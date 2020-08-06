Вчені розрахували силу вибуху в Бейруті: приблизно 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму

За попередніми розрахунками, сила вибуху в порту Бейрута була еквівалентна детонації 1500 тонн тротилу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише BBC.

Команда фахівців із Шеффілдського університету (Велика Британія) проаналізувала відеозаписи вибуху та розрахувала, що сила детонації, ймовірно, дорівнювала еквівалентно 1000-1500 тонн тротилу.

Дослідники зазначили, що це приблизний еквівалент 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму в серпні 1945 року.

Професор Енді Тіас, який керував розрахунками, зазначив: "Це, безперечно, один з найпотужніших неядерних вибухів в історії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас є три заводи, які працюють із речовиною, через яку стався вибух у Бейруті. Їх треба терміново перевірити, - Шахов

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Близько 300 тис. людей залишилися без даху над головою, загальний збиток сягає $5 млрд.

У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу Лівану.

Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".