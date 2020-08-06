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Вчені розрахували силу вибуху в Бейруті: приблизно 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму

Вчені розрахували силу вибуху в Бейруті: приблизно 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму

За попередніми розрахунками, сила вибуху в порту Бейрута була еквівалентна детонації 1500 тонн тротилу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише BBC.

Команда фахівців із Шеффілдського університету (Велика Британія) проаналізувала відеозаписи вибуху та розрахувала, що сила детонації, ймовірно, дорівнювала еквівалентно 1000-1500 тонн тротилу.

Дослідники зазначили, що це приблизний еквівалент 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму в серпні 1945 року.

Професор Енді Тіас, який керував розрахунками, зазначив: "Це, безперечно, один з найпотужніших неядерних вибухів в історії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас є три заводи, які працюють із речовиною, через яку стався вибух у Бейруті. Їх треба терміново перевірити, - Шахов

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Близько 300 тис. людей залишилися без даху над головою, загальний збиток сягає $5 млрд.

У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу Лівану.

Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".

Автор: 

вибух (4527) Ліван (122)


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Топ коментарі
+9
https://censor.net/news/3212088/bezdeyistvie_i_halatnost_predvaritelnye_prichiny_vzryva_v_beyirute_reuters

05.08.20 16:12 "Бездействие и халатность" - предварительные причины взрыва в Бейруте, - Reuters
Вчені розрахували силу вибуху в Бейруті: приблизно 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму - Цензор.НЕТ 7949
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06.08.2020 08:24 Відповісти
+9
Вменяемые власти и сообщества никогда не позволят никому устраивать склады с мегатоннами взывоопасных вещество в густонаселённых района ... и уж тем более в столице .

Но в Ливане даже вменяемые бздят и лебезят перед тупыми примитивными деятелями Хизбаллы , которые имеют остальных ливанцев во все щели ... и шо хотят , то и устраивают !
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06.08.2020 08:35 Відповісти
+6
Да хоть динамит. Они отжали его 6 лет назад, и до сих пор тупо не знали что с ним делать. И кто теперь сам себе злобный буратино?
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06.08.2020 07:50 Відповісти
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А вам не здається що в тих мішках був гексоген?
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06.08.2020 07:47 Відповісти
Да хоть динамит. Они отжали его 6 лет назад, и до сих пор тупо не знали что с ним делать. И кто теперь сам себе злобный буратино?
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06.08.2020 07:50 Відповісти
Не было там вообще никакого взрыва, фотошоп для идиотов.
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06.08.2020 09:00 Відповісти
И почему я не удивлен в именно такой вашей реакции на произошедшее) В рептилоидов вы верите, а реальность отрицаете)))
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06.08.2020 11:35 Відповісти
Вам такую реальность нарисуют, что мало не покажется. Даже если это реальность, то специально подстроенная. Вы во все верите? И в то, что башни близнецы в Америке " сбили" самолеты? Тогда мне вас жаль, вы живете в своем иллюзорном мире.
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06.08.2020 13:55 Відповісти
Гексоген гепнув бі в три рази потужніше. А так, зварний на весь тей жах дивиться в обіймах Алаха.
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06.08.2020 08:09 Відповісти
нет, селитра вполне может жахнуть в условиях пожара
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06.08.2020 08:39 Відповісти
Нет, пожара недостаточно. Надо что- то помощнее.
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06.08.2020 09:52 Відповісти
Петарды вибухнули. А від здетонувала селітра.
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06.08.2020 11:31 Відповісти
За часів війни і тотального дефіциту на тротил, багато країн споряджали снаряди і гранати сумішшю тротилу і селітри, або і взагалі селітровими зарядами з різними домішками... Наприклад всім відомі німецькі "колотушки" вироблялися з застосування амоналу, тобто аміачна селітра 80%, тротил 15%, алюмінієва пудра 5% .
Вчені розрахували силу вибуху в Бейруті: приблизно 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму - Цензор.НЕТ 1825
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06.08.2020 10:14 Відповісти
нехило ливийцы петарду рванули!
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06.08.2020 07:47 Відповісти
Так это ливийцы в Ливане набедокурили?
Ливия может подать на тебя в суд.
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06.08.2020 07:50 Відповісти
Взагалі на прикладі хіросімської бімби не дуже коректно щось моделювати - той вибух мав такі страшні наслідки через конкретну специфіку архітектури міста ("большая японская деревня" із малоповерховими будинками, зробленими з легкозаймистих матеріалів). Тому й бластвейв пройшов так далеко, руйнуючи усе - плюс усе спалахнуло від світлового імпульсу.
В місті із капітальною багатоповерховою забудовою руйнування були б менш катастрофічними.
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06.08.2020 07:53 Відповісти
Бластвейв - робот- трансформер из игры? Наверно имелось в виду ударная волна?
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06.08.2020 07:59 Відповісти
Абсолютно вірно. Blastwave - ударна хвиля.
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06.08.2020 15:42 Відповісти
Плюс в Хиросиме взрыв был в воздухе, а не на поверхности земли
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06.08.2020 09:42 Відповісти
Интересно причина пожара. Поджог или нарушение техники безопасности .
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06.08.2020 08:01 Відповісти
https://censor.net/news/3212088/bezdeyistvie_i_halatnost_predvaritelnye_prichiny_vzryva_v_beyirute_reuters

