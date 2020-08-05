На Харківщині невідомий, погрожуючи ножем няні з двомісячною дитиною, вкрав із будинку велику суму грошей, - Нацполіція. ФОТО

5 серпня вдень невідомий, погрожуючи ножем жінці з дитиною, пограбував будинок у смт Мала Данилівка в Харківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Погрожуючи ножем, зловмисник заволодів 5 млн гривень, 60 тис. доларів і 35 тис. євро із сейфу будинку і гаманцем жінки. На момент скоєння злочину в будинку перебувала няня з двомісячною дитиною", - йдеться в повідомленні.

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Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Вирішується питання про кваліфікацію того, що сталося, згідно з Кримінальним кодексом України.