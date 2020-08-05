Дейтон про пріоритети роботи послом США в Україні: справжня реформа ЗСУ та оборонної промисловості
Справжня реформа збройних сил України та оборонної промисловості - такий пріоритетний напрямок роботи в разі затвердження на посаду посла США в Україні назвав Кіт Дейтон у письмових свідченнях, представлених до слухань у Комітеті Сенату США з міжнародних відносин. Дейтон підкреслив, що його досвід роботи із ЗСУ як старшого оборонного радника стане корисним у роботі над реформою.
Слухання про призначення Дейтона на посаду посла відбулися в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Кандидат на посаду посла вважає, що США можуть допомогти Україні в зміцненні обороноздатності, зокрема шляхом допомоги в досягненні рівня військової взаємодії, необхідної для досягнення членства в НАТО.
"Членство в розширеному партнерстві НАТО є величезним кроком у правильному напрямку для України і кульмінація зусиль, які я почав у Центрі Маршалла в 2014 році і просував у Північноатлантичній раді раніше цього року", - зазначив Дейтон у своїй письмовій заяві до слухань.
Він також звернув увагу на необхідність реформування військово-промислового комплексу України, щоб убезпечити його від шкідливого впливу Китаю, і підкреслив, що "український оборонний сектор потребує реформ і, нарешті, він повинен працювати в інтересах народу України, а не Китаю".
"Роки корупції і поганого керування штовхали оборонні компанії України на межу провалу", що зробило інтелектуальну власність України і військові технологій вразливими для зловживання Китаєм, вважає Дейтон.
У своїх письмових свідченнях Дейтон також наголосив на важливості захисту інвестицій в Україні для подолання корупції і прихованих інтересів, необхідності проведення реформ і виконання Україною вимог програм міжнародних фінансових установ, таких як МВФ і Світовий банк.
"Виконання програм МВФ та Світового банку є потужним сигналом від уряду про те, що він залишається відданим реформам", - зазначив Дейтон. Це стане сигналом того, що "Україна служить своєму народові - я маю на увазі всіх людей, а не тільки кількох осіб".
"Лише коли міжнародний бізнес матиме справжню впевненість у своїх інвестиціях, Україна зможе повною мірою реалізувати свій економічний потенціал", - додав кандидат на посаду посла.
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И это противостояние, как сами понимаете, на территории Украины.
Это украинский интерес - помогать США противостоять РФ на территории Украины?
Уявіть, вони вчепились лише на Дамбасі та в Криму.
Пропонуєте їм все віддати ?
Зараз !
Петро сам собі раду давав і тягнув плуга
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Учасник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83 Війна в Іраку
Військове звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенант
Крім того, генерал Дейтон працював директором з оперативних питань і директором по агентурної розвідки Розвідувального управління міністерства оборони у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні , в тому числі був директором Групи з вивчення Іраку для операції «Іракська свобода» в Іраку; потім очолював Управління стратегії, планування та політики міністерства Сухопутних військ, перш ніж отримав призначення в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Єрусалим в грудні 2005 р
Генерал Дейтон пройшов навчання на курсі офіцерів-країнознавців в Інституті з вивчення Радянського Союзу Сухопутних військ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%88-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BD Гарміш-Партенкірхені . Серед його призначень в цій області: офіцер штабу з військово-політичних питань (Сухопутних військ США) у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні ; військовий аташе США в Росії; і заступник начальника з військово-політичних питань відділу Європи та Африки Управління стратегічного планування та політики ОКНШ у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні .
дивися вище !
Україна в сфері інтересів Дядька Сема.
І це гарно
у вас американофобія ? лапті димлять від переляку ?
А ось зараз можемо бути в НАТО.