05.08.20 16:12 "Бездействие и халатность" - предварительные причины взрыва в Бейруте, - Reuters
Вчені розрахували силу вибуху в Бейруті: приблизно 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму - Цензор.НЕТ 7949
показати весь коментар
06.08.2020 08:24 Відповісти
раздолбании еще и городские власти, которьіе не обьявили євакуацію когда загорелся склад с петардами , сложенньіми на селитру
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06.08.2020 08:55 Відповісти
!. За 6 лет уже никто не помнил, что, где лежит.
2. От момента пожара до взрыва, прошли минуты, никакая эвакуация не успела бы.
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06.08.2020 09:23 Відповісти
За 3 минуты вполне можно успеть отбежать метров на 300-500. А если хорошо бегаешь, то и на 1 км. А ещё и укрыться хоть в какой-нить канаве. Это спасло бы десятки людей.
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06.08.2020 10:57 Відповісти
За три минуты информация должна была дойти до городских властей. После этого надо было оценить обстановку, определить пути эвакуации, отдать распоряжения соответствующим службам. Это не три минуты.
За три минуты эвакуация проводится только в голове у полного дебила - две оставшиеся извилины крикнули "Х.Й!" и разбежались.
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06.08.2020 11:48 Відповісти
Хорошая отмазка для терракта, согласитесь.
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06.08.2020 09:21 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.pavlushko?hc_ref=ARRbpYT5ykDm-N8nLBBUalJTFVo_EG_Q4gj8iTufyn9VcFBbzue3IZZFWybqLoLYDyU&fref=nf Anton Pavlushko
https://www.facebook.com/anton.pavlushko/posts/10224565924315115 20 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

Одного разу в Бейруті
Давайте я приблизно розкажу, що такого могло відбутись в Бейруті. Є офіційна красива версія про ледь не забуту в порту конфісковану селітру. Нещасний випадок, необережне поводження з вогнем і т.п.

Але в Лівані існує Хезболла, яка роками обстрілює Ізраїль, у неї ніколи не кінчається фінансування та ніколи не закінчуються **********. Чимось це схоже на ДНР-ЛНР. Навіть діючі особи ті самі.
Так от. Хтось роками постачає зброю для Хезболли. І у них завжди є хімікати для виготовлення своїх бомб, так само як і у буремних палестинців. Звідки вони це беруть?
Офіційно щось продати Хезболлі нічого не можна. Але можна вигадати "схему". Через підставну фірму десь з Тбілісі чи Мінська під прапором Молдови хтось в Африці через підставну фірму фрахтує старе малопомітне судно через нонейм-російського бізнесмена, що раптом береться виконати це замовлення.
Під час виконання "замовлення" судно раптом ламається і "змушене" зробити зупинку в порту Бейрута. Далі російський бізнесмен відмовляється від вантажа, місцеві органи так-сяк намагаються когось притягнути до якоїсь відповідальності. Хімікати вивантажуються в порт та конфіскуються, судно забирають за борги, власник-росіянин начебто осідає десь на Кіпрі. Весела історія про комерса, який "йшов до успіху, але не фартануло".
Всі дійові особи отримали підвищення по службі Вчені розрахували силу вибуху в Бейруті: приблизно 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму - Цензор.НЕТ 8346
В сухому залишку десь в порту лежить потрібна комусь селітра, яку поступово використовують де треба. Загалом ще велике питання, що там зварювали в порту і під час яких робіт, щось пішло не так.
Але дуже виглядає на те, що це була банальна схема з нелегального постачання хімічних речовин для виготовлення зброї для Хезболли. Всі, кому треба, про це знали, але іноді щось може піти не так.
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06.08.2020 10:32 Відповісти
https://www.facebook.com/people/Katya-Kabrit/100007529868512?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODY1NjA0Nzk0ODk1M18xMDE1ODY1NjQwODUyODk1Mw%3D%3D Katya Kabrit

