На виборчих дільницях у Білорусі під час дострокового голосування затримують незалежних спостерігачів
У Білорусі 5 серпня завершується другий день дострокового голосування на президентських виборах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Настоящее время", на виборчих дільницях масово затримують незалежних спостерігачів.
Члени дільничних комісій викликають міліцію нібито через те, що спостерігачі заважають роботі, повідомляють "Правозахисники за чесні вибори".
Зокрема, в Мінську затримали двох спостерігачів, у Вітебську - чотирьох, у Смолевичах - двох.
Незалежні спостерігачі не тільки не допускаються на виборчі дільниці, їм часто навіть не дають увійти в будівлі, де розташовані ці виборчі дільниці, йдеться в звіті кампанії "Право вибору-2020". Зокрема, 42 спостерігачам від "Право вибору", яким вдалося потрапити на ділянці 4 серпня, перешкоджали та зробили попередження без будь-яких підстав.
У перший день дострокового голосування, 4 серпня, затримали щонайменше трьох незалежних спостерігачів.
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Вже відкрито погрожують https://news.tut.by/economics/695514.html
по меньшей мере три независимых наблюдателей.(С)
Стесняюсь спросить...но это на какой язЫке написано?