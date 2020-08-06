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Новини
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Печерський суд зобов'язав Офіс ГПУ забрати в НАБУ "справу суддів Окружного адмінсуду". У Бюро заявили, що суд вийшов за межі своїх повноважень

Печерський суд зобов'язав Офіс ГПУ забрати в НАБУ

Печерський райсуд Києва 4 серпня ухвалив рішення, яким фактично зобов'язав генпрокурора забрати в НАБУ справу за підозрою голови і суддів Окружного адмінсуду Києва (ОАСК), а також голови Державної судової адміністрації (ДСА) і передати його іншому правоохоронному органу.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному пресрелізі НАБУ.

У Бюро заявляють, що вдаючись до таких дій, суд вийшов за межі своїх повноважень.

"НАБУ готує скаргу на слідчого суддю Печерського райсуду Києва до Вищої ради правосуддя, а САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) оскаржить його рішення у ВАКС (Вищому антикорупційному суді)", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в середу ввечері на офіційній сторінці НАБУ у Фейсбуці.

У НАБУ пояснили, чому вважають, що прийнявши таке рішення, суд вийшов за межі своїх повноважень.

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"По-перше, підсудність у справах, розслідуваних НАБУ і САП, визначена за Вищим антикорупційним судом. КПК України (ст. 33-1) чітко обумовлює, що судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, здійснюють судді ВАКС", - ідеться в повідомленні.

По-друге, додають у Бюро, закон забороняє доручати розслідування, віднесене до підслідності НАБУ, іншому органу. У справі про зловживання в ОАСК двом особам повідомлено про підозру за ч.1 і ч.2 ст. 369-2 КК України, які є підслідними виключно НАБУ.

"Насторожує той факт, що Печерський райсуд столиці до такої практики вдається не вперше. Його попередню незаконну спробу таким чином втрутитися в кримінальний процес із розслідування так званої справи "ВіЕйБі Банку" підтвердила Апеляційна палата ВАКС, скасувавши відповідну постанову слідчого судді згаданого суду", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК просять зобов'язати Мін'юст ініціювати скасування реєстрації партії "Слуга народу"

"Здійснюючи такі дії, служителі Феміди фактично стають на захист інтересів осіб, підозрюваних у вчиненні тяжких злочинів. Водночас ці особи мають усі можливості для доведення своєї невинності законно. Проте чомусь уникають такого шляху", - додали в НАБУ.

У Бюро також пояснили, чому не можна передавати справу за підозрою суддів ОАСК в інший орган розслідування.

"На так званих "плівках ОАСК" задокументовані факти, що свідчать про існування зв'язків і різного роду домовленостей між головою ОАСК та іншими правоохоронними органами, зокрема: - перевірка трафіку телефону журналістки, яка готувала сюжет про святкування дня народження одним із заступників голови ОАСК; - тиск на ВККС шляхом реєстрації кримінальних проваджень та проведення допитів; - оновлення або навпаки затягування розгляду справ про звільнення працівників правоохоронних органів", - перерахували в НАБУ.

НАБУ (5098) Окружний адмінсуд Києва (539) Офіс Генпрокурора (3286)


