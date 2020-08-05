УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6202 відвідувача онлайн
Новини
8 057 49

У нас є три заводи, які працюють із речовиною, через яку стався вибух у Бейруті. Їх треба терміново перевірити, - Шахов

У нас є три заводи, які працюють із речовиною, через яку стався вибух у Бейруті. Їх треба терміново перевірити, - Шахов

Народний депутат від "Нашого краю" Сергій Шахов ініціює перевірку токсичних підприємств України, які ніколи не проходили модернізації і працюють із небезпечними хімічними речовинами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук політика, відповідну заяву він зробив після страшної трагедії в Лівані, де у вівторок увечері в порту Бейрута стався великий вибух. 2750 тонн нітрату амонію, які вибухнули в ліванському Бейруті, зберігалися там 6 років.

"У нас в Україні сьогодні працюють три аналогічні заводи. Жоден із них ніколи не проходив модернізації. Як голова екологічної підкомітету я закликаю уряд провести аудит заводів, на яких у виробництві використовується і зберігається нітрат амонію", - зазначив депутат.

Шахов також висловив співчуття сім'ям усіх загиблих та постраждалим і додав, що українці повинні бути впевнені, що їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян.

У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу Лівану.

Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".

вибух (4527) Ліван (122) Шахов Сергій (116)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
О! Шахов виринув з небуття. Ну шо, вірус це фейк?
показати весь коментар
05.08.2020 23:17 Відповісти
+10
Я так розумію наші заводи небезпечні тому давайте знову завозити російську селітру?
показати весь коментар
06.08.2020 00:01 Відповісти
+7
Ага, Щасс! Это когда они себе рейтинг на трагедиях поднимали "без выноса в СМИ"?
Они только, когда с проститутками в айфонах переписку ведут, очень просят, чтобы "без выноса в сми"
показати весь коментар
05.08.2020 23:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В очікуванні російських диверсантів: У порту Миколаєва, як і в Бейруті, протягом двох років зберігають арештований вантаж аміачної селітри, - активіст

https://patrioty.org.ua/politic/v-ochikuvanni-rosiiskykh-dyversantiv-u-portu-mykolaieva-iak-i-v-beiruti-protiahom-dvokh-rokiv-zberihaiut-areshtovanyi-vantazh-amiachnoi-selitry--aktyvist-339061.html
показати весь коментар
05.08.2020 23:17 Відповісти
Зачухались зеленые роги, после Бейрута. А сколько еще надо проверять один Бог знает. Кругом бардак.
показати весь коментар
05.08.2020 23:23 Відповісти
О! Шахов виринув з небуття. Ну шо, вірус це фейк?
показати весь коментар
05.08.2020 23:17 Відповісти
Звісно фейк. Ви на морду обличчя його подивіться)))
показати весь коментар
05.08.2020 23:35 Відповісти
Бдительньій ? Вряд-ли , но прокукарекать не поленился.
показати весь коментар
05.08.2020 23:18 Відповісти
Вот же дуроконь очередной в этой власти рехнутой! Да правильно что проверить надо. Но тихо, без выноса в сми и тв! Оно же если так тарахтеть---да обязательно где то полыхнёт! Ну было уже ведь не раз! Тупой доцент!
показати весь коментар
05.08.2020 23:20 Відповісти
Ага, Щасс! Это когда они себе рейтинг на трагедиях поднимали "без выноса в СМИ"?
Они только, когда с проститутками в айфонах переписку ведут, очень просят, чтобы "без выноса в сми"
показати весь коментар
05.08.2020 23:31 Відповісти
Новости кацапстана. - "По заявлению народного депутата Украины Сергея Шахова именно украинская селитра производства одного из трех заводов в Украине взорвалась в Бейруте."
показати весь коментар
05.08.2020 23:21 Відповісти
научил ...Хабаровск учи
показати весь коментар
05.08.2020 23:33 Відповісти
Вещество от которого произошел взрыв в Бейруте это гексоген или тротил, а вторичное вещество что взорвалось от детонации первого у нас тоже не вырабатывают.. Шахов ты дебил!?
показати весь коментар
05.08.2020 23:23 Відповісти
В Бейруте взорвалась никакая не хим.смесь, а пластиковая взрывчатка. Потерпите с выводами, скоро всё скажут.(с)
показати весь коментар
06.08.2020 00:13 Відповісти
У Вас ошибка в последнем предложении.Знак вопроса лишний.
показати весь коментар
06.08.2020 00:55 Відповісти
Очнулся. Ты Николаевский порт для начала проверь. Мало нам зеленых клоунов. Так и старые-новые лица ударились в этот жанр(((
https://espreso.tv/news/2020/08/05/u_mykolayivskomu_portu_protyagom_dvokh_rokiv_zberigayut_areshtovanyy_vantazh_amiachnoyi_selitry_yaka_sprychynyla_vybukh_u_beyruti_aktyvist Як у Бейруті: у Миколаївському порту протягом двох років зберігають арештований вантаж аміачної селітри
https://www.facebook.com/senchenko.andre/posts/3316313211762030

