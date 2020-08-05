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Новини Силовики
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На Харківщині невідомий, погрожуючи ножем няні з двомісячною дитиною, вкрав із будинку велику суму грошей, - Нацполіція. ФОТО

5 серпня вдень невідомий, погрожуючи ножем жінці з дитиною, пограбував будинок у смт Мала Данилівка в Харківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Харківщині невідомий, погрожуючи ножем няні з двомісячною дитиною, вкрав із будинку велику суму грошей, - Нацполіція 01

"Погрожуючи ножем, зловмисник заволодів 5 млн гривень, 60 тис. доларів і 35 тис. євро із сейфу будинку і гаманцем жінки. На момент скоєння злочину в будинку перебувала няня з двомісячною дитиною", - йдеться в повідомленні.

На Харківщині невідомий, погрожуючи ножем няні з двомісячною дитиною, вкрав із будинку велику суму грошей, - Нацполіція 02

Також читайте: Озброєний ломакою чоловік пограбував відділення пошти в Харкові. ФОТО

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Вирішується питання про кваліфікацію того, що сталося, згідно з Кримінальним кодексом України.

пограбування (577) Нацполіція (15287) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+8
Няня в доле.
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05.08.2020 19:02 Відповісти
+5
стопудово сожитель няни...
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05.08.2020 19:00 Відповісти
+4
Чем-то напоминает Шуру Балаганова, позаревшегося в трамвае на маленький женский кошелечек, с полуторами рублями и профсоюзной книжкой и черепашьей пудреницей, имея 50 тыс. грошей
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05.08.2020 19:32 Відповісти
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стопудово сожитель няни...
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05.08.2020 19:00 Відповісти
На ум и такое приходит(одно из первых мыслей), но может быть всякое. Слишком солидные деньги он держал не в банке, а дома. Наводит на мысль- нечестно нажитые. А про такие деньги могли знать "коллеги" по ремеслу. Няня видела только сами сейфы, а не содержимое в них.
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05.08.2020 19:07 Відповісти
да ладно,там у рюкзакяна полки пинкертонов на вертолётах..
хай мозги сушат..
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05.08.2020 19:12 Відповісти
То есть все украинцы которые хранят солидные деньги в нале нажили их нечестно и должны пойти покаяться и уплатить в фонд зебила и коломойского 20% ?
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05.08.2020 19:13 Відповісти
Когда не хотят светить деньги к которым появятся вопросы, в связи с невозможностью накопления таких сумм относительно оф. доходов, то тоже хранят деньги в банка- но в такихНа Харківщині невідомий, погрожуючи ножем няні з двомісячною дитиною, вкрав із будинку велику суму грошей, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2977
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05.08.2020 19:25 Відповісти
И вообще зачем такой сейф вскрывать на месте? Забрал под мышку и до дому.
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05.08.2020 19:14 Відповісти
Няня в доле.
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05.08.2020 19:02 Відповісти
Помоему у кого дома такие деньги.. Как бы там охранна на вьезде дом все такое. В дом постронний не проникнет.. и прочее. Или не?
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05.08.2020 19:06 Відповісти
сожитель, ну минимум один точно такой же сейф, который ему няня показала, купил, шоб раскурочить и понять, как по быстренькому он взламывается )) затраты на покупку себя окупили ))
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05.08.2020 19:08 Відповісти
Вот так сразу видно в каком доме есть сейф с наличкой,
и где ключи от мотоцикла, где запасная свеча...
наводка дело тонкое и дело грубое
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05.08.2020 19:17 Відповісти
*няня*- наводчица ,требую при опросе (допросе)всех преступников внести пунктик *за кого голосовал(а)*
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05.08.2020 19:18 Відповісти
Угу , походження , партійну приналежність і чи є родичи за кордоном .
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05.08.2020 19:34 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения...няню нужно давить
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05.08.2020 19:19 Відповісти
сварщик,якый будував цю буду для шекелей, небось шестого разряда...
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05.08.2020 19:21 Відповісти
Угу,с личным клеймом.
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05.08.2020 19:44 Відповісти
На Малой Даниловке много таких хатынок... меня вот сейфбокс расстроил... бабах стамеской меж пластин и будь здоров. И дюбеля шклявые. Ну просто расстройство. На Малой Даниловке есть где клад во дворике зарыть. И было бы надежнее... и ведь знал же, говнюк, знал где и сколько... не думаю, шо няня инвестировала
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05.08.2020 19:27 Відповісти
Нянины инвестиции пропали вместе с кошельком.Зато появилось железное алиби.
Малая Даниловка на харьковщине это как Рублевка в мацкве?
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05.08.2020 19:39 Відповісти
Где то так
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05.08.2020 19:50 Відповісти
ну нет. Скорее Родичи. Хотя нет. Ни то, ни это... Много "поселочков" образовалось. Вот, мишаняЙобкин, точнее, его мамаша живет в лесопарковой зоне. Можно сравнивать. Вроде и в городе, а с другой стороны - в душистом дубовом лесочке. На Даниловке живет upper middle class я бы сказал. Вперемежку с клошарами и люмпеном...
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05.08.2020 20:38 Відповісти
Ну да,реально какая-то консервная банка
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05.08.2020 20:47 Відповісти
Чем-то напоминает Шуру Балаганова, позаревшегося в трамвае на маленький женский кошелечек, с полуторами рублями и профсоюзной книжкой и черепашьей пудреницей, имея 50 тыс. грошей
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05.08.2020 19:32 Відповісти
Бачу , що сильно пошкодували грошей на нормальний сейф . Напевно , і "няні" платили недостатньо 😉.
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05.08.2020 19:33 Відповісти
Тому що економний.
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05.08.2020 19:41 Відповісти
Двух-месячного ребенка на няню оставили. "Хорошие" родители
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05.08.2020 21:45 Відповісти
Сейф - лайно, а взагалі, нянька ідеальниа навідниця...
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05.08.2020 22:08 Відповісти
а мені пофік, якщо буржуї своєю корупцією розвели злочинність в державі - то тепер хай її хавають і хоч подавляться....
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05.08.2020 22:22 Відповісти
Тю... Ще накрадуть і сейф більш надійний придбають...
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06.08.2020 04:30 Відповісти
 
 