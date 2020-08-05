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Дейтон про пріоритети роботи послом США в Україні: справжня реформа ЗСУ та оборонної промисловості

Дейтон про пріоритети роботи послом США в Україні: справжня реформа ЗСУ та оборонної промисловості

Справжня реформа збройних сил України та оборонної промисловості - такий пріоритетний напрямок роботи в разі затвердження на посаду посла США в Україні назвав Кіт Дейтон у письмових свідченнях, представлених до слухань у Комітеті Сенату США з міжнародних відносин. Дейтон підкреслив, що його досвід роботи із ЗСУ як старшого оборонного радника стане корисним у роботі над реформою.

Слухання про призначення Дейтона на посаду посла відбулися в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Кандидат на посаду посла вважає, що США можуть допомогти Україні в зміцненні обороноздатності, зокрема шляхом допомоги в досягненні рівня військової взаємодії, необхідної для досягнення членства в НАТО.

"Членство в розширеному партнерстві НАТО є величезним кроком у правильному напрямку для України і кульмінація зусиль, які я почав у Центрі Маршалла в 2014 році і просував у Північноатлантичній раді раніше цього року", - зазначив Дейтон у своїй письмовій заяві до слухань.

Він також звернув увагу на необхідність реформування військово-промислового комплексу України, щоб убезпечити його від шкідливого впливу Китаю, і підкреслив, що "український оборонний сектор потребує реформ і, нарешті, він повинен працювати в інтересах народу України, а не Китаю".

"Роки корупції і поганого керування штовхали оборонні компанії України на межу провалу", що зробило інтелектуальну власність України і військові технологій вразливими для зловживання Китаєм, вважає Дейтон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий посол США в Україні Дейтон - класний мужик, - Кулеба

У своїх письмових свідченнях Дейтон також наголосив на важливості захисту інвестицій в Україні для подолання корупції і прихованих інтересів, необхідності проведення реформ і виконання Україною вимог програм міжнародних фінансових установ, таких як МВФ і Світовий банк.

"Виконання програм МВФ та Світового банку є потужним сигналом від уряду про те, що він залишається відданим реформам", - зазначив Дейтон. Це стане сигналом того, що "Україна служить своєму народові - я маю на увазі всіх людей, а не тільки кількох осіб".

"Лише коли міжнародний бізнес матиме справжню впевненість у своїх інвестиціях, Україна зможе повною мірою реалізувати свій економічний потенціал", - додав кандидат на посаду посла.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найімовірніше, кандидатуру Дейтона на посаду посла США в Україні затвердять до листопадових виборів, - Єльченко

посол (1109) США (23483) Дейтон Кіт (14)


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Топ коментарі
+19
Коли американці переймаються твоєю армією більше ніж президент
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05.08.2020 21:49 Відповісти
+16
Дейтон про приоритеты работы послом США в Украине: Настоящая реформа ВСУ и оборонной промышленности - Цензор.НЕТ 9541
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05.08.2020 21:53 Відповісти
+15
Иногда складывается впечатление, что американцы знают о наших проблемах и путях их решения, значительно больше наших Фельдмаршалов и "крепких хозяйственников"
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05.08.2020 21:49 Відповісти
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Коли американці переймаються твоєю армією більше ніж президент
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05.08.2020 21:49 Відповісти
Потому, что министр обороны США назвал Украину важнейшим партнером для противостояния РФ.
И это противостояние, как сами понимаете, на территории Украины.
Это украинский интерес - помогать США противостоять РФ на территории Украины?
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05.08.2020 22:18 Відповісти
Треба ж нарешті витягти Україну з пазурів москви.
Уявіть, вони вчепились лише на Дамбасі та в Криму.
Пропонуєте їм все віддати ?
Зараз !
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05.08.2020 22:23 Відповісти
Да, это украинский интерес - помогать США противостоять РФ на территории Украины. Иначе Украины просто не станет. Что тебе не ясно, чушка тупоголовая?
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06.08.2020 00:08 Відповісти
«паны дерутся, а у холопов чубы трещат». Только это интерес США. И от этого интереса уже не избавиться. При попытке избавиться - США такие санкции применят, что мало не покажется. Так что противостоять - до конца
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06.08.2020 15:57 Відповісти
коли бариги фсе зробили не так, тоді за цю справу береться ФБР.
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05.08.2020 22:39 Відповісти
"баригам" не потрібна була нянька у чині генерал-лейтенанта

Петро сам собі раду давав і тягнув плуга
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06.08.2020 00:00 Відповісти
Ахренительный Дядька !!!!!!!!!!!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Кембриджський університет , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Гарвардський університет , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%97 Університет Південної Каліфорнії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D1%96_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%96 Коледж Вільяма і Мері , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Defense_Language_Institute&action=edit&redlink=1 Defense Language Institute https://www.wikidata.org/wiki/Q1102209 d і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 Школа міжнародних відносин Університету Південної Каліфорнії https://www.wikidata.org/wiki/Q7896340 d

Учасник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83 Війна в Іраку
Військове звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенант




Крім того, генерал Дейтон працював директором з оперативних питань і директором по агентурної розвідки Розвідувального управління міністерства оборони у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні , в тому числі був директором Групи з вивчення Іраку для операції «Іракська свобода» в Іраку; потім очолював Управління стратегії, планування та політики міністерства Сухопутних військ, перш ніж отримав призначення в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Єрусалим в грудні 2005 р
Генерал Дейтон пройшов навчання на курсі офіцерів-країнознавців в Інституті з вивчення Радянського Союзу Сухопутних військ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%88-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BD Гарміш-Партенкірхені . Серед його призначень в цій області: офіцер штабу з військово-політичних питань (Сухопутних військ США) у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні ; військовий аташе США в Росії; і заступник начальника з військово-політичних питань відділу Європи та Африки Управління стратегічного планування та політики ОКНШ у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні .
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05.08.2020 23:54 Відповісти
Карьерный разведчик, военный и дипломат. Аналитик стратегического уровня планирования. Да уж, не Маруся Йованович.
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06.08.2020 01:40 Відповісти
Добрий фацет ! Такого треба на посла в Украіні !
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05.08.2020 21:49 Відповісти
ато !
дивися вище !

