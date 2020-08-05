Зеленський підписав закон про збільшення стипендії дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування

Президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий парламентом 14 липня закон, який збільшує розміри стипендій та щорічну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації пресслужби глави держави.

Так, законом "Про внесення змін до статті 8 закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо посилення соціального захисту учнів, студентів (курсантів) з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та деяких інших осіб" № 785-ІХ передбачено збільшення розміру стипендії та щорічної грошової допомоги на придбання навчальної літератури дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Згідно із законом, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їхнього числа, а також учням, студентам (курсантам), які під час навчання та у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, надано право на отримання соціальної стипендії, посадового окладу в усіх закладах вищої освіти, незалежно від їхнього відомчого підпорядкування.

Розмір соціальної стипендії, посадового окладу становить не менше 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, а після досягнення такими дітьми 18 років – 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

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