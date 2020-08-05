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Новини
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Двоє жителів Нової Каховки продавали в інтернеті за повну передоплату неіснуючі речі, - кіберполіція

Двоє жителів Нової Каховки продавали в інтернеті за повну передоплату неіснуючі речі, - кіберполіція

Чоловіки створили веб-сайт, на якому під виглядом "інтернет-ломбарду" нібито продавали за низькими цінами вживану техніку та автотовари. Вони обдурили 70 осіб на загальну суму в півмільйона грн.

Про це інформує департамент кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Жителі Нової Каховки, 31 і 32-х років, створили інтернет-магазин, де за заниженими цінами продавали стару побутову техніку та автомобільні товари. Від покупців зловмисники вимагали повну передоплату, однак ніякого товару їм не поставляли", - сказано в повідомленні.

У квартирах "ділків" провели обшуки та вилучили мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі, чорнові записи.

Поліція розслідує це провадження за ст. 190 (шахрайство). Власники фальшивого інтернет-магазину можуть сісти на термін від 3 до 8 років.

Також на Цензор.НЕТ: Двоє хмельничан можуть сісти на 6 років за створення онлайн-обмінника валют

Двоє жителів Нової Каховки продавали в інтернеті за повну передоплату неіснуючі речі, - кіберполіція 01
Двоє жителів Нової Каховки продавали в інтернеті за повну передоплату неіснуючі речі, - кіберполіція 02

кіберзлочин (810) шахрайство (1111) кіберполіція (413) Херсонська область (5898)


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Топ коментарі
+13
У нас в стране в прошлом году именно так президента выбрали
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05.08.2020 18:54 Відповісти
+9
Двоє жителів Нової Каховки продавали в інтернеті за повну передоплату неіснуючі речі, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 43

...
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05.08.2020 18:57 Відповісти
+5
Певно, талановиті люди.
Яка країна- такі і таланти, повністю їй відповідні.
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05.08.2020 18:51 Відповісти
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Певно, талановиті люди.
Яка країна- такі і таланти, повністю їй відповідні.
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05.08.2020 18:51 Відповісти
Диджитализация диджитализаторов.
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05.08.2020 19:04 Відповісти
да уж. пропустили они свое счастье, а могли бы в шыкаладном цеху реформы реформировать, естественно мыролюбно.
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05.08.2020 20:12 Відповісти
они просто пошутили...
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05.08.2020 18:51 Відповісти
У нас в стране в прошлом году именно так президента выбрали
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05.08.2020 18:54 Відповісти
Двоє жителів Нової Каховки продавали в інтернеті за повну передоплату неіснуючі речі, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 43

...
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05.08.2020 18:57 Відповісти
Двое жителей Новой Каховки продавали в интернете за полную предоплату несуществующие вещи, - киберполиция - Цензор.НЕТ 8701
Цікавий Гугл сьогодні.
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05.08.2020 18:54 Відповісти
Так их сразу в кабмин или подобные структуры нужно:
на большую стройку, на дороги, в конце концов на какой то гиперлуп, за Ахмадет, даже не вспоминаю. Свои же люди. Будущие прэзыденты
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05.08.2020 19:22 Відповісти
то вообще не преступление...то школа онлайн...
видимо якыйсь рюкзакяновец купился...
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05.08.2020 18:58 Відповісти
Зелохи не мамонты... Не вымрут.
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05.08.2020 19:02 Відповісти
А кто по полной предоплате покупает товары в интернет магазине? Причем в том, в котором еще ни разу не покупал. Только наложка. Максимум (ну если уж очень хочется товар заполучить) оплата в пределах обратной доставки. А тут еще товар б/у. Возможно вообще некондиция.
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05.08.2020 19:02 Відповісти
Це хто ж настільки тупий, що продовжує купляти у незнайомців у неті?
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05.08.2020 19:06 Відповісти
Например - лунный грунт. И покупают же дебилы.
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05.08.2020 19:07 Відповісти
эти "таланты" должны знать ,что сейчас киберполиция не та что в 2014-м она "вычисляет" ещё и не таких, на "раз- два"... теперь мамам этих "талантов" должно хватить денег даже на элитную камеру для сыночка...
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05.08.2020 19:08 Відповісти
Не судите их они продавали мечту 😁
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05.08.2020 19:11 Відповісти
Якщо є лохи, що кидають предоплату, то хто їм дохтур.
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05.08.2020 19:24 Відповісти
комаровский
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05.08.2020 21:46 Відповісти
молодчики завидую так и надо
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05.08.2020 20:57 Відповісти
то же мне новость - всю страну ипут платежками за несуществующую транспортировку газа, а тут каких 70 лохов кинули
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05.08.2020 21:34 Відповісти
в твоей любимой пильше три платёжки за свет. доставка, расход и за обслуживание смарт-счётчика.
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05.08.2020 21:48 Відповісти
и счетчик выставляет показания по кол-ву электронов, прошедших по проводу
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06.08.2020 09:41 Відповісти
Счотчик измеряет не количество єлектронов а силу их заряда.
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06.08.2020 15:46 Відповісти
 
 