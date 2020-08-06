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"Людяність важливіша": мерію Тель-Авіва підсвітили кольорами прапора Лівану, з яким Ізраїль офіційно в стані війни

Мерію Тель-Авіва підсвітити кольорами прапора Лівану, в столиці якого Бейруті стався потужний вибух. Також Ізраїль запропонував гуманітарну допомогу, попри те, що офіційно країни в стані війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про акцію мерії Тель-Авіва повідомляє The Times of Israel.

"Людяність важливіша за будь-який конфлікт, і наше серце з народом Лівану після жахливої ​​катастрофи", - сказав мер міста Рон Хульдаі.

Людяність важливіша: мерію Тель-Авіва підсвітили кольорами прапора Лівану, з яким Ізраїль офіційно в стані війни 01

Водночас не всі ізраїльські чиновники погодилися з таким способом вираження солідарності. Так, міністр у справах Єрусалима Рафі Перетц розкритикував це рішення.

"Можна і потрібно надавати гуманітарну допомогу цивільним, які постраждали в Лівані, але прапор Лівану в центрі Тель-Авіва є моральним замішанням", - наголосив він.

Син чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху Яір назвав це кримінальним злочином (The Times of Israel пише, що не так).

"Це безумство, Ліван - офіційно терористична держава. Під прапором ворожої країни - кримінальний злочин!" - написав він.

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін висловив співчуття ліванському народу, а також заявив, що країна простягає руку допомоги.

Ізраїльська армія зазначила, що настав час подолати конфлікт між країнами, а також повідомила про те, що Ізраїль запропонував відправити до Лівану гуманітарну та медичну допомогу. Про це заявили і в офісі прем'єра Нетаньяху.

Між Ізраїлем і Ліваном немає дипломатичних відносин, офіційно країни перебувають у стані війни, тому пропозицію про допомогу Ізраїль направив через міжнародні канали.

На кордоні країн регулярно відбуваються військові сутички між ізраїльською армією та екстремістським угрупуванням "Хезболла", яка має великий вплив у Лівані. У 2007 році між ними стався великий конфлікт, відомий як Друга ліванська війна, або Липнева війна.

Як зазначає The Times of Israel, мерія Тель-Авіва часто підтримує таким чином країни, в яких сталося лихо, але фактично це перший випадок, коли на будівлю помістили прапор країни, з якою Ізраїль воює. У травні 2017 року після нападу на християнських коптів у Єгипті мерію підсвітили в прапор цієї країни, що стало першим випадком вираження солідарності арабській країні, проте, на відміну від Лівану, у Єгипту мирна угода і дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Близько 300 тис. людей залишилися без даху над головою, загальний збиток сягає $5 млрд.

У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу Лівану.

Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".

Автор: 

Ізраїль (1709) Ліван (122)


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Топ коментарі
+11
Ливан был жемчужиной Востока, пока "мудрые" правители не позволили туда прийти палестинцам с оружием. И понеслась... она по кочкам.

Дело не в арабах, а политике государства.

Official languages - Arabic.
Local vernacular - Lebanese Arabic.
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06.08.2020 02:58 Відповісти
+7
Надо просто понять , кто такие - жители Бейрута . Почти половина христиан . И пострадали в основном христианские кварталы города . Убит лидер христиан .
В Ливане очень небезопасно октрыто симпатизировать южному соседу . Это как на зоне открыто выступить против блатных порядков ...
Но в душе 90% ливанских христиан люто ненавидят Хизбаллу и симпатизируют Израилю . Но если ты сам не готов убивать отморозка по щелчку пальца , то отморозок обязательно тебе сядет на голову заставит кланятся и улыбаться , рассказывая какой отморозок благодетель и как его все вокруг любят ... Вот Хизбалла и делает в Ливане , шо хочет .
А 84-летний генерал Аун как клоун расскажет миру , шо то оне разрешили ещё 2014 году хранить в центре Бейрута киллотонный заряд взрывчатки и разрешили в том месте запускать петарды и играть в сварщиков ...
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06.08.2020 05:58 Відповісти
+5
Як мінімум 40 відсотків ліванців є християнами, а з інших 60 відсотків більшість не вважає себе арабами. Тому дивно чути, що Ліван арабська країна. Ліванці вважають себе фінікійцями. Головні міста Фінікії - Акко, Ахзів, Тір (******** Сур), Цараат (Сарепта), Сідон (******* Сайда), Бірут (******** Бейрут), Бібл (Губла, ******** Джубейль), Триполі і Арвад.
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06.08.2020 02:22 Відповісти
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06.08.2020 02:01 Відповісти
Если Бы бы такое случилось на Московии то и малороссы бы все московитам простили и полезли бы на коленях просит прощение за то что посмели 6 лет защищать свои семьи и свою землю. Такое уже было в 1918-1933.
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06.08.2020 02:21 Відповісти
Як мінімум 40 відсотків ліванців є християнами, а з інших 60 відсотків більшість не вважає себе арабами. Тому дивно чути, що Ліван арабська країна. Ліванці вважають себе фінікійцями. Головні міста Фінікії - Акко, Ахзів, Тір (******** Сур), Цараат (Сарепта), Сідон (******* Сайда), Бірут (******** Бейрут), Бібл (Губла, ******** Джубейль), Триполі і Арвад.
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06.08.2020 02:22 Відповісти
Будь-яку релігію можна перетворити як на людоненависницьку , так і навпаки . "Християнство" реально перетворилось на справжній сатанізм - одружують гомосексуалістів , гомосексуальні жінки стають провідниками "християнства"(в Швеції , наприклад ) - а Книга прямо каже , що з ними робити , торгують в церквах у нас , в Україні - найважче буде потрапити до Раю тому , хто відвідував ці бісівські установи , які називають "церквами" .
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06.08.2020 02:41 Відповісти
Ливан был жемчужиной Востока, пока "мудрые" правители не позволили туда прийти палестинцам с оружием. И понеслась... она по кочкам.

