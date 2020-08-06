"Людяність важливіша": мерію Тель-Авіва підсвітили кольорами прапора Лівану, з яким Ізраїль офіційно в стані війни

Мерію Тель-Авіва підсвітити кольорами прапора Лівану, в столиці якого Бейруті стався потужний вибух. Також Ізраїль запропонував гуманітарну допомогу, попри те, що офіційно країни в стані війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про акцію мерії Тель-Авіва повідомляє The Times of Israel.

"Людяність важливіша за будь-який конфлікт, і наше серце з народом Лівану після жахливої ​​катастрофи", - сказав мер міста Рон Хульдаі.

Водночас не всі ізраїльські чиновники погодилися з таким способом вираження солідарності. Так, міністр у справах Єрусалима Рафі Перетц розкритикував це рішення.

"Можна і потрібно надавати гуманітарну допомогу цивільним, які постраждали в Лівані, але прапор Лівану в центрі Тель-Авіва є моральним замішанням", - наголосив він.

Син чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху Яір назвав це кримінальним злочином (The Times of Israel пише, що не так).

"Це безумство, Ліван - офіційно терористична держава. Під прапором ворожої країни - кримінальний злочин!" - написав він.

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін висловив співчуття ліванському народу, а також заявив, що країна простягає руку допомоги.

Ізраїльська армія зазначила, що настав час подолати конфлікт між країнами, а також повідомила про те, що Ізраїль запропонував відправити до Лівану гуманітарну та медичну допомогу. Про це заявили і в офісі прем'єра Нетаньяху.

Між Ізраїлем і Ліваном немає дипломатичних відносин, офіційно країни перебувають у стані війни, тому пропозицію про допомогу Ізраїль направив через міжнародні канали.

На кордоні країн регулярно відбуваються військові сутички між ізраїльською армією та екстремістським угрупуванням "Хезболла", яка має великий вплив у Лівані. У 2007 році між ними стався великий конфлікт, відомий як Друга ліванська війна, або Липнева війна.

Як зазначає The Times of Israel, мерія Тель-Авіва часто підтримує таким чином країни, в яких сталося лихо, але фактично це перший випадок, коли на будівлю помістили прапор країни, з якою Ізраїль воює. У травні 2017 року після нападу на християнських коптів у Єгипті мерію підсвітили в прапор цієї країни, що стало першим випадком вираження солідарності арабській країні, проте, на відміну від Лівану, у Єгипту мирна угода і дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Близько 300 тис. людей залишилися без даху над головою, загальний збиток сягає $5 млрд.

У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу Лівану.

Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".