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Топ коментарі
+34
...назначивший Венедиктову президент Владимир Зеленский решил продолжать защищать Окружной админсуд любой ценой. Это будет означать, что политическая коррупция и желание иметь ручной суд для решения своих личных вопросов для власти - сильнее всего, даже инстинкта самосохранения. Такого судьи не позволяли себе ни при одном президенте Украины.
...именно при Зеленском Вышгородский районный суд в январе 2020-го снял с Сергея Вовка все обвинения, а всех, кто против Вовка выступал в ВККС, из коллегии уволили с очевидного одобрения самого президента.
...С момента предъявления подозрений судьям Зеленский не сделал ни одного заявления по данному делу, не дал поручений своему генпрокурору выполнить необходимые процессуальные действия. Зеленский спрятался на даче и делает вид, что он ни при чем. Так вот, Владимир Александрович, играть роль хорошего парня, заняв страусиную позицию, в данном деле у вас не получится. Поднимется общественное мнение, будут запросы дипломатов, и вам не удастся отмолчаться. Если вы не не являетесь частью решения, значит, вы станете сами частью коррупционной проблемы, и значит, судейская мафия работает под "крышей" ЗЕЛЕНСКОГО...
С 17 июля - уже 19 дней! - Генеральная прокуратура отказывается передавать представление об отстранении от должности судей Окружного админсуда в Высший совет правосудия. ..... Ну это же полный идиотизм. За которым, как все понимают, стоят коррупционные интересы. Вовк и его команда спокойно себе отдыхают, и они защищены не судейским статусом, нет. Вовка защищает лично президент Зеленский, без приказа которого Венедиктова и Печерский суд в данном деле не посмели бы брать на себя ответственность и вступать в публичный конфликт с НАБУ.
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05.08.2020 19:41 Відповісти
+25
Нє,ну це піз.ц
Бананова республіка. Скотились дуже швидко, влада в країні відсутня повністю. Якийсь суддя "вовк" ложить хер на всіх
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05.08.2020 19:48 Відповісти
+23
Судья Окружного админсуда Руслан Арсирий вернул схему грабежа на тарифах энергорынка и разрешил владельцу офиса "Слуг народа" Максиму Ефимову получать скидки на электрику в 45% вместо установленных государством 25%!
Есть судейский беспредел, есть наглый судейский беспредел, а есть Окружной административный суд Киева. Это дело станет просто хрестоматийным примером коррупции ОАСК под крышей зеленского.
Источник: https://censor.net/r3212044
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05.08.2020 19:44 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
...назначивший Венедиктову президент Владимир Зеленский решил продолжать защищать Окружной админсуд любой ценой. Это будет означать, что политическая коррупция и желание иметь ручной суд для решения своих личных вопросов для власти - сильнее всего, даже инстинкта самосохранения. Такого судьи не позволяли себе ни при одном президенте Украины.
...именно при Зеленском Вышгородский районный суд в январе 2020-го снял с Сергея Вовка все обвинения, а всех, кто против Вовка выступал в ВККС, из коллегии уволили с очевидного одобрения самого президента.
...С момента предъявления подозрений судьям Зеленский не сделал ни одного заявления по данному делу, не дал поручений своему генпрокурору выполнить необходимые процессуальные действия. Зеленский спрятался на даче и делает вид, что он ни при чем. Так вот, Владимир Александрович, играть роль хорошего парня, заняв страусиную позицию, в данном деле у вас не получится. Поднимется общественное мнение, будут запросы дипломатов, и вам не удастся отмолчаться. Если вы не не являетесь частью решения, значит, вы станете сами частью коррупционной проблемы, и значит, судейская мафия работает под "крышей" ЗЕЛЕНСКОГО...
С 17 июля - уже 19 дней! - Генеральная прокуратура отказывается передавать представление об отстранении от должности судей Окружного админсуда в Высший совет правосудия. ..... Ну это же полный идиотизм. За которым, как все понимают, стоят коррупционные интересы. Вовк и его команда спокойно себе отдыхают, и они защищены не судейским статусом, нет. Вовка защищает лично президент Зеленский, без приказа которого Венедиктова и Печерский суд в данном деле не посмели бы брать на себя ответственность и вступать в публичный конфликт с НАБУ.
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05.08.2020 19:41 Відповісти
Судья Окружного админсуда Руслан Арсирий вернул схему грабежа на тарифах энергорынка и разрешил владельцу офиса "Слуг народа" Максиму Ефимову получать скидки на электрику в 45% вместо установленных государством 25%!
Есть судейский беспредел, есть наглый судейский беспредел, а есть Окружной административный суд Киева. Это дело станет просто хрестоматийным примером коррупции ОАСК под крышей зеленского.
Источник: https://censor.net/r3212044
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05.08.2020 19:44 Відповісти
Сложная игра между Окружным админсудом и офисом Президента...
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05.08.2020 19:41 Відповісти
Взують лошару , як завжди .
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05.08.2020 19:44 Відповісти
Без лоха и .....
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05.08.2020 19:53 Відповісти
Сучий муравейник зашевелился не по-детски - печерские судьи своих не бросают, типа, в прокуратуре явно свои решалы сидят
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05.08.2020 19:41 Відповісти
где,блеать,центурионы белецкого?
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05.08.2020 19:42 Відповісти
Авака не дав команду .
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05.08.2020 19:45 Відповісти
Какой то театр абсурда у нас,а не страна.
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05.08.2020 19:43 Відповісти
Безвідповідальність владних виродків - основа всіх негараздів в Україні .
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05.08.2020 19:45 Відповісти
А чего стоило ожидать выбрав клоуна?
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05.08.2020 19:48 Відповісти
Я прочитал про прежнюю деятельность Вовка. И в общем то его заявления о мести прежней власти кажутся надуманными. Просто наберите "Судья Вовк" и там трудно понять на самом ли деле он пытается осудить Порошенко и на самом ли деле он вступился за Зеленского. Известно его сотрудничество с Киваловым(он с Портновым такое законодательство создали,что пострадавшие в тюрьме,а преступники на свободе) и с Грановским(куратор Порошенко в судах) так что всё может быть вывернуто наоборот.
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06.08.2020 11:37 Відповісти
ви етого хатєлі... губоньки обтирайте
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05.08.2020 19:53 Відповісти
так мудрий НА РІт вибрав..
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05.08.2020 19:57 Відповісти
Зеля же прямо сказал "низзя". А в НАБУ не сразу поняли

