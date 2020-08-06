Ми боїмося того, на що він готовий, щоб залишитися при владі, - Тіхановська попросила Меркель поговорити з Лукашенком
Опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська звернулася до канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням вплинути на чинного главу держави Олександра Лукашенка.
Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю німецькому виданню Bild Тіхановська попросила Меркель "зв'язатися" з Лукашенком:
"Пані Меркель, зв'яжіться з Лукашенком. Скажіть йому, що ми не хочемо війни. Все, чого ми хочемо, - це чесних виборів. Нам набридло, що нами керує цей диктатор. Ми втомилися".
Вона сказала, що боїться того, на що готовий Лукашенко, "щоб залишитися при владі".
"Білорусь - країна страху. Влада завжди може вигадати причину, за якою вас посадять до в'язниці", - наголосила кандидатка.
За словами Тіхановської, її 10-річний син, який тільки нещодавно дізнався про арешт батька, відомого блогера Сергія Тіхановського, зателефонував їй і сказав, що боїться за неї:
"Раніше я завжди казала йому, що батько у відрядженні. Тепер він зателефонував мені і сказав: "Мама, я боюся за тебе". Це знову зміцнило мене: я не хочу жити в країні, де моє рішення висуватися наражає на небезпеку моїх дітей".
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Іди в сраку. Лука нас влаштовує.
https://censor.net/user/466090
А шо Путіна, так точно.»
Бро, тренуй логіку.
У 2024 про них забудуть.
Источник: https://censor.net/n3212182
ниче, ваше 73% доведут страну до того, что будете потом батрачить на расейских олигархов, которые скомуниздят у вас все предприятия, а конкурентов попилят на металлолом. Будете как цыгане. Молитесь на Лукашенко, он ваш единственный шанс.
А как цыгане и под цыганом мы уже 26 лет. Сити - проплаченный сотрудник - стиль изложения - учили в средней школе милиции Их сейчас пачками выпускаю - Ай Ай потеряли интернет и молодежь. Такой не знает Библию где таким знать при иуду и его конец.
Я все-таки думаю , что Беларусь скинет это ярмо. Потом будет небольшая стагнация, а потом уж станет реально самостоятельной.
finita la commedia
ТОБТО ОПОЗИЦІЯ БІЛОРУСІ - ЦЕ ПРОРОСІЙСЬКІ КРИСИ!
я бы сказал; ОПОЗИЦІЯ БІЛОРУСІ - ЦЕ РОСІЙСЬКІ КРИСИ!
Є великий ризик, що оця дама чи ще якийсь опонент Лукі, мають ефесбівську підтримку.
Може моськва хоче позбутись бацькі, бо він і народу приївся, і через нього ж асоціації негативні з росією виникають.... Хочуть чогось новенького, щоб народ розважити. Поки вони зрозуміють що і до чого, радітимуть перемозі над диктатором, новий обранець швикдо здасть країну фуйлу.
Такі варіанти я поки що бачу.
Без революции будет болото, в котором он король.
С революцией - Украина 90-х.
ДУРЕПА, ІЙ НАСКУЧИВ ЛУКАШЕНКО, А ЩОБ БЕЛАРУССЮ КЕРУВАВ ПУКІН - ЦЕ НОРМАЛЬНО
В Беларуси из московского только высокотехнологичное оборудование, например для определения взлета баллистических ракет со стороны НАТО.
Тогда как московские войска в Украине - Крым, Донбасс.
А за счет Меркель они пытаются спекулировать. Надеюсь власти Германии их уже раскусили.