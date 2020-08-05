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Зеленський зустрівся з іноземними інвесторами, які планують вкласти в Запорізьку область 1,5 млрд євро. ФОТО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з інвесторами, які мають намір реалізувати в Україні низку проєктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зустрівся з іноземними інвесторами, які планують вкласти в Запорізьку область 1,5 млрд євро 01

Зокрема, представники Yom Capital Ltd планують побудувати обчислювальний дата-центр потужністю 1 ГВт, а представники компанії NBT - вітроелектростанцію потужністю 800 МВт і потужності з електролізного виробництва водню на 200 МВт на території Запорізької області. Обсяг інвестицій, залучених для будівництва вітроелектростанції, становитиме понад 1,2 млрд євро, а для виробництва водню - понад 300 млн євро.

Президент України зазначив, що зараз робота влади спрямована на те, щоб побудувати нову країну.

"Країну з інвестиціями. Коли ми говоримо про інвестиції, ми говоримо не про гроші. Ми говоримо насамперед про проєкти. Проєкти, які дають можливість підвищувати імідж України, надають робочі місця", - сказав Зеленський.

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Зеленський зустрівся з іноземними інвесторами, які планують вкласти в Запорізьку область 1,5 млрд євро 02

Він зазначив, що завжди підтримує кроки, які ведуть до тих чи інших проєктів, і висловив задоволення з приводу того, що сьогоднішня зустріч спрямована саме на побудову майбутнього України, зокрема розвиток Запорізької області.

"Дуже хотілося б, щоб такі зустрічі, яких буває в житті багато, перетворювалися з теоретичних речей на практичні", - зазначив президент.

CEO компанії NBT Джоар Вікен нагадав, що компанія NBT в Україні працює багато років і вже інвестувала 400 млн євро, а інвестиції в розмірі 1,2 млрд євро планує зробити восени цього року. Вікен також розповів, що на наступний соціальний проєкт у Запоріжжі компанія виділить 15 млн доларів. Крім того, за його словами, будуть залучені прямі інвестиції в поліпшення електросистем України на суму понад 140 млн євро.

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Зеленський Володимир (24413) інвестиції (2085) інвестори (446)


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Топ коментарі
+21
Опять ети *зеленые инвесторы* выкачивать бабло с наших карманов приехали. Какие они к черту инвесторы, если они ни копейки в бюджет не вкладывают а вкладывают деньги в китайские гаджеты для выкачки денег с Украины. Ето все равно что рецидивист инвестирует в отмычку и фомку купленную на базаре для того чтобы вскрыть и бомбануть вашу квартиру.
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05.08.2020 21:02 Відповісти
+14
Зеленський зустрівся з іноземними інвесторами, які планують вкласти в Запорізьку область 1,5 млрд євро - Цензор.НЕТ 542
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05.08.2020 21:31 Відповісти
+13
Походу Ахметов побыстрячку новую фейковую *иностранную* фирму сколотил для откачки *зеленых тарифов*. Потом будет визжать что Украина обижает иностранных инвесторов. Все же здравомыслящие понимают что ниодного реального инвестора украинская мафия не пустит в свой песочник.
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05.08.2020 21:19 Відповісти
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зеленое чмо уже отпугнуло всех реальных инвесторов на лет 10 вперед
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05.08.2020 23:43 Відповісти
Очередные "испанские лыжники"! Уже проходили. повторяется зечмо---никакого креатива)))
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06.08.2020 00:38 Відповісти
Так это они землю под ветроэлектростанцию покупают или им Зеленский дарит угодья? И, наконец, производство водорода электролизом экономически невыгодно. Бредятина. Новость сомнительная. Может дети капитана Смита приехали с Нелохом познакомиться. Мир гудит, что можно неплохо погулять - бесплатной шаурмы поесть.
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06.08.2020 01:24 Відповісти
Это запорожскую АЭС, видимо, хотят прибрать. А идеи это мадам Буславец от Ахметки. Она их открыто проповедует.
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06.08.2020 05:52 Відповісти
Клоун - попрошайка
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06.08.2020 09:23 Відповісти
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