Печерский суд обязал Офис ГПУ забрать у НАБУ "дело судей Окружного админсуда". В Бюро заявили, что суд вышел за пределы своих полномочий - Цензор.НЕТ 6315
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05.08.2020 19:48 Відповісти
Нє,ну це піз.ц
Бананова республіка. Скотились дуже швидко, влада в країні відсутня повністю. Якийсь суддя "вовк" ложить хер на всіх
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05.08.2020 19:48 Відповісти
якийсь суддя "вовк" з часів чучми, вже понад 20 років, кладе хер на всіх, а ти тільки зараз це помітив? і минулих п'ять років ************** сивочолого гетьмана ніяк не виправили цю ситуацію, окружний та пещерський суди, якщо їх так можно назвати, та і взагалі вся система кривосуддя влаштовує олігархів, не залежно від прізвища.
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05.08.2020 20:21 Відповісти
" Суд присудил запретить судить судей !"
Ну абсолютная независимость суда от правосудия!
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05.08.2020 19:54 Відповісти
Вообщем,как по писаному. Зелень настолько примитивна,что ее коррупционные ходы(конкретно этот) описывались, как в рассказе прямо на Цензоре несколько часов назад. Боже,спаси Украину.
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05.08.2020 19:54 Відповісти
ОП- это коррупционное гнездо.
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05.08.2020 19:55 Відповісти
Тут до гадалки не ходи, это дело рук антиукраинской венедики, при негласно руководстве скомороха, по моему, народу пора выходить на улицу, а не сопли жевать.
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05.08.2020 19:56 Відповісти
такого я еще не видела
Печерский суд обязал Офис ГПУ забрать у НАБУ "дело судей Окружного админсуда". В Бюро заявили, что суд вышел за пределы своих полномочий - Цензор.НЕТ 8578

