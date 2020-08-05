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Новини
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На виборчих дільницях у Білорусі під час дострокового голосування затримують незалежних спостерігачів

На виборчих дільницях у Білорусі під час дострокового голосування затримують незалежних спостерігачів

У Білорусі 5 серпня завершується другий день дострокового голосування на президентських виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Настоящее время", на виборчих дільницях масово затримують незалежних спостерігачів.

Члени дільничних комісій викликають міліцію нібито через те, що спостерігачі заважають роботі, повідомляють "Правозахисники за чесні вибори".

Зокрема, в Мінську затримали двох спостерігачів, у Вітебську - чотирьох, у Смолевичах - двох.

Незалежні спостерігачі не тільки не допускаються на виборчі дільниці, їм часто навіть не дають увійти в будівлі, де розташовані ці виборчі дільниці, йдеться в звіті кампанії "Право вибору-2020". Зокрема, 42 спостерігачам від "Право вибору", яким вдалося потрапити на ділянці 4 серпня, перешкоджали та зробили попередження без будь-яких підстав.

У перший день дострокового голосування, 4 серпня, затримали щонайменше трьох незалежних спостерігачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У перший день дострокового голосування в Білорусі явка виборців становила 4,98%

Білорусь (7971) спостерігач (397)


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Топ коментарі
+6
Які там вибори можуть бути - усач вже обрав себе сам.
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05.08.2020 18:45 Відповісти
+6
Наблюдатели мешают работе, очень сложно в их присутствии вкидывать пачки бумажек.))
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05.08.2020 18:56 Відповісти
+5
Вот это я понимаю честные выборы, наблюдателей от оппозиции нет вообще, и этот цирк будет длится еще несколько дней.
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05.08.2020 18:54 Відповісти
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Які там вибори можуть бути - усач вже обрав себе сам.
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05.08.2020 18:45 Відповісти
На цей раз кацапи намагатимуться його обламати на радість "ждущих перемен"
Вже відкрито погрожують https://news.tut.by/economics/695514.html
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05.08.2020 22:45 Відповісти
Вавочка поїхав переймати досвід.
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05.08.2020 18:47 Відповісти
Навіщо їх затримувати якщо у совку існує закон відстрілу при спробі втечі.
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05.08.2020 18:47 Відповісти
А белорус который погиб на вашем майдане - его тоже следует поставить к стенке У Вас таких патриотов даже наполовину нет той смелости что у тех наблюдателей - и Вы якобы совсем не вата правда все Ваше мировоззрение - это Северная Корея и фашизм Муссолини всегда за вас болела и орала больше всех -Крым украински - а Вы просто любители жесткой диктатуры без права стоять дышать хлопать в ладоши амбиции ведь растут есть некоторые граждане из БРСМ - их девиз мы потомки победителей всегда можем повторить у кого есть мозги а не прямые агитацией и действительные патриоты то думай - в плечи фашиская Германия границы могут быть и две как разминка режимы они такие нежные
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06.08.2020 03:13 Відповісти
а ещё рашкатудэй обижают и чмошников пригожина любят без смазки...
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05.08.2020 18:50 Відповісти
не ну если там такие "независимые наблюдатели", как при анексии Крыма, то правильно все делает.
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05.08.2020 18:54 Відповісти
Вот это я понимаю честные выборы, наблюдателей от оппозиции нет вообще, и этот цирк будет длится еще несколько дней.
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05.08.2020 18:54 Відповісти
Наблюдатели мешают работе, очень сложно в их присутствии вкидывать пачки бумажек.))
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05.08.2020 18:56 Відповісти
А члени комісії від інших кандидатів сліпі?
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05.08.2020 19:22 Відповісти
А их нет и никогда не было, не пускают
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07.08.2020 00:54 Відповісти
В фашистских государствах только так...
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05.08.2020 19:01 Відповісти
и не кажи, усе вокруг хфашисты кроме нас
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05.08.2020 19:11 Відповісти
Чего ж все. х-йло с усатым. Ну еще пыня с ассадом. И всё.
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05.08.2020 19:13 Відповісти
Положено не более трех наблюдателей на участок, эпидемия все таки, а они гурьбой ломятся. Ходил сегодня голосовать, а они сидят и в телефоны втыкают, кто спит, кто в окно смотрит. На меня ноль внимания. Эх, мне бы такую работу.
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05.08.2020 19:04 Відповісти
А в чому проблема, не беруть?
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05.08.2020 19:21 Відповісти
А ещё лучше Санта-Клаусом, раз в году поездил и весь год гуляешь.
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05.08.2020 19:31 Відповісти
О, гнида кремлеботская и тут нашлась. Фертменально
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07.08.2020 00:55 Відповісти
А они независимые от кого, от раши или сша?
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05.08.2020 19:11 Відповісти
Від кандидатів, є спостерігачі від кандидатів, є незалежні, в таких зазвичай задача, зробити срач.
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05.08.2020 19:20 Відповісти
Погодите, это только цветочки. Ягодки впереди.
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05.08.2020 19:30 Відповісти
Бульбаши играют в детскую игру, типа выборы, с заведомо прогнозируемым результатом.
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05.08.2020 19:47 Відповісти
препятствовали и огшолошувалы

по меньшей мере три независимых наблюдателей.(С)

Стесняюсь спросить...но это на какой язЫке написано?
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05.08.2020 19:50 Відповісти
Трасянка - одно слово русское а второе из колхоза и переводиться как оглушали Вот такие там в вате грамотные члены комиссии и председатели и все практически поголовно такие вот учителя. За 20 долларов и якобы угрозу всех уволить И эти же «учителя» ходят по домам к родителям и проверяют холодильники - а если родители активные по их мнению не меру - сразу поставят в СОП а могут и детей забрать у родителей
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06.08.2020 05:06 Відповісти
 
 