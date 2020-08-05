Зеленський зустрівся з іноземними інвесторами, які планують вкласти в Запорізьку область 1,5 млрд євро. ФОТО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з інвесторами, які мають намір реалізувати в Україні низку проєктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зокрема, представники Yom Capital Ltd планують побудувати обчислювальний дата-центр потужністю 1 ГВт, а представники компанії NBT - вітроелектростанцію потужністю 800 МВт і потужності з електролізного виробництва водню на 200 МВт на території Запорізької області. Обсяг інвестицій, залучених для будівництва вітроелектростанції, становитиме понад 1,2 млрд євро, а для виробництва водню - понад 300 млн євро.

Президент України зазначив, що зараз робота влади спрямована на те, щоб побудувати нову країну.

"Країну з інвестиціями. Коли ми говоримо про інвестиції, ми говоримо не про гроші. Ми говоримо насамперед про проєкти. Проєкти, які дають можливість підвищувати імідж України, надають робочі місця", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що завжди підтримує кроки, які ведуть до тих чи інших проєктів, і висловив задоволення з приводу того, що сьогоднішня зустріч спрямована саме на побудову майбутнього України, зокрема розвиток Запорізької області.

"Дуже хотілося б, щоб такі зустрічі, яких буває в житті багато, перетворювалися з теоретичних речей на практичні", - зазначив президент.

CEO компанії NBT Джоар Вікен нагадав, що компанія NBT в Україні працює багато років і вже інвестувала 400 млн євро, а інвестиції в розмірі 1,2 млрд євро планує зробити восени цього року. Вікен також розповів, що на наступний соціальний проєкт у Запоріжжі компанія виділить 15 млн доларів. Крім того, за його словами, будуть залучені прямі інвестиції в поліпшення електросистем України на суму понад 140 млн євро.

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