Не треба бути такими наївними.
Процитую свою добру знайому, яка багато років має справу з бейрутським портом:

Це територiя хазболи, все завжди було дуже чiтко та пiд контролем, там дiйсно дуже велика кiлькiсть зброi.
Є територiї, на якi ви просто не зможете зайти, навiть пройти поряд, тому я не вiрю в те, що така кiлькiсть 6 рокiв просто лежала та чекала, це великi грошi - зберiгання в порту, якщо виникають проблеми з товаром або грузом, його вiдправляють на спецмайданчики, спецзберiгання, там вiн може лежати довго, але жодного разу термiн зберiгання грузу не буде перевищувати вартостi грузу - його реалiзують до того часу, коли сумма зберiгання буде нижчою вартостi товару, 6 рокiв аренди складу - це дуже великi грошi, значно бiльше вартостi самoї селiтри.
Так що робiть висновки.
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06.08.2020 10:34 Відповісти
Вменяемые власти и сообщества никогда не позволят никому устраивать склады с мегатоннами взывоопасных вещество в густонаселённых района ... и уж тем более в столице .

Но в Ливане даже вменяемые бздят и лебезят перед тупыми примитивными деятелями Хизбаллы , которые имеют остальных ливанцев во все щели ... и шо хотят , то и устраивают !
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06.08.2020 08:35 Відповісти
теж не зрозуміло, все життя воюють , воюють, а як поводити себе із бризантними речовинами не знають
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06.08.2020 08:57 Відповісти
Вообще-то селитру взорвать не так просто. Даже пожар не сможет ее подорвать. Только например если заложить внутрь массива заряд, чтобы сдетонировал. И даже петарды вряд ли помогут. Хотя не факт, что там были петарды. Это может быть дезинформация от пропаганды РФ.
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06.08.2020 09:13 Відповісти
Жалко простых людей.
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06.08.2020 08:04 Відповісти
https://dumskaya.net/news/vzryv-v-beyrute-na-sudne-s-gruzom-selitry-6-let-121862/
Простые люди просто так склады с ВВ не взрывают в т.ч.

и в Украине 7 складов и " 2 "арсенала во время войны !

Вчені розрахували силу вибуху в Бейруті: приблизно 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму - Цензор.НЕТ 2604
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06.08.2020 08:33 Відповісти
Ворожі диверсії під час війни? Ні не чула...
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06.08.2020 10:15 Відповісти
От сохранили удобрения, так сохранили.
Экономика, конечно, должна бы экономной, но все же.

