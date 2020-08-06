Ми боїмося того, на що він готовий, щоб залишитися при владі, - Тіхановська попросила Меркель поговорити з Лукашенком

Опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська звернулася до канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням вплинути на чинного главу держави Олександра Лукашенка.

Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю німецькому виданню Bild Тіхановська попросила Меркель "зв'язатися" з Лукашенком:

"Пані Меркель, зв'яжіться з Лукашенком. Скажіть йому, що ми не хочемо війни. Все, чого ми хочемо, - це чесних виборів. Нам набридло, що нами керує цей диктатор. Ми втомилися".

Вона сказала, що боїться того, на що готовий Лукашенко, "щоб залишитися при владі".

"Білорусь - країна страху. Влада завжди може вигадати причину, за якою вас посадять до в'язниці", - наголосила кандидатка.

За словами Тіхановської, її 10-річний син, який тільки нещодавно дізнався про арешт батька, відомого блогера Сергія Тіхановського, зателефонував їй і сказав, що боїться за неї:

"Раніше я завжди казала йому, що батько у відрядженні. Тепер він зателефонував мені і сказав: "Мама, я боюся за тебе". Це знову зміцнило мене: я не хочу жити в країні, де моє рішення висуватися наражає на небезпеку моїх дітей".

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