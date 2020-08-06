На Буковині лабораторно підтверджено 85 нових випадків інфікування коронавірусом, - ОДА

В Чернівецькій області 5 серпня лабораторно підтверджено 85 випадків коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Чернівецької ОДА написав у фейсбуці.

Осачук зазначив: "Кількість буковинців, які одужали від коронавірусу, сягнула 5000. Загалом їх 5026. За останню добу COVID-19 перемогли 122 особи.

Водночас кількість тих, хто захворів, також значна, сьогодні зафіксовано 85 нових випадків. Всього лабораторний центр обробив 470 зразків".

Кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 6383 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Чернівецькій області 89 нових випадків COVID-19, це найвищий показник за останні тижні, - ОДА