Дейтон про пріоритети роботи послом США в Україні: справжня реформа ЗСУ та оборонної промисловості

Справжня реформа збройних сил України та оборонної промисловості - такий пріоритетний напрямок роботи в разі затвердження на посаду посла США в Україні назвав Кіт Дейтон у письмових свідченнях, представлених до слухань у Комітеті Сенату США з міжнародних відносин. Дейтон підкреслив, що його досвід роботи із ЗСУ як старшого оборонного радника стане корисним у роботі над реформою.

Слухання про призначення Дейтона на посаду посла відбулися в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Кандидат на посаду посла вважає, що США можуть допомогти Україні в зміцненні обороноздатності, зокрема шляхом допомоги в досягненні рівня військової взаємодії, необхідної для досягнення членства в НАТО.

"Членство в розширеному партнерстві НАТО є величезним кроком у правильному напрямку для України і кульмінація зусиль, які я почав у Центрі Маршалла в 2014 році і просував у Північноатлантичній раді раніше цього року", - зазначив Дейтон у своїй письмовій заяві до слухань.

Він також звернув увагу на необхідність реформування військово-промислового комплексу України, щоб убезпечити його від шкідливого впливу Китаю, і підкреслив, що "український оборонний сектор потребує реформ і, нарешті, він повинен працювати в інтересах народу України, а не Китаю".

"Роки корупції і поганого керування штовхали оборонні компанії України на межу провалу", що зробило інтелектуальну власність України і військові технологій вразливими для зловживання Китаєм, вважає Дейтон.

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У своїх письмових свідченнях Дейтон також наголосив на важливості захисту інвестицій в Україні для подолання корупції і прихованих інтересів, необхідності проведення реформ і виконання Україною вимог програм міжнародних фінансових установ, таких як МВФ і Світовий банк.

"Виконання програм МВФ та Світового банку є потужним сигналом від уряду про те, що він залишається відданим реформам", - зазначив Дейтон. Це стане сигналом того, що "Україна служить своєму народові - я маю на увазі всіх людей, а не тільки кількох осіб".

"Лише коли міжнародний бізнес матиме справжню впевненість у своїх інвестиціях, Україна зможе повною мірою реалізувати свій економічний потенціал", - додав кандидат на посаду посла.

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