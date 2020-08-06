Печерський суд зобов'язав Офіс ГПУ забрати в НАБУ "справу суддів Окружного адмінсуду". У Бюро заявили, що суд вийшов за межі своїх повноважень
Печерський райсуд Києва 4 серпня ухвалив рішення, яким фактично зобов'язав генпрокурора забрати в НАБУ справу за підозрою голови і суддів Окружного адмінсуду Києва (ОАСК), а також голови Державної судової адміністрації (ДСА) і передати його іншому правоохоронному органу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному пресрелізі НАБУ.
У Бюро заявляють, що вдаючись до таких дій, суд вийшов за межі своїх повноважень.
"НАБУ готує скаргу на слідчого суддю Печерського райсуду Києва до Вищої ради правосуддя, а САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) оскаржить його рішення у ВАКС (Вищому антикорупційному суді)", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в середу ввечері на офіційній сторінці НАБУ у Фейсбуці.
У НАБУ пояснили, чому вважають, що прийнявши таке рішення, суд вийшов за межі своїх повноважень.
"По-перше, підсудність у справах, розслідуваних НАБУ і САП, визначена за Вищим антикорупційним судом. КПК України (ст. 33-1) чітко обумовлює, що судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, здійснюють судді ВАКС", - ідеться в повідомленні.
По-друге, додають у Бюро, закон забороняє доручати розслідування, віднесене до підслідності НАБУ, іншому органу. У справі про зловживання в ОАСК двом особам повідомлено про підозру за ч.1 і ч.2 ст. 369-2 КК України, які є підслідними виключно НАБУ.
"Насторожує той факт, що Печерський райсуд столиці до такої практики вдається не вперше. Його попередню незаконну спробу таким чином втрутитися в кримінальний процес із розслідування так званої справи "ВіЕйБі Банку" підтвердила Апеляційна палата ВАКС, скасувавши відповідну постанову слідчого судді згаданого суду", - ідеться в повідомленні.
"Здійснюючи такі дії, служителі Феміди фактично стають на захист інтересів осіб, підозрюваних у вчиненні тяжких злочинів. Водночас ці особи мають усі можливості для доведення своєї невинності законно. Проте чомусь уникають такого шляху", - додали в НАБУ.
У Бюро також пояснили, чому не можна передавати справу за підозрою суддів ОАСК в інший орган розслідування.
"На так званих "плівках ОАСК" задокументовані факти, що свідчать про існування зв'язків і різного роду домовленостей між головою ОАСК та іншими правоохоронними органами, зокрема: - перевірка трафіку телефону журналістки, яка готувала сюжет про святкування дня народження одним із заступників голови ОАСК; - тиск на ВККС шляхом реєстрації кримінальних проваджень та проведення допитів; - оновлення або навпаки затягування розгляду справ про звільнення працівників правоохоронних органів", - перерахували в НАБУ.
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...именно при Зеленском Вышгородский районный суд в январе 2020-го снял с Сергея Вовка все обвинения, а всех, кто против Вовка выступал в ВККС, из коллегии уволили с очевидного одобрения самого президента.
...С момента предъявления подозрений судьям Зеленский не сделал ни одного заявления по данному делу, не дал поручений своему генпрокурору выполнить необходимые процессуальные действия. Зеленский спрятался на даче и делает вид, что он ни при чем. Так вот, Владимир Александрович, играть роль хорошего парня, заняв страусиную позицию, в данном деле у вас не получится. Поднимется общественное мнение, будут запросы дипломатов, и вам не удастся отмолчаться. Если вы не не являетесь частью решения, значит, вы станете сами частью коррупционной проблемы, и значит, судейская мафия работает под "крышей" ЗЕЛЕНСКОГО...
С 17 июля - уже 19 дней! - Генеральная прокуратура отказывается передавать представление об отстранении от должности судей Окружного админсуда в Высший совет правосудия. ..... Ну это же полный идиотизм. За которым, как все понимают, стоят коррупционные интересы. Вовк и его команда спокойно себе отдыхают, и они защищены не судейским статусом, нет. Вовка защищает лично президент Зеленский, без приказа которого Венедиктова и Печерский суд в данном деле не посмели бы брать на себя ответственность и вступать в публичный конфликт с НАБУ.
