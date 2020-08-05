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Новини Санкції проти Росії
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Україна домовилася з Панамою про санкції для кораблів, які заходять в порти окупованого Криму, - Єнін

Україна домовилася з Панамою про санкції для кораблів, які заходять в порти окупованого Криму, - Єнін

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін провів перші за останні 8 років політичні консультації з Панамою, під час яких сторони домовилися про санкції для панамських суден, що заходять у закриті порти тимчасово окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Сьогодні провів перші за останні 8 років політичні консультації з Панамою. Домовились із заступником глави зовнішньополітичного відомства Панами Федеріко Альфаро Бойдом про таке: активізувати економічне співробітництво, зокрема в галузях суднобудівництва, авіаперевезення, гідроенергетики тощо. МЗС Панами візьме під контроль ситуацію щодо фактів порушень правил заходу до закритих портів АР Крим суднами, що ходять під панамським прапором - порушників чекатимуть суворі санкції", - написав Єнін.

Він зазначив, що також вони домовилися посилити співпрацю в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН.

"Звісно подякував колезі за чудову взаємодію з Панамою з питань видачі ВІП-втікачів", - додав Євген Єнін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Панамі відкрили справу проти Портнова, - адвокат Порошенка

Крим (14192) порт (2059) Панама (79) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+4
дивно лише , що соєві "папередники" , за свої 5 років , чомусь нічого не робили в цьому напрямку ... хто їм заважав , чи просто не хотіли ?
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05.08.2020 22:34 Відповісти
+3
Украина договорилась с Панамой о санкциях для кораблей, которые заходят в порты оккупированного Крыма, - Енин - Цензор.НЕТ 7865
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05.08.2020 22:26 Відповісти
+3
Молодец, хоть кто-то в этом государстве из Зе команды занимается правильным делом 👍👍👍
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05.08.2020 22:28 Відповісти
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Украина договорилась с Панамой о санкциях для кораблей, которые заходят в порты оккупированного Крыма, - Енин - Цензор.НЕТ 7865
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05.08.2020 22:26 Відповісти
Молодец, хоть кто-то в этом государстве из Зе команды занимается правильным делом 👍👍👍
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05.08.2020 22:28 Відповісти
дивно лише , що соєві "папередники" , за свої 5 років , чомусь нічого не робили в цьому напрямку ... хто їм заважав , чи просто не хотіли ?
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05.08.2020 22:34 Відповісти
вообще-то, "соєві папєрєдніки" відстояли Україну, на мінутку

ну до панамских флагов руки не дошли, сейчас сделали и слава Богу, что хоть кто-то із ЗЕльоных ...овнюков-последывателей шевелится
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05.08.2020 23:42 Відповісти
"соєві папєрєдніки" зрадили Україну, і не "на мінутку" , а назавжди !
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06.08.2020 14:43 Відповісти
Оно то точно знать как сейчас с этим делом по части подфлажников. Но тут если что--то крепкое это дело. Панама и Либерия очень давно дают свой флаг под регистрацию судам морским. Лет с 50 уже. Есть и другие страны. Это даёт много финансовой выгоды владельцу и чуть стране ни за что. Если те суда что будут заходить в Крым по флагом Панамы, то владельцу санкции. А таких судов очень много. И пас-лайнеры в том числе. Кроме вояк конечно.
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05.08.2020 22:34 Відповісти
Я седня провел консультацию с презадентом Баобабии. Договорились до того что Путин - Кринж.
(это тот же результат шо и в новости)
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05.08.2020 22:35 Відповісти
ты наверное не совсем понимаешь, что такое Панамский канал. Ну ничего. В 9 классе тебе расскажут
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05.08.2020 23:04 Відповісти
Єнін, проведіть ще перемовини з Україною, https://censor.net/news/3212051/gosudarstvennaya_oghk_otpravila_produktsiyu_v_krym
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05.08.2020 22:38 Відповісти
https://www.segodnya.ua/politics/budushchiy-posol-ssha-ob-uvelichenii-*******-pomoshchi-ukraine-do-300-millionov-vsem-serdcem-podderzhivayu-1468378.html Будущий посол США об увеличении военной помощи Украине до 300 миллионов: Всем сердцем поддерживаю ....три млрд долларов было бы лучше в год и Московия вернулась бы в свои прежние границы.
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05.08.2020 22:38 Відповісти
цей Клоун все усих дастал, биоматериал фсех мастей в шоке кричит - зрадааааа!
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05.08.2020 22:44 Відповісти
Думаю , что от этой мелкой новости кацапы вздрогнут . )
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05.08.2020 22:45 Відповісти
Половина цапського торгового флоту ходить під прапором Панами.
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05.08.2020 22:47 Відповісти
Я зрозумів . Вони скрізь так роблять , -- Жывотные .
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05.08.2020 22:59 Відповісти
Брешуть зебіли - це чергова потужна перемога свиночолого гетьмана! Україна домовилася з Панамою про санкції для кораблів, які заходять в порти окупованого Криму, - Єнін - Цензор.НЕТ 9221
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05.08.2020 22:45 Відповісти
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05.08.2020 23:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zQu3d6K5aKQ Когда воротимся мы в Портленд клянусь я сам взбегу на плаху,
https://www.youtube.com/watch?v=zQu3d6K5aKQ Но только в Портленд воротится нам не придётся никогда (с)
Україна домовилася з Панамою про санкції для кораблів, які заходять в порти окупованого Криму, - Єнін - Цензор.НЕТ 8524
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05.08.2020 22:50 Відповісти
Бывшмй президент РАБссии Дима Медведев и его жена получили дипломатический паспорт,...это потому что денег нет,но ы дежитесь там,или Дима линяет в США или Панаму ?
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05.08.2020 23:00 Відповісти
https://myrotvorets.news/ilmenitovi-skhemy-syrovynu-dlia-kryms/
-СИРОВИНУ ДЛЯ КРИМСЬКОГО ТИТАНУ
ДОСТАВИЛИ В ОКУПОВАНИЙ КРИМ РЕЙСОМ ОДЕСА-ХОПА-ФЕОДОСІЯ
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06.08.2020 01:48 Відповісти
https://myrotvorets.news/ilmenitovi-skhemy-syrovynu-dlia-kryms/ СИРОВИНУ ДЛЯ КРИМСЬКОГО ТИТАНУ ДОСТАВИЛИ В ОКУПОВАНИЙ КРИМ РЕЙСОМ ОДЕСА-ХОПА-ФЕОДОСІЯ
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06.08.2020 01:51 Відповісти
 
 