Самое примечательное, что, согласно сообщениям СМИ, "власти Ливана отправят ответственных за хранение удобрений под домашний арест".
Вот так, ребята: снесли пол-города нафиг, столько жизний загубили, столько людей сделали инвалидами, лишили страну запасов зерна - и под домашний арест. А если кто не оплатит шоколадку в супермаркете, то пойдет под арест уже не домашний.
Диалектика.
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06.08.2020 08:52 Відповісти
Так неизвестно, кто подорвал. Может это был терракт. Такой же как и в Украине, когда склады подрывали засланцы с РФ.
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06.08.2020 09:15 Відповісти
Этаж было непросто: взять те 2750 тонн, та помножить на коэффициент 0.42 с педивикии и готово!
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06.08.2020 08:55 Відповісти
надо срочно начать производство селитровьіх бонб
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06.08.2020 09:00 Відповісти
а как оперативно доставить бимбу весом в 127 мегатонн?
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06.08.2020 09:09 Відповісти
Корабль у Гречишкина нанять.
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06.08.2020 09:33 Відповісти
Гениально, Холмс!
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06.08.2020 09:35 Відповісти
Елементарно.Грузимо слежану просрочену селітру на посудину і направляємо в порт, скажімо, Севастополя. Все, розтяжка вже там для ЧФР стоїть
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06.08.2020 10:10 Відповісти
Я хотел спросить, а учёные британские? Потом полез в описание и точно.. британские учёные®
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06.08.2020 09:04 Відповісти
А вам, всем не пофиг что там взорвалось?
Да ещё и в каком-то Ливане.
Оглянитесь вокруг себя.
Мало проблем в своём огороде? Так нет, третий день вылизывают воронку в бейрутском порту.
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06.08.2020 09:06 Відповісти
у тебя проблемы? Сочувствую.
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06.08.2020 09:22 Відповісти
Какие у меня могут быть проблемы из-за взрыва в Ливане?
И какое отношение, взрыв в Бейруте, имеет отношение к Украине и к населению в частности?
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06.08.2020 09:33 Відповісти
ну ты же писал за проблемы в огороде, не я.
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06.08.2020 09:37 Відповісти
если честно - то произойдя такой взрыв на московии - в районе крымля возможно что пару недель точно во всем мире был бы праздник - за поддержку россией терроризма других странах - россия - крупнейший экспортер терроризма, и средств для убийства! россия и мир несовместимы!
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06.08.2020 09:50 Відповісти
На московии - тогда и вопросов не будет)))) Хороший и светлый праздник.
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06.08.2020 10:35 Відповісти
Даже у нитрата аммония российский скверный душок .
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06.08.2020 09:06 Відповісти
Владелец , оказывается все время писал Путину об этой селитре. Так что о складе он знал.
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06.08.2020 09:17 Відповісти
Капитан "Рососа", житель Одессы с гражданством РФ

Борис Прокошев,под флагом Молдовы -
""""А он (Владелец судна) в то время уже жил на Кипре.
Мне он( жителю Одессы с паспортом РФ Боге. П.) должен 60 тысяч долларов, старшему механику - 50 тысяч, третьему механику - около 20, боцману - около 10. Хотя заказчики из Мозамбика заплатили ему миллион долларов (я это знаю от предыдущего капитана «Росуса»). Он просто решил судно бросить, а миллион прикарманить.
Я сначала не волновался: думал, заказчики-то груз не оставят, они ведь только за перевозку миллион заплатили. Но они «никаких шевелений не проявляли вообще»

Вчені розрахували силу вибуху в Бейруті: приблизно 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму - Цензор.НЕТ 4664
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06.08.2020 09:43 Відповісти
Эти события говорят о том, что ожидает человечество - рано или поздно взорвётся ЯО по чьей-то черножопой халатности.
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06.08.2020 09:08 Відповісти
- А что там с российской селитрой в Бейруте?
- Она взорвалась.
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06.08.2020 09:26 Відповісти
Запеваем песню про удобрения.Имем в каждом сарае по атомной бомбе.
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06.08.2020 09:46 Відповісти
Для порівняння сили вибуху, коли німці в 1941 році скинули 1800 кілограмову бомбу на Східний форт Брестської фортеці все закінчилось з її системною обороною.
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06.08.2020 10:45 Відповісти
Самая большая из бомб это эсэсэсэровская ядерная царь-бомба. Так вот, один взрыв царь-бомбы в тротиловом эквиваленте равнялся приблизительно 33300 (!) взрывам в Бейруте. Смотря на бейрутские разрушения трудно представить, чтобы могло случится если бы не заморозили ядерные испытания и эта бомба была бы использована против человечества.
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06.08.2020 11:04 Відповісти
До этого в истории был взрыв селитры на сухогрузе Гранкан в Техас Сити в 1947 году
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06.08.2020 11:20 Відповісти
Кроме этого известно еще о двух случаях... В Германии в 20-х прошлого века, и в рашкинской деревне в 71-м...
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06.08.2020 12:05 Відповісти
В Германии на химзаводе, заложили динамит, чтобы разбить слежавшееся удобрение, а в рашке, от пожара... Причем не известно там была с/х селитра, или что то напутали и привезли что то из военного назначения...
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06.08.2020 12:09 Відповісти
Поражает ученость учёных. Поделить 20 на 2 и получить около 10 процентов простой неученый человек вряд-ли сможет ваще.
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06.08.2020 12:49 Відповісти
Или 2 на 20😀
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06.08.2020 12:51 Відповісти
В ученых каторжный труд ..Не каждому дано отличить икс от игрэка
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06.08.2020 14:51 Відповісти
 
 