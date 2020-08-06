"Людяність важливіша": мерію Тель-Авіва підсвітили кольорами прапора Лівану, з яким Ізраїль офіційно в стані війни
Мерію Тель-Авіва підсвітити кольорами прапора Лівану, в столиці якого Бейруті стався потужний вибух. Також Ізраїль запропонував гуманітарну допомогу, попри те, що офіційно країни в стані війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про акцію мерії Тель-Авіва повідомляє The Times of Israel.
"Людяність важливіша за будь-який конфлікт, і наше серце з народом Лівану після жахливої катастрофи", - сказав мер міста Рон Хульдаі.
Водночас не всі ізраїльські чиновники погодилися з таким способом вираження солідарності. Так, міністр у справах Єрусалима Рафі Перетц розкритикував це рішення.
"Можна і потрібно надавати гуманітарну допомогу цивільним, які постраждали в Лівані, але прапор Лівану в центрі Тель-Авіва є моральним замішанням", - наголосив він.
Син чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху Яір назвав це кримінальним злочином (The Times of Israel пише, що не так).
"Це безумство, Ліван - офіційно терористична держава. Під прапором ворожої країни - кримінальний злочин!" - написав він.
Президент Ізраїлю Реувен Рівлін висловив співчуття ліванському народу, а також заявив, що країна простягає руку допомоги.
Ізраїльська армія зазначила, що настав час подолати конфлікт між країнами, а також повідомила про те, що Ізраїль запропонував відправити до Лівану гуманітарну та медичну допомогу. Про це заявили і в офісі прем'єра Нетаньяху.
Між Ізраїлем і Ліваном немає дипломатичних відносин, офіційно країни перебувають у стані війни, тому пропозицію про допомогу Ізраїль направив через міжнародні канали.
На кордоні країн регулярно відбуваються військові сутички між ізраїльською армією та екстремістським угрупуванням "Хезболла", яка має великий вплив у Лівані. У 2007 році між ними стався великий конфлікт, відомий як Друга ліванська війна, або Липнева війна.
Як зазначає The Times of Israel, мерія Тель-Авіва часто підтримує таким чином країни, в яких сталося лихо, але фактично це перший випадок, коли на будівлю помістили прапор країни, з якою Ізраїль воює. У травні 2017 року після нападу на християнських коптів у Єгипті мерію підсвітили в прапор цієї країни, що стало першим випадком вираження солідарності арабській країні, проте, на відміну від Лівану, у Єгипту мирна угода і дипломатичні відносини з Ізраїлем.
Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Близько 300 тис. людей залишилися без даху над головою, загальний збиток сягає $5 млрд.
У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу Лівану.
Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".
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Дело не в арабах, а политике государства.
Official languages - Arabic.
Local vernacular - Lebanese Arabic.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82 Арабо-израильский конфликт породил проблему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B палестинских беженцев , вооружённые отряды которых пытались воспрепятствовать созданию еврейского государства. Потерпев поражение от сил регулярной израильской армии, отряды палестинского сопротивления отступили на территорию Иордании. В 1970 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%82 Ясир Арафат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 пытался путём военного переворота свергнуть короля Иордании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB Хуссейна . Однако силы палестинцев потерпели сокрушительное поражение и были вынуждены перебазироваться на территорию Ливана, где по Каирскому соглашению 1969 года и Мелькартскому соглашению 1973 года ливанская сторона предоставила им право иметь вооружённые силы, «при условии не нанесения ущерба суверенитету и благополучию Ливана»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданская_война_в_Ливане
Ливан, ко всему прочему, состоит в Лиге Арабских Государств.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 https://ru.wikipedia.org/wiki/Арабский_мир
Массовое убийство католиков в Ирландии, устроенное протестантами по приказу Кромвеля в 1649-1652 гг. Ирландия была вконец опустошена. Из полутора миллионов населения в ней осталось немногим более половины...
В Ливане очень небезопасно октрыто симпатизировать южному соседу . Это как на зоне открыто выступить против блатных порядков ...
Но в душе 90% ливанских христиан люто ненавидят Хизбаллу и симпатизируют Израилю . Но если ты сам не готов убивать отморозка по щелчку пальца , то отморозок обязательно тебе сядет на голову заставит кланятся и улыбаться , рассказывая какой отморозок благодетель и как его все вокруг любят ... Вот Хизбалла и делает в Ливане , шо хочет .
А 84-летний генерал Аун как клоун расскажет миру , шо то оне разрешили ещё 2014 году хранить в центре Бейрута киллотонный заряд взрывчатки и разрешили в том месте запускать петарды и играть в сварщиков ...
Какая жалость может быть к врагам?!