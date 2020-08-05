Двоє жителів Нової Каховки продавали в інтернеті за повну передоплату неіснуючі речі, - кіберполіція

Чоловіки створили веб-сайт, на якому під виглядом "інтернет-ломбарду" нібито продавали за низькими цінами вживану техніку та автотовари. Вони обдурили 70 осіб на загальну суму в півмільйона грн.

Про це інформує департамент кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Жителі Нової Каховки, 31 і 32-х років, створили інтернет-магазин, де за заниженими цінами продавали стару побутову техніку та автомобільні товари. Від покупців зловмисники вимагали повну передоплату, однак ніякого товару їм не поставляли", - сказано в повідомленні.

У квартирах "ділків" провели обшуки та вилучили мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі, чорнові записи.

Поліція розслідує це провадження за ст. 190 (шахрайство). Власники фальшивого інтернет-магазину можуть сісти на термін від 3 до 8 років.

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