Дело не в арабах, а политике государства.

Official languages - Arabic.
Local vernacular - Lebanese Arabic.
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06.08.2020 02:58 Відповісти
Я пам'ятаю події 1978 року в Лівані. Тоді палестинців там не було багато, більшість їх була в Йорданії. Це відбувалося завдяки спецслужбам Сирії, яких виховував СРСР та які потім стали Ісламською державою.
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06.08.2020 03:09 Відповісти
Я знаю, что Брежнев с Арафатом в дёсна целовались, но от этого не легче - такую страну комуняки с террористами угробили!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82 Арабо-израильский конфликт породил проблему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B палестинских беженцев , вооружённые отряды которых пытались воспрепятствовать созданию еврейского государства. Потерпев поражение от сил регулярной израильской армии, отряды палестинского сопротивления отступили на территорию Иордании. В 1970 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%82 Ясир Арафат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 пытался путём военного переворота свергнуть короля Иордании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB Хуссейна . Однако силы палестинцев потерпели сокрушительное поражение и были вынуждены перебазироваться на территорию Ливана, где по Каирскому соглашению 1969 года и Мелькартскому соглашению 1973 года ливанская сторона предоставила им право иметь вооружённые силы, «при условии не нанесения ущерба суверенитету и благополучию Ливана»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданская_война_в_Ливане
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06.08.2020 05:38 Відповісти
Ще в 1980 році палестинці спокійно себе почували в Йорданії. Це я знаю від палестинців і бачив їхні паспорти.
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06.08.2020 07:26 Відповісти
...но не те, которые были с оружием, именно они и переместились в Ливан.
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07.08.2020 10:28 Відповісти
Мова арабська, але вони не араби. Лавров розмовляє арабською, але він вірмен, як і багато ліванців.
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06.08.2020 03:11 Відповісти
Этнически там всё перемешалось, поэтому определить проценты арабов и не таковых нереально.

Ливан, ко всему прочему, состоит в Лиге Арабских Государств.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 https://ru.wikipedia.org/wiki/Арабский_мир
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06.08.2020 05:57 Відповісти
Реально там не більше 10 відсотків арабів.
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06.08.2020 07:10 Відповісти
Где вы брали статистику по арабам в Ливане?
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07.08.2020 10:09 Відповісти
Так росію теж деякі вважають слов'янською державою.🥴
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06.08.2020 07:19 Відповісти
Спорить не буду, но так считают далеко не некоторые: https://en.wikipedia.org/wiki/Slavs
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07.08.2020 10:13 Відповісти
Афганистан и Иран-еще более яркие примеры,что с нормальными странами могут сделать ненормальные правители
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06.08.2020 12:12 Відповісти
Южный Ливан-одна из муфахаз(провинций Ливана) с центром в Сидоне(Сайда). Оплот Хизбаллах(араб.),Хезболла(иранск.).Ливанское правительство негласно предоставило Хезболле контролировать Юг Ливана, создавшее вдоль границ с Израилем мощную сеть оборонительных укреплений, Секть бункеров,складов оружия,пулеметных и снайперских гнезд,десятки(!) км. подземных ходов,площАдки для РСЗО . Хасан Насралла-лидер Хезболлы заявил:"В зоне поражения наших ракет находится весь израильский север-все порты,все военные базы ,все промышленные предприятия,которые находятся в данном районе.." Понятна реакция израильтян попыткам заискивать перед своими врагами,"посмотреть им в глаза и увидеть ми..," УВИДЯТ ЛИШЬ ВОЙНУ.
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06.08.2020 03:19 Відповісти
Так чому тепер Ізраїль шукає миру з Ліваном?
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06.08.2020 03:29 Відповісти
Зеля теж шукає миру з московією.. Навряд чи знайде. Бейрут може і не проти. Але аятолли в Тегерані,як ото ..уйло в Масквабаді не для миру тримають своіх шавок -хезболла і лугандонов
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06.08.2020 03:50 Відповісти
ливанцы такие же финикийцы, как и некоторые другие арабы - филистимляне, коренные египтяне)))
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06.08.2020 05:39 Відповісти
Так чого в своїй масі ліванці не схожий на арабів?
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06.08.2020 07:21 Відповісти
в том то и дело что похожи, просто часть из них потомки ассирийцев, друзы но никак не финикийцы
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06.08.2020 09:33 Відповісти
росія теж слов'янська держава?
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06.08.2020 07:23 Відповісти
причём тут кацапня, что к славянам, что к ливанцам?)) я как раз о том и говорю, что как кацапы примазываются к славянам, так и некоторые арабы выдумывают в себе финикийцев(ливанцы), а палестинские арабы, которых никогда не существовало до 20-го века, пришли в Палестину/Иудею/Израиль с других арабских стран заявили что они Фалястын/Плиштим (т.е. потомки Филистимлян))
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06.08.2020 09:37 Відповісти
И тут коммунизм поднакакал: Рон *******́ родился 26 августа 1944 года в кибуце ******.
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06.08.2020 03:01 Відповісти
пытаются задобрить террористов, посмотрим что выйдет
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06.08.2020 03:29 Відповісти
Почти вся история россии знала как антигосударственный терроризм: народовольческий, эсеровский, так и государственный террор опричнина, «белый» и «красный» террор в гражданскую войну, террор НКВД в 1937 г...Тероризм родом з росії, багато хто із більшовиків застосовував тероризм. Так, що почнемо з цього тероризму.
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06.08.2020 03:47 Відповісти
Массовое убийство гугенотов во Франции, устроенное католиками в ночь на 24 августа 1572 года, в канун дня святого Варфоломея. По различным оценкам, в Париже в этот день погибло около 3000 человек, а по всей Франции в погромах было убито около 30 тысяч гугенотов.

