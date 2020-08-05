Обговорення нардепом Дубінським із президентом України можливих передвиборчих кримінальних справ має всі ознаки політичної корупції, - КВУ

Обговорення народним депутатом Дубінським і президентом України можливих передвиборчих кримінальних справ має всі ознаки використання адміністративного ресурсу або політичної корупції.

Про це заявив сьогодні на пресконференції в "Інтерфакс-Україна" генеральний директор КВУ Олексій Кошель, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив Кошель, КВУ закликає владу і правоохоронні органи відмовитися від практики порушення кримінальних проваджень напередодні виборчої кампанії.

"Коли з'являється відео, де народний депутат обговорює з президентом можливості обнулення рейтингу через кримінальні справи - це нагадує мені радше пізнього Віктора Януковича. Тому ми привертаємо увагу до цього факту. Ми застерігаємо, що обговорення народним депутатом України з президентом України можливих передвиборчих кримінальних справ - це історія, яка має всі ознаки використання адміністративного ресурсу або політичної корупції", - зазначив Кошель.

У КВУ зазначили, що є досить неприємні ризики, якщо зазначена технологія буде використовуватися під час виборів "по повній" і на неї звернуть увагу міжнародні організації. Загалом є факти, які свідчать про системність її застосування.

Як повідомляли раніше, народний депутат Олександр Дубінський, виступаючи 16 липня на внутрішньопартійних "праймеріз", де обирався кандидат у мери Києва від "Слуги народу", згадав про обговорення з президентом Володимиром Зеленським використання кримінальних справ проти оточення чинного столичного мера Віталія Кличка в боротьбі за цю посаду.

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