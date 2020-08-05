Україна домовилася з Панамою про санкції для кораблів, які заходять в порти окупованого Криму, - Єнін

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін провів перші за останні 8 років політичні консультації з Панамою, під час яких сторони домовилися про санкції для панамських суден, що заходять у закриті порти тимчасово окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Сьогодні провів перші за останні 8 років політичні консультації з Панамою. Домовились із заступником глави зовнішньополітичного відомства Панами Федеріко Альфаро Бойдом про таке: активізувати економічне співробітництво, зокрема в галузях суднобудівництва, авіаперевезення, гідроенергетики тощо. МЗС Панами візьме під контроль ситуацію щодо фактів порушень правил заходу до закритих портів АР Крим суднами, що ходять під панамським прапором - порушників чекатимуть суворі санкції", - написав Єнін.

Він зазначив, що також вони домовилися посилити співпрацю в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН.

"Звісно подякував колезі за чудову взаємодію з Панамою з питань видачі ВІП-втікачів", - додав Євген Єнін.

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