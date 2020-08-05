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Кабмин решит проблему несправедливого пенсионного обеспечения семей погибших участников АТО/ООС за счет адресной доплаты, - Лазебная

Кабмин решит проблему несправедливого пенсионного обеспечения семей погибших участников АТО/ООС за счет адресной доплаты, - Лазебная

Кабинет Министров Украины по поручению Президента Владимира Зеленского принял решение о предоставлении адресной помощи к пенсии членам семей военнослужащих, в том числе добровольцев, погибших во время участия в АТО/ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства подчеркнул, что пенсионное обеспечение семей погибших участников АТО/ООС было несправедливым. Существовала разница в размере выплат родным военнослужащих, погибших в 2014-2015 годах, и родным тех героев, которые погибли позже.

"Я был в Луцке последний раз, и, скажу откровенно, было очень неприятно, когда одна мать говорит: "Неужели наши дети, которые погибли, защищая Украину, хуже тех детей, которые погибли сейчас, в 2019-2020 годах? Неужели это справедливо? " Это очень несправедливо. Родители получали разные деньги. Я сказал, что я исправлю этот вопрос, и стал разговаривать с правительством. И я им очень благодарен, что они решили этот вопрос", - отметил Зеленский.

По словам Президента, это решение будет распространяться на 9 тысяч членов семей погибших военнослужащих.

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"У нас не бывает худших. Они все герои, они все для нас одинаковы. Мы все равно ими гордимся и одинаково им все благодарны за то, что они защищали нашу Украину, нашу территориальную целостность и наш суверенитет", - сказал Зеленский.

"Это именно те военнослужащие, которые не имели хорошего денежного обеспечения, не было надбавок за выслугу лет, воинского звания. Собственно, в их семьях сегодня пенсии низкие - в полтора-два раза ниже, чем нынешние. Поэтому правительство нашло ресурсы и возможности решить этот вопрос и установил адресные доплаты к пенсиям", - отметила министр социальной политики Марина Лазебная

Министр заверила, что теперь наименьшая пенсионная выплата для членов семей погибших героев, где есть один нетрудоспособный, составит 7 800 грн, если двое нетрудоспособных - 12 200 грн, если трое - максимальная пенсионная выплата составит 17 120 грн.

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"Пенсионный фонд проводит сейчас перерасчеты пенсий, и в сентябре семьи получат две выплаты - и за август, и за сентябрь", - подытожила Лазебная.

Автор: 

ветераны (1093) Зеленский Владимир (24558) пенсия (1599) Лазебная Марина (167)


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Пошел вовсю лохотрон невиданной "щедрости" от зеленых. Выборы на носу, а дела совсем швах.
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05.08.2020 20:42 Відповісти
Вы просто выполняйте и платите все, что людям положено по закону, а не вешайте лапшу. У вас все в будущем времени. И объясните с каких средств вы будете делать доплаты, если вы и положенного не платите как нужно.
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05.08.2020 20:44 Відповісти
Популистические курвы. Вместо того чтобы платить адресную помощь, которую завтра одним росчерком пера можно отменить, зеленая плесень со своим монобольшинством уже давно должна принять закон, упорядочивающий такие доплаты на будущее.
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05.08.2020 20:53 Відповісти
Кабмин решит проблему несправедливого пенсионного обеспечения семей погибших участников АТО/ООС за счет адресной доплаты, - Лазебная - Цензор.НЕТ 9344
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05.08.2020 21:01 Відповісти
 
 