На Буковині лабораторно підтверджено 85 нових випадків інфікування коронавірусом, - ОДА
В Чернівецькій області 5 серпня лабораторно підтверджено 85 випадків коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Чернівецької ОДА написав у фейсбуці.
Осачук зазначив: "Кількість буковинців, які одужали від коронавірусу, сягнула 5000. Загалом їх 5026. За останню добу COVID-19 перемогли 122 особи.
Водночас кількість тих, хто захворів, також значна, сьогодні зафіксовано 85 нових випадків. Всього лабораторний центр обробив 470 зразків".
Кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 6383 осіб.
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Эрнесто Ча
показати весь коментар06.08.2020 01:26 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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