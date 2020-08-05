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Зеленський підписав закон про збільшення стипендії дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування

Зеленський підписав закон про збільшення стипендії дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування

Президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий парламентом 14 липня закон, який збільшує розміри стипендій та щорічну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації пресслужби глави держави.

Так, законом "Про внесення змін до статті 8 закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо посилення соціального захисту учнів, студентів (курсантів) з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та деяких інших осіб" № 785-ІХ передбачено збільшення розміру стипендії та щорічної грошової допомоги на придбання навчальної літератури дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Згідно із законом, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їхнього числа, а також учням, студентам (курсантам), які під час навчання та у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, надано право на отримання соціальної стипендії, посадового окладу в усіх закладах вищої освіти, незалежно від їхнього відомчого підпорядкування.

Розмір соціальної стипендії, посадового окладу становить не менше 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, а після досягнення такими дітьми 18 років – 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада підвищила розмір стипендії та щорічної допомоги дітям-сиротам

закон (2843) Зеленський Володимир (24409) сироти (84)


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Топ коментарі
+5
Да подпиши уже заявление о собственной отставке,идиот. Ведь скоро поздно будет.
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05.08.2020 19:04 Відповісти
+1
Можно б было посоветовать пистолет с одним патроном. Но он, ****, промахнётся ж...
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05.08.2020 19:07 Відповісти
+1
Чомусь кожний президент підвищує утримання всім окрім тих хто його дійсно заробляв.
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05.08.2020 19:11 Відповісти
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Да подпиши уже заявление о собственной отставке,идиот. Ведь скоро поздно будет.
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05.08.2020 19:04 Відповісти
Можно б было посоветовать пистолет с одним патроном. Но он, ****, промахнётся ж...
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05.08.2020 19:07 Відповісти
И шо - без дискриминации Украинцев в пользу жителей оккупированных территорий? Он шо - пьяный был?
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05.08.2020 19:07 Відповісти
румыну удостоверение сиротки не забудьте выдать...
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05.08.2020 19:09 Відповісти
У него два. Украинское и румынское. А! Еще парашное! Три!
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05.08.2020 19:11 Відповісти
Молодец )
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05.08.2020 19:10 Відповісти
Чомусь кожний президент підвищує утримання всім окрім тих хто його дійсно заробляв.
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05.08.2020 19:11 Відповісти
Почти месяц думал, а потом решительно взял так, и подписал....
А теперь можно и баиньки
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05.08.2020 19:14 Відповісти
с татью прочитай, не только заголовок
особенно пункт о времени вступления Закона в силу
тогда может о чем-то догадаешься
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05.08.2020 19:24 Відповісти
Вы намекаете, что их к тому времени не будет?
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05.08.2020 19:27 Відповісти
правильно зробив і все правильно робить
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05.08.2020 19:22 Відповісти
маленький дьопйош радуется отцовской заботе )
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05.08.2020 19:33 Відповісти
молодец! за это леденец!
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05.08.2020 19:34 Відповісти
Не жалко, - он гривен еще напечатает
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05.08.2020 19:51 Відповісти
Зеленський підписав закон про збільшення стипендії дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування - Цензор.НЕТ 7818
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05.08.2020 20:20 Відповісти
Феерично. Для людей по сорок лет плативших налоги и строивших страну- один прожиточный минимум, а то и меньше, а им 1,5.))) Я не против того чтобы дети хорошо жили, но как же старики? Им кроме еды, коммуналки, одежды, мыла, стирального порошка, наконец, нужны ещё и лекарства, они не молодые, не здоровые! Власть- сволочи!
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06.08.2020 00:55 Відповісти
сиротам помогает. уууу, зраднык.
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06.08.2020 06:11 Відповісти
 
 