дубинского с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - имеет все признаки политической коррупции, - КИУ - Цензор.НЕТ 1929
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05.08.2020 18:22 Відповісти
+17
Обсуждение нардепа Дубинского с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - имеет все признаки политической коррупции, - КИУ - Цензор.НЕТ 9825
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05.08.2020 18:19 Відповісти
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Две пара евресапоги.
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05.08.2020 18:18 Відповісти
Дупа.
Обговорення нардепом Дубінським із президентом України можливих передвиборчих кримінальних справ має всі ознаки політичної корупції, - КВУ - Цензор.НЕТ 5825
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05.08.2020 22:16 Відповісти
Зелені слуги народу програють усі вибори і.... настане відповідальність

І Зеленський і Дубинський, і Портнов і вся зелена команда будуть відповідати перед судом.
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05.08.2020 18:19 Відповісти
купляємо попкорн
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05.08.2020 18:23 Відповісти
У Нюрнберг теж мало хто вірив.
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05.08.2020 18:24 Відповісти
Тобто Холокост,масове знищення мирного населення,вбивства в концтаборах мільйонів ув'язнених і військовополонених - це все дотримання нацистами міжнародних конвенцій?Не дивно що ти голосував за Зеленського.
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05.08.2020 19:43 Відповісти
а Портнов що зробив поганого, що підпадає під закон? в нього немає владних повноважень
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05.08.2020 18:44 Відповісти
а кто будет спрашивать недоумков, если даже ваши кумиры считают вас, зебилов, тупыми ничтожествами и совсем этого не скрывают
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05.08.2020 18:53 Відповісти
Тільки за саме прізвище Портнов він повинен висіти на гіляці.
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05.08.2020 19:01 Відповісти
який ти сміливий, ще й фіговим листком прикрилось.
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05.08.2020 21:25 Відповісти
Обсуждение нардепа Дубинского с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - имеет все признаки политической коррупции, - КИУ - Цензор.НЕТ 9825
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05.08.2020 18:19 Відповісти
румыну пора на экскурсию в аушвиц съездить...
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05.08.2020 18:19 Відповісти
После "душевных тирад" этого ДолбоДубинского в отношении господина Смолия, как-то становится боязно за психическое здоровье что-либо "обсуждащих" с ним
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05.08.2020 18:20 Відповісти
Это бородатое чмо уже давно пора ******* в его собачую морду
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05.08.2020 18:20 Відповісти
Гниды ж… 🐽🤢💩Каломойши -🖕🏼,а не Киев
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05.08.2020 18:21 Відповісти
так це ж не злочин!
був би злочин - то зюзя одразу б у відставку подав!
чєсслово!
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05.08.2020 18:22 Відповісти
дійсно.. і зуби всі цілі...а так віддв би жеж ? ))))
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05.08.2020 18:35 Відповісти
Обсуждение нардепа Дубинского с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - имеет все признаки политической коррупции, - КИУ - Цензор.НЕТ 1929
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05.08.2020 18:22 Відповісти
Обсуждение нардепа Дубинского с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - имеет все признаки политической коррупции, - КИУ - Цензор.НЕТ 3905
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05.08.2020 18:26 Відповісти
Якщо їх обрали,то ті хто це зробив....нехай і відповідають. Але не можу знайти поряд жодного,хто за цих голосував !?
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05.08.2020 22:41 Відповісти
як скоро народ їх возненавидів. Навіть Віті такими темпами не піз....ав до Ростова
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05.08.2020 18:25 Відповісти
Завдяки цій схемі Зеля - президент, а держава - в дупі.
Беня і його шантрапа- на коні.
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05.08.2020 18:28 Відповісти
На Майдане в Хабаровске кажуть Путлер Вор,но мы то с вами знаем,что это поклеп из Госдепа,не может КГБист и убийца быть Вором в Законе Обнулленным....
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05.08.2020 18:28 Відповісти
Почему не стал Обнуляйтером и Вором Белоруси Бацька Лукашенко?Потому что Диктаторы не ВОРЫ....
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05.08.2020 18:31 Відповісти
чесно? - мені чхати на ці вибори.....вибирати із колоди карти буржуїв - народу від цього не полегшає....пора вже це даже буратінам зрозуміти за 30 років ходіння на гру шулерів....
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05.08.2020 18:32 Відповісти
щось за це гівно (владу) олігархи тримаються обома руками.......мабуть медом змазано....
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05.08.2020 18:36 Відповісти
Обсуждение нардепа Дубинского с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - имеет все признаки политической коррупции, - КИУ - Цензор.НЕТ 1609
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05.08.2020 18:37 Відповісти
....он еще виступает...тогда заберите у него хотя би балалайку?!
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05.08.2020 22:43 Відповісти
"нові обличчя" хорошо влились в старую систему "друзьям - все, врагам - закон"
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05.08.2020 18:40 Відповісти
Вони модифікували цю схему. Друзям - все, ворогам - беззаконня.
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05.08.2020 19:13 Відповісти
Буржуин Илан Маск сделал за год РАБссию КГБэшного Окурка ПОСМЕЩИЩЕМ Мирового масштаба...
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05.08.2020 18:41 Відповісти
Клован сделал то же с Украиной, и тоже за год.
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05.08.2020 18:51 Відповісти
Кроме парахнявых придурков этого так никто и не заметил..... Ну кроме купленных Свыном эксов!
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05.08.2020 19:05 Відповісти
З вас зебільних придурків весь цивілізований світ рже.
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05.08.2020 19:48 Відповісти
прелестно)зесраки отказывают зебилам в умении соображать даже на уровне четырехлетки
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05.08.2020 18:49 Відповісти
Обсуждение нардепа Дубинского с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - имеет все признаки политической коррупции, - КИУ - Цензор.НЕТ 9146
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05.08.2020 18:52 Відповісти
Це не фото,це жахіття на фото!
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05.08.2020 22:44 Відповісти
Ж@па коломойского поучает лицо,временно исполняющее обязанности президента. Всё бы ничего..но обнуляется авторитет самой должности "президент". Дно и трэш.
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05.08.2020 18:53 Відповісти
жри те ,зебилы, и не забывай те на хлеб намазывать
Обсуждение нардепа Дубинского с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - имеет все признаки политической коррупции, - КИУ - Цензор.НЕТ 3756
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05.08.2020 18:57 Відповісти
Подруга Шарія....теж до Іспанії готується!
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05.08.2020 22:45 Відповісти
Дружина політика Оксана Марченко за 2019 рік задекларувала 258,6 мільйона гривень дивідендів від кіпрської компанії Tumillon Investments LTD.
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06.08.2020 12:48 Відповісти
Шо за трэш КИУ? Шо такое "генеральный директор КИУ Алексей Кошель" где ОНО взялось?
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05.08.2020 19:02 Відповісти
а где зеленая падла взялась ?
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05.08.2020 19:08 Відповісти
Обсуждение нардепа Дубинского с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - имеет все признаки политической коррупции, - КИУ - Цензор.НЕТ 4443
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05.08.2020 19:09 Відповісти
В твоїй козломордії такого немає?
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05.08.2020 19:50 Відповісти
А кому какая разница,убьётся Дубинский под 60 или 200?Главное,щоб маме нравилось
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05.08.2020 21:04 Відповісти
 
 