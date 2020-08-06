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Новини
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Вашингтон оголосив винагороду в $10 млн за інформацію про втручання у вибори США

Вашингтон оголосив винагороду в $10 млн за інформацію про втручання у вибори США

Влада США готова заплатити $10 млн за інформацію про людей, які за завданням інших держав намагаються втручатися в американські вибори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив держсекретар Майк Помпео.

"Програма Держдепу "Винагорода за правосуддя" пропонує винагороду в розмірі до $10 млн за інформацію, що дозволяє встановити особу або місцезнаходження будь-якої людини, яка, діючи за вказівкою або під контролем іноземного уряду, втручається у вибори в США, беручи участь у злочинних кібератаках", - сказав журналістам Помпео.

Глава Держдепартаменту США також анонсував публікацію спеціального звіту про російську програму з дезінформації і пропаганди. За його словами, в документі, підготовленому центром глобальної взаємодії Держдепартаменту, особливу увагу приділено проксі-сайтам. Звіт має з'явитися сьогодні, 6 серпня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет з розвідки Сенату США схвалив останню частину доповіді про втручання РФ у вибори-2016

Нагадаємо, найближчі президентські вибори відбудуться в США 3 листопада 2020 року.

Автор: 

вибори (6722) нагорода (1281) росія (66197) США (23491) Помпео Майк (338)


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Топ коментарі
+10
Город Питирьбюргер.Лахта-2, здание Бизнес-центра .Гоните 10 лямов...
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06.08.2020 07:14 Відповісти
+4
Це дуже мало, бо кацапи кинули грошей на цю справу набагато більше, ніж пропонує Госдеп.
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06.08.2020 07:15 Відповісти
+4
Та ви що ? ...***** просто *няшка * ..

..
.
...https://cs11.pikabu.ru/images/big_size_comm_an/2019-07_3/1563060529151040943.gif https://cs11.pikabu.ru/images/big_size_comm_an/2019-07_3/1563060529151040943.gif Вашингтон оголосив винагороду в $10 млн за інформацію про втручання у вибори США - Цензор.НЕТ 6720
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06.08.2020 08:05 Відповісти
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Город Питирьбюргер.Лахта-2, здание Бизнес-центра .Гоните 10 лямов...
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06.08.2020 07:14 Відповісти
Если точно ,то контора кооператива "Озеро"
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06.08.2020 07:39 Відповісти
Сегодня своих сдаёшь, а завтра , что, водку расплещешь?
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06.08.2020 07:40 Відповісти
Уточняю: Это ху*ло. Поделишься
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06.08.2020 07:47 Відповісти
Та ви що ? ...***** просто *няшка * ..

..
.
...https://cs11.pikabu.ru/images/big_size_comm_an/2019-07_3/1563060529151040943.gif https://cs11.pikabu.ru/images/big_size_comm_an/2019-07_3/1563060529151040943.gif Вашингтон оголосив винагороду в $10 млн за інформацію про втручання у вибори США - Цензор.НЕТ 6720
показати весь коментар
06.08.2020 08:05 Відповісти
Це дуже мало, бо кацапи кинули грошей на цю справу набагато більше, ніж пропонує Госдеп.
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06.08.2020 07:15 Відповісти
Ну может Госдеп ещё гражданство американское выдаст всей семье
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06.08.2020 08:00 Відповісти
россия, Ольгино
куда скидывать реквизиты для перечисляния?
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06.08.2020 07:19 Відповісти
ФБР арестовало имущество Коломойского в г.Кливленд,штат Огайо.Видать у Игорь Валерьевича делишки совсем плохи...,исчез совсем ....
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06.08.2020 07:22 Відповісти
https://thebabel.com.ua/ru/news/43735-buzzfeed-kolomoyskiy-okazalsya-pod-rassledovaniem-bolshogo-zhyuri-ssha

Так, справи каламойцкава, дійсно, м'яко кажучи, супер хренові.
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06.08.2020 08:26 Відповісти
Если арестуют Коломойского,то их посадят в камеру вместе с Фирташем... во смеху будет,два не олегарха в одной кмере,третьим будет Павло Лазаренко..святая Троица
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06.08.2020 07:29 Відповісти
Вашингтон оголосив винагороду в $10 млн за інформацію про втручання у вибори США - Цензор.НЕТ 4814
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06.08.2020 07:54 Відповісти
Лазаренко давно уже на свободе. Да и сидел только года 3, и то в тюрьме повышенного комфорта - с бассейном, кортом и свободным выходом домой...
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06.08.2020 07:56 Відповісти
на рублёвке что ли?
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06.08.2020 08:26 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/9/5/1/f/951ffbf7c1f2df5ef41b0b34f0213dc8/original.jpgВознаграждение в $10 млн за информацию это чистыми или ещё налог снимут?
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06.08.2020 07:37 Відповісти
У будь-якому випадку - смачно. Проте тоді потрібно прізвище міняти))
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06.08.2020 08:33 Відповісти
я би паРашинских троллей и ольгинских вонючек за бесплатно сдал!
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06.08.2020 07:39 Відповісти
Вашингтон оголосив винагороду в $10 млн за інформацію про втручання у вибори США - Цензор.НЕТ 5448
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06.08.2020 08:10 Відповісти
Интересно скрепа выдержит?
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06.08.2020 08:28 Відповісти
Ляшко про цю новину знає?
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06.08.2020 08:58 Відповісти
Повезло ватанам, можно удачно сдаться в плен
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06.08.2020 09:06 Відповісти
Наверно еще под программу защиты свидетелей попадут.
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06.08.2020 09:07 Відповісти
А, какие действия подпадают под статью вмешательство в выборы? Я это к чему. Что если самому замутить вмешательство и потом разоблачить за вознаграждение. Это будет круче чем адреса Лахты и Ольгино указывать. Да?
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06.08.2020 09:41 Відповісти
Я безкоштовно назву тих, хто втручається на державному рівні - московія, яка себе у 1721 році назвала росією. Схеми втручання шукайте самі. Але щоб облекшити собі роботу - вигоніть зі своєї країни всі російські телеканали і інтернет ресурси. Повірте, вони ніякої альтернативної думки вам не дають, окрім пропаганди на ваше знищення і хаос.
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06.08.2020 10:25 Відповісти
 
 