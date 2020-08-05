У нас є три заводи, які працюють із речовиною, через яку стався вибух у Бейруті. Їх треба терміново перевірити, - Шахов

Народний депутат від "Нашого краю" Сергій Шахов ініціює перевірку токсичних підприємств України, які ніколи не проходили модернізації і працюють із небезпечними хімічними речовинами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук політика, відповідну заяву він зробив після страшної трагедії в Лівані, де у вівторок увечері в порту Бейрута стався великий вибух. 2750 тонн нітрату амонію, які вибухнули в ліванському Бейруті, зберігалися там 6 років.

"У нас в Україні сьогодні працюють три аналогічні заводи. Жоден із них ніколи не проходив модернізації. Як голова екологічної підкомітету я закликаю уряд провести аудит заводів, на яких у виробництві використовується і зберігається нітрат амонію", - зазначив депутат.

Шахов також висловив співчуття сім'ям усіх загиблих та постраждалим і додав, що українці повинні бути впевнені, що їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян.

У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу Лівану.

Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".