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05.08.2020 19:57 Відповісти
чим бадьорити, піддутою сосною... жах! це моя КРАЇНА!
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05.08.2020 19:59 Відповісти
Nothing personal, just business!
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05.08.2020 20:02 Відповісти
"служители Фемиды фактически становятся на защиту интересов лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений"
-------------------------------------------------
********* служители Фемиды - никогда не поверю, что нет способа их укоротить
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05.08.2020 20:14 Відповісти
Україна увійде в світову історію права ще двома новими видами правосуддя= печерським і вовчим. А то якось замало тільки континентальне, острівне і прецендентне
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05.08.2020 22:45 Відповісти
Вероятно, президент Байден значительно усложнит жизнь маленького зеленого чма.
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05.08.2020 23:30 Відповісти
Хрестоматийный пример коррупции Окружного админсуда, крышуемого Зеленским Август 5, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/08/%d1%85%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%ba%d1%80.html#respond Комментарии: 0
Печерский суд обязал Офис ГПУ забрать у НАБУ "дело судей Окружного админсуда". В Бюро заявили, что суд вышел за пределы своих полномочий - Цензор.НЕТ 7716Судья Окружного админсуда Руслан Арсирий вернул схему грабежа на тарифах энергорынка и разрешил владельцу офиса «Слуг народа» Максиму Ефимову получать скидки на электрику в 45% вместо установленных государством 25%!
Об этом https://censor.net/resonance/3212044/*************************************** сегодня главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
Есть судейский беспредел, есть наглый судейский беспредел, а есть Окружной административный суд Киева. Это дело станет просто хрестоматийным примером коррупции ОАСКа.
Как известно, сейчас НАБУ предъявило подозрения семи судьям ОАСК, но Генпрокуратура не дает представления на отстранение их от должности благодаря торгам с Офисом президента, и потому ОАСК продолжает себя чувствовать превосходно.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0.html Бутусов: президент Зеленский покрывает одиозного судью Вовка
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html Генпрокурор Венедиктова заблокировала расследование по делу позорного Вовка - «Зеркало недели»
Но решение судьи Арсирия (который «забыл» внести в свою декларацию загородную виллу), не может не вызывать изумления - это просто откровенное издевательство над правосудием и над государством.
Компанией «Донбассэнерго» владеет бывший депутат Блока Петра Порошенко Максим Ефимов. У Ефимова хорошие деловые отношения со «Слугами народа». Он купил известный бизнес-центр «Парковый», который Генпрокуратура многие годы безуспешно требует снести за незаконную постройку и уродование Печерских холмов. И для защиты бизнес-центра на выгодных условиях предоставил «Парковый» Владимиру Зеленскому и партии «Слуга народа» для партийных мероприятий.
Все получилось отлично, «Слуги народа» надежно защитили бизнес-центр от претензий Генпрокуратуры и постоянно там работают. Но Ефимов решает и другие вопросы.
Долгое время на балансирующем энергорынке существовала коррупционная схема скидок для энергокомпаний - до 45% от действующей цены. Все олигархи, которые контролируют угольные теплоэлектростанции, использовали такую огромную скидку для того, чтобы выстроить теневую схему распила дешевой электроэнергии, которую заставляют продавать на рынок государственную компанию «Энергоатом».
Но «Энергоатом» этими схемами загнали в убытки, поставили на грань остановки, и что-то пришлось менять. Национальная комиссия по регулированию электроэнергии 8 апреля приняла постановление № 766 вместо 45% снизить скидку до 20%. Схемы со скидками сразу потеряли свою доходность.
И вот компания «Донбассэнерго», которой владеет Максим Ефимов, подала иск в Окружной административный суд, целью которого являлась по сути отмена постановления 766, а в качестве обеспечения иска… признать незаконным сокращение размера скидки до 20%. То есть отменить решение Национальной комиссии по электроэнергии, подчиненной президенту Украины, который так любит заседать в бизнес-центре Ефимова.
30 июля дело рассматривал судья Руслан Арсирий. И он вынес решение, что, конечно, обеспечение в виде отмены постановления НКРЭКУ - незаконно, и удовлетворить его нельзя.
Но 31 июля - на следующий день! - Арсирий снова проводит заседание по делу и выносит… абсолютно противоположное решение! И в обеспечение иска отменяет действие пункта 7 постановления 766, и значит отменяется скидка в 20%, а снова вводится скидка в 45%!
То есть снова начинается откровенный грабеж энергорынка - в интересах коммерческих структур.
Трудно даже подобрать слова. Это не просто коррупция - это коррупция, уверенная в своей безнаказанности. Это просто апофеоз безответственности и бесконтрольности Окружного админсуда, который успешно отбивается даже от уголовных дел, который успешно решает любые вопросы во власти.
Решение Арсирия не просто должно быть пересмотрено - президент Украины, правительство, Высший совет правосудия обязаны дать оценку решению, которым наносится прямой ущерб государству, подрываются основы энергетики.
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06.08.2020 08:14 Відповісти
Ніззя вовків карати і щось відностно них розслідувати. Що час і зусилля Онучі підуть в небуття? Вони підготовлені, щоб руйнувати державу і ніззя їх чіпати. Є у вас там "барига" то маєте що завгодно там ліпити і все буде в шоколаді, а тут ніззя і все.
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06.08.2020 10:03 Відповісти
судейские упыри как змеии, вертятятся и пытаются найти лазейки, чтобы избежать справедливой ответственности.
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06.08.2020 10:09 Відповісти
зеленский - хороший игрок на рояле, как президент - мусорская гнида
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06.08.2020 10:09 Відповісти
Судья Вовк идёт в атаку! Зеля молчит?
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06.08.2020 10:43 Відповісти
Гарний момент для очистки судової системи. Де там ВРП? Чи вони в долі? На тоді ясно.
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06.08.2020 10:47 Відповісти
набу надо успеть раскрутить эту банду, которая выведет на цирк зеленых гнид, а то на 100% свой прокурор, спустит это дело в унитаз, а овцы схавают.
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06.08.2020 11:03 Відповісти
Громадяни України вважають, що посольство США має сказати своє слово з цього приводу.
П.С.
бо це суддівське кодло вже ***********
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06.08.2020 11:10 Відповісти
В Україні, реформу потрібно починати з суддів. Здирати з живих шкіру.
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06.08.2020 21:41 Відповісти
 
 