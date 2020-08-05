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Тайванська авіакомпанія StarLux продає квитки на рейси "в нікуди" для тих, хто скучив за авіаперельотами

Тайванська авіакомпанія StarLux продає квитки на рейси

Тайванська авіакомпанія StarLux почала продавати своїм пасажирам квитки на рейси "в нікуди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Москвы.

Перевізник пояснив, що пропозиція розрахована на туристів, які скучили безпосередньо за польотами. Вони можуть купити квиток на літак, який покатає їх над сусідніми країнами, не здійснюючи посадки, і поверне в домашній аеропорт.

У StarLux розповіли, що всі майже 200 місць на перший рейс були розпродані за п'ять хвилин після надходження квитків "у нікуди" в продаж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіасполучення на докарантинний рівень повернеться не раніше 2024 року - Міжнародна асоціація повітряного транспорту

Зазначають, що в дорозі пасажирам пропонуватимуть страви, приготовані шефом із ресторану із зіркою Мішлен. Вартість подорожі - близько 157 доларів США за місце в економ-класі.

авіація (4178) Тайвань (183) туризм (1564) авіасполучення (3082)


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Топ коментарі
+17
знакомый сюжетец )))

Тайваньская авиакомпания StarLux продает билеты на рейсы в никуда для скучающих за авиаперелетами - Цензор.НЕТ 9684

....
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05.08.2020 22:41 Відповісти
+10
тайваньцы не первые . москали раньше такое придумали . 200 вагнеровцев в Беларусь прилетели . все с билетами в никуда
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05.08.2020 22:47 Відповісти
+8
Мне папа такой билет в Совке покупал на день авиации - на Ан-2 полетать вокруг города
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05.08.2020 22:38 Відповісти
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та норм. люди відпочивають - нам таке й не снилось. колгосп же.
чо, помріяти не мона вже?
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05.08.2020 22:48 Відповісти
следующий шаг - безалкогольное пиво, потом резиновая женщина и даже зеленьський на второй срок... куда катится мир...
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05.08.2020 22:46 Відповісти
Зеленский - ну нафиг. вопли смешные в канале Дубинского, удовольствие читать истерику дурачков... мммммм, мне нравится
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05.08.2020 22:50 Відповісти
тайваньцы не первые . москали раньше такое придумали . 200 вагнеровцев в Беларусь прилетели . все с билетами в никуда
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05.08.2020 22:47 Відповісти
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05.08.2020 23:00 Відповісти
в принципі бізнес-ідея чудова
тільки запихнути і літак бухло, шведський стіл і в одному з салонів дискотеку і стриптиз
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05.08.2020 22:54 Відповісти
Пример конечно чуть не в тему. Но интересно возможно кому. Это бизнес проект отличный. Тут чистой прибыли больше от полёта чем от рейса по расписанию. Была интересная развлекуха при совках в Одессе. 3-часовая прогулка от морвокзала на лайнере. Даже на большом. В брежневские времена особенно, когда чуть богатеньких развелось. Все бары работают с наценкой, музыка играла, просто походить по палубам и салонам. Человек 200 село, по 10 заплатили, на 30 набухали. По тем временам высокорентабельно было. Были и великолепные короткие круизы 3 дня. Одесса-Ялта-Одесса. Отход в 20 вечера в пятницу, весь день завтра до поздна в Ялте, в воскресенье в 15 дня Одесса. Тут гульбас был сильный. И в карты в том числе. Ушла эпоха морей бескрайних трудовых! Почему подобное не востановить на Варну---ума не приложу. Политикой увлеклась Одесса. Дешёвой причём. Жаль.
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05.08.2020 22:59 Відповісти
Зачем - в никуда? Маршрутом МН17... в никуда.
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05.08.2020 23:01 Відповісти
У нас 73% приматов купили билет в никуда для всей страны еще год назад. Потому - боян!
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05.08.2020 23:01 Відповісти
Тайванська авіакомпанія StarLux продає квитки на рейси "в нікуди" для тих, хто скучив за авіаперельотами - Цензор.НЕТ 843
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05.08.2020 23:03 Відповісти
Год такой, шо поделаешь... 2020 год такой, шо если к своему году рождения прибааить количестао прожитых лет, всегда выходит 2020... фенОмен мля...
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05.08.2020 23:18 Відповісти
😆🧮
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06.08.2020 01:56 Відповісти
Коломойский возьмёт на заметку, только но не будет даже взлетать, чтобы не палить керосин.
А билет будет дороже.
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05.08.2020 23:18 Відповісти
Ми вже шостий рік в нікуди летимо.
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06.08.2020 00:19 Відповісти
А маски надягати не примушуєте ?
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06.08.2020 01:21 Відповісти
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