Україна в сфері інтересів Дядька Сема.
І це гарно
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05.08.2020 23:55 Відповісти
Иногда складывается впечатление, что американцы знают о наших проблемах и путях их решения, значительно больше наших Фельдмаршалов и "крепких хозяйственников"
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05.08.2020 21:49 Відповісти
Образование посол получал явно не в квартале.
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05.08.2020 21:52 Відповісти
фсб старалось,щоб Україною керували дилетанти.
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05.08.2020 22:19 Відповісти
ты еще забыл презика-маразматика на ключевом посту переговоров в Минске
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06.08.2020 00:01 Відповісти
Зеленым и Богуслаеву пора напрячься. Этот посол просто так воздух сотрясать не будет.
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05.08.2020 21:50 Відповісти
Дейтон про приоритеты работы послом США в Украине: Настоящая реформа ВСУ и оборонной промышленности - Цензор.НЕТ 9541
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05.08.2020 21:53 Відповісти
хм . толковый посол . надо брать
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05.08.2020 21:55 Відповісти
Воєнний, генерал - такого і республіканці, і демократи поважатимуть!
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05.08.2020 21:57 Відповісти
Бог Вам в поміч пане посол Дейтон, Бажаю Вам плідно працювать для допомоги нашій Армії. США- це самий надійний наш партнер. Разом ми змусим Росію припинить агресію і звільнить Крим і донбас від своєї окупації. Росія- терорист №1 в світі, ось проти кого треба боротись цивілізованим країнам. Разом ми переможем!
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05.08.2020 22:07 Відповісти
Он посол или теневой министр обороны Украины от США?
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05.08.2020 22:11 Відповісти
та хай вже і тіньовим прем'єр міністром буде.
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05.08.2020 22:17 Відповісти
может нам и президента пришлют из США вместе с правительством?
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05.08.2020 22:20 Відповісти
було би не погано.
у вас американофобія ? лапті димлять від переляку ?
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05.08.2020 22:22 Відповісти
Та то лаптєносець звичайний. Як чує про США, так одразу срачка починається.
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06.08.2020 00:10 Відповісти
толково, дядько говорит!.. я с ним согласен, мы в НАТО должны въехать на своих ракетах 1500 км, и с армией готовой поглотить и пережевать расиянского оккупанта..
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05.08.2020 22:17 Відповісти
Добро пожаловать, посол Дейтон!
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05.08.2020 22:21 Відповісти
Какое унижение для страны - посол будет нам строить армию и промышленность. На месте Зе я бы не принял его верительную грамоту.
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05.08.2020 22:28 Відповісти
У фсб ставка на дилетантів в управлінні Україною,яких їм організував каламойскій.А США хоче,щоб Україною керували профі.
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05.08.2020 22:31 Відповісти
А ещё лучше назначил бы Авакова послом в США с поручением реформировать американскую армию и оборонную промышленность, в частности перевооружить на французские вертолёты и катера.
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05.08.2020 22:33 Відповісти
Унижение для страни-це коли президент торгується з президентом,який його замовив,як вигідніше їх обміняти,тіпа на газ падєшовкє.Це я про бацька.
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05.08.2020 22:56 Відповісти
Посол не будет строить ни армию, ни оборонную промышленность. Посол будет контролировать. Оборонка Украины имеет много наработок, которые сама Украина реализовать не сможет. США они не нужны, но нельзя допустить, чтобы эти разработки ушли, например, в Китай. Также Украина является торговцем оружием, т.е. в определенной мере - конкурентом США. Украина делает виды вооружения по низкой цене относительно США., т.е. мешает продавать более дорогие системы.
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06.08.2020 16:06 Відповісти
Радує,що Україна в геополітиці США.Є надія на членство України в НАТО.
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05.08.2020 22:28 Відповісти
Страна, которая в геополитике США - это Израиль. Население в 10 раз меньше населения Украины, а финансирование минимум в 20 раз больше. При этом США не дает Украине 250-500 млн. долларов живыми деньгами, а поставит на эти суммы оружие. А деньги получит ВПК США.
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06.08.2020 16:20 Відповісти
вступили бы в НАТО 28 лет назад, сейчас бы жыли круче поляков.
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05.08.2020 22:41 Відповісти
кримнаш та даунбац тягнули Україну до расейськава ДЕРЬМА.
А ось зараз можемо бути в НАТО.
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06.08.2020 08:47 Відповісти
Если бы, да кабы. У поляков был свой человек в США - Збигнев Бжезинский. Благодаря ему Польша очень крепко привязана к США. У Украины такого не было.
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06.08.2020 16:12 Відповісти
у Неньки было больше, у нее был Черновол, не уберегли(.
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06.08.2020 18:59 Відповісти
Дейтон накроет Мордор ядерным дождём
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05.08.2020 23:04 Відповісти
Вот и названа реальная цена предьідущих потужньіх реформ армии и ВПК - невьісокая.
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05.08.2020 23:25 Відповісти
Вот только раньше не надо было целого генерал-лейтенанта послом ставить... Видно совсем зеленые рамсы попутали.
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06.08.2020 00:12 Відповісти
РЕСПЕКТ США!!!
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06.08.2020 08:45 Відповісти
 
 