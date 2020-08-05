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Новини Паводки на Західній Україні
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На Закарпатті триває розчищення річок від сміття і деревини після паводка, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальники ДСНС продовжують чистити річки Закарпаття від заторів сміття, що виникли після повені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

На Закарпатті триває розчищення річок від сміття і деревини після паводка, - ДСНС 01

На річці Боржава, поблизу с. Нижні Ремети Берегівського району, фахівці трьох підрозділів ДСНС продовжують розчищати русло річки від сміття і деревини. Від початку проведення робіт рятувальниками було вилучено з води 212 куб. м. різноманітного мотлоху.

На Закарпатті триває розчищення річок від сміття і деревини після паводка, - ДСНС 02
На Закарпатті триває розчищення річок від сміття і деревини після паводка, - ДСНС 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Угорщини поскаржився Зеленському, що країна тоне в карпатському смітті

На Закарпатті триває розчищення річок від сміття і деревини після паводка, - ДСНС 04

А в Хустському районі фахівці місцевого підрозділу ДСНС продовжують розчищати опори транспортного мосту на річці Тиса, між населеними пунктами Вишково Хустського і Буштино Тячівського районів. Починаючи з 30 липня з води вилучено понад 100 куб. м. деревини.

На Закарпатті триває розчищення річок від сміття і деревини після паводка, - ДСНС 05
На Закарпатті триває розчищення річок від сміття і деревини після паводка, - ДСНС 06

На Закарпатті триває розчищення річок від сміття і деревини після паводка, - ДСНС 07

сміття (479) паводок (233) ДСНС (5173) Закарпатська область (2081)


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Топ коментарі
+4
І хто ж їм накидав все це? Невже мандрівники? Спочатку річки засрали, дерева вирубали, а потім - дивина, якісь паводки. І з чогоб вони?
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05.08.2020 23:25 Відповісти
+3
Нда...
Двуногие скоты засырают планету на ура.
Неужели сходив в лес на пикник, такая большая проблема забрать с собой мусор?
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05.08.2020 23:13 Відповісти
+3
Ви будете сміятись але важко! Я живу у дачному мікройоні в лісі під Ужгородом. Приїзжають люди до себе на ділянку розважаються, потім їде додому і прямо з машини викидуе пластиковий пакет із відходами, який спокійно можно було вивезти до смітника. Але каждий із себе корчит такого праведника - от у Германиї так, в Чехіїї так . А дома - скоти.
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05.08.2020 23:56 Відповісти
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Здається, ті пляшки там віддавна плавали.
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05.08.2020 23:06 Відповісти
як не плавали, так валялись, поки паводок не загріб....таке у нас суспільство....а ще киваємо на когось.....
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05.08.2020 23:09 Відповісти
При чем общество к тому что властям наплевать на экологию? Где штрафы за замусоривание? Где проверки? Где уборка? Где законы? Где мусороперерабатывающие заводы? Олигархам они нужны? Нет. Поэтому и живем в бардаке и на мусорной свалке. Зеленые твари рогатые палец о палец не ударят и не вспомнят про экологию. А вы избирайте их на местных выборах, чтоб горели мусорные свалки и чадили по всей Украине, а олигархи чтобы набивали себе карманы и не тратились на экологию и мусоропереработку.
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05.08.2020 23:29 Відповісти
а що, це влада банки викидує, після себе на пікниках не прибирає, чи може все-таки люди? та й до того, яке суспільство - така і влада, далеко не треба ходити - достатньо почитати коментарі окремих дописувачів тут.....
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06.08.2020 08:11 Відповісти
Вы нормальный? Власть не мусорит, возможно, но ничего не делает для того, чтобы создать такие условия, чтобы люди не мусорили. Украинцы в Германии или Швеции мусорят? Нет. Там такие штрафы, что мало не покажется и из страны выкурят за 24 часа. А у нас за маски штраф 17 тыс. , если не носишь, а за брошенную бутылку сколько? Ноль. И котроля нет и видеокамер и полицию мусор не интересует.
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06.08.2020 08:57 Відповісти
Нда...
Двуногие скоты засырают планету на ура.
Неужели сходив в лес на пикник, такая большая проблема забрать с собой мусор?
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05.08.2020 23:13 Відповісти
Ви будете сміятись але важко! Я живу у дачному мікройоні в лісі під Ужгородом. Приїзжають люди до себе на ділянку розважаються, потім їде додому і прямо з машини викидуе пластиковий пакет із відходами, який спокійно можно було вивезти до смітника. Але каждий із себе корчит такого праведника - от у Германиї так, в Чехіїї так . А дома - скоти.
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05.08.2020 23:56 Відповісти
Засранці... Їм якби лиш гроші....
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05.08.2020 23:21 Відповісти
І хто ж їм накидав все це? Невже мандрівники? Спочатку річки засрали, дерева вирубали, а потім - дивина, якісь паводки. І з чогоб вони?
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05.08.2020 23:25 Відповісти
Накой хрін там мнс? То є звичайна робота а не разовий героізм((( 30 років гімна мнс не бачило?
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06.08.2020 07:12 Відповісти
А мадярам слабо підключитись до доброї справи ? Ніц не дбають про право угорської нацменшини на безпечне і здорове довкілля.
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06.08.2020 07:39 Відповісти
https://censor.net/user/48712 Ну так, ви накидали лайна, а прибирають нехай МНС, мадяри і ще будь -хто, тільки не ви.
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06.08.2020 09:10 Відповісти
І головне порізали колоди на дрова, як ліси в Карпатах, бо файні газди, мабуть і в церкви ходять по вихідними , між вирубуванням деревини. Ну і пиво, колу з лимонадом шанують судячи з фото загаженої річки.
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06.08.2020 10:51 Відповісти
 
 