У нас є три заводи, які працюють із речовиною, через яку стався вибух у Бейруті. Їх треба терміново перевірити, - Шахов
Народний депутат від "Нашого краю" Сергій Шахов ініціює перевірку токсичних підприємств України, які ніколи не проходили модернізації і працюють із небезпечними хімічними речовинами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук політика, відповідну заяву він зробив після страшної трагедії в Лівані, де у вівторок увечері в порту Бейрута стався великий вибух. 2750 тонн нітрату амонію, які вибухнули в ліванському Бейруті, зберігалися там 6 років.
"У нас в Україні сьогодні працюють три аналогічні заводи. Жоден із них ніколи не проходив модернізації. Як голова екологічної підкомітету я закликаю уряд провести аудит заводів, на яких у виробництві використовується і зберігається нітрат амонію", - зазначив депутат.
Шахов також висловив співчуття сім'ям усіх загиблих та постраждалим і додав, що українці повинні бути впевнені, що їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує.
Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян.
У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу Лівану.
Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".
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https://patrioty.org.ua/politic/v-ochikuvanni-rosiiskykh-dyversantiv-u-portu-mykolaieva-iak-i-v-beiruti-protiahom-dvokh-rokiv-zberihaiut-areshtovanyi-vantazh-amiachnoi-selitry--aktyvist-339061.html
Они только, когда с проститутками в айфонах переписку ведут, очень просят, чтобы "без выноса в сми"
https://espreso.tv/news/2020/08/05/u_mykolayivskomu_portu_protyagom_dvokh_rokiv_zberigayut_areshtovanyy_vantazh_amiachnoyi_selitry_yaka_sprychynyla_vybukh_u_beyruti_aktyvist Як у Бейруті: у Миколаївському порту протягом двох років зберігають арештований вантаж аміачної селітри
https://www.facebook.com/senchenko.andre/posts/3316313211762030
разбойники и дальнобои-
ищите селитру, как слуги народа,
она- пригодится для боя!
в любом сельхоз магазине в большом наличии
Также кучи компостные.
Начните с полиции Авакова и Рады, где Слуги Народа.
Прогноз - далее таких взрывов будет больше и они будут масштабнее....
...
Продолжайте
А вот обеспокоился он похоже не зря - инженеров-химиков в руководстве видать давно заменили массажисты со свадебными ведущими...
Да, и заставить хранить как взрывчатые вещества.