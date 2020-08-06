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Новини Коронавірус і карантин
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На Буковині лабораторно підтверджено 85 нових випадків інфікування коронавірусом, - ОДА

На Буковині лабораторно підтверджено 85 нових випадків інфікування коронавірусом, - ОДА

В Чернівецькій області 5 серпня лабораторно підтверджено 85 випадків коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Чернівецької ОДА написав у фейсбуці.

Осачук зазначив: "Кількість буковинців, які одужали від коронавірусу, сягнула 5000. Загалом їх 5026. За останню добу COVID-19 перемогли 122 особи.

Водночас кількість тих, хто захворів, також значна, сьогодні зафіксовано 85 нових випадків. Всього лабораторний центр обробив 470 зразків".

Кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 6383 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Чернівецькій області 89 нових випадків COVID-19, це найвищий показник за останні тижні, - ОДА

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Короче, количество случаев увеличивается пропорционально числу протестированных.
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06.08.2020 01:26 Відповісти
вот только прикинь - а если бы провели массовое тестирование Всех без исключения и у кого отрицательный тест - то взять анализ крови на антитела -- Мы бы Все наверное окуели от результата..
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06.08.2020 01:29 Відповісти
Это называется не массовое, а всеобщее.
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06.08.2020 01:56 Відповісти
 
 