У нас є три заводи, які працюють із речовиною, через яку стався вибух у Бейруті. Їх треба терміново перевірити, - Шахов - Цензор.НЕТ 7085У нас є три заводи, які працюють із речовиною, через яку стався вибух у Бейруті. Їх треба терміново перевірити, - Шахов - Цензор.НЕТ 9539У нас є три заводи, які працюють із речовиною, через яку стався вибух у Бейруті. Їх треба терміново перевірити, - Шахов - Цензор.НЕТ 7599
показати весь коментар
05.08.2020 23:25 Відповісти
Люди самі винні, що вибирають ідіотів до парламенту.
показати весь коментар
05.08.2020 23:25 Відповісти
владельцы заводов, больниц, параходов,
разбойники и дальнобои-
ищите селитру, как слуги народа,
она- пригодится для боя!
показати весь коментар
05.08.2020 23:25 Відповісти
а вот к примеру в штате Айдахо , патроны продают как у нас жвачку (цена указана за фунт - 450гр.)

У нас є три заводи, які працюють із речовиною, через яку стався вибух у Бейруті. Їх треба терміново перевірити, - Шахов - Цензор.НЕТ 6180
показати весь коментар
05.08.2020 23:31 Відповісти
если бы у нас так было, то народа бы не было...одни слуги в броне....а "народные мстители" ждали бы когда беременная родит, чтобы сразу выстрелить ...
показати весь коментар
05.08.2020 23:37 Відповісти
Сейчас у нас можно купить даже Барретт 12.7мм если есть деньги. Легально. Но никаких "мстителей" я не наблюдаю.
показати весь коментар
05.08.2020 23:44 Відповісти
фирташа хотят раскошелить )))
показати весь коментар
05.08.2020 23:34 Відповісти
тупые украинские чинуши лишь бы что то проверять и бабла сшибать
показати весь коментар
05.08.2020 23:38 Відповісти
Аммиачная селитра - это АЗОТНОЕ УДОБРЕНИЕ
в любом сельхоз магазине в большом наличии
показати весь коментар
05.08.2020 23:40 Відповісти
Я так розумію наші заводи небезпечні тому давайте знову завозити російську селітру?
показати весь коментар
06.08.2020 00:01 Відповісти
Депутату следует поучить матчасть: селитра сама по себе взорваться не может!
показати весь коментар
06.08.2020 00:01 Відповісти
У нас ещё осталось три завода? Гм... Тогда их нужно срочно закрыть!
показати весь коментар
06.08.2020 00:04 Відповісти
Пусть сам лично и проверит.Если его разорвет, значит все сказал правильно
показати весь коментар
06.08.2020 00:11 Відповісти
это все коцапская отработка, сначала в порт жертву прибывает судно с селитрой и левыми документами, потом груз арестовывают и изымают, а потом он взрывается от закладки в мешке или дрг
показати весь коментар
06.08.2020 00:19 Відповісти
мабуть якісь туристи транзитом з Білорусії доїхали ?
показати весь коментар
06.08.2020 01:13 Відповісти
Идиоти вибирают идиотов, замкеуиий круг. Селитра отмазка, Израиль хесболу грохнул.
показати весь коментар
06.08.2020 00:25 Відповісти
Селитра сама по себе не взрывается. Нужен детонатор.
показати весь коментар
06.08.2020 01:19 Відповісти
В Бейруте детонатором были петарды, склад которых горел рядом с хранилищем селитры непосредственно перед её взрывом
показати весь коментар
06.08.2020 05:59 Відповісти
Петарды - чепуха. В них нет инициирующего вещества. В них - порох. Порох может вызвать только горение. А инициализировать детонацию могут только специальные взрыватели-детонаторы.
показати весь коментар
06.08.2020 12:12 Відповісти
Бар..н. Есть не только три завода а десятки трейдеров таскающих селитру" кантрабасом" по ЖД,кораблями,автотранспортом. Есть арестованные корабли с селитрой ГОДАМИ стоящие в порту,есть ,представляете "милое животное",миллионы снарядов на ОТКРЫТЫХ складах до сих пор хранящихся,есть фирмы ( полулегальные) производящие пиротехнику. "Милое животное" с чего начнёте проверять? Для клинического идиота-бандоса. Селитра ОЧЕНЬ трудно детонирует ДАЖЕ от подрывных запалов и не всегда взрывается(пообщайтесь с людьми,специалистами). Были случаи когда ГОРЕЛИ склады а селитра не детонировала,а от сварки здетонировать? Подорвать эту селитру могли только СПЕЦИАЛЬНО, "милое животное". Заказ выполняете?
показати весь коментар
06.08.2020 04:35 Відповісти
Навозные кучи не забудьте проверить, они имеют тенденцию самовозгораться.
Также кучи компостные.
Начните с полиции Авакова и Рады, где Слуги Народа.
показати весь коментар
06.08.2020 05:51 Відповісти
Выверните карманы у Фирташа, там полно селитры.
показати весь коментар
06.08.2020 06:01 Відповісти