Есть судейский беспредел, есть наглый судейский беспредел, а есть Окружной административный суд Киева. Это дело станет просто хрестоматийным примером коррупции ОАСК под крышей зеленского.
Источник: https://censor.net/r3212044
Бананова республіка. Скотились дуже швидко, влада в країні відсутня повністю. Якийсь суддя "вовк" ложить хер на всіх
Ну абсолютная независимость суда от правосудия!
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********* служители Фемиды - никогда не поверю, что нет способа их укоротить
Судья Окружного админсуда Руслан Арсирий вернул схему грабежа на тарифах энергорынка и разрешил владельцу офиса «Слуг народа» Максиму Ефимову получать скидки на электрику в 45% вместо установленных государством 25%!
Об этом https://censor.net/resonance/3212044/*************************************** сегодня главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
Есть судейский беспредел, есть наглый судейский беспредел, а есть Окружной административный суд Киева. Это дело станет просто хрестоматийным примером коррупции ОАСКа.
Как известно, сейчас НАБУ предъявило подозрения семи судьям ОАСК, но Генпрокуратура не дает представления на отстранение их от должности благодаря торгам с Офисом президента, и потому ОАСК продолжает себя чувствовать превосходно.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0.html Бутусов: президент Зеленский покрывает одиозного судью Вовка
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html Генпрокурор Венедиктова заблокировала расследование по делу позорного Вовка - «Зеркало недели»
Но решение судьи Арсирия (который «забыл» внести в свою декларацию загородную виллу), не может не вызывать изумления - это просто откровенное издевательство над правосудием и над государством.
Компанией «Донбассэнерго» владеет бывший депутат Блока Петра Порошенко Максим Ефимов. У Ефимова хорошие деловые отношения со «Слугами народа». Он купил известный бизнес-центр «Парковый», который Генпрокуратура многие годы безуспешно требует снести за незаконную постройку и уродование Печерских холмов. И для защиты бизнес-центра на выгодных условиях предоставил «Парковый» Владимиру Зеленскому и партии «Слуга народа» для партийных мероприятий.
Все получилось отлично, «Слуги народа» надежно защитили бизнес-центр от претензий Генпрокуратуры и постоянно там работают. Но Ефимов решает и другие вопросы.
Долгое время на балансирующем энергорынке существовала коррупционная схема скидок для энергокомпаний - до 45% от действующей цены. Все олигархи, которые контролируют угольные теплоэлектростанции, использовали такую огромную скидку для того, чтобы выстроить теневую схему распила дешевой электроэнергии, которую заставляют продавать на рынок государственную компанию «Энергоатом».
Но «Энергоатом» этими схемами загнали в убытки, поставили на грань остановки, и что-то пришлось менять. Национальная комиссия по регулированию электроэнергии 8 апреля приняла постановление № 766 вместо 45% снизить скидку до 20%. Схемы со скидками сразу потеряли свою доходность.
И вот компания «Донбассэнерго», которой владеет Максим Ефимов, подала иск в Окружной административный суд, целью которого являлась по сути отмена постановления 766, а в качестве обеспечения иска… признать незаконным сокращение размера скидки до 20%. То есть отменить решение Национальной комиссии по электроэнергии, подчиненной президенту Украины, который так любит заседать в бизнес-центре Ефимова.
30 июля дело рассматривал судья Руслан Арсирий. И он вынес решение, что, конечно, обеспечение в виде отмены постановления НКРЭКУ - незаконно, и удовлетворить его нельзя.
Но 31 июля - на следующий день! - Арсирий снова проводит заседание по делу и выносит… абсолютно противоположное решение! И в обеспечение иска отменяет действие пункта 7 постановления 766, и значит отменяется скидка в 20%, а снова вводится скидка в 45%!
То есть снова начинается откровенный грабеж энергорынка - в интересах коммерческих структур.
Трудно даже подобрать слова. Это не просто коррупция - это коррупция, уверенная в своей безнаказанности. Это просто апофеоз безответственности и бесконтрольности Окружного админсуда, который успешно отбивается даже от уголовных дел, который успешно решает любые вопросы во власти.
Решение Арсирия не просто должно быть пересмотрено - президент Украины, правительство, Высший совет правосудия обязаны дать оценку решению, которым наносится прямой ущерб государству, подрываются основы энергетики.
П.С.
бо це суддівське кодло вже ***********