Массовое убийство католиков в Ирландии, устроенное протестантами по приказу Кромвеля в 1649-1652 гг. Ирландия была вконец опустошена. Из полутора миллионов на­селения в ней осталось немногим более половины...
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06.08.2020 07:42 Відповісти
в чем и так, но главное - за Израиль пока вписывается Запад...перестанет - арабы их тупо массой задавят...
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06.08.2020 05:27 Відповісти
Надо просто понять , кто такие - жители Бейрута . Почти половина христиан . И пострадали в основном христианские кварталы города . Убит лидер христиан .
В Ливане очень небезопасно октрыто симпатизировать южному соседу . Это как на зоне открыто выступить против блатных порядков ...
Но в душе 90% ливанских христиан люто ненавидят Хизбаллу и симпатизируют Израилю . Но если ты сам не готов убивать отморозка по щелчку пальца , то отморозок обязательно тебе сядет на голову заставит кланятся и улыбаться , рассказывая какой отморозок благодетель и как его все вокруг любят ... Вот Хизбалла и делает в Ливане , шо хочет .
А 84-летний генерал Аун как клоун расскажет миру , шо то оне разрешили ещё 2014 году хранить в центре Бейрута киллотонный заряд взрывчатки и разрешили в том месте запускать петарды и играть в сварщиков ...
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06.08.2020 05:58 Відповісти
"Человечность важнее": мэрию Тель-Авива подсветили в цвета флага Ливана, с которым Израиль официально в состоянии войны - Цензор.НЕТ 6716
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06.08.2020 06:39 Відповісти
Странно одно,если был внешний взрыв то почему окна в домах вылетели наружу,а не во внутрь зданий...,странно однако...
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06.08.2020 06:49 Відповісти
Скорость и мощь ударной волны такова,что ,отражаясь от стен,пола и потолка,она выталкивает все(в том числе и осколки)наружу.По твоей логике в каждый из десятков тысяч домов и квартир подложили взрывчатку?
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06.08.2020 12:18 Відповісти
При взрыве газа в квартирах окна вылетают наружу...таких видео в инете сотни....
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06.08.2020 06:52 Відповісти
Za@ВаLa эта левацкая ***** если честно😡😡😡
Какая жалость может быть к врагам?!
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06.08.2020 07:13 Відповісти
Вот что значит быть людьми!!! Уметь подняться над обстоятельствами и проявить милосердие пусть даже и к врагу.
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06.08.2020 08:16 Відповісти
так і є...Якщо в кацапіі вибухне щось грандиозне ми теж пофарбуемо в аквафреш яку небудь огорожу
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06.08.2020 09:30 Відповісти
имеешь ввиду рашисты (которые начали войну с Украиной и оккупацию ее территорий ,посчитав украинский народ за врагов )уберутся из оккупированого Крыма и подсветят госдуру тризубом на сине желтом фоне???
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06.08.2020 09:46 Відповісти
Ты не путай хрен с трамвайной ручкой. История Ливана и Израиля это не тоже самое, что история Украины и кремлядей.
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06.08.2020 12:40 Відповісти
Kolja Stambulskij, Ага , забор колонии строгого режима 🤔😠
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06.08.2020 09:58 Відповісти
А я не закликаю нічого фарбувати та чекати вибухів... кілька днів тому у Криму загинуло в дтп декілька людей, то на цензорі дуже багато людей раділо з того приводу.... Це різниця між тими євреями і деякими українцями...
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06.08.2020 12:31 Відповісти
Ну конечно не то же... А что же тогда? Там выходит другие люди...
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06.08.2020 12:53 Відповісти
 
 