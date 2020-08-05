Тайванська авіакомпанія StarLux продає квитки на рейси "в нікуди" для тих, хто скучив за авіаперельотами
Тайванська авіакомпанія StarLux почала продавати своїм пасажирам квитки на рейси "в нікуди".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Москвы.
Перевізник пояснив, що пропозиція розрахована на туристів, які скучили безпосередньо за польотами. Вони можуть купити квиток на літак, який покатає їх над сусідніми країнами, не здійснюючи посадки, і поверне в домашній аеропорт.
У StarLux розповіли, що всі майже 200 місць на перший рейс були розпродані за п'ять хвилин після надходження квитків "у нікуди" в продаж.
Зазначають, що в дорозі пасажирам пропонуватимуть страви, приготовані шефом із ресторану із зіркою Мішлен. Вартість подорожі - близько 157 доларів США за місце в економ-класі.
Топ коментарі
+17 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар05.08.2020 22:41 Відповісти Посилання
+10 violator
показати весь коментар05.08.2020 22:47 Відповісти Посилання
+8 Дмитрий Панов #473708
показати весь коментар05.08.2020 22:38 Відповісти Посилання
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чо, помріяти не мона вже?
тільки запихнути і літак бухло, шведський стіл і в одному з салонів дискотеку і стриптиз
А билет будет дороже.