Стаття ВВС про вибухи селітри, та стан з селітрою в Україні: https://www.bbc.com/ukrainian/features-53668727
У нас є три заводи, які працюють із речовиною, через яку стався вибух у Бейруті. Їх треба терміново перевірити, - Шахов - Цензор.НЕТ 4264
показати весь коментар
06.08.2020 06:09 Відповісти
Да надо проверить. Но уважамдиванэксперды, продолжаю настаивать, причем уже в категорической форме, что в кольце, в гравитационной линзе ....плавится и горит фсье. И Ришат (глаз пустыни) мое подтверждение. Не имеет значение нитрат амония, дихлорэтил фторид и т.д. и его! колличество. Симптом- если вы увидели признаки кольца, то это уже не обычная реакция, уже действуют другие законы, и контроллятор этой реакции совсем чужой.
Прогноз - далее таких взрывов будет больше и они будут масштабнее....
показати весь коментар
06.08.2020 06:40 Відповісти
Хммм...
...
Продолжайте
показати весь коментар
06.08.2020 07:23 Відповісти
Та не продолжение и так следует. Соблюдайте спокойствие и излучайте оптимизмъ.
показати весь коментар
06.08.2020 19:03 Відповісти
Селітра сама по собі не вибухне, для того щоб вона здетонувала потрібний проміжний потужний детонатор, (чорний порох її не детонує) як це було на заводі в Оппау, а також бажано щоб вона селітра полежала під віткритим небом десь на повітрі і з грануляту перетворилась в суцільний злежаний кусок.
показати весь коментар
06.08.2020 06:43 Відповісти
Трохи складніше. Це можливо за деяких умов, але які умови були там невідомо. Зокрема це може бути за значної висоти складування селітри, тоді за багато років вона злежується під високим тиском, відбуваються модифікації кристалічної структури. Під високим тиском за високої температури навколишнього середовища відбувається також саморозігрів, за обмеженого простору (стисненого зовнішніми шарами селітри) умовного центру концентрації події відбувається термічний розклад. Цей умовний центр події можна визначити як центр детонації. Якщо селітра була в крафт-мішках (паперових), то вірогідність вибуху значно підвищується. Але це припущення можливості вибуху; які насправді були умови вже мабуть ніхто не скаже.
показати весь коментар
06.08.2020 09:25 Відповісти
Экспертам таким, как Шахов, для начала стоило бы взорвать небольшое количество аммиачной селитры у себя на кухне или на даче.
показати весь коментар
06.08.2020 07:23 Відповісти
пока гром не прогремит... зе влада не перехрестится )))
показати весь коментар
06.08.2020 07:24 Відповісти
Вообще-то чтобы взорвать аммиачную селитру нужно еще как постараться - без детонационного взрыва ее не взорвать.
А вот обеспокоился он похоже не зря - инженеров-химиков в руководстве видать давно заменили массажисты со свадебными ведущими...
показати весь коментар
06.08.2020 08:08 Відповісти
Цитата"У нас в Украине сегодня работают три аналогичных завода. Ни один из которых никогда не проходил модернизацию. Как председатель экологического подкомитета, я призываю правительство провести аудит заводов, на которых в производстве используется и хранится нитрат аммония", - отметил депутат. Источник: https://censor.net/n3212174И эти руководят страной??? Но разве это не святая обязанность государства ЕЖЕДНЕВНО поверять опасные производства""" и эти руководят страной??? БУКАКАК!!!!
показати весь коментар
06.08.2020 08:37 Відповісти
Еще нужно проверить все фермерские хозяйства и магазины, торгующие такими удобрениями.
Да, и заставить хранить как взрывчатые вещества.
показати весь коментар
06.08.2020 10:27 Відповісти
Проверить и заодно отжать.
показати весь коментар
06.08.2020 12:38 Відповісти
От ху....о ..Це ж перед виборами треба засвітитись....А цукор у нас вже по ночам роздає ..с..ка Ось недавно їду ..темінь вже дивлюсь під фонарем народу товпа щось суєтяться ..думав щось трапилось чи ще щось а воно Шахо цукорок роздає з машини..Цирк бл...Сажать тебе треба за підкуп виборця... депутат сраний...Ні Бабушок можна зрозуміти що стоять під фонарями і дармовий цукор беруть, ну а коли через раз питають а де офіс шахова? ..кажу не знаю , а ось цукор видають о там .. і всі як один ... да нам сахарку получить ..не розумію чи *** 5 кило цукру вам жєиття покращить ...чи це рефлекс такий як у дрисированої коняки ... хоп зробив ПА ось тобі сахарок.
показати весь коментар
06.08.2020 13:14 Відповісти
 
 