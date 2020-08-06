Вашингтон оголосив винагороду в $10 млн за інформацію про втручання у вибори США
Влада США готова заплатити $10 млн за інформацію про людей, які за завданням інших держав намагаються втручатися в американські вибори.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив держсекретар Майк Помпео.
"Програма Держдепу "Винагорода за правосуддя" пропонує винагороду в розмірі до $10 млн за інформацію, що дозволяє встановити особу або місцезнаходження будь-якої людини, яка, діючи за вказівкою або під контролем іноземного уряду, втручається у вибори в США, беручи участь у злочинних кібератаках", - сказав журналістам Помпео.
Глава Держдепартаменту США також анонсував публікацію спеціального звіту про російську програму з дезінформації і пропаганди. За його словами, в документі, підготовленому центром глобальної взаємодії Держдепартаменту, особливу увагу приділено проксі-сайтам. Звіт має з'явитися сьогодні, 6 серпня.
Нагадаємо, найближчі президентські вибори відбудуться в США 3 листопада 2020 року.
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куда скидывать реквизиты для перечисляния?
Так, справи каламойцкава, дійсно, м'яко кажучи, супер хренові.