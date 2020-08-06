Печерський суд зобов'язав Офіс ГПУ забрати в НАБУ "справу суддів Окружного адмінсуду". У Бюро заявили, що суд вийшов за межі своїх повноважень

Печерський райсуд Києва 4 серпня ухвалив рішення, яким фактично зобов'язав генпрокурора забрати в НАБУ справу за підозрою голови і суддів Окружного адмінсуду Києва (ОАСК), а також голови Державної судової адміністрації (ДСА) і передати його іншому правоохоронному органу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному пресрелізі НАБУ.

У Бюро заявляють, що вдаючись до таких дій, суд вийшов за межі своїх повноважень.

"НАБУ готує скаргу на слідчого суддю Печерського райсуду Києва до Вищої ради правосуддя, а САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) оскаржить його рішення у ВАКС (Вищому антикорупційному суді)", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в середу ввечері на офіційній сторінці НАБУ у Фейсбуці.

У НАБУ пояснили, чому вважають, що прийнявши таке рішення, суд вийшов за межі своїх повноважень.

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"По-перше, підсудність у справах, розслідуваних НАБУ і САП, визначена за Вищим антикорупційним судом. КПК України (ст. 33-1) чітко обумовлює, що судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, здійснюють судді ВАКС", - ідеться в повідомленні.

По-друге, додають у Бюро, закон забороняє доручати розслідування, віднесене до підслідності НАБУ, іншому органу. У справі про зловживання в ОАСК двом особам повідомлено про підозру за ч.1 і ч.2 ст. 369-2 КК України, які є підслідними виключно НАБУ.

"Насторожує той факт, що Печерський райсуд столиці до такої практики вдається не вперше. Його попередню незаконну спробу таким чином втрутитися в кримінальний процес із розслідування так званої справи "ВіЕйБі Банку" підтвердила Апеляційна палата ВАКС, скасувавши відповідну постанову слідчого судді згаданого суду", - ідеться в повідомленні.

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"Здійснюючи такі дії, служителі Феміди фактично стають на захист інтересів осіб, підозрюваних у вчиненні тяжких злочинів. Водночас ці особи мають усі можливості для доведення своєї невинності законно. Проте чомусь уникають такого шляху", - додали в НАБУ.

У Бюро також пояснили, чому не можна передавати справу за підозрою суддів ОАСК в інший орган розслідування.

"На так званих "плівках ОАСК" задокументовані факти, що свідчать про існування зв'язків і різного роду домовленостей між головою ОАСК та іншими правоохоронними органами, зокрема: - перевірка трафіку телефону журналістки, яка готувала сюжет про святкування дня народження одним із заступників голови ОАСК; - тиск на ВККС шляхом реєстрації кримінальних проваджень та проведення допитів; - оновлення або навпаки затягування розгляду справ про звільнення працівників правоохоронних органів", - перерахували в НАБУ.