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Новини Агресія Росії проти України
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За минулу добу найманці РФ один раз порушили перемир'я на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС. ВIДЕО

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, 5 серпня збройними формуваннями Російської Федерації 1 раз порушено проголошений режим припинення вогню.

Повідомляється, що ворожу провокацію з підствольного гранатомета зафіксовано в районі населеного пункту Шуми.

"Неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

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"Наші громадяни можуть бути впевненими у тому, що Збройні Сили України – це надійний щит, який захищає кожного з нас.

Вчора в Мар’їнці військовослужбовцям Об’єднаних сил місцеві мешканці дякували за те, що шість років тому українські захисники звільнили місто від російських терористичних формувань. Мар’їнка - це Україна. І сьогодні тут продовжується мирне життя. Ми будемо стояти на захисті країни! Бережіть мир і вірте своїм захисникам!" - додали в пресцентрі ОС.

За минулу добу найманці РФ один раз порушили перемиря на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (29311) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
Якщо припинили стріляти на фронті, значить таки здали щось в Києві.
***** ж має якісь сподівання.
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06.08.2020 07:33 Відповісти
+6
Один раз нарушили, это значит договор должен терять свою силу, либо они должны предоставить нарушителя суду. А так, то это не перемирие, а смех.
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06.08.2020 08:00 Відповісти
+5
Це передача - розсміши коміка.
Сепари його так розважають.
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06.08.2020 08:01 Відповісти
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Якщо припинили стріляти на фронті, значить таки здали щось в Києві.
***** ж має якісь сподівання.
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06.08.2020 07:33 Відповісти
Так, скорише за все це аванс,який гундявий леприкон має відробити.
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06.08.2020 08:13 Відповісти
Ну нема віри офіційній інформаціі!!))
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06.08.2020 08:26 Відповісти
Найшвидшого одужання пораненим!
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06.08.2020 07:37 Відповісти
ВагнерНеты РАБссии орудуют в странах Африки там неффть газ золото бриллианты алмазы..нафиг им нищий Дамбасс....кормить....
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06.08.2020 07:40 Відповісти
Хорошая новость.
Утро доброе.
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06.08.2020 07:43 Відповісти
Доброго раночку Вельмишановнi добродiї Бандерiвцi,а також рюсскея-язычные Зелебобики
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06.08.2020 07:48 Відповісти
І шо? В неділю вже там проводимо вибори?
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06.08.2020 07:54 Відповісти
Выборы в Донецке под дулом мавзолейных автоматов с Триколором генерала Власова и прочих рюсских генералов воевавших против дохлого ССра...,а их между прочим около 200... два генерала Краснова чего стоят....цвет рюсскай нации
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06.08.2020 07:59 Відповісти
Один раз нарушили, это значит договор должен терять свою силу, либо они должны предоставить нарушителя суду. А так, то это не перемирие, а смех.
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06.08.2020 08:00 Відповісти
Це передача - розсміши коміка.
Сепари його так розважають.
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06.08.2020 08:01 Відповісти
Ты хочешь, чтобы опять боевые действия начались и солдаты опять начали гибнуть?
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06.08.2020 10:30 Відповісти
Ты хочешь чтоб каждый мог откусить кусочек? Вот расскажи если такой умный с американским флагом. Если это агрессии со стороны соседней страны то надо по твоему отдать ей этот кусок? Или например если это просто какие-то негосударственные вооруженные группировки, то значит им не надо препятствовать? Вот например бандиты с оружием захватили город? То им его отдать?
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06.08.2020 10:49 Відповісти
Да и второй вопрос, готов посидеть просто в окопе когда в тебя стреляют из гранатомёта без нарушений? И зачем им тогда вообще там сидеть?
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06.08.2020 10:50 Відповісти
юу меня знакомая с Лисичанска пишет, что слышны были утром выстрелы.
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06.08.2020 15:17 Відповісти
так порушили, чуть-чуть- Із підствольного Гранатомета!!!
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06.08.2020 14:15 Відповісти
Кстати третий генерал Краснов воевал на стороне Пиночета в Чили,дослужился до бригадного генерала.... семейка уродов...
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06.08.2020 08:02 Відповісти
Знову олігархічні медіа проводять якоріння для обивателя замість назви окупаційні війська РФ на термін - найманці або терористи.
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06.08.2020 08:03 Відповісти
Туда где ступила нога рюсскага барана,то уже типа наша тырритория....
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06.08.2020 08:08 Відповісти
Ти хіба не чув-Росія це там де говорят по-русски !!))
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06.08.2020 08:31 Відповісти
По русски говорят по всей Украине, ну и что теперь???
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06.08.2020 16:07 Відповісти
Уряяя..! Опять не попали! Уря вислюку-писюнисту! Мир уже настал,и скоро изирательная кампания.
ЗеЛОХторат счаааааслив.
А рост цен,коммуналки с практически замороженой минималкой и снятие ограничений для слуг - всеравно ОНО лучшее! Ведь не орут из каждой розетки "воруют",им тоже хватает украденного.
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06.08.2020 09:24 Відповісти
Не прицільний постріл. А ви там були і дивилися куди хто цілиться? Чи "братани" так повідомили?
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06.08.2020 10:27 Відповісти
А шпиталі поповнюються пораненими(
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06.08.2020 14:16 Відповісти
 
 