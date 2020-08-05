На Закарпатті триває розчищення річок від сміття і деревини після паводка, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Рятувальники ДСНС продовжують чистити річки Закарпаття від заторів сміття, що виникли після повені.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
На річці Боржава, поблизу с. Нижні Ремети Берегівського району, фахівці трьох підрозділів ДСНС продовжують розчищати русло річки від сміття і деревини. Від початку проведення робіт рятувальниками було вилучено з води 212 куб. м. різноманітного мотлоху.
А в Хустському районі фахівці місцевого підрозділу ДСНС продовжують розчищати опори транспортного мосту на річці Тиса, між населеними пунктами Вишково Хустського і Буштино Тячівського районів. Починаючи з 30 липня з води вилучено понад 100 куб. м. деревини.
Топ коментарі
+4 Иван Кутепов
показати весь коментар05.08.2020 23:25 Відповісти Посилання
+3 mrSmith
показати весь коментар05.08.2020 23:13 Відповісти Посилання
+3 Дудаш Ласло
показати весь коментар05.08.2020 23:56 Відповісти Посилання
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Двуногие скоты засырают планету на ура.
Неужели сходив в лес на пикник, такая большая проблема забрать с собой мусор?